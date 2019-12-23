О газопроводах и трудовых мигрантах. Заметки на полях событий, - Р.Г.Абдулло

18:40 25.12.2019 О газопроводах и трудовых мигрантах. Заметки на полях событий.



Рашид Гани Абдулло



Ввод в строй газопровода "Сила Сибири", успешно завершившееся строительство газопровода "Турецкий поток", близящееся завершение строительства газопровода "Северный поток-2", могут, в некоторой перспективе, позитивно сказаться на экономическом благополучии Таджикистана.



1.



В 2016 г. трудовые мигранты из Таджикистана перевели из России, переживавшей финансово-экономический кризис, 1,9 млрд. долларов США, что почти в два с половиной раза меньше, чем в пиковом для денежных переводов 2013г. В следующем 2017г., когда российская экономика вышла из кризиса, сумма переводов возросла до почти 2,54 млрд. долларов. В прошлом 2018г. до примерно такой же суммы. По всей видимости, и в нынешнем году общая сумма денежных переводов будет примерно такой же. С возможными небольшими отклонениями в лучшую или худшую сторону. Иными словами, в последние два-три года произошла стабилизация объема переводимых трудовыми мигрантами денег из России на родину в пределах 2,5 млрд. долларов.



Из приведенных цифр следует, что произошла стабилизация объема денежных переводов в долларовом исчислении на уровне почти в два раза меньшем, чем в рекордном для денежных переводов 2013г. Тогда только по официальным системам денежных переводов в республику было переведено 4,2 млрд. долларов. Это означает, что в настоящее время и при нынешнем числе граждан Таджикистана, находящихся в России в качестве трудовых мигрантов, посткризисном курсе рубля по отношению к доллару, наконец, при нынешнем уровне развития российской экономики, ожидать дальнейшего роста объема переводимых трудовыми мигрантами из Таджикистана денежных переводов в долларовом выражении не приходиться. Хотя следует подчеркнуть - в рублевом выражении общая сумма денежных переводов не только достигла, но даже несколько превзошли уровень 2013г.



Существенный рост таджикских трудовых мигрантов даже в текущих реалиях российской экономике мог бы обернуться большим объемом переводимых ими в республику денег. Но, судя по всему, их численность, стабилизировалась на нынешних ее реальных значениях - несколько более 1 млн. человек в каждый данный момент времени.



Количественному росту переводимых трудовыми мигрантами денег в долларовом исчислении могло бы способствовать значительное повышение курса рубля по отношению к доллару. Но подобная перспектива пока не просматривается. Более того, в России к росту курса рубля особо и не стремятся, полагая его оптимальным для национальной экономики. Санкции США и ЕС привели к тому, что экономика страны стала переходить на рельсы импортозамещения. Снижение же курса рубля по отношению к доллару в годы кризиса и ее стабилизация на нынешнем уровне оборачивается для российского экспорта весьма ощутимыми конкурентными преимуществами.



В сложившихся условиях заметному росту объема денежных переводов трудовых мигрантов реально может способствовать лишь столь же заметный рост их доходов. Последнее не может иметь места без более значимого, нежели ныне, роста самой российской экономики.



2.



Так уж сложились обстоятельства, что после распада СССР и по настоящее время общее благополучие российской экономики и возможности ее роста, во многом, если не в основном, зависят от доходов, получаемых от экспорта нефтегазовых ресурсов в платежеспособную Европу. По состоянию на октябрь-ноябрь с.г., данное направление экспорта их газовой составляющей было единственным. Экспортные газопроводов в другом направлении попросту не было (Турция ныне считается, по крайней мере, экономически, скорее европейской, нежели азиатской страной). Причем до начала прошлого десятилетия оно осуществлялось по единственной, построенной еще в советские времена, экспортной газотранспортной системе.



Необходимость для России иметь возможность поставлять свой природный газа в Европу не по одному, а нескольким маршрутам явственно обозначилась уже к середине 90-х гг. Этому способствовали два важнейших обстоятельства. Первая из них - острая нехватка в финансовых средствах, вызванная воцарившейся в стране постсоветской экономической разрухой. Наращивание экспорта природного газа в Европу было одним из наиболее эффективных способов решения проблемы дефицита денежных средств. Но наращивать газовый экспорт было невозможно без расширения возможностей по его доставке конечным потребителям. Однако все предлагавшиеся Россией варианты модернизации действовавшей газотранспортной системы отклонялись странами транзита. Вместе с тем, уже в то время было очевидно - гарантировать надежность газовых поставок газа в Европу по существовавшему транзитному маршруту становится все более сложным делом.



3.



Опыт свидетельствует, для того, чтобы обеспечить устойчивый экспорт углеводородных ресурсов по трубопроводам, проходящим через несколько стран, поставщику необходимо гарантировать благоприятное к себе отношение всего транзитного пространства. Он же свидетельствует, что самым надежным способом добиться такого отношения является обладание экспортером возможности устойчивого контролировать прохождение своего поставляемого по трубопроводу товара на протяжении всего транзитного пространства до пункта его приема основным потребителем. Не менее надежным способом является наличие такого контроля над транзитным пространством со стороны самого потребителя, заинтересованного в своевременном и полном поступлении необходимого ему законтрактованного ресурса. Когда нет ни того, ни другого, устойчивость трубопроводных поставок газа или нефти конечным потребителям транзитом через территорию нескольких стран будет постоянно находиться под угрозой мотивированного самыми различными, включая политическими, факторами давления со стороны какой либо одной страны транзита, или всей совокупности транзитного пространства, или внешних для них сил, или всех их одновременно.



Советский Союз обладал реноме надежного поставщика своих газовых и нефтяных ресурсов в Западную Европу. Помимо всего прочего, благодаря способности обеспечить устойчивое благоприятное к себе отношение всех стран, по территории которых осуществлялся трубопроводный транзит углеводородов западноевропейским потребителям.



Современный Китай является примером импортера, способного обеспечить беспрепятственное прохождение газа по трубопроводу от своего главного поставщика Туркменистана транзитом через страны Центральной Азии. Сегодня он является для них одним из самых значительных источников необходимых им финансовых ресурсов и основным рынком сбыта своей экспортной продукции. При таком положении дел, вряд ли кого либо из принимающих решения в странах региона посетит столь непродуктивная идея, как попытаться создать трудности Китаю, самым серьезным образом взявшегося за импорт необходимых его экономике местных энергетических ресурсов.



Как только экспортер, актуальный или потенциальный, обнаруживает, что он не обладает необходимыми политическими, экономическими и т.д. возможностями по обеспечению устойчивого экспорта потребителям своих углеводородных ресурсов по транзитным трубопроводам, или утратил пусть даже всего лишь часть этих возможностей, он оказывается перед необходимостью разнообразить как маршруты и способы их поставок в прежнем направлении, так и самого направления. Он оказывается перед этой необходимостью и в том случае, когда основной потребитель, обладающий всеми возможностями по обеспечению беспрепятственного поступления необходимых ресурсов через транзитное пространство, не спешит или остерегается воспользоваться ими при возникновении проблем для прохождения получаемых ресурсов.



4.



Столкнувшись с невозможностью наращивания мощности существовавшей системы экспорта газа и уже не имевшая прежних возможностей Советского Союза по обеспечению благоприятного к себе отношения транзитного пространства, Россия оказалась перед необходимостью разработки и реализации проектов строительства газопроводов в европейском направлении в обход стран транзита.



В 1997г. Россия и Турция, заинтересованная в прямых поставках российского газа, договорились о строительстве безтранзитного "Голубого потока", часть которого должна была пройти по дну Черного моря, с возможным доведением его в будущем до Италии. К началу 2003г. газопровод был построен. В феврале того же года он был введен в эксплуатацию.



В 1997г. началась работа и по подготовке строительства газопровода "Северный поток" из России в Германию по дну Балтийского моря. Реализация проекта постоянно сталкивалась с разного рода препятствиями, создаваемыми его противниками и недоброжелателями. Известные газовые кризисы 2007 и 2009гг., способствовали росту заинтересованности западноевропейских стран в устойчивом поступлении российского газа. В апреле 2010г. началось строительство "Северного потока". В ноябре 2011г. была введена в эксплуатацию первая нитка, а в октября 2012г. вторая нитка газопровода.



Последовавшие за "Киевским майданом" 2013-2014гг. события, в том числе повлекшие за собой многочисленные санкции, которыми Европейский Союз и США обложили Россию, актуализировали для нее необходимость скорейшей реализации разрабатывавшихся со второй половины прошлого десятилетия газопроводных проектов "Южный поток" и "Северный поток-2". Они же побудили руководство страны приступить к задуманной еще до всех этих событий диверсификации направлений экспорта газа по трубопроводам. Первом шагом на этом пути стало строительство газопровода "Сила Сибири" для экспорта газа в Китай, соответствующее соглашение по которому было подписано президентом Владимиром Путиным и председателем Си-Цзиньпином в 2014г. В том же году, после замораживания Болгарией своего участия в "Южном потоке", он был переформатирован в "Турецкий поток"



Реализация проекта "Сила Сибири" успешно завершена. 2 декабря с.г. при участии лидеров России и Китая газопровод был официально введен в строй. Завершено и строительство "Турецкого потока". Ожидается, что официальный ввод в его в эксплуатацию состоится во время запланированного на январь 2020г. визита президента Владимира Путина в Турцию. 30 октября с.г. Дания, медлившая с выдачей разрешения на прокладку по ее континентальному шельфу на Балтике газопровода "Северный поток-2", наконец-то его выдала. Но реализация проекта столкнулась с новым препятствием - болезненными для западных кампаний, участвующих в строительстве газопровода, санкциями США.



Диверсификация маршрутов и направлений экспорта Россией своего природного газа уже стала реальностью. Обернувшаяся ростом экспортных доходов, она должна благотворно сказаться на ее экономическом развитии и, как следствие, на росте доходов таджикских трудовых мигрантов и объеме переводимых ими в свою республику денег. Во всяком случае, так это видится из Душанбе. Желательно, чтобы так оно и было. Источник - ЦентрАзия

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