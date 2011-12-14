Сокуровщина. Заказ на провокацию, - Р.Устраханов

13:10 27.12.2019

Заказ на провокацию



Придавать серьезное значение оценке деятельности выдающихся российских государственных деятелей Александром Сокуровым бессмысленно. Кем вообще возомнил себя этот "сомнительный гражданин"? Сокурова нередко именуют "выдающимся кинорежиссером". Но за ним нет фильма, какой следовало бы считать подлинным продуктом киноискусства. Ни одного! Режиссерская популярность Сокурова -- раздутый в девяностые годы мыльный пузырь.



Фильмы Сокурова -- пустышки с "подземельным" оттенком обиженного на весь мир человечка. Его называют учеником Андрея Тарковского. Однако сам кинорежиссер таковым Сокурова не считал. Впрочем, говорить о Тарковском, как о великом кинорежиссере, тоже перебор. Великие -- это Эйзенштейн и Бондарчук, Герасимов и Данелия, Захаров и Говорухин. Их фильмы смотрели и будут смотреть во все времена.



А что у Тарковского? Есть разрекламированный в перестройку "Сталкер". В нем несколько типов бродят в течение полутора часов в цехах заброшенного предприятия и ведут нудный треп о вечном. За Тарковским еще "Андрей Рублев". Обычный фильм "средней пробы", какой под силу любому выпускнику ВГИКа. Не сравним с "Петром Первым" Владимира Петрова, "Войной и Миром" Сергея Бондарчука и многими другими фильмами по-настоящему великих кинорежиссеров.



Однако вернемся к Сокурову. Снимать свои фильмы наш "киногений" начал еще с конца семидесятых прошлого века. "Одинокий голос человека", "Скорбное бесчувствие", "Дни затмения" -- вот некоторые из них с истерично-депрессивными названиями. В Советском Союзе вряд ли кто-то их видел. "Демократы" винят цензуру, не пропускавшую сокуровские жуткие "шедевры". Хотя, по факту, Сокурову следовало благодарить Госкино, не взыскавшего с него выброшенные на ветер деньги.



Почти все сокуровские "кинобонусы" -- с европейских кинофестивалей. Но в Западной Европе, за редким исключением, награждают лишь обливающих грязью свою Родину. Фильмы Сокурова абсолютно "несъедобны" -- их невозможно смотреть. Пройдитесь по любому городу России, спросите встречающихся о сокуровских фильмах. Вряд ли кто-то вспомнит даже имя "гения киноискусства". Узнаваемость Александра Сокурова в либеральных тусовках связана с его провокационной политической демагогией. Последняя -- "особое мнение" Сокурова о присвоении звания Героев Российской Федерации руководителям Чеченской Республики.



Нес Сокуров еще околесицу об отсутствии политической дисциплины в Чечне. Уверены: Сокуров вряд ли что-то смыслит в семантике сказанного: где-то подслушал и "подхватил". Однако тем, кто поведется на "мир мудрых мыслей" "гения кинорежиссуры", необходимо усвоить главное. Оно в том, что Чеченская Республика -- фундамент стабильности на Кавказе. Необходимо понять -- Чечня служит сегодня щитом безопасности, защищающим Россию от агрессии международного терроризма.



Если рассуждать о "политической дисциплине", то именно в Чеченской Республике она на высочайшем уровне. Именно высочайший уровень политической дисциплины лежал в основе ликвидации очагов терроризма в республике, невозможности его распространения на всей территории Российской Федерации. Коль говорим о преступности. Исключительно высочайший уровень политической дисциплины обеспечил республике наименьший в России показатель числа зарегистрированных преступлений. В 2018 году -- 3300, со снижением на 15 процентов по сравнению с 2017-м годом (genproc.gov.ru).



Политическая дисциплина стала основой возрождения республики, ее экономики с 2000 года. Тогда Чечню, Указом Президента России, возглавил Ахмат-Хаджи Кадыров. До названой даты в республике не функционировало ничего. Приходилось начинать с нуля, если точнее, с руин. Отсюда статистики по Чеченской Республике с 1991 по 2000 год практически нет.



Иллюстрацией реализации высочайшего уровня политической дисциплины в Чечне за девятнадцать лет служит показатель безработицы. Для наглядности обратимся к статданным с 2005 по 2018 год (до 2000 года она была сплошная). В 2005 году число безработных в республике составляло 332,7 тысячи человек, а в 2018 -- 49,9 тысячи (chechenstat.gks.ru). Уменьшение почти в десять раз за тринадцать лет! Другой показатель -- численность населения. Если на конец 2000 года она составляла 996 тысяч человек, то на 1 января 2018 года численность населения республики составила 1 436 981 человек.



Высочайший уровень политической дисциплины в республике -- в одном из самых низких показателей смертности в России. В Чеченской Республике самый низкий показатель смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний среди других субъектов федерации. Такой показатель -- результат эффективного функционирования всей системы здравоохранения. А 2019 год в республике Рамзаном Кадыровым объявлен Годом Здравоохранения! Господин Сокуров ничего не знает об этом? Рекомендуем ему и другим "интересантам" получать информацию о Чеченской Республике с сайта его правительства -- "chechnya.gov.ru". На нем -- исключительно факты, а не "сказки" от "Новой газеты".



Огромные достижения Чечни за столь короткий период -- блестящие итоги деятельности ее руководителей: Ахмат-Хаджи Кадырова и Рамзана Кадырова. Именно они -- талантливые организаторы высочайшего уровня не только политической, но и экономической, правовой дисциплин. Их руководство республикой -- это сотни тысяч сохраненных человеческих жизней. Это мир и созидание на земле вайнахов, без катастроф и катаклизмов.



Дополним изложенное оценкой Президентом России деятельности главы республики, его словами, "что чеченский лидер не раз доказал верность своему народу и России, рискуя жизнью практически ежедневно и принимая участие в спецоперациях (regnum.ru)". Дополним тем, что Ахмат-Хаджи Кадыров отдал за Россию свою жизнь. Поэтому ничем иным, как мерзостью, "излияния" Сокурова в адрес подлинных Героев России назвать нельзя.



"Политическая дисциплина" самого Александра Сокурова выразилась в защите осужденного за терроризм Сенцова. "Специфичной" политической дисциплиной руководствовался Сокуров, когда предлагал отдать российские острова Японии ("Александр Сокуров предложил поделиться с Японией… Курилами". "Комсомольская правда", 14.12.2011 года). Вероятно, за столь щедрый жест Сокуров получил от японского императора "Орден Восходящего солнца", а от знаменитой гейши Минэко Ивасаки -- ее любимое кимоно.



Безусловно, Сокуров не идиот, хорошо понимает: руководство страны к его "оценкам" прислушиваться не станет. Задачу "киногений" и "любимец" Акихито решал иную, подленькую -- спровоцировать националистическое брожение в обществе и "засветиться" в прозападных СМИ. Перед нами в чистом виде "заготовка", запланированная провокация. Доказать очень просто, просмотрев хронологию событий. Указы Президента России о присвоении звания Героев России Ахмат-Хаджи Кадырову (посмертно) и Рамзану Ахматовичу Кадырову вышли в 2004 году. Справедлив вопрос: с чего вдруг, спустя пятнадцать лет, Александр Сокуров к ним обратился?



Если господин Сокуров решит объяснить заторможенную реакцию "жирафовым комплексом"-- не сразу доходит -- мы ему не поверим. Поэтому пройти мимо сокуровских "оценок" нельзя. Можно потребовать от Сокурова вернуть государству бюджетные средства на его "киноподелки" прошлых лет. Ведь возвращает он нас в 2004 год. А мы вернем его в год 1978-й. Конечно, от "гения киноискусства" бюджет не получит ничего. Тем не менее, пусть Сокуров проведет хотя бы несколько бессонных ночей должника в ожидании требовательного кредитора. Этого будет вполне достаточно.



Устраханов Руслан

Мурманск