 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Генерал Касымов поменял кресло главы КазСовбеза на пост начальника Службы госохраны
09:12 16.01.2020

Назначить Касымова Калмуханбета Нурмуханбетовича начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан, - официально сообщает сайт Акорда.

КАСЫМОВ Калмуханбет Нурмуханбетович

[18.05.1957 - ..]
Родился в селе Дмитриевка (ныне Байсерке) Илийского района Алма-Атинской области. Казах.

Окончил юрфак Казахского Госуниверситета им. Кирова (1979), юрист.

С 10.1979 года - следователь, старший следователь ОВД Илийского района УВД Алма-Атинской области. С 1982 года – начальник следственного отделения ОВД Илийского района УВД Алма-Атинской области. С 1986 года - заместитель начальника ОВД Илийского района УВД Алма-Атинской области. С 1988 года - заместитель начальника отдела охраны общественного порядка УВД Алма-Атинской области. С 1989 года - начальник ОВД города Капчагая УВД Алма-Атинской области. С июня по сентябрь 1992 года - начальник Управления криминальной милиции УВД Алма-Атинской области. С сентября 1992 года - первый заместитель начальника УВД Алма-Атинской области. С марта по июль 1997 года - начальник Департамента криминальной полиции МВД РК. С июля 1997 года - начальник ГУВД города Алматы. С декабря 2003 года - начальник ГУВД Алматинской области.
С июня 2005 - 3 сент. 2009 - вице-министр внутренних дел Республики Казахстан.
С сент. 2009 - апр. 2011 - начальник ДВД Восточно-Казахстанской области.
С 12 апр. 2011 - 12 февр. 2019 - министр внутренних дел РК.

С 12 февр. 2019 - секретарь Совета безопасности РК

Генерал-майор (1998), генерал-лейтенант полиции (12.12.2011), генерал-полковник полиции (6.05.2015)

Награжден государственными наградами:
Орденом "Данќ" 2-й степени (2005);
Медалями "Астана"(1998), "Ўлтыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз етудегі їлесі їшін" (2002), "Ќўќыќ тјртібін ќамтамасыз етуде їздік шыќќаны їшін" (2004), "Ќазаќстан Конституциясына 10 жыл"(2005), "Ќазаќстан Республикасы ішкі істер органдарыныѕ ардагері" (2005), "Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентіне 10 жыл" (2006);
Нагрудным знаком "Заслуженный работник МВД" (2000);
Почетными грамотами УВД (1981, 1982), МВД РК "За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей" (1997, 1998).

Женат, трое детей, трое внуков
Сын, "хоть и окончил юрфак, сказал, что служба не для него, занялся бизнесом". Старшая дочь - "оканчивает в КазНУ факультет международных отношений. Скоро собираются перебираться в Астану". Ее муж - "строитель". Младшая дочь - "студентка КазНУ, живет в Алма-Ате".

"Свободное время люблю проводить с семьей и друзьями. В волейбол играю два раза в неделю, увлекаюсь этим с детства... Мечтаю о собаке, но за неимением времени и из-за боязни испортить ей жизнь ни разу не заводил.
Любимое блюдо - борщ". (Аргументы и факты Казахстан, 21.07.2004).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579155120
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