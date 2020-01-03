На какой домбре (тамбуре) должен играть "восточный принц" Димаш Кудайберген? - Н.Нуртазина

13:02 05.01.2020 На какой домбре (тамбуре) должен играть "восточный принц" Димаш Кудайберген?



"Пришла истина, и исчезла ложь; поистине, ложь исчезающа!" (Коран, 17:81).



"Тамбури - индийский музыкальный струнный инструмент, восточного происхождения, родня остяцкой домбре, киргизской (казахской - Н.Н.) думбре ( а через них и русской домре балалайке) и потомок арабско-персидского общего родоначальника подобных инструментов тунбура или танбура"



(Энциклопедический словарь Ф.А Брокгауза и И.А. Ефрона, 32-ой том, Спб, 1901 г.)



"Домбра - народный казахский щипковый музыкальный инструмент, уходящий корнями к древнейшему восточному тамбуру….Современный стандарт казахской домбры был разработан Эмануэлем Романенко в начале 30-х гг. 20-ого века"….В 1934 году домбра была реконструирована и были созданы ее оркестровые разновидности"

(по материалам интернета)



В эти дни многие в Казахстане спорили: правильно ли, что Димаш (Динмухамед) Кудайберген на своем концерте в Нью-Йорке презентовал казахскую домбру, уместны ли такие эксперименты с этномузыкой, в то время как в мире его признают прежде всего как мировую поп-звезду и оперного певца? При этом довольно забавно, что для большинства, выступавших "за", домбра бесспорно является этаким националистическим символом. Дескать, знай наших номадов!



И тут сразу можно дать важный совет методологического характера. В связи с относительно недавним выходом из совковой "тюрьмы" и началом интеграции в мировое сообщество народов Запада и Востока нам, казахам, не следует много "якать", а быть поосторожнее с вопросом "авторских прав" на то или иное цивилизационное изобретение. А то можно стать предметом насмешек: и лепешки-шельпеки - наше ноу-хау (хотя их пекут даже в Индии, не говоря об узбекских и туркменских "чалпаках"), и Наурыз (Навруз) мы норовим "приватизировать" и по ходу тюркизировать, и коня мы первыми оседлали, и домбру мы изобрели…



На самом деле музыкальные инструменты, так же, как и системы письма или великие религии, не могут быть придуманы строго на каждого этноса и страну, а чаще имеют трансэтнический характер. Музыкальные инструменты, конечно, имея свою прародину и полумифического гения-изобретателя, в то же время всегда легко распространялись по караванным дорогам Шелкового пути и др., становясь таким образом достоянием многих, особенно связанных в единый цивилизационный пояс, народов и стран (например, мусульманский Восток или вся внутренняя, континентальная Евразия).



Есть такое поучительное выражение: "не надо заново изобретать велосипед". Так и с музыкальными инструментами. В лучшем случае первоначальный инструмент, прототип, по мере своего распространения по свету и в ходе исторической эволюции видоизменялся, модифицировался, совершенствовался, мог получить в чужих странах другое название. Но случай с тамбуром/домброй - уникален, когда даже название инструмента сохранилось без особого изменения - от границ Персии до севера Руси, финно-угорских народов!



Любому человеку, не обязательно специалисту-музыковеду, можно при внимательном подходе установить прямое родство нашей казахской домбры и ирано-арабо-среднеазиатско-турецко-индийской "тамбуры". И не только глядя на внешний вид музыкального инструмента, но и слушая слова: домбра/дамбура/тамбура/тампура/тамбури…



Этот древний струнно-щипковый музыкальный инструмент с персидским названием был распространен в Иране, Средней Азии, странах Ближнего и Среднего Востока, Индии. Также через тюрков Золотой Орды проник в русские земли под названием "домра", и там позже развелось много "домбрачеев" (домбрачи/домбырашы), с которыми даже боролась Церковь.



Восточный тамбур/домбру описал великий Аль-Фараби, создавший свою теорию музыки. Причем, даже арабы в пик своего могущества и расцвета Халифата честно признавали, что тамбур/танбури пришел к ним из Ирана, признавали культурное превосходство персов по части музыки и искусства. Хотя тамбур родственен с европейской лютней, и на самом деле весьма сложно установить истинные истоки и прототипы инструмента. Прообразы инструментов типа лютни были еще ранее в Древнем Египте, Вавилоне и др. цивилизациях.



Итак, вопрос о домбре Димаша Кудайбергена можно перевести в иную плоскость, куда более важной и серьезной для казахской культурологии проблемы: а что такое вообще казахская домбра, откуда она есть пошла? Кто "предки" этого инструмента, откуда истоки? Знает ли сам юный певец Димаш и даже министр культуры и спорта РК как воспринимают на самом деле наш музыкальный инструмент в мире? И ответ: миллионы зрителей, несомненно, увидят в домбре местный вариант восточного тамбура.



Хотя… Сегодня, к сожаленью, в руках потомков в 21-ом веке красуется и звучит вовсе не традиционная священная домбра/тамбура наших предков, а скорее ее жалкая имитация и деградированный (из-за бедности, скитаний и революций) "потомок". Ранее мы поднимали этот дискуссионный вопрос в публикации "Национальный День Домбры: "одна палка, две струны"? //https://centrasia.org/newsA.php?st=1562580300).



Профессор Б. Сарыбаев, энтузиаст-музыковед, в свое время изучил и доказал, что в древности у казахов была даже восьмиструнная домбра, не говоря о трехструнных вариантах. Да, казахи вследствие своей трагической истории в течение нескольких последних веков бесследно утратили очень многое. Оскудел и огрубел язык, деформировалась традиционная ментальность, произошла частичная деисламизация. В том числе был упадок музыки и деградация музыкальных инструментов.



Видимо, еще в царский период власти запрещали в Степи громко звучащие "боевые" музыкальные инструменты, как барабаны, флейта. Раз колониальные власти могли регламентировать высоту минаретов мечетей, запрещать громкий азан и т.п., то, думается, по аналогии они вполне могли вмешиваться в вопрос музыки и отправления народных празднеств.



Тем более названные инструменты были символами свободы и независимости, атрибутами ханско-султанской и батырской эпохи. Иначе непонятно, как и почему исчезла навсегда из Великой Степи яркая восточная флейта "зурна" (сырнай), с пронзительным дребезжащим звуком - это подлинный символ торжества "золотого века" в Степи, важнейший индикатор нашей культурно-цивилизационной общности с народами Кавказа, Ближнего и Среднего Востока.



Домбру сначала запретили и выбросили за борт коммунизма, но потом решили именно ее одну оставить в Казахстане как "народный инструмент" и якобы "возродили" в период сталинизма. На самом деле ее не возродили, а "изнасиловали", испоганили… Меня настораживает такой известный факт: "современный стандарт казахской домбры был разработан Эмануэлем Романенко в начале 30-х гг. 20-ого века". Что стоит за этим утверждением? Почему все эти вопросы не изучаются объективно и полно?



Мне приходилось когда-то беседовать со специалистом в области домбры Ж.Нажмеденовым, который рассказывал о том, что совершенно неприемлемо играть кюй (композицию) "Сары-Арка" Курмангазы в столь бешеном "революционном" духе, т.к. казахи никогда так не играли на домбре. Ученый также доказывал, что массовое использование рыболовной лески вместо традиционных жильных струн из бараньих кишок кардинально изменило звук домбры предков. Это признает и Ю. Аравин: "Леска звучит очень ярко и мощно, но жильные струны дают особый колорит, очень глубокий и мягкий звук". Можно в этой связи полагать, что в более благополучные времена, в средние века, в Золотой Орде и Казахском ханстве струны домбры могли быть и из шелка, а сама домбра богато украшаться узорами.



По поводу темпов и манеры исполнения традиционных мелодий под аккомпанемент казахских музыкальных инструментах. Тамбур/домбра изначально и всегда использовалась на Востоке для утонченных суфийских песнопений и мелодий. Сейчас в интернете можно найти и послушать звучание иранского тамбура и исполнение музыкантами под звуки домбры традиционных песен этой страны. И мы видим, что никто у них не дергается и не орет, темп игры на восточном тамбуре - спокойный и размеренный. Можно не сомневаться, что наши предки, казахи в 14-19 вв. играли и пели под аккомпанемент домбры примерно так. А вовсе не как нервные сибирские шаманы или пьяные, "угорелые" русские революционеры.



В этнографических трудах можно найти описание казахской музыки и песен русским путешественниками и краеведами 19-ого века: они отмечают, что абсолютно все песни киргиз (казахов) заунывные, веселые песни и танцы у них не приняты. В целом, в искусстве и культуре народов Центральной Азии не было легкомысленных, балаганных песен. Особенно у кочевников-воинов. Шуточные песни, другие искажения традиционных канонов начались, как известно, в период российского владычества; было влияние русских частушек, татарских песен и пр. Окончательно образ шута-казаха и казаха-революционера (бунтаря) слепили коммунисты, в том числе приучая играть на домбре в патологически ускоренном темпе (по глупости и незнанию такое, к сожаленью, практикуется до сих пор).



Итак, познание нашей домбры может пролить свет на вопрос типологии и цивилизационной идентичности казахской степной этнокультуры. Ибо ранее у нас имело место одурачивание советской пропагандой, когда "родней" казахской домбры должна была выступать только русская домра и балалайка. Например, в том, что домбра Абая была трехструнной, исследователи видели только русское влияние; игнорируя, что три струны имел как раз восточный тамбур/танбур.



Разумеется, несерьезны перед лицом глобального сообщества бытующие у нас легенды о происхождении домбры с Алтая, либо попытки связать домбру с насельниками Казахстана эпохи неолита, с культурой саков, также версия о возникновении домбры в связи со смертью Джучи, сына Чингис хана и т.п.



Стоит обратить внимание на то, что исторически достоверные сведения о казахской домбре относятся к 14-16 вв., т.е. расцвету мусульманской Золотой Орды и Казахского Ханства. Вся Центральная Азия была тогда интегрирована в цивилизационное поле ислама, переживая культурный ренессанс. Абстрагируясь от нашей нынешней национальной и государственной принадлежности, симпатий и антипатий мы должны честно признать, что тогда на Востоке и Центральной Азии "все дороги вели в Иран" (как для Запада в древности было "все дороги ведут в Рим").



Как ни крути, свет блестящей мусульманской цивилизации излучали тогда не Алтай и Сибирь, а легендарные сказочные города и области, как Багдад, Каир, Кордова, Исфахан, Нишапур… Как бы мы ни хотели быть тюркистами, националистами, номадами, но историческая правда такова, что в те столетия никто, не исключая исламизированных тюрков и монголов Золотой Орды, не мог устоять перед обаянием и силой духа великой цивилизации Ирана. В самой Золотой Орде духовная элита в обязательном порядке владела языком фарси и любила персидскую поэзию.



С другой стороны, можно говорить о совместном творчестве, о вкладе в культурный подъем ученых-тюрков, духовном сплочении разных этносов и регионов, кочевников и горожан. Поиски духовных истины, музыка, прорыв в области науки, географии, химии, философии, знание разных языков и культур, экономика Великого Шелкового пути… Разве в названных сферах этнический показатель столь важен? Именно поэтому "интернациональный" восточный тамбур из Персии проник во все уголки Великой Степи, музыка суфиев звучала в городах и степях Евразии. Разумеется, изысканная музыка домбры и флейты звучала прежде всего в ханских дворцах Сарай Джадида - новой столицы Золотой Орды.



В заключении можно добавить, что певец Димаш Кудайберген, который недавно с легкой руки своих российских друзей и наставников наконец-то нашел свой истинный образ восточного принца, должен, конечно, одеваться, петь и играть на музыкальном инструменте, как и подобает утонченному восточному или "золото-ордынскому" шах-заде. И быть может, когда-нибудь в его руках мы увидим настоящий, восхитительный казахский и одновременно восточный тамбур - домбру, и с ее музыкой он покорит сердца еще многих миллионов слушателей во всем мире.



Автор: Назира Нуртазина Источник - ЦентрАзия

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