Чемпионат России по фигурному катанию феерично выиграли 3 юные феи - Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова

17:17 28.12.2019

Совершенно феерично женским финалом закончился впервые проходивший в сибирском Красноярске Чемпионат России по фигурному катанию.



Блеснули.



Анна Щербакова прыгнула - сложнейший каскад - четверной лутц+тройной тулуп и 2 четверных отдельно - лутц и тулуп.

Сложнейшая программа. Ни одной видимой помарки - даже смазанного выезда из прыжков! Итого за "произволку" - 182 балла и в сумме 261,86 (Мировой рекорд!)



Алена Косторная, лидировавшая с мировым рекордом после короткой программы, выдала - Аксель 3,5 оборота (дважды) и 8 тройных при филигранном катании. Результат: 169 баллов за произвольную и 259,8 в сумме.



Обладательница самой сложной в мире программы Александра Трусова на сей раз скрутила только 1 четверной тулуп в каскаде (с двух упала) и 2 сложнейших каскада.

Результат - 149 баллов за произвольную, в сумме - 226 баллов.



Все три победительницы - из команды тренера Этери Тутберидзе - школа "Самбо-70", Москва. Трусова и Щербакова 2004 года рождения, Косторная - на год старше.



В последний момент снялась с произвольной программы прославленная Евгения Медведева - накануне сломавшая конек.



Гроссмейстерский результат - свыше 180 баллов в сумме, показали также:



Елизавета Туктамышева (тренер А.Мишин, СПб. - 204,6)

Ксения Синицына (тренер С.Панова, Москва - 202,9)

Анна Фролова (тренер С.Давыдов - 199,29)

Анастасия Гулякова (тренер А.Мишин, СПб - 196,9)

Валерия Шульская (тренер Е.Михайлова, Оренбург - 194,8)

Софья Самодурова (тренер А.Мишин, СПб - 192,0)

Анастасия Губанова (тренер Е.Рукавицын, СПб - 190,0)

Ксения Цибинова (тренер С.Давыдов, Москва - 189)

Серафима Саханович (тренер - А.Туренко, СПб. - 187,4)

Станислава Константинова (тренер В.Чеботарева, СПб - 180,3).



Средний уровень Чемпионата России в женской категории, однозначно, выше Чемпионата Европы и едва ли ниже Чемпионата мира.



Жаль, что от России в Чемпионатах Мира и Европы могут участвовать только 3 спортсменки. В этой связи, спортивным федерациям стран ЦентрАзии может быть стоило бы пригласить в свои команды россиянок, которые, при таком уровне катания - гарантированно вошли бы в десятку любого чемпионата и дали бы прекрасную рекламу.



Валерия Андреева