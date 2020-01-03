Узбекистан вышел на дорогу национального прогресса..., - Б.Мусаев

13:04 05.01.2020

Бахадыр Ф. Мусаев УЗБЕКИСТАН ВЫШЕЛ НА ДОРОГУ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОГРЕССА...



Ушедший 2019 г., помимо всего прочего, запомнился нам - узбекистанцам ярким и столь же поднимающим дух, без того праздничного настроения, новогодним поздравлением президента Мирзиеева . Особенно впечатлили, в частности, лично меня, слова: "Мы вступаем в важный этап нашего развития - этап национального прогресса".

А в целом из краткого выступления главы государства, где им был сделан акцент на следующем утверждении, которое, собственно, и говорит убедительно о том, что в стране за минувшие три года были созданы материально – духовные, читай, и социально – политические предпосылки для вступления страны в названный важный этап нашего развития, отныне именуемым как этап национального прогресса, становится понятным: Узбекистан вышел на большую дорогу

Вот это утверждение

"Самое главное, повышается уровень жизни наших граждан, растет их чувство сопричастности к судьбе Родины, уверенность в завтрашнем дне.. В жизни нашего общества все больше утверждаются принципы демократии и открытости, углубляется процесс либерализации всех сфер".

И чем дальше я слушал президента, тем больше я увидел, что кроется за словосочетанием "этап национального прогресса". Правомерно будет сказать, что при наличии здорового оптимизма и воображения, за ним можно и должно увидеть раздвигающиеся горизонты светлого, очень светлого будущего Узбекистана. Об этом свидетельствуют, прежде всего, хотя бы вот такие заверения Ш. Мирзиеева

"В 2020 году мы еще активнее продолжим широкомасштабные социально-экономические реформы"

"Мы расширим масштабы начатой нами работы по улучшению жилищных условий людей, качества коммунальных и бытовых услуг, строительству доступного жилья. Направим все силы и возможности на то, чтобы дать молодому поколению достойное образование и воспитание, содействовать в реализации его способностей и талантов".

Полагаю, всякий нормальный мой соотечественник, если он рефлексирующий, воспринимает настоящие замечания (комментарии) фрагментов новогоднего поздравления президента Ш.М. Мирзиеева, как вполне достойный ремейк, который (в моей версии выступление президента, где оно взято за образец), на мой взгляд, наполняет новым и актуальным содержанием в новых исторических, социально- политических условиях ближайшего будущего. В самом деле, разве не так!? Иди и Гляди! Оглянись кругом, мой соотечественник, и ты узришь за словами реальности, обозначающиеся в этой сегодняшней действительности признаки очень и очень светлого будущего Узбекистана

Каким же образом воспринимать все вышесказанное мной?

Наверное, не надо иметь много ума, а лишь немного пораскинуть мозгами, например, оттолкнувшись от одной хрестоматийно известной истины

"В атмосфере несвободы процветают пустые слова, и они неопровержимы"

( Николай Бердяев)

Иди и Гляди! Увидишь, что и кто стоит (ят) за словами о вступлении Узбекистана в новый очередной важный этап развития.

Ведь мы это уже будто проходили Помниться, 15 лет назад ( в 2004) один авторитетный ташкентский журналист писал:.

"Что происходит с идеей демократии!? На заре независимости начали говорить об "окончательном и бесповоротном выборе демократического пути развития", о "построении демократического общества". Потом , через два-три года, стали говорить об "углублении процесса демократизации". Еще через пять лет выдвинули идею об "основных направлениях углубления демократических реформ" Затем объявили о "совершенствовании процесса демократизации" Сейчас начали говорить о "либерализации и демократизации общества" Публицисты начали писать "о коренных поворотах в деле углубления демократических реформ". Хотя, по законам естественных наук , в результате постоянных коренных поворотов можно оказаться там, откуда началось движение..." ( см. Карим Бахриев. Слово о Свободе Слова М, с. 161)



Вместо P.S.

Все же, что происходит у нас и с нами в Узбекистане, в каком месте оказались ныне мы с вами?

Это понимает каждый, кто жил здесь и сейчас (1991-2016), живет и по - сей день. В народе, вот уже минуло почти три десятка лет, как стали говорить



"Новые правители пришли, Янги хоким келди,

Обещания – полные мешки,.." Ваъдалар коп-коп булди....".



"Новый правитель – новый забор" "Янги хоким – янги девор"



И такого содержания поговорок, пословиц немало у узбекского народа. Они отражают точно его душу. Хотя, судя по тому, как множество наших людей принимали и принимают "первого человека государства", надо сказать словами (парафраз) поэта: еще не выбрали они свободу, виляют, словоблудят и хамят, валяют Ваньку – холуя.

Однако времена меняются, учитывая бурное развитие нашенского "капитализма", с царящими в нем нравами и злом – баблом, ради которого идет непрекращающийся сыр – бор, прикрываемые разговорами о либерализации, демократизации, национальном прогрессе и т.п. ....Никто не застрахован от бед, если помнить, что помимо мира полного подлостей и жадности, насилия и лжи, существует мир природы массовых социальных настроений, они изменчивы, способные ворочать поведением множества людей, толкая их на самые неожиданные и непредсказуемые действия , тем более, когда имеется налицо наступление на их основные жизненные инстинкты. Словом, бывают в истории моменты, когда случается "вдруг", когда, оказывается, что не работают не то, чтобы всякого рода клише слов, слоганами, пафосными призывами, а и целыми идеологиями уже нельзя "прокормить" весь народ, точнее, массы.



Бахадыр Ф. Мусаев 05.01 2020 Ташкент Туель-2