 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" возглавил Габит Тажимуратов
14:29 31.12.2019

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев новый руководитель

Председателем Правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев назначен Габит Тажимуратов.

Тажимуратов Габит Калиевич родился 23 марта 1972 года. В 1997 году окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации (г. Москва, РФ) по специальности – техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей, в 2000 году Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби (г. Алматы) по специальности – правоведение. В 2018 году окончил Международную Бизнес Школу "IBS Astana" и "EU", получив звание Магистра делового администрирования и диплом Европейского университета.

Трудовой стаж:
• 1993 – 1994 гг. рабочий РЭУ - 5, г. Москва;
• 1994 – 1995 гг. рабочий 1-го разряда Су № 19, ГМП Мосинжстрой, г. Москва;
• 1998 - 1999 гг. ведущий эксперт отдела сертификации эксплуатантов ВС Государственного авиационного регистра МТиК РК, г. Алматы;
• 1999 – 2001 гг. главный эксперт-аудитор, начальник отдела по техническому аудиту эксплуатантов коммерческого воздушного транспорта и авиации общего назначения ЗАО "Казавиасертификация", г. Алматы;
• 2001-2002 гг. главный специалист отдела правового обеспечения деятельности системы органов юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК г.Астана;
• 2002 - 2003 гг. начальник отдела регулирования деятельности авиакомпаний Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК;
• 2003 - 2008 гг. начальник управления регулирования деятельности авиакомпаний Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК, г.Астана;
• 2008 - 2010 гг. начальник управления развития гражданской авиации Департамента стратегического планирования и развития транспортно-коммуникационного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций РК, г.Астана;
• 2010 - 2014 гг. заведующий сектором транспортного обеспечения отдела официальных мероприятий и внешних связей Управление делами Президента Республики Казахстан.
• 2014 - 2015 гг. заместитель генерального директора ТОО "Airport Management Group" (управляющая компания по аэропортам РК).
• 2015 - 2019 гг. заместитель председателя Правления, управляющий директор по операционной деятельности, управляющий директор по взаимодействию с госорганами АО "Международный аэропорт Астана".
• С 2019г. занимал должность заместителя председателя Правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев по инфраструктурному обеспечению.
Награжден: юбилейной медалью "Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл", благодарственными письмами Президента РК и других государственных органов. В 2015 году награжден нагрудным знаком "Құрметті авиатор".
Женат, воспитывает троих детей.

Пресс-служба МИИР РК

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577791740
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