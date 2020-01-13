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Узбекистан Мирзиеева как финал Узбекистана Каримова, - Б.Мусаев
20:30 14.01.2020

Бахадыр Ф. Мусаев. Узбекистан Мирзиеева как финал Узбекистана Каримова

Узбекистан Мирзиеева, по своей безнадежности, если считать за ее признаки, продолжение похожих на дурную бесконечность мнимых процессов демократизации и либерализации, их расширения и углубления, начатых еще на заре независимости и есть, на мой взгляд, сильный финал, пройденного пути Узбекистаном Каримова.

А если говорить просто и доходчиво, то этот "победный" финал, т.е., то, что представляет сегодня Узбекистан Мирзиеева, лично мне, напоминает Узбекистан Каримова, точь- в -точь как подобие русской матрешки в матрешке. Разумеется, можно иначе воспринимать нашу действительность, если признать, что есть налицо достижения сегодня в стране сравнительно со временем "здесь и сейчас" (1991-2016)

Допустим, жить стало намного легче и лучше. Однако в чем же это проявляется? Быть может, у множества (массы) наблюдается хотя бы на гран ощутимое повышение уровня жизни, которое, по сути, является результирующей внутренней политики государства? Отнюдь, нет

Что же насчет прав и свобод человека? Это вообще не подлежит обсуждению, когда социальные реалии преподносят "сюрпризы", связанные с варварскими проявлениями нарушениями прав и свобод, будь -то, отъем квартир, сносы домов под СИТИ, ... . Более того, оказывается, что власть предержащие готовятся дальше вести наступление, связанные с сужением базовых прав человека, чтобы никто и ничто не нарушал порядок, согласно которому "некоторые равнее других!".

И это главное. Далее есть и иные вещи, точнее, есть в природе вещей такие моменты, что являются также незыблемыми. К ним, как погляжу, относится соблюдение золотого правила, сопряженное с тем, чтобы каждый наш соотечественник не мешал другому в осуществлении того, чего ему удается лучше, чем ему, например, обогащаться...Что имеется в виду?

Да, элементарно, спущенное "низам" "верхами", ими же "творчески" измененная (извращенная) философия "узбекчилик", где и когда никто никому не мешает ...И, как говорится, "процесс пошел" на фоне лозунгов, обещаний, фальшивых слов, веры людей в осуществление, выдвинутыми власть предержащими всякого рода идей -фикс . За словами по жизни происходило то, что следует назвать обманом, обворовыванием национальных ресурсов, .. ...Ну, а те, кто не хотел обманываться , не был в восторге от диссонанса между красивыми словами, сулившими благополучие и процветание, и фактически творимыми безобразиями или попросту мешал "реформам", широко развернувшимся де процессам их демократизации, выхода на новый уровень углубления либерализации, то под рукой "команды триумфаторов", собранной в свое время известной персоной власти, была и остается его "практичная теория" с установкой "вправить мозги сотне смутьянов ради спокойствия..." И вправляли, начиная с той поры, как утвердился во власти тот, который первоначально признал (1991), зародившуюся в Узбекистане оппозицию, а спустя год - два начал наступление на нее, помнится, примерно следующими словами.

Они, называющие себя оппозицией собираются нас учить, как жить и управлять. Это те, кто в жизни ни одного деревца не посадил.

От этой, казалось, обыкновенной демагогической фразы, власть начала переходить все грани .непозволительного и ... состоялась как голая сила без морали., возьмем ли мы воровство, коррупцию, насилие, скрепляемое большой ложью, ..... Да, кстати, о деревьях. И здесь отличился Юртбоши в законе, вырубив чинары, оставив память о себе, помимо всего прочего, палки -елки (бельгийские)

А причем здесь Узбекистан Мирзиеева и вообще к чему рассуждать в русле сюжета на предмет озаглавленного? Да все и потому, что этот наш сегодняшний Узбекистан и что происходит в нем, является естественным и логическим продолжением того, что было заложено генетически Узбекистаном Каримова - природой установившегося строя правления клептократов или, скажем так, башизма - каримизма как политики и идеологии.

Вот, кстати, перечитывал днями сказку "Скотный двор" и дошел до следующих строк

"..мистер Пилкингтон еще раз поздравил свиней с низким рационом питания, самым продолжительным рабочим днем и общей атмосферой порядка , которая царит на ферме

- А теперь, -закончил он, прошу .. Господа! Господа, я предлагаю этот тост за процветание "Фермы животных"!

......Тост был принят с шумным энтузиазмом Наполеон даже вышел из-за стола...Когда шум стих, он сделал знак, что хочет выступить с ответным словом.

Как и все выступления Наполеона, оно было кратким и по существу.Он также счастлив окончанию периода взаимного недоверия. Долгое время ходили слухи - распространяемые , надо полагать, злонамеренным врагом - о наличии в мировоззрении свиней чего - то разрушительного и даже революционного. Их постоянно подозревали в попытках посеять среди животных соседних ферм недовольство и бунтарские настроения. На самом же деле ничего подобного не происходит...Ферма, которой ему выпала честь управлять, является кооперативным предприятием, то есть все, что принадлежит ему, принадлежит и остальным свиньям..
(см Джордж Оруэлл 1984, М. ДЭМ -1989, 312-313)

А дальше произошло то, что, думаю, многие читатели знают.

Тем не менее, если кто забыл. Это кончилось большим скандалом, когда и где

"животные переводили взгляд с людей на свиней, затем - со свиней на людей, но уже невозможно было понять, кто есть кто!"

Сегодня невольно я вспомнил про "Скотный двор" (Ферма животных) и процитировал именно настоящую финальную часть сказки Дж. Оруэлла, чтобы напомнить читателю - другу: пораскиньте мозгами и уверен, по законам ассоциативного мышления, видя, что происходило ранее у нас здесь и сейчас (1991-2016), фиксируется сегодня, не найдет сколь- нибудь существенных изменений в стране и ее людях и соответственно в поведении власти, стереотипах мышления, проявляемых в ... . К сожалению, например, я не вижу и не могу свидетельствовать однозначно и позитивно, что страна, конечно, прежде всего, государство нашло в себе силы и волю. для реальных реформ. Кругом тоже самое словоблудие как и было в минувшие времена, точнее сказать, и сегодня продолжается практика дел и слов , которые по сути, оказываются, вовсе не работают на создание и закрепление в стране, будь то речь идет об экономике, политике, социальных институтов и институтов государственности, элементарных цивилизованных порядков в основных сферах жизни общества (жизнедеятельности людей) Вместо этого, мы видим, растущее воровство, пофигизм, холуйство, ... словом, все и вся заняты чем угодно, но не продуктивной и созидательной деятельностью. Нет, я говорю не о добре или зле, дегуманизации, а лишь о том, что хотят того или нет власть предержащие, но складывается впечатление и на уровне ощущения и понимания, что именно они (т.н. институты государственности насквозь коррумпированы и являются ответвлениями мафии), ибо объективно способствуют тому, чтобы никто и ничто не мешало стране и ее людям воровать, словоблудить, деградировать, распадаться и догнивать.

Продолжение следует.

Бахадыр Ф. Мусаев 14 01 2020 Ташкент Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579023000
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