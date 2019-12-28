Холуйство как страсть в Узбекистане, - Б.Мусаев

12:55 30.12.2019

Бахадыр Ф. Мусаев УЗБЕКИСТАН. ХОЛУЙСТВО В СТРАНЕ ВЫРОСЛА КАК СТРАСТЬ НА ПОРЯДОК !



Очевидно , у нас в Узбекистане, за все время здесь и сейчас (1991-2016) , включая, разумеется, сегодняшний день , воровство, коррупция и тому подобные дела деловых людей, читай, тех же самых т.н слуг народа и патриотов , выросли в разы. Но обнаруживается, что сравнительно с названными видами преступности, ХОЛУЙСТВО КАК СТРАСТЬ ВЫШЕ НА ПОРЯДОК !



Кстати, помнится, о холуйстве я писал ровно три года назад (см статью Бахадыра Мусаева с одноименным заглавием www. centrasia.ru 09 12 2016 ) Напомню пару строчек из названной моей заметки .

Например,

"...эти люди в ошейниках и есть те, кто как с цепи сорвались. Они устремляются к хозяину, виляют хвостами и силятся облизать. …Я думаю об этом, вспоминаю из классики "Самая сильная страсть XX века: холуйство". Но это когда еще написано, а во дворе XXI столетие. У нас же, оказывается, ничего не изменилось насчет таковой страсти. Здесь будто родилась на политической карте мира новая страна, после провозглашения независимости и 25 летнего правления первого президента, избран второй, а общество осталось прежним . Мы как были, так и остались по натуре своей холопами с присущим нам сильной страстью: холуйством

Да, и как же оценивать … если открываешь сайты и читаешь, подобное важному правительственному сообщению...."



И сегодня, среди прочих сообщений о том, как живем в условиях наступившей "новой эры Мизиеева", прочитал на одном отечественном сайте (см AsiaTerra. Info от 28. Декабря 2019) заметку с интересным заглавием



УЗБЕКСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТУ МИРЗИЕЕВА ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЧТЫ "ВЕЛИКИХ ПРЕДКОВ"

Вот ее начальные строки

"в узбекском сегменте интернета широко распространилась цитата из обращения к президенту узбекского писателя и переводчика, заслуженного деятеля искусств Ибрагима Гофурова.

"Наши предки Кадыри, Бабур, Авлоний, Фитрат мечтали о Вашем [Шавката Мирзиеева] появлении на свет", - приводит фрагмент его высказывания узбекская служба Би-би-си. В статье не уточняется, когда и при каких обстоятельствах Гофуров произнес эту фразу".

Конечно, перед нами, по меньшей мере, проявление лести без меры или банального славословия вплоть до возвеличивания главы государства. Такое стало наблюдаться уже в первые месяцы , когда Ш.М Мирзиеев заступил на пост президента. Если мне не изменяет память, о появлении фактического признака формирования культа личности, первыми заговорили журналисты "Озодлика" (узбекской службы радио "Свобода"). Именно этот вопрос прямо в лоб был поставлен, в частности, в беседе со мной Замирой Шукур 8 декабря 2016 г. . Она спрашивала: Кто создает культ? Откуда он идет? ""Сверху" или "снизу" от народа?

Но отставим в сторону данный вопрос и того будет достаточно, если заметим, что за более чем четверть века т.н. эпохи известной персоны власти, не наблюдалось таких признаков формирования культа первого лица государства, как в последние три года (2016-2019)

Оно, конечно, холуйством никого не удивить в наши времена,, однако, чтобы такое городить как на примере вышеназванного заслуженного деятеля искусств ( не последнему человеку общества), должно деградировать в целом общество .не без помощи ( и усилий) государства. (и дойти до пика). В действительности, . государство позиционирует себя и сегодня как реформатор, делает амбициозные заявки, но , складывается впечатление, что его реальные возможности сравнимы по сути с поведением одного натурального импотента ( в исполнении Марчелло Мастрояни) из итальянского фильма, не перестающего, несмотря на свое половое бессилие, утверждать на приеме у врача, что у него есть желание. ....

Полагаю, не будет откровением утверждать, что на страновом уровне, точнее, государство и общество, наконец, достигло медленно и верно такого состояния, которое отражает факт состоявшегося мощного распада, деградации человека, когда царящие нравы свидетельствуют о морали общества, опустившейся ниже плинтуса. В этом отношении, можно констатировать, что форма выражения благодарности президенту Мирзиееву со стороны, теперь столь печально известного заслуженного деятеля искусств, есть отражение того состоявшегося факта (и факта точного как медицинский), что мы имеем холуйство как явление общественное и массовое, хотя нельзя не признать, что у нас в обществе сохраняются и по - человечески здоровые начала

Так, в той же статье сайта AsiaTerra. Info, лично меня, не может не воодушевлять следующее примечание редакции

"В сетевом сообществе слова человека, считающегося представителем творческой интеллигенции, вызвали шквал возмущения. В сотнях комментариев на узбекском и русском языках пользователи стыдили пожилого литератора за столь откровенное расшаркивание перед властью"

Тем не менее, сегодня к месту вновь повторить, сказанное три года назад (9 декабря 2016)

- Таков сегодня Узбекистан еще не фанатиков, но общество холуев,. Разве не ..., удручающая картина.



А что будет завтра? Кто и с кем? Кто и что собирается строить?.

В самом деле, оглянемся вокруг и что же мы видим ныне, что может маячить впереди? Я имею в виду отнюдь не памятники известной персоне власти, не видения с вырисовывающимися чертами государства с великим будущим и даже не елки – палки (импортные, бельгийские), вместо чинар, не СИТИ вместо... А загляните лучше в общеобразовательные средние школы Там коридоры, классные комнаты, ... и всюду цитаты Это не высказывания Навои, Бабура, Авлони, Кадыри, Фитрата, а премудрости от Каримова и Мирзиеева Словом, ничего достойного уважения, когда такое государство, в котором его руководители, например, продолжают, скажем так, укреплять отношения с обществом отнюдь не на основе ведения с ним диалога на равных, а в форме монологов, , по сути, действовать (делать дела), властвовать, используя конформизм и холуйство как завоевания (достижения) своей внутренней политики, стоящей на голой силе помноженной на лицемерие и большую ложь. Какой же, спрашивается, здесь прогресс, демократизация, либерализация, если опорой названной политики государства по жизни не являются сила Разума и Морали, Правда и Справедливость?

Да, удивительная страна Узбекистан. Чего здесь только не бывает, и какие люди живут и жили ....

Общество холуев или государство холуев, читай, Узбекистан холуев -- удручающий.. И все же не могу не понимать, что всегда остается с нами надежда, когда осознаешь, что не совсем мы пропащие люди и страна, не все безвозвратно потеряно из – за факта здравствования холуев, холуйства и иже тех, в адрес кого славословие. Я не перестаю думать о других, настоящих людях, у которых есть что за душой. Сегодня и сейчас у меня перед глазами иной тип деятеля искусств, истинного деятеля искусств, Он народный артист Узбекистана, профессор Захид Хакназаров, ныне покойный и такой живой, призывающий поднять нацию с колен.

НО всему свое время и должно вначале выйти из сегодняшней ситуации, когда и где воруют многие и больше всех те, которые "равнее остальных", на фоне тотальной лжи, , бездуховности, краснобайства краснобаев, ... ....



Бахадыр Ф. Мусаев 29 12 2019 Ташкент Тузель-2