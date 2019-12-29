Уроки истории от "Союза спасения"

19:55 31.12.2019

Посмотрела широко разрекламированный фильм про декабристов. Поддалась на рекламу Первого канала и "замануху" от его главы Константина Эрнста, о том что он и его команда, копались в архивах, нашли новые факты, переосмыслили и т.п....



Куча персонажей, каша художественных линий и "перепрыг" от темы к теме, от героя к другому. Совершено левая и коряво вставленная любовная линия одного из Муравьевых и какой-то дамы света (без имени и фамилии). Причем дама играна актрисой с такой недворянски дебильно-дебелой внешностью, что сразу понятно, что она чья та жена, любовница или дочь. Позже выяснилось, что фамилия актрисы - Эрнст. Видимо, просто совпадение. Там же, для антуражу и светского лоска - Ингерборга Дапкунайте. Но чисто - пару реплик, говорящая мебель.



Декабристы - все какие-то, как герои фильма "Бесы". Причем и актеры плавно перекочевали из "Бесов" в "Декабристы". Плюс, граф Панин (Мордвинов) из сериала про "Екатерину". Пестель и Рылеев - малость дегенераты, Трубецкой - трус-демагог, с какой-то замудреной виктимной философией.



Общий вывод - козлы они все, революционеры хреновы, а царь, он хороший и добрый. Приказ отдал - стрелять ядрами по реке, а не людям, даром, что они тонули после этого. Страдал и мучился...



И полковника Гебеля, царского верноподданного жалко, истыкали его штыками и героя Милорадовича (Домогарова) - в спину стрельнули и в бок штыком.



Вся беда от них - хотели перемен, но не знали каких и как...



Жаль не вошли в кино другие фактики - как любящие царя крестьяне строители метнули в Николая Кровавого бревно с Исакия. Еще больше жаль, что не попали.

Или в казни декабристов, когда вешали второй раз Рылеева, его горькое - "Несчастная Россия и повесить нормально не могут". Этого в "правдивом" кине нету.



Правда художества Эрнста и К. - какая-то ходульно верноподданнейшая, целлулоидная, глянец на глянце. Картинка картонновая. Царь хороший...

Да, дурак был полный этот Николай. Помог подавить восстания в Турции, в Австрии. Турки и австрийцы, видимо в знак благодарности, на него же и напали в конце царствования (Крымская война). Принял страну - сильнейшей мировой державой, сдал Севастополь и, как уверяют некоторые историки, принял яду, позорно закончив свое бездарное 30-летнее правление...



В конце фильма - и никого он в свое царствование более не казнил, кроме бедолаг декабристов. А сколько было запорото шпицрутенами, замордовано помещиками-салтычихами - это не в счет. А сколько солдат полегло на полях Европы - подавляя русской кровью венгерские и польские восстания.



Результат - главное мерило исторической правды.



Художники часто художественно обслуживают власть, но не так же откровенно и так халтурно.



Век 19-й, век 21-й.

Никому непонятная война в Сирии. Зачем помогать продажному и не умеющему воевать Асаду, вместо того чтобы поддержать курдов против турок. Никогда никакой турецкий Эрдоган не будет России другом и братом. Это геополитика. По другому оно не бывает.



Вместо решения вопросов с положением русских в Украине и Прибалтике, патриотичные обзывалки в адрес каких-то давно умерших польских послов-антисемитов. Сосание дивидендов из трубы вместе с бандеровцами. Спонсорство немецких футбольных клубов когда они нам в ответ - санкции ВАДа… Достали, фарисеи и лизоблюды



И вот эту кино-клюкву в довесок... на Новый Год.



Молодцы, лизнули качественно и в нужном направлении.

И бабки хорошо, надо полагать бюджетные, "освоили" и "роднульку" пристроили...



Может декабристы в чем-то и были неправы, но глядя в телевизор на рожи простых "русских" парней - Ротенбургов, Мюллеров и прочих бутер-гамбургеров, Плесковых, Хорьковых, Собчаковых и прочей придворной плесени почему-то хочется выйти на Сенатскую...



И вспоминается пушкинское

- "Владыка слабый и лукавый,

плешивый щеголь, враг труда

Нечаянно пригретый славой

Над нами царствовал тогда..."



Говно кино - не ходите и не смотрите, книжки читайте.



С Новым Годом!



Валерия Андреева