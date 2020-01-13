Подполковник Петр Ястржембский - герой штурма Ходжента и начальник Андижанского уезда. Забытые солдаты Империи-9

00:44 15.01.2020

ЯСТРЖЕМБСКИЙ Петр Викентьевич



Родился 27 июня 1840 года. Из дворян Оренбургской губернии. Православный.



Воспитывался в частном учебном заведении.



С 3.04.1857 вступил в службу унтер-офицером в Оренбургский лениейный батальон №3 23-й пехотной дивизии;

с 10.06.1857 - подпрапорщик

с 25.03.1858 - портупей-прапорщик за отличия по службе с переводом в 10-й Оренб. ЛБ

с 7.01.1860 - прапорщик за выслугу лет с переводом в 3-й ОЛБ

с 23.04.1863 - батальонный адъютант и казначей

с 28.02.1865 - подпоручик за отличия по службе

с 12.03.1865 - по собственному желанию отчислен во фронт

с 10.06.1865 - батальонный квартирмейстер

с 30.06.1865 - командующий ротой с сохранением должности квартирмейстера

с 9.07-1.09.1866 - по воле начальства прикомандирован для письменных занятий к Штабу войск Туркестанской области.

с 1.03.1867 - поручик за отличия в сражении с бухарцами при урочище Ирджар 8 мая 1866

с 21.12.1868 - по собственному желанию переведен в Оренбургский губернский батальон

с 12.01.1869 - прикомандирован к Управлению Оренбургского губернского воинского начальника

с 10.02.1869 - делопроизводитель Управления Оренбургского губ. воинского начальника с зачислением по арм. пехоте

с 25.06.1871 - штабс-капитан за отличия по службе

с 12.01.1872 - помощник старшего адъютанта Штаба Туркестанского ВО

с 20.12.1873 - и.д. старшего адъютанта Штаба ТуркВО (утвержден в должности 14.02.1875)

с 30.08.1874 - капитан за отличия по службе

с 14.02.1875 - майор за отличия по службе

с 7.10.1875 - приказом генерал-губернатора края фон Кауфмана "командирован для назначения на одну из должностей в присоединенный и учреждаемый

Наманганский отдел"

с 29.10.1875 - прибыл и зачислен помощником начальника Наманганского отдела

с 5.02.1876 - по упразднении отдела оставлен в распоряжении Туркестанского генерал-губернатора для назначения на должность по военно-народному управлению.

с 19.03.1876 - назначен и.д. пред. Ферганского областного правления

с 1.07.1876 - утвержден и.д. помощника военного губернатора Ферганской области - пред. областного правления.

с 13.11.1876 - отчислен от должности ст. адъютанта штаба ТВО с оставлением по армейской пехоте

с 7.05.1877 - член Ферганского областного по туземным делам присутствия

с 24.04.1880 - по случаю сокращения штата областного присутствия отчислен за штат

с 2.05.1880 - 1.10.1880 - штаб-офицер для поручений при начальнике Ферганского действующего отряда

с 23.09.1880 - назначен Мариинским уездным воинским начальником

с 28.01.1881 - подполковник за отличия по службе

с 8.04.1881 - Высочайшим приказом не отправляя к месту нового назначения в Мариинск переведен в распоряжение Туркестанского генерал-губернатора.

Приказом по военно-народному управлению от 11.06.1881 допущен с 1.06.1881 к исправлению должности начальника Андижанского уезда

(прибыл и вступил с 5.06)

с 28.09.1882 - утвержден в должности уездного начальника

+ с 23.10.1883 - директор Андижанского отделения попечительного тюремного общества.



12.09.1868-12.01.1869 - в 4 месячном отпуску с сохранением содержания в Уфимской губ.

с 12.09.1868 - 12.01.1869 - в 4-месячном отпуске



награды:

орден Св. Владимира 4 ст. с бантом за выслугу 25 лет беспорочно в офицерских чинах (22.09.1883)

орден Св. Анны 2 ст. (15.05.1883)

орден Св. Станислава 2 ст. с мечами (8.11.1876 - за мужество и храбрость, оказанные в делах с неприятелем во время Кокандского похода 1875-76")

орден Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (28.06.1867 - за отличия при взятии Ходжента)

орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1.03.1867)

Золотая сабля с надписью "За храбрость" (28.01.1877 - "за мужество и храбрость, оказанные в делах с неприятелем во время Кокандского похода 1875-76"

светло-бронзовая медаль "За покорение Кокандского ханства" (28.11.1876)



Имущества не имеет.

Взысканиям не подвергался



В делах и кампаниях: В первый период кампании 1866 года находился с 12 по 19 января при сосредоточении войск около укрепления Чиназ и при переправе через р. Сыр-Дарью:

с 19 по 30 января при расположении лагеря около Чиназа; с 30 января по 6 февраля - в движении отряда к Бухарской крепости Джизак под начальством генерал-майора Черняева;

8 февраля - при перестрелке с бухарцами в лагере под Джизаком; 9 февраля - при усиленной фуражировке отрядом под начальством полковника Фавицкого и подполковника Назарова;

с 11 по 14 февраля - при возвращении на Сыр-Дарью; 11 февраля - в перестрелке с бухарцами при отступлении от Джизака; с 14 февраля по 5 апреля - при расположении лагерем на

Сыр-Дарье; 5 апреля - при усиленной рекогносцировке под начальством генерал-майора Романовского к урочищу Мирза-Рават; 7 мая - в движении отряда под начальством

генерал-майора Романовского к урочищу Ирджар; 8 мая - в сражении под Ирджаром и разбитии бухарского лагеря; с 8 по 14 мая - при расположении на Ирджаре;

14 мая - в движении на Ходжент и Нау и занятии последнего; 18 и 19 мая - при рекогносцировке Ходжента; с 20 по 24 мая - при осаде Ходжента; 24 мая - при взятии

штурмом Ходжента. Во второй период Кокандского похода 1875-76 гг. находился: 2 ноября 1875 - при разбитии и разсеянии 8-тысячного неприятельского скопища при урочище Таш-Бала в отряде

под начальством г-м. Скобелева; 1 декабря - при разсеянии у кишлака Гур-Тюпе 1,5 тысячного неприятельского скопища в отряде под началом ген. Скобелева.

В 1880 году находился на Китайской границе в составе Ферганского действующего отряда под начальством генерала Абрамова



Жалованья в год 12500 р + столовыми 1250 р. Итого - 2500 р.



Жена - София Александровна, дочь подполковника Иванова - православная. Детей нет.



подал прошение об увольнении в отставку ввиду совершенно расстроенного здоровья, которое не было рассмотрено ввиду его скорой смерти



признан "одержимым неизлечимой болезнью на основании медицинского освидетельствования" 10.01.1885 г. - "ожирение сердца со склерозом артерий с последующим параличем левой половины тела".



Умер 7.02.1885 в г. Андижан "от водянки", отпет в Сергиевской церкви и погребен на Андижанском городском кладбище 10.02.1885



ППС от 7.02.1885



РГВИА

Ф. 400. О 12. Дело 15500

с. 18-31