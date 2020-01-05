Кем себя покажет Иран: духовным сыном Мухаммеда или Ахеменида Ксеркса? - Н.Даутбек-кызы

00:14 08.01.2020 "Но если кто простит и установит мир…".



Кем себя покажет Иран: духовным сыном Мухаммеда или Ахеменида Ксеркса?



Известен философский вопрос поэта и мистика В. Соловьева о том, какой выбор есть у России в будущем: стать Россией Ксеркса или Россией Христа? Конечно, Ксеркс - это метафора, синоним языческого деспотизма, жестокости, гордыни, преклонения перед человеческим "эго", а не божественным. "Ксеркс" - это, например, Сталин. В. Соловьев умер в 1900 г. и не видел Российской революции 1917-ого, хотя мистически ее предчувствовал и страшно переживал…



Гениальность В. Соловьева заключалась в неизменном видении им духовной сущности, а не только явлений и обманчивых форм. Это означает, что зачастую под внешним, формальным христианством может обитать дух Антихриста. Также допускается, особенно с приближением Конца света, что под покровом мусульманства вполне может орудовать Сатана (Иблис). И одним из любимых его орудий или методов является игра с человеческим "эго", раздувание гордости и надменности, мстительности и беспощадности, внушая все это смертным под видом блага, необходимости "справедливости", "принципиальности", особенно играя на национальных чувствах и обидах, либо родо-племенной солидарности и пр.



Наш великий казахский поэт-мистик и философ Шакарим (по паспорту - российскоподданный Шах-карим Худайбердин), умерший от рук сталинистов в 1931г., такая же светлая и мудрая душа, как Владимир Соловьев, был по своему духу суфием. Он даже практиковал аскезу и, покинув шумное казахское сообщество, уединился в Чингизских горах Восточного Казахстана. Так вот, Шакарим в своих стихах и трактатах дает глубокий нравственный анализ современного ему человечества, всех народов и культур, и приходил к выводу, что уже к нач. ХХ века все известные религиозные системы оказались духовно выхолощенными и во многом потеряли внутренний свет. Хотя сам поэт-богоискатель оставался в глубоком смысле этого слова религиозным, совершил хадж в Мекку в 1906 г.



Спасительный свет веры (нур), как он объяснял, обусловлен глубиной веры и качеством богопознания, достижением духовного просвещения и узрением правды (магрифат, ирфан), и неотделимым от всего этого культом стыда и совести, культом милосердия и прощения. При этом Шах-Карим считал, что незаметно для себя народы могут идолопоклонствовать перед своими религиями, упуская суть вещей и объединяющие народы и религии единый дух вероучений, а то и самого Создателя (Творца), также они могут боготворить свое "я" (эго, "нафс").



В эти дни великий и могучий Иран, который, несомненно, играет очень важную, хотя и не совсем пока ясную нам, историческую и сакральную роль в масштабе всего Азиатского континента (не говоря о близлежащих странах Центральной Азии, с которыми она всегда была связана тысячами культурных нитей) стоит, на наш взгляд, перед гамлетовским вопросом "быть или не быть". Великая Персия стоит перед выбором (и величайшим испытанием Божьим), суть которого заключается в том, кем себя следует ей показать на деле перед грешным миром третьего тысячелетия, перед 7-миллиардным человечеством несчастной планеты Земля, глядящим сейчас на эту страну широко раскрытыми испытующими глазами?



Суть дилеммы: явит ли современный Иран себя миру настоящим духовным сыном великого Пророка Мухаммеда и представителем божественной религии, в которой Бог объявил Себя прежде всего "Рахман" и "Рахим" (Милостивый, Милосердный), а также страной и цивилизацией, достойной называться наследником сонма ярчайших звезд персидского суфизма (тасаввуфа) и небесных поэтов, излучавших свет любви и мудрости, как Хафиз или Руми? Ведь согласно Хадисам Пророка и философии суфизма сильный - это не тот, кто ударил, а кто простил. И хотя по шариату разрешено за зло ответить равноценным злом ("кысас"), но Коран содержит важнейшую оговорку: "…Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом (Коран, 42: 40).



Или же… под флагом Ислама и формальным толкованием мусульманского закона Иран пойдет по пути обычной земной мести и гордыни, т.е. эскалации международного конфликта, тем самым де факто потакая своей подсознательной языческой энергии, спящим инстинктам домусульманской восточной деспотии, идя по проторенному пути надменных и жестоких Ксерксов, Дариев и Киров?



Да, это очень трудно - простить врага и обидчика, того, кто убивал твоих героев и драгоценных сыновей. И мы, казахи, это знаем как никто другой. Иран убивается из-за одного Касема Сулеймани. Конечно, это горе для нации, огромная утрата и горечь унижения. И личность, судя по информации, была неординарная, харизматичная, имевшая заслуги перед нацией. Но если вспомнить наше трагическое прошлое, то сколько тысяч (!) таких казахских Сулеймани было убито за столетия нашего колониализма, за время господства в Казахской Степи разных иностранных деспотов - от сатрапов русского цезаря (царя) до засланцев мирового диктатора Сталина?!



Разве наш национальный герой, гениальный полководец, реставратор Казахской монархии Кенесары Касим-улы (1802-1847) или не состоявшийся Первый Президент Казахской Демократической Республики Алихан Бокей-Хан (1866-1937) - это фигуры не сопоставимые и равные по значению и масштабу убитому иранскому генералу?! Наши герои, шахиды, возможно, даже превосходили иранца Сулеймани, т.к. это были потомки великого Чингис-хана, аристократы Великой Степи, это были личности по калибру и широте ума, эрудиции равнозначные Кемалю Ататюрку, Джавахарлалу Неру, Шарлю де Голлю, Абдул-Азизу аль-Сауду, Махатхиру Мохамаду.



И тем не менее… по воле и милости Всевышнего казахский народ, следуя заповедям святого мудреца Шах-карима, видя слезы матерей и реки крови мучеников, не стал выбирать путь мести, бесконечной вражды и терроризма. Наш маленький народ научился в горниле страданий философии ненасилия, миротворчества, великой алхимии чудодейственного превращения врагов в друзей и братьев. Ибо важно понять и принять сердцем вечный зов Бога: "Прости, ради Аллаха… награда будет за Аллахом".



Наш благородный Пророк Мухаммад (мир ему!) сказал в хадисах, что в любом возникшем споре велик будет тот, кто первым прекращает препираться, причем независимо от того, кто прав, а кто нет. Таких поучительных хадисов немало. Есть заветы о прощении и благородстве от халифа Али, который был примером настоящего рыцарства и великодушия. Недаром все народы Центральной Азии звали Хазрат Али "шахимардан" - царь мужей, образец героя и джигита.



Простить глупцов и грешников - было вечным кредо мудрецов Востока. Так делали и мудрецы древней Персии еще до прихода Ислама, как, например, легендарный Ануширван (у казахов в фольклоре он выступает образцом мудрости и справедливости под именем Наушарван). Перестать мстить и препираться, ненавидеть и враждовать ради Аллаха - значит сделать это ради сохранения жизни на земле, истинным творцом, источником которой является только Он, Всевышний, Который "над всякой вещью мощен". Поручить все случившее Правосудию Божьему - самое мудрое решение.



Да, вопрос сейчас в том, какая сторона коллективной души этого древнейшего, загадочного народа Востока возьмет верх в этом поистине последнем, решающем для Ирана и всего Востока, а может и планеты, "зороастрийском" поединке Света и Тьмы. К сожаленью, в этой стране во многом из-за длительной изоляции и враждебности к ней США и Запада, также и многовековой нелюбви и равнодушия к ней суннитского большинства исламского мира произошли определенные сложные изменения этнического самосознания (а может, указанным самодовольным "судьям" стоило бы изначально показывать по отношению к ней чуточку больше истинно христианской и истинно мусульманской любви, доброты и терпения? чтобы оттаяло холодное шиитское сердце, кто знает…).



В итоге как инстинкт самосохранения у иранцев выработалась автоматическая реакция сильнее закутываться в черную чадру своего национального "я" (национального "нафса"), всюду опасаться происков внешних "врагов". В плане религии у них взял верх клерикализм и прямолинейная рациональная теология на фоне дефицита свободной религиозной мысли и подлинно суфийской диалектики. Ирану срочно нужен второй Руми или Абдулкадир Гилани! Хотя бы надо вспомнить и возродить в собственных душах (а не только в надписях на красивых мечетях и гробницах, книгах и реликвиях) дух Хафиза, Фирдоуси, Баязида Бистами, Хакима Тирмизи, Ибрахима Адхама и многих других мудрецов и святых иранского мира.



Истинно духовное, мудрое "Я" Ирана еще слабо выражено и оформлено, по крайней мере, мы не слышим его под гулом общенационального хора ненависти, угроз и скрежета зубов. Но, наверное, эту светлую искорку сострадания, любви, человечности, нежности, благоговения перед жизнью как таковой, интуитивного нежелания войны как антикультуры мы могли бы увидеть в потупленных взорах и скупых слезах многих и многих простых, прячущихся за кадрами иранских крестьян, ремесленников, солдат, поэтов и художников, ученых, врачей, учителей разных городов, сел и провинций; заметить это "нет" в испуганных черных глазах миллионов девочек и мальчиков этой страны, мечтающих о любви и красоте, о радостях жизни, а может и думающих о полетах в Космос, научных открытиях и музыке?



Быть может, добрые духовные знаки, говорящие о боли и сострадании, можно почувствовать на лицах сотен тысяч иранских матерей, молодых и старых, чьи сыновья и внуки должны почему-то снова и снова гибнуть, стать очередными кровавыми жертвами нескончаемого военно-политического противостояния, отдавая молодые жизни за призрачное "светлое будущее" и сомнительную награду от Аллаха? Сумма всех этих миллионов пока еще безмолвных "нет" должна все-таки открыть долгожданные родники Духовного Самосознания Нации, чтобы утвердить эту гордую и красивую нацию в прекрасном самообладании, в рыцарско-благородном поведении на благо страны и всего мира.



А ведь откажись Иран от мести и угроз, раскройся Сияющая Душа Персии, войди страна и ее лидеры в образ Мудреца и истинного Суфия - эта страна молниеносно избавилась бы от своего мрачного образа изгоя или "ассасина"! При этом на зависть недоброжелателям Ислама она бы развенчала миф о жестокости Корана и Пророка, а еще бы заработала для своих и не только "своих" мусульман и будущих поколений неизмеримый коллективный "сауаб", т.е. награду от Бога в этой жизни и в вечности. Пусть символом Ирана будет оставаться роза - цветок, который любил Пророк. Эту великую страну Востока в древности звали "страной роз и соловьев". Так помолимся же за Иран. За мир. За Мудрость. За Любовь.



Назира Даутбек-кызы

(Алматы, Казахстан) Источник - ЦентрАзия

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