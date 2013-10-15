Шило на мыло... Новым премьером России выдвинут Мишустин - москвич, кооператор-компьютерщик, выкормыш Грефа, налоговик...

19:14 15.01.2020 Михаил Владимирович Мишустин (род. 3 марта 1966, Москва) - российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.



Родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт, затем в 1992 году при этом же институте окончил аспирантуру.

После окончания аспирантуры начал работать директором тестовой лаборатории, а позднее возглавил правление Международного компьютерного клуба (МКК) - общественной некоммерческой организации[3].

В 1998 году поступил на государственную службу в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации. Затем работал в ранге заместителя министра Российской Федерации по налогам и сборам, руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) в составе Министерства экономического развития Российской Федерации, руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ).

В 2008 году ушел по собственному желанию с государственной службы и вновь занялся бизнесом - на этот раз в области инвестиций.

В феврале 2009 года вошел в кадровый резерв президента России и в апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.



Работа в бизнесе

Международный компьютерный клуб (МКК), в котором Мишустин начал работать в 1992 году, ставил целью "интеграцию российских и иностранных компьютерных технологий, а точнее - привлечение западных передовых информационных технологий". В 1993 году Мишустин стал заместителем директора, а позднее председателем правления. МКК привлек в свои ряды крупные иностранные фирмы и стал организатором Международного компьютерного форума - одной из крупнейших компьютерных выставок в России.

В марте 2008 года после ухода с должности руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ), М. В. Мишустин 2 года работал в должности президента UFG Capital Partners и управляющего партнера группы UFG Asset Management. Одним из основателей группы UFG был бывший министр финансов Борис Федоров. На этой работе Мишустин "курировал проекты по запуску венчурного фонда, фондов недвижимости, а также развитие бизнеса в регионах"[6].

Государственная служба[править | править код]

Став государственным служащим в 1998 году, поступив на работу в должности помощника руководителя Государственной налоговой службы Бориса Федорова, Михаил Мишустин в августе того же года был назначен заместителем министра Российской Федерации по налогам и сборам.

Мишустин сохранял свой пост замминистра при последующих трех руководителях налогового ведомства. В этой должности занимался развитием информационно-технологического комплекса МНС. С именем Мишустина связаны такие инициативы как внедрение электронной цифровой подписи и идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), организация работы по принципу "одного окна" и других технологических новшеств. Под его руководством были созданы центры обработки данных, осуществлялось оснащение компьютерной техникой, региональные налоговые органы были объединены в единую информационно-коммуникационную сеть. В конце 2002 года МНС называлось в прессе "одним из самых прогрессивных (если не самым прогрессивным) с точки зрения использования современных информационных технологий ведомством страны"[6]. В своем интервью Мишустин говорит, что в этот период "был организован электронный обмен данными, создана методология автоматизированной системы отбора объектов для выездной проверки, система предоставления консультационных услуг с использованием телефонии и интернета. Появилась разветвленная информационно-телекоммуникационная инфраструктура."

В марте 2004 года М. В. Мишустин был назначен руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость). Здесь перед Мишустиным стояла задача разработки и внедрения кадастра объектов недвижимости. За два года Роснедвижимость закончила массовую кадастровую оценку земель РФ, что позволило ввести с 2006 года земельный налог на основе кадастровой (до того нормативной) стоимости земли.

В декабре 2006 года М. В. Мишустин занял должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ). За два года были открыты первые две промышленно-производственные ОЭЗ в Татарстане (Алабуга) и в г. Липецке, а также первые технико-внедренческие ОЭЗ в г. Дубна Московской области, в г. Томске и в г. Зеленограде. Была разработана и начала внедряться в ОЭЗ система предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одно окно". В феврале 2008 года Мишустин был уволен с государственной службы по собственному желанию. По словам самого Мишустина, его отставка была оговорена заранее: "Мы договаривались, что я уйду с поста, как только выполню ряд задач еще с бывшим министром Германом Грефом". Это подтвердила и руководитель МЭРТ Эльвира Набиуллина, сказав, что его отставка была "планируемой, а все задачи, которые были поставлены перед ним, решены".

Руководитель Федеральной налоговой службы

После возвращения на государственную службу М. В. Мишустин в 2010 году возглавил Федеральную налоговую службу. На новом посту объявил войну "грязным данным" и занялся искоренением проблем с необоснованным возвратом НДС.

После назначения в 2010 г. Мишустина на должность руководителя ФНС предприниматели выразили надежду, что Мишустину, как пришедшему из бизнеса чиновнику, удастся сделать ФНС "более дружелюбной" к российским предпринимателям. Мишустин поддержал упрощение взаимодействия бизнеса и граждан с налоговыми органами. Для удобства работы людей и борьбы с коррупцией Мишустин заявил, что намерен максимально развивать в ФНС электронные сервисы.



Рабочая встреча с Президентом России Владимиром Путиным, апрель 2015 года

Помимо информатизации, ФНС под руководством Мишустина внедряет новые стандарты обслуживания налогоплательщиков. В частности, для удобства граждан продлены часы работы инспекций[19]. В 2015 году начал работу Федеральный контакт-центр.[20]

Налоговую службу в этот период критиковали за чрезмерно жесткий подход к бизнесу, Мишустин отвергал это обвинение, ссылаясь на существенное сокращение числа проверок[21]. Так, с приходом в 2010 году Мишустина, ФНС изменила подход к организации контрольных мероприятий, сделав акцент на аналитической работе. В результате резко снизилось количество выездных налоговых проверок, при этом повысилась их эффективность. Если раньше проверялся каждый десятый налогоплательщик[14][22][23], то в 2018 году налоговики проверяли лишь одну компанию малого предпринимательства из 4000. Существенно сократилось также число проверок крупного и среднего бизнеса.

В 2013 году в Москве состоялся Форум по налоговому администрированию ОЭСР, на котором присутствовали руководители 51 налоговой администрации мира. В 2014 году Михаил Мишустин избран вице-председателем бюро Форума по налоговому администрированию ОЭСР. Членами форума являются 45 стран, среди которых все страны-члены ОЭСР, государства входящие в G20, а также страны, использующие передовые механизмы налогового администрирования.

СМИ также писали о том, что ФНС работает над внедрением модели "облачных вычислений", что позволит создать единое федеральное хранилище данных (ФХД). Благодаря "самому современному центру обработки данных федерального уровня инспектору в любой момент времени будет доступна полная и актуальная информация по любому контрагенту из любого региона России" .

В мае 2015 года открылся первый федеральный центр обработки данных (ЦОД) в Московской области. В декабре этого же года был запущен второй федеральный ЦОД в Нижегородской области. Центры обеспечат бесперебойную работу информационных систем Минфина России, ФНС России, Казначейства России и других подведомственных учреждений Минфина России. Проект ЦОДов сертифицирован по стандарту отказоустойчивости UptimeInstituteTier III.

В 2015 году в четырех пилотных регионах - Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях - был проведен эксперимент по апробации новой технологии - онлайн-передачи данных ККТ в налоговые органы. 3 июля 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий Федеральный закон № 290-ФЗС, согласно которому с 1 января 2017 года на новый порядок переходят все лица, которые были обязаны применять ККТ, а с 1 июля 2018 года те, кто не был обязан применять ККТ (плательщики ЕНВД, ПСН, а также лица, занятые в сфере услуг).

Научная деятельность[править | править код]

В 2003 году Михаил Мишустин защитил диссертацию на степень кандидата экономических наук по теме "Механизм государственного налогового администрирования в России"[29], а в 2010 году - диссертацию на степень доктора экономических наук по теме "Стратегия формирования имущественного налогообложения в России".

Он является автором трех монографий по теме налогового администрирования. Им было опубликовано более 40 научных статей.

В 2008 году Михаил Мишустин стал инициатором открытия при Государственном университете Высшая школа экономики Института экономики недвижимости, который действует не только в области дополнительного образования, но и является исследовательским центром. Сам Мишустин стал научным руководителем этого института.

В 2013 году Михаил Мишустин назначен научным руководителем Факультета налогов и налогообложения Финансового университета при Правительстве РФ (Решением Ученого совета Финансового университета от 15.10.2013).[33]

Под редакцией Михаила Мишустина к 25-летию создания налоговых органов Российской Федерации издан учебник "Налоги и налоговое администрирование".

Семья и хобби[править | править код]

Мишустин женат и воспитывает трех сыновей. Увлекается спортом, активно играет в хоккей[6], вошел в состав наблюдательного совета ХК ЦСКА.

Согласно декларации о доходах за 2009 год, сам Мишустин заработал 78,6 миллиона рублей, а его жена имела доход 17 миллионов рублей.

Согласно декларации о доходах за 2018 год, доход Мишустина Михаила составил 18 миллиона рублей, а его жены 48 миллионов рублей.

Награды:

Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (16 июля 2015 года) - за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу[38]

Орден Почета (29 декабря 2012 года) - за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу[39]

Почетная грамота Президента Российской Федерации (15 ноября 2013 года) - за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность



Монографии

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Мишустин М. В. Информационно-технологические основы администрирования имущественных налогов: Монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 360с.

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Статьи[править | править код]

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Мишустин М. В. Особенности и тенденции имущественных налогов в российской экономике и экономике зарубежных стран // Экономическая политика № 3, 2012.

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