Армяно-грузинский князь Николай Туманов - генерал-инженер и начальник Закаспийской (Туркменской) области. Забытые солдаты Империи-10

00:33 16.01.2020 ТУМАНОВ Николай Евсеевич, князь. Тумановы - старинный армяно- грузинский княжеский род, ведет свое происхождение от княжеской (нахарарской) династии Мамиконянов, представитель которой, князь Туман, около 1250 года, эмигрировал из Киликийского армянского царства в Грузию. В XII-XIII веках род владел княжеством с центром в Дсехе, потомки этой ветви были признаны царями Грузии в княжеском (тавадском) достоинстве, получив в наследство должность царских секретарей



Род. 24.10.1844 г. Из потомственных дворян Тифлисской губернии. Православный.

Окончил 1-й кадетский корпус (1863), 1-е Павловское военное училище (1863-64), Николаевскую инженерную академию по 1 разряду (1869-72).



С 25.08.1863 вступил в службу из кадета в юнкеры Павловского ВУ

С 1.01.1864 - портупей-юнкер

с 23.05.1864 - выпущен из училища прапорщиком в 1-й Кавказский Е.и.в. вел. кн. Николая Николаевича Старшего батальон

с 7.06.1864 - препровожден в Инспекторский департамент Военного Министерства для отправления к батальону

с 2.07.1864 - прибвл в батальон

с 8.10.1864 - командирован в Кавказскую стрелковую школу

с 27.07.1865 - поручик /на вакансию/

с 29.09.1865 - окончил по 1 разряду Кавказскую стрелковую школу

с 30.09.1865 - отчислен из школы к своему батальону

с с 2.10.1865 - назначен батальонным инструктором

с 18.08.1866 - и.д. батальонного адъютанта (утвержден в должности с 8.09)

с 24.04.1867 - и.д. батальонного казначея (утвержден в должности с 2.06.67-20.01.1869)

с 2.09.1867 - поручик за отличия по службе

с 5.04.1869 - 17.05.1869 - командир 2 роты

с 27.06.1869 - командирован для сдачи экзамена в Инженерную академию (прибыл в оную 1.09)

с 22.10.1869 зачислен в младший класс Академии

с 3.11.1869 - зачислен состоящим по саперным батальонам

с 9.11.1870 - переведен в старший класс Академии

с 30.10.1871 - переведен в дополнительный класс Академии с правом ношения академического знака отличия

с 28.11.1871 - штабс-капитан за отличные успехи в науках

с 5.06.1872 - выпущен из Академии в Инженерный корпус и отправлен в Главное инженерное управление.

с 16.06.1872 - приказом по Инженерному корпусу назначен в распоряжение начальника инженеров Кавказского ВО с переводом в

военные инженеры.

с 20.07.1872 - прибыл и зачислен в штат на усиление среств управления

с 18.10.1872 - назначен в Александропольскую инженерную дистанцию (прибыл и зачислен с 5.11)

с 13.04.1875 - капитан

с 13.07.1875 - переведен в Кавказское инженерное окружное управление в число офицеров, положенных для рассмотрения

и поверки смет и отчетов и составления проектов.

с 8.12.1875 - и.д. старшего адъютанта Кавказского окружного военного инженерного управления

с 24.04.1877 - и.д. старшего адъютанта Походного инжерного управления Кавказской армии

с 14.02.1878 - подполковник за отличия в дела против турок

с 11.09.1878 - по упразднению Походного управления возвращен на прежнюю должность и.д. старшего адъютанта Кавказского окружного военного инженерного управления

с 13.09.1878 - и.д. штаб-офицера для поверки смет и отчетов с поручением завдовать инспекторской частью Окружного военно-инженерного управления.

с 13.10.1879 - и.д. начальника Кутаисской инженерной дистанции Кавказской армии (утвержден с 2.09.1880)

с 12.04.1880 - полковник за отличие по службе

с 29.06.1882 - начальник Карского крепостного инженерного управления (с 9.09 отправился и с 14.09.82 прибыл в Карс)

с 30.08.1892 - генерал-майор за отличия по службе

с 22.02.1893 - пред. Хозяйственного комитета, учрежденного при Карском крепостном инженерном управлении

с 7.01.1897 Высочайшим приказом назначен заведующим Инженерной частью Закаспийской области (11.02 отправлен и прибыл с 5.03.97)

с 27.05-2.09.1897 и 13.12.1897-21.03.1899 - врид начальника Закаспийской области и командующего войсками области.

с 20.08.1899 - начальник Инженеров Варшавского военного округа

с 22.08.99 отправлен и с 17.09. 1899 прибыл и вступил в должность.

с 6.12.1899 - генерал-лейтенант за отличия по службе

с 6.12.1902 - Высочайшим приказом в награду повелено из госказначейства с 6.12.1902 в течении 6 лет выдавать по 1500 р. ежегодно

Жалованья получает: 2100 р. + 5700 р. столовых и 2.330 р. квартирных. Итого - 10130 р. в год.

с 27.05.1903 - прикомндирован к 38 пехотной дивизии

с 24.06-4.09.1903 - временно командовал 38 пехотной дивизией в течение лагерных сборов

с 4.12.1904 - инспектор инженеров 1-й Маньчжурской армии

с 18.12.1904 - сдал должность в Варшаве и с 5.01.1905 отбыл в Маньчжурию

с 28.01.1905 прибыл в 1-ю Маньчжурскую армию на ТВД и с 9.02 вступил в должность

с 26.11.1905 по упраздении его должности в 1-й Маньчжурской армии оставлен за штатом с прикомандированием в распоряжение начальника Главного инженерного управления

с 26.11.1905 - начальник инженеров Варшавского ВО (прибыл с 5.01.1906 и вступил с 7.01.1906)

с 7.07.1906 - комендант Брест-Литовской крепости

с 1.08.1906 сдал должность нач-ка инженеров Варшавского ВО и вступил в должность в Бресте

с 6.12.1907 - инженер-генерал за отличия по службе

с 24.06.1910 - член Военного совета (с 4.09 отправлен к новому месту службы)

с 22.07.1912 - 1914 - пред. Временной при Военном совете комиссии для окончания дел и счетов за время Русско-японской войны

В августе 1914 года, после начала Первой мировой войны, был назначен начальником Двинского военного округа. В сентябре 1915 г. переведен в Петроградский военный округ. С июня 1916 занимал пост главного начальника снабжений армий Западного фронта. После Февральской революции потерял свой пост, но сохранил место в Военном совете. В мае 1917 уехал в свое имение в Псковской губернии, где и скончался.



награды:

орден Св. Александра Невского (6.12.1911), бриллиантовые знаки к нему (1915);

орден Белого Орла (16.06.1906)

орден Св. Владимира 2 ст. с мечами (28.02.1906)

орден Св. Владимира 3 ст. (6.12.1895)

орден Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (14.04.1878 - "за отличие, оказанное под Карсом, пред штурмом и при штурме"

орден Св. Анны 1 ст. (6.12.1904)

орден Св. Анны 2 ст.(30.08.1888)

орден Св. Анны 3 ст. (30.08.1874)

орден Св. Станислава 1 ст. (6.12.1898)

орден Св. Станислава 2 ст. (30.08.1885)

орден Св. Станислава 3 ст. (16.06.1869)

Бухарский орден Золотой Звезды 1 ст. (26.02.1898)

Персидский орден Льва и Солнца 1 ст. (15.02.1899)

медаль /серебряная/ За участие в штурме крепости Карс в 1877 г.

медаль В память царствования императора Александра III

медаль В память Священного коронования их Императоских величеств в 1896 г.

медаль /светло-бронзовая/ В память войны 1904-05 гг. с Японией (15.01.1906)

медаль /светло-бронзовая/ В память 300-летия Царствования Дома Романовых (21.02.1913)

медаль /светло-бронзовая/ В память 100-летия Отечественной войны 1812 года (15.08.1912)

серебряная медаль и знак Красного Креста в память участия в деятельности общества во время кампании 1904-05 (1.02.1907)

юбилейная медаль В память 100-летия существования Павловского военного училища

Знак отличия беспорочной службы за выслугу XL лет в офицерских чинах (22.08.1906)

Высочайшая благодарность "за порядок в городе Вильне во время пребывания в оном Его Императорского Вел-ва" (ВП 03.10.1914);

Высочайшая благодарность "за труды по выработке и осуществление мер по обеспечению порядка и безопасности во время проезда ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА с 21-го Октября по 2-е Ноября 1914 года в действующую армию"(ВП 19.11.1914).



В 15.10-21.11.1876 - был командирован в Одессу, Варшаву и СПб. для заготовления шанцевого инструмента и других принадлежностей Кавказского осадного инженерного парка

В 20.04-7.07.1878 - вторично командирован в те же города с тем же поручением.



В делах: "Находился в походах и делах против турок в Азиатской Турции в расйоне действия и расположения главных сил действующего на Кавказско-турецкой границе корпуса,

состоя в походном инженерном управлении Кавказской армии с 24 мая 1877 г. Участвовал в следующих делах и сражениях: с 30 мая по 28 июня в блокаде и бомбардировании

крепости Карс. 20, 21 и 22 сентября в трехдневном сражении с турецкою армией под Аладжинскими выотами и горе Большая и Малая Ягны, под начальством генерал-адъютанта

Лориса-Меликова и под личным руководством Е.и.в. главнокомандующего армией. 3 октября при поражении Турецкой армии на Аладжинских высотах войсками действующего корпуса...

с 8 октября при втором обложении Карса. С 5 по 6 ноября при штурме крепости Карс... Походное инженерное управаление возвращено из пределов Азиатской Турции 2 декаюря 1877.

В Русско-Японской войне

С 9 по 15 февраля 1905 г. производил под огнем противника осмотр и давал указания по усовершенствованию укрепленных позиций 1-го армейского корпуса и 4-го Сибирского

арм. корпуса. 17.02.1905 - участвовал в рекогносцировке с командующим 1-й армией позиций к югу от Шухуйчена.

С 18 по 22.02.1905 - руководил укреплением позиции у деревни Шихуйчень и лично наблюдал за своевременным снабжением атакованных позиций 3-го Сибирского арм. корпуса

и отряда г-л. Ренненкампфа ручными гранатами, шанцевым инструментом и материалами для усиления укреплений.

23.02.1905 - имел общее руководство над работами по подготовке к взрыву мостов на реке Хунхэ.

27.02.1905 - производил рекогносцировку позиций на реке Фанхэ совместно с начальником штаба генерал-квартирмейстером 1 армии.

с 3 марта по 12 апреля 1905 - руководил рекогносцировкой и укреплением позиций 1 армии у с. Сыпингай

с 20 апреля по 1 мая 1905 - руководил рекогносцировкой и составлением проекта укрепления позиции у ст. Гунчжулинь

с 3 по 15 мая 1905 - руководил рекогносцировкой и составлением проекта укрепления позиции у гор. Куанчендзы

с 15 мая по 25 июня 1905 - руководил укреплением позиции у ст. Гунчжулинь

с 29 июня по 21 июля 1905 - руководил постройкой мостов на реке Даляох

с 7 по 8 августа 1905 - по приказу командующего 1 армией осматривал укрепления и позиции у дд Ямазуза, Менхулинь и Эльдахоза и дал указания по исправлению и

усилению их.



Был в командировках в СПБ по делам службы: 6-25.11.1899

22.01-7.02.1901 и 18.02-9.03.1903 и 19.01-10.02.1904 и 25.01-10.02.1906



Был в отпусках с сохранением содержания:

28 дневном (22.08-20.09.1868)

2 месячном (31.07-28.09.1872)

28 дневном (26.08-23.09.1888)

28 дневном (21.08-19.09.1890)

10 дневном (1-10.10.1898)

6 дневном (10-16.01.1899)

2 месячном (17.07-22.08.1899)

7 дневном (16-22.04.1901)

7 дневном (29.05-5.06.1901)

2 недельном (3-17.08.1901)

7 дневном (12-18.12.1904)

6 недельном (22.06-26.07.1906)

21 дневном (22.04-8.05.1908)

5 недельном (18.08-18.09.1909)

2 месячном (12.06-11.08.1910)

в каникулярном (26.07-5.10.1911)

в каникулярном (25.07-3.10.1912)

в каникулярном (8.04-6.05.1913)



Жена - дочь генерал-майора девица Нина Николаевна Кобиева. Дети: Михаил (5.12.1877), Георгий (29.07.1880), Тамара (15.08.1885) - все православные.



Родового и приобретенного имущества не имеет.

Наказаниям и взысканиям по службе не подвергался.



Полный послужной список от 30.04.1913



РГВИА

Фонд 400

Опись 12

Дело 26333

с. 6-19



Родной брат - Князь Георгий Евсеевич Туманов (Туманян, Туманишвили; 16 марта 1839 - 30 мая 1901) - генерал от инфантерии, теоретик и практик военно-инженерного дела.

В 1863 г. за отличие произведен в поручики и переведен в лейб-гвардии саперный батальон. В 1864 г. командирован в распоряжение генерал-губернатора Западной Сибири генерала Дюгамеля, с назначением в Зачуйский отряд полковника М. Г. Черняева. В составе этого отряда участвовал в штурме кокандской крепости Аулие-Ата, в рекогносцировке и штурме крепости Чимкент; после был отправлен в Санкт-Петербург с донесением к императору Александру II о взятии этих крепостей. За отличие в делах против Кокандского ханства был награжден орденами св. Анны 3-й степени с мечами и бантом и св. Владимира 4-й степени.



Подготовила Валерия АНДРЕЕВА Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579123980

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