|Чемпионат России по фигурному катанию феерично выиграли 3 юные феи - Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова
17:17 28.12.2019
Совершенно феерично женским финалом закончился впервые проходивший в сибирском Красноярске Чемпионат России по фигурному катанию.
Блеснули.
Анна Щербакова прыгнула - сложнейший каскад - четверной лутц+тройной тулуп и 2 четверных отдельно - лутц и тулуп.
Сложнейшая программа. Ни одной видимой помарки - даже смазанного выезда из прыжков! Итого за "произволку" - 182 балла и в сумме 261,86 (Мировой рекорд!)
Алена Косторная, лидировавшая с мировым рекордом после короткой программы, выдала - Аксель 3,5 оборота (дважды) и 8 тройных при филигранном катании. Результат: 169 баллов за произвольную и 259,8 в сумме.
Обладательница самой сложной в мире программы Александра Трусова на сей раз скрутила только 1 четверной тулуп в каскаде (с двух упала) и 2 сложнейших каскада.
Результат - 149 баллов за произвольную, в сумме - 226 баллов.
Все три победительницы - из команды тренера Этери Тутберидзе - школа "Самбо-70", Москва. Трусова и Щербакова 2004 года рождения, Косторная - на год старше.
В последний момент снялась с произвольной программы прославленная Евгения Медведева - накануне сломавшая конек.
Гроссмейстерский результат - свыше 180 баллов в сумме, показали также:
Елизавета Туктамышева (тренер А.Мишин, СПб. - 204,6)
Ксения Синицына (тренер С.Панова, Москва - 202,9)
Анна Фролова (тренер С.Давыдов - 199,29)
Анастасия Гулякова (тренер А.Мишин, СПб - 196,9)
Валерия Шульская (тренер Е.Михайлова, Оренбург - 194,8)
Софья Самодурова (тренер А.Мишин, СПб - 192,0)
Анастасия Губанова (тренер Е.Рукавицын, СПб - 190,0)
Ксения Цибинова (тренер С.Давыдов, Москва - 189)
Серафима Саханович (тренер - А.Туренко, СПб. - 187,4)
Станислава Константинова (тренер В.Чеботарева, СПб - 180,3).
Средний уровень Чемпионата России в женской категории, однозначно, выше Чемпионата Европы и едва ли ниже Чемпионата мира.
Жаль, что от России в Чемпионатах Мира и Европы могут участвовать только 3 спортсменки. В этой связи, спортивным федерациям стран ЦентрАзии может быть стоило бы пригласить в свои команды россиянок, которые, при таком уровне катания - гарантированно вошли бы в десятку любого чемпионата и дали бы прекрасную рекламу.
Валерия Андреева