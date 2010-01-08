Как царский подполковник Добрынин возглавлял Коневодство Советского Туркестана (архивные тайны)

13:36 13.01.2020

ДОБРЫНИН Александр Александрович

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[16.09.1873 - ..]

Род. в г. Ставрополь. Из личных дворян Ставропольской губ. Отец - чиновник казенной палаты, из крестьян. Православный.



окончил 5 или 6 классов реального отделения Ставропольской гимназии (1884-91) и Тифлисское военное училище по 1 разряду (1894-96). Владеет французским языком.



с 19.02.1893 вступил в службу вольноопределяющимся 2 разряда - рядовым в 13-й лейб-Гренадерский Эриванский Его Величества полк (зачислен в списки с 23.02)

10.05.1894 успешно окончил полковую учебную команду;

с 11.05.1894 - мл. унтер-офицер

7.07.1894 - награжден знаком "За отличную стрельбу"

с 4.09.1894 - зачислен юнкером в младший класс ВУ;

с 2.06.1895 - переведен в старший класс ВУ;

с 5.09.1895 - ст. унтер-офицер училища

с 5.12.1895 - фельдфебель училища

с 8.08.1896 - выпущен из ВУ подпрапорщиком с переводом в Майкопский резервный батальон (прибыл и зачислен с 4.09);

16.01.1897 - за отличное окончание училища удостоен премии гр. Милютина в 100 руб.

с 17.02.1897 - подпоручик с переводом в 10-й Туркестанский линейно-кадровый батальон, г. Ташкент (отправлен по переводу с 25.03, зачислен с 26.03, прибыл с 4.05)

12.08 - 8.10.1897 - зав. офицерской столовой батальона;

26.03-1.07.1898 - в 2-месячном отпуске с сохранением содержания (просрочил отпуск на 2 месяца и 4 дня, просрочка признана уважительной);

10.04.1898 - получил обыкновенный приз за состязательную офицерскую стрельбу в 1897 году;

22.12.1898-27.03.1899 - командирован в г. Самарканд для обучения новобранцев Семиреченской области;

1.01.1899 - 1.01.1900 - член ремонтного комитета по г. Чимкент;

31.08-1.10.1899 - врид командующего 5 ротой

С 27.06.1900 г. - 10-й Туркестанский лин.-кадр. батальон переименован в 2-й Резервный Ходжентский батальон

31.07.1900-17.11.1903 - комендантский адъютант Управления Чмикентского [уездного] воинского начальника

с 15.07.1901 - поручик

7.10.1901-7.02.1902 - в 4-месячном отпуске с сохранением содержания по домашним обстоятельствам

с 19.04.1902 - 25.05.1902 - командирован для руководства работами по истреблению саранчи в Чимкентском уезде;

+ 30.01.1901-17.11.1903 - ктитор Чимкентской Сергиевской военной церкви

21-27.02.1903 - врид. начальника Чимкентской конвойной команды по наружной части;

19.04-23.05.1903 - командирован для руководства работами по истреблению саранчи в Чимкентском уезде

с 20.11.1903 - командирован в Штаб ТуркВО для письменных занятий на 6 мес.;

с 3.12.1903 - врид пом. ст. адъютанта мобилизационного отделения Штаба ТуркВО

с 27.03.1904 - пом. ст. адъютанта Штаба ТуркВО с зачислением по армейской пехоте и отчислением от батальона;

с 11.04.1904 - исключен из списков батальона

с 20.09.1904 - назначен для занятий в строевом отделении [Штаба ТуркВО]

с 22.04.1904-19.12.1905 - зав. библиотекой Штаба ТуркВО;

с 20.11.1904 - штабс-капитан;

В 1.01.1905-1.01.1906 - зав. делопроизводством [комитета] офицерского заемного капитала Штаба ТуркВО;

2.06.1905-25.08.1906 - врид. ст. адъютанта строевого отделения Штаба ТуркВО;

+ 14.01.-20.09.1906 - зав. Ташкентским фехтовальным курсом;

с 13.02.1907 - ктитор Ташкентского военного Спасо-Преображенского собора;

26.03-14.04.1907 - врид. ст. адъютанта строевого отделения Штаба ТуркВО

15.07.1907-1.08.1911 - зав. командой нижних чинов Штаба ТуркВО;

7.07-1.08.1908 - в 28-дневном отпуске с сохранением содержания, из отпуска прибыл досрочно за 3 дня

23.08-22.09.1907 - врид. ст. адъютанта строевого отделения Штаба ТуркВО;

9.06-1.07.1908 и 2.08.1908-5.02.1909 - врид. ст. адъютанта госпитального отделения Штаба ТуркВО;

с 14.08.1908 - член постоянного комитета по расходованию капитала Туркестанского санитарного поезда и.о. казначея Комитета

с 20.11.1908 - капитан

с 3.12.1908 - назначено дополнительное жалованье за выслугу 5 лет в Туркестане в размере 20% к окладу в 1080 руб.

29.08.1908-1.01.1911 - член приемной комиссии при Ташкентском вещевом складе;

17-31.05.1910 - в 25-дневном отпуске с сохранением содержания, вернулся досрочно за 10 дней

с 5.11.1911 - и.д. секретаря Штаба ТуркВО;

7.07.-1.08.1913 - в 28-дневном отпуске с сохранением содержания, прибыл досрочно за 2 дня;

с 7.12.1913 назначено дополнительное жалованье за выслугу 10 лет в Туркестане в размере 20% от оклада в 1080 рублей

с 6.02.1915 - и.д. старшего адъютанта Штаба ТуркВО;

с 6.05.1915 - подполковник за отличия и утвержден старшим адъютантом Штаба ТуркВО;

и.д. секретаря Штаба ТуркВО /на 11.1916-17/;

+ ктитор Ташкентского военного собора /на 11.1916/;

4.11.1917-19.09.1918 - окружной генерал-квартирмейстер Штаба войск Туркестанской Сов. Республики /с 1918 - переименован в управляющего отделом генерал-квартирмейстера Туркестанского окружного военного комиссариата

7.10.1918-23.04.1919 - зав. хозотделом Сырдарьинского облвоенкомата;

23.04-11.09.1919 - член спецкомиссии РВС Туркфронта

23.08.1919-24.11.1919 - управляющий мобилизационным отделом Туркестанского окружного военного комиссариата

24.11.1919-15.12.1919 - нач-к моботдела Управления по мобилизации и формированиям Туркокрвоенкомата

15.12.1919-26.03.1920 - управделами - нач-к административного управления Турккрайвоенкомата;

26.03.1920-25.08.1921 - нач-к Управления (затем - Главного управления) Гос. коннозаводства и коневодства Турк. АССР

25.08.1921-1.12.1922 - заместитель, затем - помощник Главноуправляющего Гос. коннозаводства и коневодства Турк. АССР;

с 7.12.1922 - в резерве Штаба Туркфронта по должности зам. Главноупра коннозаводства

с 6.06.1923 - уволен из РККА в безсрочный отпуск на основании приказа РВСР №2489 с постановкой на учет запаса по Сырдарьинскому облвоенкомату



награды:

орден Св. Станислава 2-й (6.12.1911) и 3-й ст. (27.08.1905)

орден Св. Анны 2-й (6.12.1914) и 3-й ст. (26.08.1908)

орден Св. Владимира 4 ст. (1917?)

Бухарского ордена Золотой Звезды 3 ст. (29.01.1906)

светло-бронзовая медаль "В честь 300-летия правления Дома Романовых" (16.08.1913),

медаль "В память 100-летия Отечественной войны 1812 года" (30.12.1913)

светло-бронзовая медаль "За труды по мобилизации в 1914 году" (21.05.1915)

Братский крест 4 степени Камчатского православного братства (18.10.1914)



жена - дочь советника Самаркандского областного правления полковника Короткова - Лидия Федоровна. Дети: [Борис, 10.07.1900 - вычеркнут из послужного списка отца, вероятно умер], Ольга /по мужу - Глушановская/, 20.01.1902, проживает с мужем в г. Ташкент /на 1922/ и Георг (Юрий), 30.09.?? /при отце на 1922/- православные.



Родственники:

Муж племянницы - Поплавский - командир батальона РККА в Алма-Ате /на 1922/

Сестра жены - в эмиграции в г. Будапешт /на 1922/



Источники:

Полный послужной список от 04.1911 + дополнения

РГВИА

409-2-33699(2),

с. 28-30



Личная регистрационная карточка от 7.12.1922

РГВА

110-4-881

с. 1014-1016



Подготовила:

Валерия АНДРЕЕВА