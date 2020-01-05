Таджикистан. Год 2019. Полный крах ТЭО ПИВ

14:54 07.01.2020 Год 2019. Полный крах ТЭО ПИВ



Если в 2018 году ТЭО ПИВ была очень близко к провалу, но еще агонизировала, то в уходящем 2019 году она потерпела полный крах по всем фронтам. Ее не признают, запрещают и считают террористическо-экстремистской во всех странах СНГ, ОДКБ, ШОС и практически во всех государствах Евросоюза. К названной организации крайне настороженно относятся в США, а также во многих других странах. Ведь военнослужащие и мирные граждане этих государств, выполняющие гуманитарную миссию в Таджикистане, в разные годы стали жертвами многочисленных терактов ТЭО ПИВ. Поэтому ее членов сторонятся, опасаются и разыскивают.



29 сентября 2015 года Решением Верховного Суда Таджикистана ПИВ признана террористическо-экстремистской организацией (ТЭО ПИВ), деятельность которой запрещена на территории РТ.



Решением Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) № 251 от 21 сентября 2011 года, ТЭО ПИВ 21 января 2016 года за №70 включена в Перечень террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств-членов ШОС. Также, в соответствии с Решением Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от 8 июня 2016 года ТЭО ПИВ занесена в Перечень организаций, признанных террористическими и экстремистскими в государствах-членах ОДКБ, под №65.



Из 57 государств-участников ОБСЕ тринадцать стран, входящие также в другие международные политические и правоохранительные структуры (РАТС ШОС, АТЦ СНГ, ОДКБ, Интерпол), признали названную партию террористической и экстремистской организацией. Сведения об активных членах ТЭО ПИВ и ее руководителе М.Кабири вошли в Единый розыскной реестр указанных структур. То есть, международное сообщество безоговорочно признало ПИВ террористической организацией, учло неопровержимые факты и доказательства, приняло во внимание то, что враждебная деятельность ТЭО ПИВ по насаждению в сознание общественности экстремистских взглядов на традиционный ислам привела к братоубийственной войне, унесшей более 150 тысяч жизней. Экономике страны был нанесен ущерб в размере $7 млрд. долларов, 2 миллиона граждан стали вынужденными переселенцами и бежали в соседний Афганистан. Восстанавливать потери пришлось непосредственно руководству РТ, но без какого-либо конструктивного участия ПИВ, представители которой заседали в то время в Парламенте страны.



В годы гражданской войны (1992-1997) незаконные вооруженные формирования ТЭО ПИВ совершали акты террора в отношении видных государственных и общественных деятелей Таджикистана, мирных граждан. Грабежи, разбой и захват заложников с целью выкупа, с последующим их убийством с особой жестокостью в духе боевиков, так называемого "Исламского государства", составляли основу деятельности групп ПИВ. Варварскими, басмаческими методами 20-х годов прошлого века расправлялись боевики этой террористическо-экстремисткой организации над жителями Таджикистана. Именно так - ножами и топором членами ТЭО ПИВ зверски убиты иностранные туристы, среди которых - граждане государств-членов ОБСЕ. В то же время, идеологические наставники в лице руководства ТЭО ПИВ неоднократно показывали свое истинное лицо: агрессивные способы ведения дискуссии и неприемлемые методы политической борьбы.



Регулярно в СМИ публикуются достоверные материалы, демонстрируются документальные фильмы, где непосредственные участники и свидетели преступлений ТЭО ПИВ рассказывают о содеянном, подтверждая вину ее членов. Деятельность этой организации разоблачают ведущие научные сотрудники Академии наук РТ, юристы, аналитики, эксперты и журналисты (С.Мирзорахматов, Ф.Рахмониен, С.Акбаров, К.Назаров), которые популярно, "по полочкам" разложили цели, методы, стратегию и тактику политической деятельности руководителя ТЭО ПИВ М.Кабири. При этом, ученые-правоведы не оставили "камня на камне", до основания разрушили намерения последнего одурачить мировое сообщество, озвучили его личные и коммерческие интересы. Недаром говорят, что единожды солгавший - обманет многократно.



Поэтому, когда 16-26 сентября с.г. в Варшаве М.Кабири собирался выступить на конференции ОБСЕ "О выполнении мер в области человеческого измерения" с развернутым докладом, слово ему предоставили только в последний момент, буквально на минуту, между делом. И председатель ТЭО ПИВ, как и ожидалось, не сказал ничего нового, доказательного и вразумительного. На сей раз, организаторы данного мероприятия наконец-то поняли, с кем имеют дело, и учли преобладающее мнение участников - не предоставлять слово руководителю террористическо-экстремистской организации. Ведь процедура отбора и регистрации участников строга. Кандидатуры тщательно рассматриваются и оцениваются, получая именные приглашения, согласно их репутации, социальному статусу и законопослушанию. И только в случае предварительного одобрения их заявленного выступления вносятся в список ключевых докладчиков. Кабири по установленным категориям не прошел. Что соответствует статусу ОБСЕ, а также интересам участия Таджикистана в этой организации, продиктованным необходимостью поддерживать и укреплять безопасность на национальном, региональном и международном уровнях.



Как указано выше, прозрению здравомыслящей общественности, в том числе организаторов конференции ОБСЕ, способствовали новые доказательства и свидетельства, а также исследования ученых, документальная публицистика о возникновении, деятельности и крахе ТЭО ПИВ, ее идеологии и несостоятельности созданного альянса. Из последних работ популярность получили аналитические материалы советника директора Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан Абдулло Рахнамо, Председателя Национального движения Таджикистана Хокима Мухаббатова, старшего научного сотрудника Института истории, археологии и этнографии АН РТ Абдулло Гафурова и других авторов, научно обосновавших трагическую, разрушительную роль ТЭО ПИВ в истории таджикской нации. Ранее в свет вышли видеосвидетельства, также подтверждающие вину и преступные планы ТЭО ПИВ, ее руководителей, активистов, боевиков, спонсоров и сторонников накануне парламентских и президентских выборов 2020 г. в Таджикистане ("Невидимые корни", "Теракт - 1996", "Садокати разолатпуш" (Мнимая верность), "Изменник Абу Усома Нораки - активный член ПИВ", "Возвращение из ада" и др.). И это - лишь малая часть доказательств террористической деятельности ПИВ, которая в 90-х гг. прошлого века при идеологической и финансовой поддержке иностранных спецслужб воспользовалась неопытностью правительства РТ и наивностью народа, "опьяненных" обретенной независимостью. Идеологи ТЭО ПИВ сделали ставку на интеллигенцию и молодежь, которых массово отправляли в паломничество и на учебу в исламские страны. К счастью, сегодня молодые люди не так слепы как ранее. Твердая разумная позиция отразилась в обоснованных выступлениях Зарифа Ализода, Музаффара Ашурова, Рустама Хайдарова, Камола Самиева (бывший член ТЭО ПИВ), Вафо Алибекова на полях конференции ОБСЕ в Варшаве. Так, Хикматулло Холиков и Аминджон Абдурахимов выразили мнение регионального студенчества, активно выступающего против деятельности ТЭО ПИВ. Важно, что именно представители нового поколения грамотно противостоят идеологии этой террористической организации, выражая несогласие и протест. Но, к сожалению, немало молодых людей по разным мотивам еще ведутся на убеждения, обман и посулы ТЭО ПИВ. Это происходит как в странах Азии, так и на территории Европы. Следовательно, отказ ОБСЕ в предоставлении трибуны М.Кабири, превратившего легальную политическую партию в террористическую организацию, и несостоятельность последнего на полях конференции высокого международного уровня еще раз подтверждает правильность курса Республики Таджикистан в борьбе с террористической угрозой и солидарность с ней большинства государств.



Однако сегодня ТЭО ПИВ при участии, финансировании и под непосредственным руководством иностранных спецслужб продолжает преступную деятельность на территории Таджикистана, террористические угрозы с ее стороны не прекращаются. И это - не пустой звук. Так, в мае 2018 года при незаконном пересечении таджикско-афганской границы в Ишкашимском районе ГБАО РТ задержаны 4 боевика ТЭО ПИВ, которые подтвердили свои враждебные намерения относительно конституционного строя Республики Таджикистан. Также, в 2018 году спецслужба РТ предотвратила теракт в районе дислокации 201-ой РВБ в Душанбе. Задержаны 13 граждан РТ - членов ТЭО ПИВ, прошедшие обучение у иностранных инструкторов. А 27 июня 2019 года, когда народ Таджикистана праздновал годовщину Дня национального примирения и согласия, специально подготовленная группа ТЭО ПИВ из 4 человек также пыталась проникнуть в РТ с враждебными намерениями. В ее задачу входило совершения террористических актов в отношении руководства страны и членов правительства, осуществления диверсий в местах массового скопления людей, взрывов на стратегических объектах и пунктах жизнеобеспечения. Члены группы были задержаны правоохранительными органами.



Кроме того, достоверно известно, что с целью организации серии терактов и дестабилизации обстановки в Таджикистане перед парламентскими и президентскими выборами 2020 года, более 40 членов ТЭО ПИВ, направленные зарубежными спецслужбами, прошли подготовку в террористических лагерях. По оценкам военных экспертов, в настоящее время вблизи протяженной таджикско-афганской границы действуют до десяти тысяч боевиков различных группировок, в числе которых находятся боевики ТЭО ПИВ, имеющие военно-диверсионную подготовку, не прекращающие попытки вооруженного прорыва на территорию Таджикистана под знаменами других международных террористических организаций.



Итак, террористическо-экстремистская организация Партия исламского возрождения в уходящем 2019 году потерпела поражение практически по всем фронтам. Практически, потому что сегодня, несмотря на то, что доподлинно известен ее идеологический наставник, покровитель и спонсор, доказаны многочисленные преступления ее членов, которые об этом свидетельствуют, ТЭО ПИВ, на последнем издыхании, из последних сил пытается вести информационную войну в СМИ и соцсетях. Специально для этого иностранными кураторами был создан ряд сайтов, большинство из которых запрещено Верховным судом РТ - ("Паем.нет", "Востокньюс", "Озодандешон", "Кимиеи Саодат", "Ахбор.ком"), телевизионная студия "Садои мардум" (Голос народа) и проплачено радио "Озоди" - за короткий срок превратившееся в рупор пропаганды ТЭО ПИВ. Здесь ежедневно публикуются материалы, обвиняющие руководство Таджикистана и возносящие ТЭО ПИВ до небес. Но такие потуги, ложь и клевета ТЭО ПИВ "шиты белыми нитками", которые рассыпаются в прах, не имея никаких доказательств. Против пустословия информационных прихвостней выступают реальные аргументы, факты, доказательства и свидетельства о преступной террористической деятельности. Как говорил герой популярного фильма "Вся сила - в правде!"



Разоблаченные правоохранительными органами РТ организаторы террористических и диверсионных акций, показания задержанных исполнителей, факты, подтвержденные многочисленными свидетельствами очевидцев, раскрытые схемы финансирования терроризма и др. выступают весомыми аргументами против лживой безосновательной информации приспешников ТЭО ПИВ.



Понятно, что главной целью ТЭО ПИВ, ее идеологов и спонсоров было и остается создание исламского государства не только на территории Таджикистана, но и других стран Центральной Азии и региона. Однако никаких шансов на ее осуществление у ТЭО ПИВ давно уже нет.



Такова сила правды о ТЭО ПИВ!



Мухаметов Гафур Бобоевич,

декан факультета русской филологии ТНУ, профессор Источник - ЦентрАзия

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