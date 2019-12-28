"Новый год" может духовно сплотить христиан и мусульман верой во Второе Пришествие, - Н.Даутбек-кызы

12:53 30.12.2019 Не лучше ли честно признать, что "Новый год" - с начала и до конца Рождество Христово, зато духовно сплотиться христианам и мусульманам с верой во Второе Пришествие?



Не перестаешь дивиться духовным заблуждениям современных людей...И тому, как мировые конфессии капитулировали перед распоясавшимся своими инстинктами человечеством. Прежде всего, вся эта профанация, унижение Праздника Рождества (Christmas). Неужели христианскому миру с его мощными ресурсами, возможностями и талантами нельзя образумиться и попытаться вернуть народы к изначальному духовному смыслу этого великого праздника? А суть Рождества, известно: покаяние, поминание Бога, духовные упражнения, самоанализ, молитвы, красивые богослужения, добрые дела. Конечно, и радость. Но радость одухотворенная, утонченная, интимная, питаемая светом веры и надеждой на спасение, а не та "плотская" радость и неуемное веселье, которую демонстрируют миллиарды людей, готовясь по всему миру к "главному празднику планеты".



И кажись, уже никому, ни церквям, ни Папе Римскому не под силу остановить это, т.е. кардинально изменить массовое сознание, заставить разумных людей элементарно задуматься над главным вопросом, кто есть Христос, Jesus Christ, что было и что ожидается в связи с событием прихода его на землю… И был ли мальчик, как говорится. В "новогодние дни" мы вряд ли услышим и увидим по телевидению какие-то серьезные научно-теологические дискуссии, яркие эпохальные выступления ученых, вдохновенные беседы евангелистов, философов, посвященных личности Христа, спорам о его реальности и божественности, различных версий и новых научных открытий…



Также мы не услышим с высоких трибун вразумительного толкования мусульманских воззрений на миссию этого великого Посланника, который на самом деле средневековыми учеными и суфиями мусульманского Востока назывался "Калимат-Аллах" ("Слово Божье"), "Рух Аллах" (Дух Аллаха), "Аятоллах (Знамение Божье). Но в наши дни из-за глубокой политизации конфессий об этом посланнике Неба, полубожественная природа которого признается в самом Коране, мусульманские авторитеты предпочитают хранить молчание или недоговаривать. А разве концепция множественности пророков и сакральности четырех Писаний (включая и Библию) вместе с ожиданием Возвращения Иисуса (пророк Иса бен Мариям) не являются неотъемлемыми и неоспоримыми элементами теологии и эсхатологии ислама?



Далее, нам не следует скрывать, что интернациональный, якобы светский "Новый год" в странах постсоветского пространства - это в действительности с начала и до конца Крисмас, Рождество. Не надо лукавить, все еще цепляясь за коммунистический образ елочки с красной пятиконечной звездой на макушке, с советизированным образом Деда Мороза вместо истинного его прототипа - христианского Святого Николая, или Санта Клауса (Николауса). "Рассекречивание" советской "новогодней" елки, всех этих знаков, идеологического камуфляжа - это как раз дело богоугодное, чем вранье и одурачивание без конца. Но в отличие от обвинителей из лагеря религиозных (мусульманских) консерваторов наша цель - найти в этой, объективно неизбежной "евангелизации мира" положительный опыт. Вместо дихотомии "мы-они" надо попытаться направить ментальную энергию народов в русло истинного духовного просвещения, самопознания и взаимопонимания. В частности, распространяя среди мусульман и представителей других конфессий объективную научно-религиоведческую и историческую информацию о Христианстве, чтобы развеять многовековые страхи, предубеждения, предрассудки.



Ведь по сути Христианство и Ислам - это не антагонистические, а, наоборот, очень близкие религии, как братья. "Разве не толпа (большинство) приговорила Гису (Иисуса) и Жанну Д`Арк к казни?", - восклицает Абай в одном месте своего трактата "Гаклийа" (45 Слов Размышлений). А еще наши предки, казахи в тяжкие моменты своей истории (страдая от колонизаторов-псевдохристиан), подняв головы к небу, вздыхали: "Вот придет правосудие Аллаха, будет скоро Акыр-заман, и с неба спустится Иса (Иисус), из земли выйдет Мади (Махди)"….



Таким образом, есть все основания в будущем идти к духовной интеграции народов Евразии не через устаревшие и фальшивые совковые формы и идеологемы, а по-настоящему объединяющие людей и народы в Духе метафизические, сакральные идеалы и ценности - на путях честного и взаимоуважительного мусульманско-христианского диалога и альянса.



Конечно, Рождество и Новый год прежде всего касается христианского мира, православных, католических и других религиозных общин и народов, этнических и социальных групп, в той или иной степени интенсивности исповедующих данную мировую религию. Мусульмане же остаются больше пассивными слушателями и зрителями, исключительно уважительно, сочувствующе, внимательно, с интересом наблюдающие за этими мессами, фестивалями, выступлениями.



И тогда рождается еще и такой вопрос: почему столь великая дата и вселенский праздник не становится поводом для Серьезного Разговора не только на тему ПРОШЛОГО (как зажглась Вифлеемская звезда, как пришли все эти волхвы и прочее, и прочее), но именно БУДУЩЕГО - того самого весьма актуального и животрепещущего Второго Пришествия, которое всегда будоражит умы миллионов верующих, в то время как другие миллионы "прогрессивных" и "не очень прогрессивных" не знают как все это понимать, скорее всего воспринимая идею Конца света как абсурд или сказку?!



Нынешнее человечество, в лице авангарда, т.е. ученых, политиков, в глубине души уже признает, что налицо завершение жителями планеты, по крайней мере, определенного мегацикла глобальной истории. Так зачем же, думаешь, в такой роковой час терять золотое время, пересказывая и перемалывая давно известные евангельские сюжеты и причти, приучая народы слепому поклонению, хвалебным словам, а еще привычке просто по-обывательски радоваться, что Иисус родился для моего спасения, что Он пришел на землю пару тысячелетий тому назад и т.п.? Может, такой подход или акцент на прошлом, на самом рождении, так сказать, "боговоплощении" были закономерны и актуальны для христиан и всего мира в средние века или даже в 19-веке.



А сейчас, когда завершился 2019-й год от Р.Х., наверное, намного важнее и драматичнее именно "неудобный" вопрос о приближающемся конце истории, Апокалипсисе и тому подобных вещах? Самое главное, мы замечаем, что церкви все еще пропагандируют среди своих последователей образ Христа как Любящего Спасителя, тем самым ослабляя бдительность верующих, их духовную ответственность. Тогда как Евангелие гласит, что Иисус вернется в совершенно другом, противоположном образе: грозного Судьи и Карателя. Кому невыгодна правда об истинной миссии Христа в будущем - уже вовсе не Спасителя, а справедливого Судьи?!



Кстати, о самом "Втором Пришествии". Многим, конечно, трудно поверить в буквальное нисхождение "бога" с облаков. Существуют точки зрения о том, что речь идет о наступлении через страдания и искупление эры Справедливости, Любви и Возрождения Человечества и персонификации этого в некоей неординарной личности лидера планетарного масштаба. Хотя также есть версия о связи Пришествия Христа с НЛО. "Космическое" христианство, например, обосновывает учение контактера Эудженио Сиракуза, его ученика, итальянца Джорджио Бонджованни (один из известнейших стигматиков современности).



Догматы религий Откровения требуют веры и неукоснительного признания именно сверхъестественных явлений, которые должны особенно учащаться с приближением Апокалипсиса и Судного Дня. Несмотря на это наши мусульманские священнослужители тоже старательно избегают обсуждения перед широкой аудиторией тематики Акыр заман (Конца света), боясь быть осмеянным атеистами и материалистами, молодежью. Но это говорит о беспринципности и трусости священников, капитулирующих перед современной рационалистической наукой и философией.



Если ознакомиться с мусульманской концепцией Киямета (Судный День), то там одни "волшебства" и всякие немыслимые с точки зрения ньютоно-картезианской картины мира феномены, типа воскрешения и выхода из могил, появления какого-то говорящего Зверя и т.д. Несмотря на необъяснимость или сложность интерпретации эсхатологических мотивов и сюжетов из священных текстов, мусульманин или христианин обязан верить и допускать все это ("Верую, ибо абсурдно"). А еще Августин Блаженный говорил: "Чудо находится в противоречии не с природой, а с тем, что нам известно о природе".



Вообще, истинный образ, характер, духовную многогранность Иисуса Христа, как нам кажется, исказили еще греки и римляне в ходе собственной христианизации. Антропологический облик евреев Палестины в те времена, как известно, больше напоминал бы современных арабов; сейчас даже подтвердилось научно, что Иисус был не светлым и голубоглазым, а скорее смуглым человеком с темными глазами и волосами. В известном фильме "Страсти Христовы" Мела Гибсона (2004) главный герой впервые заговорил не на английском, а на своем родном арамейском языке, и тогда даже по звучанию можно заметить большое сходство этого древнего семитского языка с арабским.



Не говоря уже о том, что Иешуа из Ближнего Востока не ел свинину, был монотеистом и т.д. А вот погрязшим во грехе и любящим неограниченную свободу римлянам было выгодно усилить в духовных заветах Иисуса Христа такие пункты, как "любовь" и "всепрощение". Косвенно этому способствовали деяния Апостола Павла, который ради превращения Христианства в мировую религию шел иногда на компромисс с римлянами и другими язычниками.



Между тем Иисус, этот великий человек и Посланник Аллаха (согласно исламу) по своему психотипу был "не от мира сего", и потому он не мог потакать мирскому; как и все пророки, он был очень серьезным, если не сказать мрачным. Известно, что Иисус вообще не смеялся, а однажды даже в благородном гневе, взяв бич из веревок, устроил в храме физическую расправу над торговцами. Как известно, евреи в Римской империи были бесправными рабами и не имели права носить даже мало-мальское оружие для самообороны. Возможно, не только духовные причины, но и данное историческое обстоятельство отчасти оказало влияние на абсолютный пацифизм раннего христианства (это мое сугубо личное мнение).



Ясно одно: современному эксхристианскому миру незачем радоваться и лелеять надежду на повальное прощение и любовь Христа при Его гипотетическом "Возвращении". Ибо все "прелести" цивилизации и "достижения" мировых лидеров человечества за два тысячелетия известны: две мировые войны (и третья под вопросом), изобретенное отнюдь не мусульманами или индуистами смертоносное ядерное оружие, постоянные геноциды над малыми и слабыми народами, экологические катастрофы и многое другое. Впрочем, "не судите, да не судимы будете….". А еще сказано: "бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение…" (Мф, 26:41).



Н.Даутбек-кызы Источник - ЦентрАзия

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