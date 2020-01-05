Узбекистан Мирзиеева какой он есть реальный, - Б.Мусаев

18:04 07.01.2020

Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН МИРЗИЕЕВА КАКОЙ ОН ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЙ.



"Правда в глаза – не отрава"

"Бетга айтган хакни захри йук"

(Узбекская поговорка).



В последнее время все чаще в СМИ (и Сетях интернета) стали раздаваться голоса, точнее сказать, слышаться громкое многоголосье, напоминающее стройный хор, который поет ...

Конечно, я имею в виду песни о современном Узбекистане с многократно повторяющимся припевом, где главная тема – это счастливая страна и наши соотечественники, ведомые к светлой жизни, наполняющие их души предчувствия, что всех нас ожидает впереди натуральная "аркадская идиллия"

Действительно, да уж, так и представляют нас, нашу страну... Нет, нет, я говорю отнюдь не о каких –то насмешниках и болтунах типа Полишинеля или Петрушки, выдающих "под большим секретом" - те или иные сведения относительно героев , разыгрываемого спектакля- балагана (маскарада) и загодя, предсказывающих (проговаривающихся якобы) ход дальнейшего развития событий

О чем я? Да все о той же полуправде, вымыслах и откровенной лжи об Узбекистане, его мнимых реформаторах, распространяемых по всему свету "отнюдь не ...насмешниками и болтунами", а продажными краснобаями, будь то они из среды журналистов, публицистов и экспертов, по сути, проявившими себя как банальные Балалайкины. Это рельефно обнажается на примере нарисованных ими радужных картин, происходящих социальных процессов в Узбекистане, картин социальных процессов, которые диссонируют с реалиями жизни узбекистанцев. Нет необходимости приводить фрагменты, цитаты из тех или иных работ этих краснобаев, называть имена тех, "болеющих" якобы за Узбекистан, за создаваемый ими же самими "новый имидж Узбекистана", растущего де авторитета ее руководителей... НО надо жить в Узбекистане, видеть и слышать, чем и как живет множество, а не избранное меньшинство, которое "равнее остальных", чтобы ощущать и понимать, "новый имидж Узбекистана", "вступление Узбекистана в новый этап – этап национального прогресса" вкупе с так называемыми проявлениями предельных откровений от людей, представляющих "государственную машину" - - все это пока не больше, чем пустые слова. Вот, в частности, прочитал статью "Новый имидж Узбекистана. Есть ли в нем место Исламу Каримову? "(см www.centrasia.ru 06 01 2020 )

Ее автор Гленн Кейтс пишет

бывший пресс-секретарь Мирзияева и глава Агентства информации и массовых коммуникаций был предельно откровенен.



"Конечно, разница между теми временами и нынешними колоссальна, - сказал Комил Алламжонов, который, как считается, близок к Мирзияеву. Заместителем Алламжонова является дочь президента Саида Мирзияева. - Однако, учитывая, что критиковать умерших - не в нашей ментальности, поскольку мы уважаем этих людей, то мы не говорим об этом открыто. Но это не значит, что мы не собираемся сравнивать".

В данной связи к месту бы заметить следующее..

Во – первых, извините, ведь государство, к примеру, не какое – то подобие описанного в романе Ильфа и Петрова "Золотой теленок", фиктивного предприятия - "контора по заготовке рогов и копыт", организованное пройдохой и мошенником Остапом Бендером, чтобы таким образом рассуждать, прикрываясь де чисто человеческим отношением к памяти умершего ...

И во –вторых, вытекающего из во –первых, Откуда и к чему такое "галантерейное обхождение" с И. Каримовым и какое отношение к ментальности узбеков и их традициям может иметь, по сути, беспринципность, цинизм и лицемерие проявляемые в оценке его преступлений против человечности

И еще.

Гленн Кейтс констатирует, что Узбекистан занимается активным поиском иностранных инвестиций и после смерти Каримова объявил курс на реформы, что порадовало западных чиновников.

Далее, вслед за сказанным резюмирует

"Некоторые рядовые жители Ташкента и Самарканда говорят в комментариях Азаттыку, что ностальгируют по эпохе Каримова, отмечая, что за последние три года цены существенно выросли, а уровень зарплат не изменился.

"Проблема в том, что эти реформы пока не испытаны, - говорит Пол Стронски, старший научный сотрудник Программы по изучению России и Евразии в вашингтонском Центре Карнеги. Он отмечает, что реальным показателем возможного отличия системы Мирзияева от режима Каримова может быть реакция на широкомасштабные протесты или теракты. - [Должно произойти] что-то, что заставит правительство реагировать быстро. И тогда вы увидите, полагаются они на старые методы или же на свои новые методы".

На мой взгляд, эти заключительные строки статьи Гленна Клейтса, а именно, слова "...реальным показателем возможного отличия системы Мирзиеева от режима Каримова может быть........ полагаются ли они на старые методы или же на свои новые методы" дорогого стоят, ибо подсказывают, что здесь и зарыта собака, в чем и где корень проявлений зла в Узбекистане.

К сожалению, должно жить в Узбекистане, на своей шкуре испытав времена "здесь и сейчас"(1991-2016) в сопоставлении с днем нынешним, сравнивать дела и слова известной персоны власти со словами и делами президента Ш. Мирзиеева, чтобы признать:

И сегодня, оглядываясь кругом, видя (осознавая), что в действительности происходит, трудно согласиться, что дела фиктивные сменяются фактическими и созидательными делами во имя блага человека

Надо быть слепым и глухим, чтобы не видеть, не слышать, не чувствовать и не понимать, как буквально взбесились все и вся за бабла, совершенствуются.и все изощреннее становятся криминальные схемы ... Наверное, в этом и есть своя логика развития нашенского оголтелого "капитализма" и таковая логика является сутью, не изменившейся природы режима власти, будь то называть ее системой Каримова или Мирзиеева. Не скажу ни слова больше за Гарпагонов и крыс , но повторяясь, все же скажу: в разы выросли в последние времена коррупция и воровство, а холуйство - выше на порядок! И в этом смысле между Узбекистаном Каримова и Узбекистаном Мирзиеева разница колоссальная. Но, правда и в том, что это результат, результирующая (достижений) внутренней политики И. Каримова, сделавшего все возможное и невозможное, чтобы создать преступную государственность, читай, государство клептократии (клептократов). Вот голая правда и суть ее в том, что ныне государство это пожинает плоды политики, которая проводилась более четверти века. А сегодня оно (государство) "поднялось" и теперь, демонстрируя свою голую силу, смотрит на нас - узбекистанцев. во всем своем внешнем блеске с высот, возводимых Сити, и идет дальше по дороге пресловутого национального прогресса, уверенное и готовое всегда за ценой не постоять ...

Я лично видел эти СИТИ в центре Ташкента и признаюсь, взяла меня оторопь .Смотрел тогда я впервые на блеск и внешнюю величавость здания, закатанные в асфальт близлежащие территории (наверное, чтобы не росла там даже трава – прим. Б.М.) и в голову шли слова Великой Книги

"Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвецов и всякой нечистоты" ( От Матфея, 23, 27)



Бахадыр Ф. Мусаев 07 01 2020 Ташкент Тузель-2