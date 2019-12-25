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Трайбализм kz. Надо ли обижаться униженным найманам? - Н.Нуртазина
16:44 26.12.2019

Поэт Несипбек Айтов написал открытое письмо Президенту РК К.Токаеву о трайбализме в Казахстане. На примере унижения в юмористических шоу чести и достоинства казахов-найманов

Дожились…Действительно, в последние годы мне пару раз приходилось слышать со стороны простого народа и казахскоязычной студенческой молодежи, вопрос: "Апай, почему у нас часто по телевизору звучат шутки о найманах?" Но поскольку меня можно включить в "Книгу рекордов Гиннеса" по части игнорирования и незнания современной казахской (и не только казахской) эстрады, музыки, массовой культуры, особенно юмористических шоу, то я не стала тогда вникать в этот вопрос. Хотя, в плане субэтнической принадлежности как раз являюсь стопроцентной найманкой (т.е. как со стороны отца, так и матери).

А еще я считала, что такого рода "ниже плинтуса" уровень, всякие бессмысленные тусовки и низкопробные шоу, равно как и лицезреющее их тупое быдло KZ, вообще не достойно внимания и обсуждения со стороны нормальных людей, ученых и т.д. Самое главное, я исхожу из тезиса, что бороться надо не с миллионами проявлений невежественного массового сознания, а с их глубинной причиной; искать сами корни всех нелицеприятных явлений (которых не сосчитать в нашем обществе) и универсальный механизм их искоренения.

Но, видимо, как отмечает в своем открытом письме поэт, лауреат Государственной премии Н. Айтов (Айт-улы), открыто издеваться над найманами со сцены и по ТВ стало в современном Казахстане уже некоей привычкой или модой. Типа анекдотов про чукчей в советский период. А еще в те времена были популярны анекдоты про евреев, Авраама и Сару, про татар… Так что части казахов пришлось уже реагировать публично и открыто. Самого Н.Айтова подтолкнул к написанию открытого письма Президенту РК популярный артист Алмат Сакатов, который на днях опубликовал в интернете гневное видеообращение против своих коллег и сценаристов, мусолящих в своих шутках найманскую тему. Свежий пример: комик в образе полицейского в каком-то шоу говорит: "А этого я не буду наказывать. Его и так Бог наказал, у него жена-найманка".

В открытом письме поэта указывается, что такой публичный антинайманский мотив продолжается в нашем "искусстве" в течение последних 10-15 лет (!). Н. Айтов обращает внимание Президента РК на скрытый трайбализм в обществе и недопустимость оскорбления чести и достоинства людей не только по национальному, расовому, религиозному, но и этническому признаку (конечно, в это понятие входит и родо-племенное происхождение). Поэт и общественный деятель призывает со всей строгостью закона наказывать вульгарных и сквернословных ("бейпіл ауыз") артистов, комиков, распоясавшихся за годы демократии.

Упоминается имя Жанар Айжановой, с которой и начались шутки про найманов. Не зря предки говорили: "Әзіл Әзәзілден, қалжың - шайтаннан" ("Юмор - от Сатаны, шутки - от черта")… Как известно, эта певица, 1968 г.р., актюбинская казашка, эволюционировала от этно-исполнительницы до юмористки и пародистки (типа казахская Елена Степаненко). Говорят, играет еще в юмористических телесериалах роль свекрови, которая ищет для сына невесту. При этом в ее монологах, звучащих на всю страну, "страшнее атомной бомбы" девушки из рода "найман", представители этого казахского рода изображены недотепами или хитрыми, опасными и т.д. Иными словами, этноним из священных казахских "шеджире" (генеалогии), на самом деле имя Первопредка (Найман-Ата) недалекая артистка и стоящие за ней сценаристы и продюсеры сделали синонимом недочеловека…

Нам не хотелось бы копаться в этом дерьме, но, к сожаленью, придется. У нас есть версия об этно-культурных и ментальных корнях возникновения шуток и даже презрения к тем или племенам (тэйпам) у казахов. И нам стало понятно, откуда дует антинайманский ветер. А дует этот вонючий ветер со стороны ЮКО…Откуда и идут все эти "Шымкент-шоу" и пр. Региона Казахстана, где никогда не ценился ум и интеллект человека (за исключением горсточки духовных людей, следующих заветам Ходжи Ахмеда Йассауи и мудреца Байдибек-Ата), а ценились лишь "акша-пул" (деньги, материальная продукция), а тем паче ни во что не ставились ум и духовность женщины!

Славящийся лишь многодетностью и базарами край, в чьих семьях гордые и умные найманки всегда будут ненавистными "инопланетянками", ибо не умеют услужливо улыбаться и кланяться в пояс! В этом перенаселенном, жарком и душном крае с бесконечными тоями и казахскими понтами никогда не был возможен и не будет такого феномена, как Сара-акын - великая поэтесса найманов и всего казахского народа, с которой счел честью состязаться в степном рэп-баттле, т.е. мушайре ("айтыс") великий сын степей Биржан-сал! Говорят, когда великий Абай ознакомился с содержанием этого мушайра, то есть многосуточного публичного поэтического состязания Сары и Биржана в 19-ом веке, который позже зафиксировали письменно, он улыбнулся и, указав одно место в середине текста, сказал кратко: "вот в этом месте Биржан уже давно проиграл девушке, дальнейшие его экспромты - уже просто вынужденное краснобайство…".

И поскольку два ведущих тэйпа Среднего жуза - аргыны (правда, катастрофически сократившиеся численностью из-за Голодомора 30-х гг.) и наиболее близкие им найманы негласно считались у казахов интеллектуалами, оракулами, "мозгом казахской нации", то все эти анекдоты про найманов надо воспринимать "наоборот". А именно: как зависть к носителям более высокого интеллекта и культуры, также к более развитой, европеизированной в плане коллективной ментальности части народа (Средний и Младший жузы приняли подданство России раньше).

Происхождение шуток про найманов необходимо воспринимать по аналогии с анекдотами про евреев и татар в СССР. А это, как известно, были самыми умными и хитрыми нациями. За это их не любили. В таком случае насмешки над найманами мы можем воспринимать объективно как комплимент. Хотя одновременно надо сразу, как в Америке, подавать в суд на этих жалких скоморохов и шайтанистов. Итак, обсуждаемый конкретный факт трайбализма - на самом деле признание со стороны сброда духовной инаковости "других", того, что в данном случае "белые вороны"-найманы по своему прямодушному аристократическому характеру и предпочтению интеллектуального труда базарам и кетменю являются "казахскими евреями" и богоизбранным тэйпом казахов.

Назира Нуртазина,
доктор исторических наук,
профессор КазНУ им. аль-Фараби

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577367840
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