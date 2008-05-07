Генерал Ануар Садыкулов в 3-й раз возглавил спецназ "А" в ранге зампреда КНБ Казахстана

09:05 16.01.2020

Распоряжением Президента Казахстана К.Токаева Садыкулов Ануар Тулеуханович назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы специального назначения "А".



САДЫКУЛОВ Ануар Тулеуханович



[07.10.1967 - ..]

родился 7 октября 1967 года в г.Алма-Ата. Казах.



В апреле 2000 года окончил с отличием юридический факультет Алматинского государственного университета им.Абая.



С декабря 1985 года по ноябрь 1987 года проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР. В октябре 1992 года зачислен на воинскую службу в кадры Службы охраны Президента Республики Казахстан. Службу проходил на различных офицерских и руководящих должностях в личной охране Президента Республики Казахстан.



Распоряжением Президента Республики Казахстан в марте 2006 года назначен заместителем начальника Службы охраны Президента Республика Казахстан – начальником Первого департамента. Указом Президента Республики Казахстан в мае 2008 года присвоено воинское звание высшего офицерского состава генерал-майор. В январе 2012 года Распоряжением Президента Республики Казахстан назначен первым заместителем Начальника Службы охраны Президента Республика Казахстан – начальником Службы безопасности Президента. В январе 2013 года Распоряжением Президента Республики Казахстан назначен начальником Службы "Арыстан" КНБ РК. В марте 2013 года Указом Президента Республики Казахстан назначен начальником Службы охраны Президента Республики Казахстан.



Награжден орденом "Айбын" 2 степени и медалями. Почетный сотрудник Службы охраны Президента Республики Казахстан.



С марта 2006 - заместитель начальника Службы охраны президента - начальник первого департамента /личная охрана Н.Назарбаева/.



С янв. 2012 - 16 янв. 2013 - первый заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан – начальник службы безопасности Президента.



С 16 янв. - 6 марта 2013 - начальник Службы "Арыстан" КНБ РК.



С 6 марта 2013 - 21 апр. 2014 - начальник службы охраны президента (СОП) РК



С 21 апр. по 3 июля 2014 - нач-к Службы государственной охраны РК



С 3 июля 2014 - заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальник службы "Арыстан",



с 13.06.2019 - нач-к Службы государственной охраны РК



Генерал-майор (7.05.2008)

Генерал-лейтенант (06.05.2017)



награжден орденом "Айбын" 2 ст (2006)



Почетный сотрудник Службы охраны Президента Республики Казахстан