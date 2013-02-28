Полковник Иван Абграль - герой покорения Коканда и первый начальник Ташкентского уезда. Забытые солдаты Империи-8

|19:39 Новые хокимы в таджикских районах: Кубодиене, Шугнане и Горной Матче
19:19 Рахмон сменил посла Таджикистана в Кыргызстане. Новым стал Назирмад Ализода
18:03 Оппозиционная Демпрогрессивная (анти-китайская) партия Тайваня одержала победу на парламентских выборах
16:10 В Мининфоком Узба устроен очередной "экспортный" советник - японец Эцуаки Ешида
15:59 В Пакистане отменили смертный приговор экс-президенту Мушаррафу
15:43 Ирак прикроется российскими ЗРК: Багдад игнорирует шантаж Вашингтона?
15:31 Перемирие в Триполи иллюстрирует влияние турецко-российского посредничества, - Le Monde
15:30 Почему убийство Сулеймани является подарком для Путина, - Washington Post
14:51 Вся мощь аятолл. Насколько сильна иранская военная машина?
14:44 Свой среди чужих. Верблюд задержал поезд "Ташкент-Москва" (видео)
14:42 Американо-иранский кризис: в войну на Ближнем Востоке могут втянуться Китай и Россия, - Кэри Хуан
13:36 Как царский подполковник Добрынин возглавлял Коневодство Советского Туркестана (архивные тайны)
13:22 Узбекистан намерен вернуть ценности из виллы Гульнары Каримовой в Женеве. Динара К - зарывай глубже!
13:17 Ни "Бэ" ни "Мэ"... Новый алфавит казахского языка на латинице выбирают из восьми вариантов
12:59 Временным президентом Абхазии второй раз в жизни стал Валерий Бганба
12:16 Сразу на 40% сокращена квота на привлечение иностранных рабочих в Казахстане
11:38 Парламент Узбекистана "помолодел", в нем больше женщин. Что это меняет? - Б.Панниер
11:24 Самовлюбленность Трампа – проблема не только для Америки, - Н.Бобкин
10:35 Новым главой Ооновского фонда демографии - ЮНФПА в Узбекистане стал Ю Ю
10:30 Известную шахидку "Амину Окуеву" прикончили под Киевом сами же укр-нацики... Банально, исполнили заказ
10:12 Вскрылись глубинные причины иранского бунта. Сходства и различия страны с поздним СССР, - М.Ростовский
09:22 Ливийпульская четверка. В Москве ждут представителей обеих сторон ливийского конфликта
09:18 Вооруженные силы Киргизии надо перевести в Ош. Просьба жителей приграничных районов, - 24.kg
09:15 Большой Ближний Восток в перспективе Китая, - А.Ганжа
08:32 Globаl Times: какие сложности ждут КНР в 2020-е годы?
|Полковник Иван Абграль - герой покорения Коканда и первый начальник Ташкентского уезда. Забытые солдаты Империи-8
18:03 14.01.2020
АБГРАЛЬ Иван Николаевич
Род. 2 сентября 1839 года в Смоленской губ. Отец - личный дворянин, обер-офицер. Православный.
Окончил курс с правом на чин 14 класса в Смоленской губернской гимназии.
с 15.04.1859 вступил в службу унтер-офицером с выслугою 3 месяцев за рядового в Могилевский пехотный полк.
с 18.04.1859 - зачислен в полк
с 18.06.1860 - прапорщик
с 4.02.1862 - адьютант 1 батальона
с 8.05.1863 - подпоручик (за отличия в сражениях 10-11.01 в местечке Шидловук и 22.01 под м. Вонлоцким
с 21.09.1863 - утвержден батальонным адютантом
с 15.06.1864 - поручки в награду за отличия в сражении 10.08.1863 при д. Гогусвицы
с 1.02.1865 - и.д. полковой адьютант (утвержден с 4.03.65-1.02.67)
+ с 29.09.-8.11.1866 - делопроизводитель по рекрутскому набору
с 1.02.1867 - зав. оружием полка
с 10.02.1867 - командирован в Туркестанскую область
с 31.03.1867 - прибыл в Оренбург
с 17.04.1867 - штабс-капитан
с 5.05.1867 - прикомандирован к 8-му Оренбургскому линейному батальону, впредь до перевода в него
с 5.05.1867 - 2.09.1868 - адьютант 8-го ОЛБ
с 1 мая? 1868 - 16.04.1870 - и.д. ст. помощника начальника Казалинского уезда;
с 16.04.1870 - прикомандирован к 8 Туркестанскому ЛБ
с 19.11.1870 - 8.03.1871 - командующий ротой 8 ТЛБ
с 12.01.1871 - ст. помощник Ходжентского уездного начальника.
с 5.06.1871 - ст. помощник Аулие-Атинского уездного начальника
с 21.06.1871 - капитан за отличия по службе
с 14.12.1873 - получает прибавочное жалованье за выслугу лет в Туркестане 187 р. 50 коп. (с 14.12.1878 - 500 р. в год)
с 18.12.1874 - майор
с 24.07.1875 - ст. помощник начальника Ходжентского уезда
с 30.06.1876 - командирован для управления Казалинским уездом
с 30.04.1877 - начальник Казалинского уезда
с 13.01.1880 - подполковник за отличия по службе
с 1.11.1882 - начальник Кураминского уезда
с 15.05.1883 - полковник за отличия по службе
с 4.11.1885 - назначено прибавочное жалованье 750 р. с 14.12.83
с 1.01.1887 - начальник Ташкентского уезда
23.09.1889 подал прошение на высочайшее имя в отставку "ввиду расстроенного здоровья".
с 30.11.1889 утверждена отставка Высочайшим соизволением с производстовм Абграль в генерал-майоры с мундиром и пенсией
в отпусках:
28.02-13.03.1862
с 3.06.1869 - в 28-дневном
награды:
орден Св. Владимира 3 ст.(30.08.1885)
орден Св. Анны 2 ст. с мечами (8.11.1876 - за мужество и храбрость в делах с кокандцами в 1875 году")
орден Св. Станислава 2 ст. (24.06.1876)
орден Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1.12.1875 - "за мужество и храбрость в делах с Кокандом в августе 1875)
орден Св. Анны 3 ст. (15.08.1866)
орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (31.01.1865 - "за отличия и храбрость в бою с польскими мятежниками 14.11.63 между городом
Пльжен и д. Любань
орден Св. Анны 4 ст. с надписью "За храбрость" (1.10.1863 - "за отличия в сражениях 15-16.06.63 при дер. Близин
светло-бронзовая медаль За усмирение Польского мятежа 1863-64
бронзовая медаль за Кокандский поход 1875-76
Жалованья - 1250 р + столовые - 1250 р + прибавочные - 750 р. Итого: 3250 р.
Имущества не имеет.
Под судом не был
В делах:
При усмирении мятежа в Царстве Польском в составе войск Варшавского ВО с 5.01.1863: с 10 по 11 января - при отбитии ночью нападения неприятеля отрядом генерал-майора Редигера
в мест. Шидловцах; 22-го - в деле отряда генерал-майора Марка с частью банды Лангевила при гор. Восхолк; 13 - в перестрелке отряда подполковника Устюжанина
с мятежниками в Козоплужских лесах; при д. Опашковицы; 14 - также в боях в Козоплужских лесах и у. д. Хиновка; 15 июня - в поражении шайки мятежников отрядом майора
Киф..га в окрестностях д. Юлинино; 11 августа - в стычке отряда майора Кифринга с партией, прикрывающей обоз, шайки Цвека и Ясиновича при д. Гощевицы и 14 ноября -
в стычке отряда полковника Алетина с конной шайкой Петровского между городом и д. Любань и всего по 1 мая 1864 в Царстве Польском
В 1875 году: При отбитии нападения кокандских войск на г. Ходжент с 8 по 15 августа; 16 августа - принял командование над 2 ротами 2 Туркестанского батальона и взводом 6 сотни
1-го Сибирского полка и 4 крепостными орудиями с должным числом прислуги. С 20 августа - посадив пехоту на коней в движении к Махраму вместе с взводом казаков и 30 джигитами;
2 сентября был командирован для охранения путей сообщения между Махрамом и Маргеланом; с 4 по 5 сентября при Борцы-Испаралинском деле с Кокандским отрядом против
муллы Абдрахмана. 12 ноября - командирован с взводом пехоты и полусотней казаков к крепости Ляйляк в стычках с шайками; 17 ноября имел дело при деревне Канибадам;
21 ноября - командирован с ротою и отрядом казаков в верховья Зеравшана, чтобы дать возможность Самаркандскому отряду пройти в город; 14 января 1876 - командирован
для занятия горных проходов в Зеравшан по верховьям рек для прохода отряда генерала Абрамова; 12 февраля - с 6 сотней 1 Сибирского полка занял проход в Алайских горах,
во время похода в Коканд. Всего в походе по 28 февраля 1876. Ран нет.
В 6.10-21.11.1864 - командирован для отвода партий отпускных солдат 26 Могилевского полка
Жена - Мария Дмитриевна, дочь генерал-майора Безродного? дети: Надежда (29.01.1871), Николай (4.11.1872) - православные
Полный послужной список от 30.09.1889
РГВИА
Ф. 400. О.17. Д. 4248
с. 21-29
Подготовила:
Валерия АНДРЕЕВА