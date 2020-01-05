Г.Каримова и УзбПравосудие: преступление и наказание, - Б.Мусаев

16:23 10.01.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН. К СЛОВУ ПО ПОВОДУ ОДНОГО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕГО НАКАЗАНИЯ



Разумеется, я бы хотел сказать несколько слов об этом, отнюдь не потому, что меня занимает очень криминальная хроника, а потому как она связана с тем, что

В Узбекистане в очередной раз судят Гульнару Каримову (Опасного свидетеля).

Полагаю, это новостное сообщение с таковым интригующим оглавлением , которое было опубликовано 8 января 2020 на сайте AsiaTerra. Info и следом воспроизведено www.centrasia.ru не может не привлечь внимания общества, помимо всего прочего, невольно заставляя задуматься на предмет о преступлении и наказании в Узбекистане не с позиции проявляющегося интереса к тем или иным "химическим" процессам, которые имеют место в душе человека, несомненно, свершившего тяжкие преступления против ...

Так о чем же тогда речь?

В частности, я получил импульс к размышлениям от обнаружившейся ниточки настоящих преступлений, ведущей к .цепочке, .. связанных с ней, Гульнарой Каримовой , других ... , когда читал обобщающие выводы автора данной новости.

Но начнем сначала, ознакомившись со следующим его фрагментом

"Понятно, что сама по себе Гульнара Каримова, как частное лицо, не могла включать или выключать "зеленый свет" иностранным телекоммуникационным компаниям, это делали по ее указанию и, как можно предположить, в тесной кооперации с ней другие люди: Генеральный директор Узбекского агентства связи и информатизации Абдулла Арипов, возглавлявший это ведомство в тот самый период, с 30 мая 2002 года по 22 августа 2012 года, и его непосредственный начальник, тогдашний премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев, без одобрительных резолюций которого все это было бы невозможно. Отсюда и проистекает закрытость судов по делу Каримовой и препятствия в допуске".



Что сказать здесь. Можно и воскликнуть: Ба! Знакомые все лица



А если быть серьезным и подойти ближе к телу, то здесь дорогого стоят (главное) слова, которые, на мой взгляд, дают направление работы нашему серому веществу (в случае его наличия), подталкивают соображать дальше на предмет преступления и наказания. . В частности, я тоже рефлексирую, правда, не в смысле получения ответов, но лишь озадачиваюсь новыми вопросами типа: имеются ли реально законы и суд(судьи) , которые являются силой по жизни, способной карать за преступления всех подонков или у нас они в действительности - это не сила, а видимость законной (правовой) силы, призрак, НО видимость силы и призрак, тем не менее, обслуживающий интересы власть предержащих, считающих себя слугами народа?



Вот эти главные слова вышеназванного новостного сообщения

"Можно не сомневаться, что Гульнара Каримова получит большой срок и будет упрятана за решетку на многие годы, куда доступ американских следователей, по очевидным причинам, невозможен. Поэтому интересным в этом процессе может быть только одно: какой срок ей "припаяют"

Какими же еще иными соображениями можно дополнить настоящее утверждение.

Да, ничего здесь не убавишь и не прибавишь, если только не заметить, что в лучшем случае, век ей воли не видать, и должно памятовать: все люди смертны, а Г. Каримова тем более, учитывая ее настоящее положение и очевидность стремления заинтересованных лиц "укоротить ей язык".

Впрочем, на Форуме сайта cenntrasia.ru читатели настоящей новости ( факт суда над Гульнарой Каримовой,) не совсем адекватно понимают сложившуюся ситуацию, отсюда проистекает и совсем не верное представление о целях, назначения последнего суда, начавшегося 8 января. Но, что поделаешь, если такова природа массового сознания, его состояние на сегодняшний день

В самом деле, к примеру, стоит ли опять говорить, приводить образцы разноголосъя., связанными с позициями ("духом") " множества людей в отношении строительства СИТИ, отъема квартир, начавшегося 8 января суда над старшей дочерью бывшего президента. Несть им числа, проявлениям беззакония и беспредела, творимыми хозяевами жизни. Все же позволим процитировать отдельные высказывания представителей множества, прорывающихся на страницу Форума сайта centrasia.ru. По сути, это вопли, крики, вырывающегося недовольства, негодования людей, испытавших и испытывающих на своей шкуре прелести "реформ", последствия слов и дел "команды триумфаторов" и их триумфального шествия. Они есть, на мой взгляд, и знак приближающейся беды, связанной с дальнейшим развитием социальных настроений множества (масс), логики и одновременно алогичности законов развития таковых настроений. Ведь не зря говорится, что когда голос берет толпа, уже не важно, что она хотела сказать.



15:28 05.01.2020 | 2a02:8084:922:5500:d11c:a14:273e:5c27 [x]



Самое главное плохое впереди. Ради якобы строительства этих Сити Мирзияев набирает все больше и больше кредитов от МВФ - которого прежний президент выгнал из страны и отверг его кредиты, от любых других стран - скрывая от народа истинные условия, проценты кредита. Вот, например недавно слетал в Японию и там взял кредит на около 0,6 миллиард долларов. За все эти кредиты надо платить с процентами. У Уз очень низкий кредитный рейтинг. Поэтому этому государству могут дать кредит только под завышенные проценты. В таких случаях страна старается вообще не брать кредитов, потому что будет очень дорого отдавать обратно. Но в Уз под всеобщее одобрямс и бесконечные аплодисменты президент набирает долги. Сумма долга страны даже их тех цифр которые публикуются выросла более чем в разы оттого что было при прежнем режиме. То есть страна , народ еще не понимает, не знает в какое болото его завели. А придется платить всей стране. От кармана каждого жителя Уз будут платить за кредиты не менее 25 лет.

Только не стоит считать что нынешний президент Уз и его окружение не знают экономику, финансы и строительство и по незнанию строят эти Сити. Они все все понимают и знают. Многие из них за папины деньги отучились в престижных международных институтах. Им главное чтобы нарисовать красивые бизнес планы с высотными домами, взять под такой план кредит и определенную сумму от кредита положить себе на оффшор. А будет ли востребованы эти Сити, а как нищей аграрной стране отдавать потом кредиты с процентами... Об этом верхушка страны не думает. Потому что это не их проблема. В нужном месте и нужное время они просто соскочат с поезда.

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13:54 05.01.2020 456 | 213.230.86.120 [x]



Ко всему изложенному подобная ситуация не только в г. Ташкенте а по большинству регионов Узбекистана. Хокимы областей производят под указ Президента передел собственности, изымается земельная территория у предпринимателей, объекты недвижимости сносятся без компенсации собственникам. Обращения пострадавших игнорируются всеми органами Государственной власти. Изъятая территория передается приближенным к власти структурам под строительство новых коммерческих объектов. Указы и распоряжения по обеспечению выплат компенсаций от Гаранта исполнения законов формальны, как успокоительные таблетки для народа. А по простому просто на местах они игнорируются. Пострадавших собственников превышает в количестве несколько тысяч , задолженность по компенсациям пострадавшим на более триллиона сум - это только из тех кого включили в реестр на возмещение. А сколько тысяч просто проигнорировали. Келажак в Узбекистане продолжается!



13:16 07.01.2020 789 | 213.230.114.219

Отъем квартир - это прошлое рейдерское начало. В настоящем у учредителей рынка в Шурчинском районе Сурхандарьинской области под коммерческий интерес родственников высокопоставленного чиновника - уроженца Сурхандарьинской области п. Сангардак рейдерски захватили весь рынок. Объекты собственности на 3 миллиарда сум снесли без выплаты компенсаций.земельную территорию изъяли и передали под строительство торговых комплексов родственникам указанного чиновника. Все обращения пострадавших с 2017 года по указанию указанного чиновника приближенного к Правительству по существу не рассматриваются всеми структурами власти. Более 1000 граждан Шурчинского района просто ограблены в интересах родственников государственного чиновника. Коррупционное наместничество в стадии всеобщего государственного хаоса.



17:26 09.01.2020 рык | 165.225.66.71 [x]



деньги и еще раз деньги, вот что мешает принять окончательное решение, суду нужно что бы она отдала все что у нее есть, но она понимает. что если раскроет все свои счета, то после этого "умрет от сердечного приступа", таким образом власть скроет следы.

Полемизируя с ним, другой "знаток" Даврон не соглашается

17:42 09.01.2020 Даврон | 2a02:8084:922:5500:3546:d41f:7d80:5c06 [x]



Рык

Не совсем правильно. Гульнара Каримова сама и ее сестра , мать которые живут в Штатах должны перевести оговоренную сумму денег на счета членов семьи нынешнего президента Уз Мирзияева. Ни один доллар не попадет в бюджет Уз. Но судья и прокурор не могут требовать этого публично. Тут идет тонкая игра, в таджикском стиле. Если они не согласны то Гульнара Каримова будет сидеть в тюрьме, а по Лоле Каримовой Тиллаевой и жене Каримова открывают дела, отправляют запрос в США по линии спецслужб и их оттуда вытянут. Такова природа, менталитет власти в Уз. Здесь ничего нет от законов каких-либо.

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Читатель – друг И первый и второй, оба Вы не только ошибаетесь, а хотели бы видеть поступки власти, согласно которым получается, что они желают в одном случае вернуть деньги государству, в другом - чтобы они очутились на счетах (карманах) конкретных персон власти. Есть и иные мнения, удобренные пространными рассуждениями о милосердии, что все грешны и ...Словом, например, я, читая, не скрою, давился от смеха над "логикой" вот этого носителя подобия милосердия и справедливости

07:20 10.01.2020 | 95.213.218.189

Существует же милосердие, любовь - Гульнара была нам всем ближняя, в конце-концов либерализм..,но была хищьная,алчная система в которой,как написано,и Арипов,и Мирзиеев,и др.какое то имели значение. Эти же люди строят новое,правильную систему,и это получается,и народ доволен началом преобразований. А Гульнару без оглядки топят,по наускиванию американцев. Типо,подхолимаж перед дядей Сэмом. Она осуждена,а мы,все узбекистанцы амнистированны. Мы все были в той системе. В те времена у меня дома зимой вода в чайнике замерзала,не было ни газа,ни электричества,появилость тогда поколение которое не знала что такое ночное электричество. Ушли же от этого ада, а Гульнара,за нас,за всех,в аду до сих пор. Все знают ее, а мы все, те же воры,но амнистированные Мирзияевым Ш.М. Все,назад дороги нет. А Гульнара без прощения. Отобрать наворованное,вернут потерпевшим и амнистировать ее. Это будет по Божески

Спрашивается: А судьи кто?

По рассуждениям (словам) милосердного (ой) и сердобольного (ой) , оказывается, Гульнара за нас всех в аду, взяла на себя, то бишь за всех все грехи общества Ну, не иначе, как новоявленный сын божий в в юбке



Давайте лучше задумаемся, представив, что некто в результате своих дел и слов, будь то они фактические или фиктивные, безмерно разбогател, сохранив при этом , на первый и поверхностный взгляд, честь и руки его выглядят чистыми, как и репутация. А они есть, если не совсем краеугольный камень власти в нашенских условиях строя правления, то являются законом всякой власти в глазах нормального общества, где и над властью стоит закон . Спрашивается, на кой ляд ему (им) этот злосчастный миллиард власть предержащим, если существует риск , что обнаружится не на словах, а фактическими документами, их причастность к.....

Мы, несомненно, говорим не о том, что тот или иной высокопоставленный т.н. государственный муж не имеет лица (собственного) да, у них, в лучшем случае, вместо лица надета маска, а В том то и дело, что дело не в том, а в том, что, как сказал кто – то, что мафия бессмертна, потому что смертны все мы. Более того, или из –за того, что природа вещей в нашей стране и существующие порядки, сложившиеся и укрепившиеся здесь и сейчас (1991-2016), сохраняются сегодня, то все это и благоприятствует тому, стираются грани между всем, что есть здорового, честного и, скажем так, нездоровым, больным и попросту говоря, источником зла, что смердит и разлагает все и вся кругом. Попросту, если говорить правду –матку в глаза: пока строй правления в стране остается по своей сути клептократическим, то не имеет смысла и рассуждать о том, что в узбекистанском обществе имеется законная сила способная бороться со всякими "сорняками", большими и малыми крысами, словом, противостоять успешно злу и побеждать его .

Вот и все и не все, что мог я, пользуясь поводом на предмет озаглавленного, сказать

И последнее.

Страна, государство, общество и все мы –узбекистанцы не сегодня очутились в тупике. По определению, так долго существовать в условиях дурно устроенной жизни, как показывает история многих стран, люди не могут. Должно не забывать и согласиться с классиком

"Перевороты совершаются в тупиках".

Бертольт Брехт.

Но и то, Правда, что пока еще не наступили времена смут, следует поторопиться создавать в стране цивилизованный порядок, памятуя мысль другого классика – гуманиста .

"Жизнь творит порядок, но порядок не творит жизни"

Антуан де Сент -Экзюпери



Бахадыр Ф. Мусаев 09(10) 01. 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578662580

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