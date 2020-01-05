Полномочный посланник к илийскому губернатору (эпизод первых экспедиций в Семиречье), - В.Проскурин

18:09 07.01.2020 Владимир Проскурин



Полномочный посланник к илийскому губернатору ( эпизод первых экспедиций в Семиречье)



Биография исследователя Г. Н. Волошина ( Волошенина), одного из первых первооткрывателей Степного края , Западной Сибири и Семиречья, по-существу не известна, т. к. отсутствуют метрические книги и исповедальные росписи, формулярные списки кадров. Результат отвергнутого отношения потомков к культурному наследию прошлого. Даже не сохранились рисунки на бумаге, тушью или акварелью безвестных художников. Тем более в ту пору не было проявленной временем фотографии . Такова горькая судьба замечательных, увы, ушедших наших предков. Надо полагать, что он из Слободской Украины, родом из донских казаков местности Волощины. Фамилия в разных источниках писалась по- разному Валошанин , Волошенин, Волошин, Волошенкин, Волошка.



По сообщениям Н. М. Ядринцева ( Маршрут атамана Волошенина в Кульджу в 1771 г.// Известия ИРГО, т.19, 1883 г.) и историка сибирского казачества Г.Е . Катанаева следует заметить - Волошенин Григорий Никитович ( род. в 1761 г. - у. 21 июля 1793 г. ) , начальник Сибирского линейного казачьего войска ( с 1772 г.) . .В истории Иртышской линии, четвертый атаман войска после Ермака, сотника Федора Анциферова и поручика Козьмы Бардина. За выдающиеся историко-географические открытия , сведения военного характера , правительство оценило труд администратора Григория Волошенина , с присуждением ему звания поручика (что по тем временам выше звания хорунжего или сотника).



Образ 32 -летнего сибиряка сохранился на картине Н.Н. Каразина "Прием атамана Волошенина илийским губернатором ( жанжуном) Цзянь- Цзюнем", исполненный "Августейшему Атаману. Картины из истории службы Сибирского казачьего войска.". Известно, что в июле 1891 года цесаревич Николай Александрович посетил казачью столицу Омск . В дар ему был принесен альбом картин со сценами из трехвекового служения сибирских казаков России. Автором художественной энциклопедии был замечательный художник, этнограф и писатель, туркестанец Николай Николаевич Каразин (1842-1908). Он считался первым в России акварелистом и лучшим рисовальщиком-иллюстратором. Его Сибирский альбом, как отмечал князь Э.Э . Ухтомский, писатель и фотограф , сопровождающий по кругосветному путешествию Николая Второго, являл собою "...двадцать семь разложенных по особым горкам акварельных рисунков из истории службы Сибирского казачьего войска".



В истории Сибири поручик Г. Н. Волошенин значится полномочным посланником .В служебной карьере он преуспел в иностранном деле с военно-дипломатической миссией . Во время Пугачевского восстания, вел переговоры с ханом Средней орды Аблаем , в целях предупреждения с его стороны нападений на обезоруженные, по причине вывода против бунтовщиков всех пограничных войск и сибирских линий. Ему даны права изучения. обследования и доклада о местности между крепостью Усть-Каменогорском и резиденцией Кульджи , где посетил илийского губернатора Цзян-Цзюня . Известно , что в 1770 -71 гг. большая часть кочевавших на Волге калмыков , по разным, более или менее уважительным причинам, снялась с давно насиженных в Поволжье, и со всем своим скарбом и скотом двинулась в Илийскую долину, на освободившиеся после истребления тамошних калмыков китайцами. Начавшие волноваться перед Пугачевским бунтом яицкие и уральские казаки беспрепятственно пропустили беглецов через Яик. Посланные из Оренбурга и Орска башкирские и казачьи отряды, со временем Иртышская укрепленная линия, также не нашли беглых калмыков. Большая часть драгунских эскадронов и причисленных к ним казачьих команд была двинута к вероятному пункту выхода беглецов к Усть-Каменогорской крепости.



По каразинскому рисунку Григорий Волошенин , в Кульдже, "… у ограды жанжунского дома сошел с лошадей и с толмачом драгуном Старицыным и сибирским казаком введен в ограду и прошел в передние дверные ворота… Пришедши в покой к жанжуну, вокруг которого сидело пять амбанов, последовал обычай в почтении. Однако, Волошенин не снял тесак, не стал падать на колени, держался ни по другим обстоятельствам китайского обычая и желанья Мол, по рассуждению нашего российского права и поведения исполнить он этого не мог .Но соответствовал международным почтением к жанжуну Цзянь- Цзюню ..."



В беселе с илийским губернатором чрезвычайный посланник рассказал , что историко-географический выбор на исследование пути из сибирской окраины в край Семи Рек, составление карты от Иртыша до Или , озер Зайсан , Алакуля и Балхаш, дипломатическое составление "о заграничных обстоятельствах" выпал на казачьего сотника Волошенина . В ту пору малоизвестной стране, некогда открытой путешественниками Юхан-Густав Ренатом и Иваном Унковским.



В виде резерва в дальний путь был снаряжен дополнительный эскадрон под началом подпоручика Дреера. Правда, в действии его отряд казаков не удовлетворял надеждам и характеру атамана .Он принял решение бросить Дреера в окрестностям Лепсы и с 15 отборными казаками двинулся к берегам озера Балхаш. Надо отметить, что территория по которой предстоял путь была во власти казахского хана Аблай-хана, а на юге - с монгольскими правителями, только что освободившись от войны Джунгарского царства. Те и другие "сыны небес" набегами укрощали "чужих иноземцев" в Семиречье и Илийской долине. Потому тысячеверстная дорога Волошенина в 27 трудных и опасных дней была не из легких, здесь требовалось ухо держать востро, быть храбрым и неподкупным между всевозможными препятствиями.



Маршрутная карта атамана Волошенина, составленная в 1771 году от крепости Усть Каменогорской до Кульджи , с описанием пути через степь и аулы "киргизских кайсаков", через земли и распашки , форпосты и караулы, редуты-маяки, избы с надолбами и рогатками, возведенные драгунами и казаками, солдатами и крестьянами. Копировал кроки инженер-юнкер Стрельников в масштабе "... на дюйм аглицкий на десять частей с употреблением на российскую карту" .В частности, были детально обследованы памятники природы, истории и культуры, зодчества, быта и традиций народностей края. Среди достопримечательностей : овеянная поэтами легенда о Козы-Корпеш и Баян-Сулу, их надгробие "мазар", с четырьмя статуями "балбалами" ; планы уйгуро-дунганских городов Чугучак и Ак-Кент ; земледелие и животноводство Каратальской долины ; минеральные горячие источкники Копал-Арасан ; описания китайских деревень Тунчи и Седунчи, от города Баянды до Усть-Каменогорска.



Линия пути вела к неизвестной реке Чар-Гурбан с двумя притоками Кабылка и Кара -Усун. К востоку от пути следования находилось труднодоступное озеро Нор- Зайсан, с впадением реки Купкак ( ныне Кокпекты). С севера - шел громоподобный Чугучак, в верховьях притока лежал легендарный "камень Кол" Между Нор-Зайсаном и Алакулем нанесены пять китайских караулов. В пути казаков окружали сыпучие пески и богатые живописные долины, горы, вершины которых прячутся в облаках, и мрачные глубокие ущелья, на дне которых с ревом бегут потоки Лепса, Баскан, Саркан, Аксу, Каратал, Коксу. Кажется, было несчетным число прозрачных речек и ручьев, звонко спешащих по ущельям из самоцветных камней и орошающих страну живительной влагой, еловые леса на горах и нежные плоды в долине Или , медведь -обитатель гор и тигр - в непроходимых камышовых зарослях Балхаша и Алаколя . Путники отметили особенность природы озер Уялы, Сасыкколь и Жаланашколь, огромные запасы ветров в Джунгарских воротах , в т.н. теснине Каптагай, в горной подкове ограничивающей озеро Алаколь. Во время дуновенья ветра , - восточного , по местному Евгей (Эби ) , и северо-западного Салкын ( Сайкан или Сойкан ) , по долине реки Эмель - стихия поднимает вверх тормашками все и всякого, или прячет на дно озера, перемешивает берега друг с другом. Тем же манером складывает на берегу археологические древности, - бронзовые казаны , монеты, майоликовые чашы , оружие. Когда-то здесь , по ныне засыпанным песком городам и весям пролегали купеческие и миссионерские маршруты Шелкового пути.



Волошенин едет из Аягуза (в переводе " красивейшая местность на реке", к вожделенному озеру Балхаш, и был благополучно принят в ауле Куржурпеш. .Путники рыбачили на трех озерах . Местный деликатес особый вид илийской рыбы , т.н."маринки". Река Или (Йил) впадает в озеро тремя устьями, образуя обширную дельту в 1000 кв. верст, называемую Камау (длина 125 км, максимальная ширина 75 км) . По замечанию востоковеда В.В. Бартольда "... по местным баканасам, следы старых каналов и развалины построек. По Шереф ад-дину Йезди Балхаш был известен под именем Атрак-куль " . В камышах дельты располагаются на зимовку киргизы ( казахи) Большой орды. Семьи остаются в самом устье на летнее время и занимаются здесь земледелием и рыболовством.



Дорога вела на пограничный Алтын-Эмель. В ту пору китайская граница на джунгарском пути к реке Борохудзир и к переправе Огуз-Уткуль через Или к "дикокаменным" горам и долинам Тянь-Шаня. . Следующий бурный поток ( дословно "колючка" ) лежал на пути к древнему Илибалыку, т.е. город на Или, некой главной реки Поднебесной . Хотя по-монгольски местность называлась Илансу. т.е. в переводе "мерцающая, сверкающая, серебристая"



Конечной остановкой маршрута был город на реке Или Кульджа ( в ту пору Кульчжа ; по китайски Иынь-юань-чэнь). Мусульманский центр основан в 1758 году , некогда курень Джунгарских владетелей, из кашгарских сартов и кашкарлыков. Сюда хлынули переселенцы с Дальнего востока , народности сибо, солоны , калмыки



Представившись Цзянь-Цзюну верительной грамотой и разузнав прямым и косвенным путями все, что ему было нужно, Волошенин тем же путем благополучно возвратился в Усть-Каменогорск. Атаман был отправлен для доклада в Петербург Маршрут казачьего отряда, планы калмыцких укреплений были представлены в российскую Коллегию иностранных дел . Подробный научно- практический отчет маршрута, с номинацией пройденных местностей , план и кроки , детальные рисунки вызывают сегодня восхищение. Его бумаги ныне хранятся в архиве МИД России . Сведения Григория Волошенина , человека образованного и воспитанного армией и казачеством , легли в науку и практику разносторонних ученых Иоганна-Петр Фалька и его спутников Христофора Барданес ,Иоганна Сиверс, Петр- Симона Паласс, Иоганн-Готлиба .Георги. Однажды исследовавших неведомую для России " Небесную страну" , побывавших в строящихся крепостях, городах, селах Семиречья, на северо - востоке Казахстана.



Иллюстрации из альбома Н. Н .Каразина:

1. Прием Григория Волошенина илийским губернатором Источник - ЦентрАзия

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