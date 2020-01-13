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|Подполковник Петр Ястржембский - герой штурма Ходжента и начальник Андижанского уезда. Забытые солдаты Империи-9
00:44 15.01.2020
ЯСТРЖЕМБСКИЙ Петр Викентьевич
Родился 27 июня 1840 года. Из дворян Оренбургской губернии. Православный.
Воспитывался в частном учебном заведении.
С 3.04.1857 вступил в службу унтер-офицером в Оренбургский лениейный батальон №3 23-й пехотной дивизии;
с 10.06.1857 - подпрапорщик
с 25.03.1858 - портупей-прапорщик за отличия по службе с переводом в 10-й Оренб. ЛБ
с 7.01.1860 - прапорщик за выслугу лет с переводом в 3-й ОЛБ
с 23.04.1863 - батальонный адъютант и казначей
с 28.02.1865 - подпоручик за отличия по службе
с 12.03.1865 - по собственному желанию отчислен во фронт
с 10.06.1865 - батальонный квартирмейстер
с 30.06.1865 - командующий ротой с сохранением должности квартирмейстера
с 9.07-1.09.1866 - по воле начальства прикомандирован для письменных занятий к Штабу войск Туркестанской области.
с 1.03.1867 - поручик за отличия в сражении с бухарцами при урочище Ирджар 8 мая 1866
с 21.12.1868 - по собственному желанию переведен в Оренбургский губернский батальон
с 12.01.1869 - прикомандирован к Управлению Оренбургского губернского воинского начальника
с 10.02.1869 - делопроизводитель Управления Оренбургского губ. воинского начальника с зачислением по арм. пехоте
с 25.06.1871 - штабс-капитан за отличия по службе
с 12.01.1872 - помощник старшего адъютанта Штаба Туркестанского ВО
с 20.12.1873 - и.д. старшего адъютанта Штаба ТуркВО (утвержден в должности 14.02.1875)
с 30.08.1874 - капитан за отличия по службе
с 14.02.1875 - майор за отличия по службе
с 7.10.1875 - приказом генерал-губернатора края фон Кауфмана "командирован для назначения на одну из должностей в присоединенный и учреждаемый
Наманганский отдел"
с 29.10.1875 - прибыл и зачислен помощником начальника Наманганского отдела
с 5.02.1876 - по упразднении отдела оставлен в распоряжении Туркестанского генерал-губернатора для назначения на должность по военно-народному управлению.
с 19.03.1876 - назначен и.д. пред. Ферганского областного правления
с 1.07.1876 - утвержден и.д. помощника военного губернатора Ферганской области - пред. областного правления.
с 13.11.1876 - отчислен от должности ст. адъютанта штаба ТВО с оставлением по армейской пехоте
с 7.05.1877 - член Ферганского областного по туземным делам присутствия
с 24.04.1880 - по случаю сокращения штата областного присутствия отчислен за штат
с 2.05.1880 - 1.10.1880 - штаб-офицер для поручений при начальнике Ферганского действующего отряда
с 23.09.1880 - назначен Мариинским уездным воинским начальником
с 28.01.1881 - подполковник за отличия по службе
с 8.04.1881 - Высочайшим приказом не отправляя к месту нового назначения в Мариинск переведен в распоряжение Туркестанского генерал-губернатора.
Приказом по военно-народному управлению от 11.06.1881 допущен с 1.06.1881 к исправлению должности начальника Андижанского уезда
(прибыл и вступил с 5.06)
с 28.09.1882 - утвержден в должности уездного начальника
+ с 23.10.1883 - директор Андижанского отделения попечительного тюремного общества.
12.09.1868-12.01.1869 - в 4 месячном отпуску с сохранением содержания в Уфимской губ.
с 12.09.1868 - 12.01.1869 - в 4-месячном отпуске
награды:
орден Св. Владимира 4 ст. с бантом за выслугу 25 лет беспорочно в офицерских чинах (22.09.1883)
орден Св. Анны 2 ст. (15.05.1883)
орден Св. Станислава 2 ст. с мечами (8.11.1876 - за мужество и храбрость, оказанные в делах с неприятелем во время Кокандского похода 1875-76")
орден Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (28.06.1867 - за отличия при взятии Ходжента)
орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1.03.1867)
Золотая сабля с надписью "За храбрость" (28.01.1877 - "за мужество и храбрость, оказанные в делах с неприятелем во время Кокандского похода 1875-76"
светло-бронзовая медаль "За покорение Кокандского ханства" (28.11.1876)
Имущества не имеет.
Взысканиям не подвергался
В делах и кампаниях: В первый период кампании 1866 года находился с 12 по 19 января при сосредоточении войск около укрепления Чиназ и при переправе через р. Сыр-Дарью:
с 19 по 30 января при расположении лагеря около Чиназа; с 30 января по 6 февраля - в движении отряда к Бухарской крепости Джизак под начальством генерал-майора Черняева;
8 февраля - при перестрелке с бухарцами в лагере под Джизаком; 9 февраля - при усиленной фуражировке отрядом под начальством полковника Фавицкого и подполковника Назарова;
с 11 по 14 февраля - при возвращении на Сыр-Дарью; 11 февраля - в перестрелке с бухарцами при отступлении от Джизака; с 14 февраля по 5 апреля - при расположении лагерем на
Сыр-Дарье; 5 апреля - при усиленной рекогносцировке под начальством генерал-майора Романовского к урочищу Мирза-Рават; 7 мая - в движении отряда под начальством
генерал-майора Романовского к урочищу Ирджар; 8 мая - в сражении под Ирджаром и разбитии бухарского лагеря; с 8 по 14 мая - при расположении на Ирджаре;
14 мая - в движении на Ходжент и Нау и занятии последнего; 18 и 19 мая - при рекогносцировке Ходжента; с 20 по 24 мая - при осаде Ходжента; 24 мая - при взятии
штурмом Ходжента. Во второй период Кокандского похода 1875-76 гг. находился: 2 ноября 1875 - при разбитии и разсеянии 8-тысячного неприятельского скопища при урочище Таш-Бала в отряде
под начальством г-м. Скобелева; 1 декабря - при разсеянии у кишлака Гур-Тюпе 1,5 тысячного неприятельского скопища в отряде под началом ген. Скобелева.
В 1880 году находился на Китайской границе в составе Ферганского действующего отряда под начальством генерала Абрамова
Жалованья в год 12500 р + столовыми 1250 р. Итого - 2500 р.
Жена - София Александровна, дочь подполковника Иванова - православная. Детей нет.
подал прошение об увольнении в отставку ввиду совершенно расстроенного здоровья, которое не было рассмотрено ввиду его скорой смерти
признан "одержимым неизлечимой болезнью на основании медицинского освидетельствования" 10.01.1885 г. - "ожирение сердца со склерозом артерий с последующим параличем левой половины тела".
Умер 7.02.1885 в г. Андижан "от водянки", отпет в Сергиевской церкви и погребен на Андижанском городском кладбище 10.02.1885
ППС от 7.02.1885
РГВИА
Ф. 400. О 12. Дело 15500
с. 18-31