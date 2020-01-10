Великий Абай был восточным поэтом, хакимом и алимом, возможно и муджтахидом, - Н.Нуртазина

14:35 12.01.2020 Великий Абай (Ибрахим) был восточным поэтом, хакимом и алимом, возможно и муджтахидом*…



Для этого вовсе не обязательно было иметь формальный диплом от Каирского Аль-Азхара или Бухары - в то время находившихся в упадке



"Фзули, Шәмси, Сәйхали,

Науаи, Сағди, Фирдауси,

Хожа Хафиз - бу һәммәси

Мәдәт бер я шағири фәрияд",



"Иузи - раушан, көзі гәуһар

Лағилдек бет үші әхмар,

Тамағи қардан әм биһтар

Қашиң құдрәт қоли шиғә,

Өзәң гузәллаәра раһбар,

Сәңә ғашиқ болып кәмтар,

Сүләйман, Йәшмит, Искәндәр..."

(из юношеских стихов Абая,

на чагатайском, "староузбекском" языке)



У казахов стойко сохраняется комплекс "младшего брата", в том числе в плане видения и позиционирования себя в исламском мире. Великого казахского поэта 19-ого века Абая долгие десятилетия мы представляли однобоко - только как поэта, светского философа и русофила. Темы "Абай и Восток", "Абай и Ислам" в контексте абаеведения остаются малоисследованными. В то же время известно, что 38-ое Слово (из 45 Слов или Размышлений "Гаклийа") является чисто теологическим трактатом.



Тема веры и исламской религии является одной из основных тем прозы и поэзии великого Абая. Известны такие стихи поэта, как "Алланын Өзі де рас, сөзі де рас" (Истин Аллах и Его слово), "Патша Құдай, сыйындым тура баста Өзіне" (Боже, Повелитель, прямо обращаюсь к Тебе" и др. А еще о многом мы можем предполагать, догадываться логически. Дело в том, что у нас нет возможности полностью реконструировать духовное и интеллектуальное наследие Абая из-за невосполнимых потерь его архивов в перипетиях трагической истории. Немало "белых пятен" содержится в биографии Абая касательно его связей с Востоком, чтения ими татарских или арабских реформаторов, переписки с учеными.



Ни для кого не секрет, что Абай (Ибрахим) вырос в окружении набожных женщин (бабушка и мать), читавших пятикратный намаз; а отцом поэта был Кунанбай-хаджи, который славился своей религиозностью и приверженностью шариату. Кунанбай-мирза совершил своего рода подвиг, проложив однажды священный маршрут из восточно-казахстанского Семея (русская крепость Семипалатинск) до неизмеримо далекой и опасной из-за рекордной смертности паломников в те времена центров Саудовской Аравии - Мекки Мукаррама и Медины Мунаууара. По одним сведениям он поехал в хадж в 1874 году, и вернулся через два года. В Мекке отец Абая построил вместе с другими именитыми казахами первую гостиницу (таккие) для богомольцев из Казахстана.



Настоящее, мусульманское имя великого Абая, данное ему при рождении в 1845 году, было Ибрахим. Это имя, безусловно, свидетельствует о многом, о крепких традициях мусульманства среди казахов Среднего жуза, аргынского тэйпа (тайфа), рода "таупыкты" (топыкты). То есть арабское имя Тауфик имя носил еще дальний героический предок Абая (перевод имени: "содействие Аллаха").



Сначала маленький Ибрахим обучался у аульного муллы Габитхана, который был из оказахившихся татар. А спустя время его отправили учиться в лучшее медресе г. Семея. Это было медресе Ахмед-Риза. Как сейчас установили исследователи, в это время, в конце 19-ого века из Казани в степи Казахстана проникли идеи великого татарского теолога (ахун, мухтасиб), просветителя, предтечи российского джадидизма Шагабуддина Марджани. Не только труды, но и его живые ученики и последователи самоотверженно внедряли новые методики и педагогические модели в разных частях империи. Медресе, где получил образование Абай, было основано в 50-е гг. одним из учеников Марджани татарином Ахмед Ризой. Это было одно из первых реформированных по джадидскому методу медресе в областях российских тюрков-мусульман.



В целом, в Казахстане, как и других областях тюрко-мусульманского мира Евразии к концу 19-ого века уже началось характерное брожение умов и пробуждение духовного самосознания в рамках т.н. Джадидизма. Господин Марджани считается одним из отцов тюрко-татарского модернизма, хотя в целом в вопросах религии этот великий человек оставался весьма сдержанным и выступал как мусульманский алим-традиционалист.



Таким образом, мы должны всемерно учитывать то важное обстоятельство, что идеи и методика великого Марджани активно проникали в Семипалатинскую область, особенно в центр данного уезда, в котором всегда проживало много татар. Хотя мы не можем точно реконструировать учебный процесс и программу медресе Ахмед-Риза, но исследования все же проливают свет на то, что это было хорошее, реформированное мусульманское учебное заведение с интенсивным курсом обучения (например, в нем за 2 года можно было пройти обучение, на которое в старометодных медресе Бухаре уходило до 10-15 лет). В семипалатинском Ахмед-Риза были успешно интегрированы и оптимизированы программы по шариату, суфизму, восточным языкам, а также основы светских наук.



То, что альма-матер Абая, медресе Ахмед Риза было уже либеральным по духу, т.е. джадидским видно из того, что юному Ибрагиму мударрисы разрешали посещать параллельно русскую школу. Абай в годы учебы в медресе начал писать первые стихи, причем на чагатайском (средневековый книжный тюркский язык). В них он подражал великим суфийским поэтам Востока, прославлял их и просил духовного покровительства. Абаю вскоре пришлось оставить поэзию и учебу из-за вовлеченности в судебно-административные дела, вернее, он стал своего рода внештатным помощником своего отца, служившего волостным правителем, позже "ага-султаном" в местной колониальной администрации (Кунанбай хаджи имел чин хорунжего). К любимой поэзии и творчеству Абай возвращается лишь в возрасте 40 лет.



И здесь важно понять и признать, что как нередко бывает с гениями в истории человечества, неординарные личности могут достигать глубоких знаний, эрудиции и озарения без всяких посредников и формальных курсов обучения, т.е. через самообразование и саморазвитие. Великим личностям вовсе необязательно сдавать перед кем-то экзамены, получать для подтверждения своего ума и таланта формальные бумаги, дипломы и сертификаты о высшем образовании, светском или духовном, а также различные звания и регалии.



И мы видим это на примере Ибрахима Кунанбайулы. За годы своего взросления и возмужания Абай, будучи настоящим восточным книголюбом, тренировал свой интеллект и развивал душу через постоянное чтение нужной литературы, заказывая целыми тюками книги и рукописи из Семипалатинска, Омска, Уфы, Казани, Питера и других городов (В Петербурге учился, например, его сын Абдрахман, к сожаленью, безвременно скончавшийся).



Также у Абая были русские друзья, представители интеллигенции, сосланные из Питера в Сибирь. Это - чиновник, ученый Е.Михаэлис, врач Н.Долгополов и др. Представители русской интеллигенции в Семипалатинске связали Абая с городской библиотекой, куда регулярно поступала корреспонденция из столицы империи, периодические издания. В целом, это была хорошо оснащенная по тем временам, хотя и провинциальная библиотека. Даже живя в ауле, своем родовом гнезде близ Чингизтау, Абай часто ездил в город, являясь постоянным читателем библиотеки Семипалатинска.



Самое главное, у Абая были в руках главные инструменты добычи необходимой духовной и научной информации - это владение им несколькими восточными и русским языком. Ибрахим Кунанбайулы уже за годы учебы в медресе быстро овладел и в совершенстве знал три восточных языка: арабский, фарси и т.н. чагатайский (литературный тюркский язык средневековой эпохи), а также русский язык.



Многие недооценивают жителей Казахской Степи 19-нач. 20 вв., якобы прозябавших в юртах, со своими баранами и лошадьми и весьма далеких от жизни мусульманского Востока. На самом деле это - один из самых вредных и позорных мифов, порожденных нашей исторической наукой. Степень владения мусульманской грамотой среди казахов-кочевников была вполне удовлетворительной (порой даже женщины умели читать и писать), чтобы кое-что читать, переписываться, заучивать молитвы, а также постоянно быть в курсе того, чем живет и дышит российский и зарубежный Восток.



Из биографии казахского поэта известно, что учась в медресе, Абай одновременно стал посещать уроки в русской школе (начальном училище), поскольку будучи весьма пытливым и одаренным, он испытывал огромный интерес ко всему русскому и европейскому ("фаранги"). Все остальное было уже делом времени. Позже Абай буквально с головой уходит в чтение русской классической литературы, современных газет, журналов, переводов европейской классики на русский язык. И перед ним открылся совершенно другой, увлекательный новый духовный мир, отличный от традиционной мусульманской и кочевой казахской картины мира. Таким образом, Абай превращается в предтечу казахского джадидизма (нового просветительства и реформаторства на Востоке).



Итак, чтобы стать по-настоящему эрудированным и умным человеком, тем более гением-мыслителем, Абаю незачем было ехать за формальными дипломами в разные медресе, также вузы и университеты России. Конечно, может быть, это ему и не помешало бы, но так сложилась его судьба. Дело в том, что время жизни Абая было сложным, тревожным. Еще свежи были воспоминания о кровавых восстаниях и бунтах, как движение Кенесары. Казахи были сильно взволнованы новыми политическими реформами в крае, повлекшими рост переселенческого движения в Степь. В империи не было свободы слова, всюду были жандармы и шпионы. Лишь революция 1905 года принесла России первые демократические свободы (но Абай умер в 1904 году).



С другой стороны, в пору молодости Абая еще нигде не было реформированных исламских университетов. Некогда славная Бухара стала к тому времени, как свидетельствовал об этом великий просветитель Ахмад Дониш, рассадником мракобесия. Что касается знаменитого каирского богословского университета Аль-Азхар, это учебное заведение реформируется и получает новый импульс развития лишь в 1899-1905 гг., в связи с деятельностью гениального харизматичного муфтия Египта и реформатора Мухаммада Абдо. То есть при жизни Абая, к сожаленью, всех этих признаков обновления в сфере мусульманского образования не было.



Далее, на мусульманском Востоке эпохи Абая свирепствовали чума и различные опасные эпидемии; была очень плохой транспортно-коммуникационная система. Вместе с хорошо известным религиозным фанатизмом и изуверством масс, нескончаемыми вооруженными конфликтами между суннитами и шиитами и пр., также отсутствием элементарных прав и гарантий безопасности путникам и иностранцам в центрах Ближнего Востока делало поездку в Османию и даже города Средней Азии для мыслящих казахов того времени бессмысленным и ненужным.



Мы можем понять примерный ход мыслей юного Абая (возможно, связанную с этим выбором, его печаль и жизненную трагедию), совет его умнейшего отца. Ведь сам Кунанбай-хаджи воочию увидел антисанитарию и отсталость зарубежного Востока, в Мекке он чуть не умер из-за плохой воды. Казахский гений просто не видел для себя никакой перспективы и пользы в том, чтобы ехать в унылые и фанатичные "невежественные" города Востока ("мадина джахила" в учении Аль Фараби). Его вовсе не привлекали учебные заведения, где царила лишь методология слепой веры и механической зубрежки Корана, либо культивировалась сомнительная мистика и магия. Ибо это была не та, счастливая эпоха Аль Бируни и Аль Фараби, а темная эпоха заката Востока. В своем "Гаклийа" Абай часто критикует невежественных мулл и людей "тариката" (ишанов и суфиев поздней эпохи).



Кстати, о мистике. Одним из великих казахов 19-ого века, который все же решил грызть до конца гранит мусульманских и суфийских наук в Бухаре, был Джусуп (Юсуф) Копейулы (прозванный потом "Машхур", т.е. Знаменитым). Казахский теолог, мистик, поэт, фольклорист, просветитель Юсуф Копей (ум. в 1931 г. и перед смертью предсказал грядущий Голодомор) как-то признался о Бухаре, что когда тамошние ишаны отобрали несколько десятков самых талантливых учеников для углубленного обучения восточным оккультным наукам типа "хасида" ( суть которых было общение с потусторонним миром и обретение власти над джинами и шайтанами), среди этих "избранных" оказался и он вместе с другим молодым казахом по имени Бек-Асыл (позже известный народе как астролог, целитель Бекасыл-аулие). И, оказывается, в итоге прохождения такого тайного обучения и опасной псевдосуфийской тренировки лишь немногим удалось счастливо избежать сумасшествия (в том числе нашим двум казахам), тогда как выбракованные ученики-муриды дружно пополнили ряды психопатов и наркоманов.



Благо, что Уфа, Казань и Оренбург в это время оживают и превращаются в альтернативные центры мусульманского просвещения и теологии, в новые очаги образования, науки и книгоиздательства. Сюда попадали, а затем и распространялись по всей Казахской Степи первые мусульманские газеты из Османской Турции, Индии. Нельзя не упомянуть, конечно, Исмаила Гаспринского, издававшего в Крыму первую мусульманскую газету в империи "Тарджиман" (с 1888 г.)



Поэтому, несмотря на то, что Абай был "невыездным", живя в далекой провинции, в Восточном Казахстане, у него все-таки была возможность общаться, вести переписку, чувствовать биение пульса мира, русской империи и зарубежного Востока. Он был в курсе важнейших тенденций исламского мира на рубеже 19-20 вв. По воспоминаниям Кокпай-акына, ученика Абая, великий поэт и мыслитель пытливо интересовался школьной реформой зарубежного Востока, событиями, происходившими в Каире, Стамбуле. В своих "Размышлениях" (Гаклийа) Абай упоминает с удовлетвореньем факты реформирования школ в Государстве Гусмания (Турция), открытия новометодных военных школ и т.п. Откуда он это знал? Скорее из мусульманских зарубежных и татарских газет и журналов, из рассказов паломников, переписки со знающими людьми (?).



Таким образом, мы можем говорить о том, что закончив джадидское медресе Семея, Абай Кунанбайулы затем обучался исламским наукам самостоятельно, так сказать, по дистанционной методике, "заочно", постигая мусульманское теологическое наследие, классические исторические труды, поэтические шедевры Востока без формальных учителей. Как величайший степной гений-самоучка, которому помогал сам Всевышний Аллах. Конечно, на самом деле никто не может точно определить и измерить истинный уровень теологических знаний Абая! Мы можем лишь предполагать, допускать, спорить, делать разумные допущения…



И мы знаем, что всегда обязательно найдутся ярые критики точки зрения о том, что Абай был достаточно подкован по части мусульманской теологии. Не секрет, что в 90-е и начале нулевых наши религиозные радикалы, казахская молодежь, вдохновленная кумирами из Ближнего Востока, заносчиво парировала: "а кто вообще Абай? Он что, "муджтахид"?!". На это мы имеем полное право и сейчас возразить: "А почему бы и нет?! Почему нельзя это допустить? Попробуйте доказать обратное: то, что Абай никак не мог иметь уровень полноценного исламского ученого, правда, реформаторского толка, из школы Абдо и Марджани, претендовать на уровень казахского муджтахида нового времени! Конечно, трагически непризнанного и неизвестного миру. Ведь проблема в том, что мы до конца не знаем Абая! И тем более его исламоведение и востоковедение. Многие его стихи и трактаты безнадежно утеряны".



Ясно одно: чтобы стать алимом (ученым) и тем более боговдохновленным гением и мудрецом нашему казахскому Абаю - Маулана Ибрахиму-ата не нужны были хваленые Аль-Азхары и Кукельташи (при всем уважении к ним). Ибо есть вечный и ниспосылаемый возлюбленным рабам Божьим "ильхам" (озарение, вдохновение), "хикма" (мудрость) и Хизр, наконец! Тем более, повторяем, многие вещи относительно наследия и мировоззрения Абая-Ибрахима остаются "белым пятном" и дискуссионными ввиду того, что не все его труды и стихи дошли до нас. Полностью были разграблены и уничтожены вандалами-сталинистами дома и архивы Абая и Шакарима в 30-е годы, когда потомки Абая как "баи" и "контрреволюционеры" были сосланы за пределы Казахстана, репрессированы, некоторым удалось бежать в Китай, кто-то погиб на фронтах Второй мировой войны…



*Муджтахид - высший знаток и толкователь религии, шариата



© Назира Нуртазина,

профессор КазНУ им. аль-Фараби Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578828900

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Тасмагамбетов не нужен ни Елбасы, ни Токаеву, но конфликтовать с ним никто первым не решится

- 72-часовой безвизовый режим для граждан Китая и Индии теперь действует в аэропортах шести городов Казахстана

- Подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административно-территориального устройства РК, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений, кредитования и образования"

- Обращение Президента Республики Беларусь, Председателя ВЕЭС Александра Лукашенко к главам государств-членов Евразийского экономического союза​

- Сверхдержава или фашистское государство - куда ведет Индию Нарендра Моди

- В Иране опровергли слухи о ракете, сбившей украинский самолет

- Самый молодой оказался самым опытным

- Как развалились отрасли в СССР

