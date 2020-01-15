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    Узбекистан   | 
Узбекистан Мирзиеева как финиш Узбекистана Каримова. Ч. 2, - Б.Мусаев
14:27 16.01.2020

Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН МИРЗИЕЕВА КАК ФИНИШ УЗБЕКИСТАНА КАРИМОВА. Ч.2

"ПЕРВАЯ АКСИОМА ЖУРНАЛИСТИКИ: К читателю обращайся как к умному человеку, но не забывай, что он идиот"
Максим Звонарев, журналист (р.1956).

Согласен с этим утверждением, несмотря на то, что по профессии отношусь к слою людей, большая часть жизни и соответственно род деятельности которых связаны с наукой. Так было до тех пор, пока меня не внесли в негласно существующий, т.н. список "запретных" персон, ибо так устроена вообще жизнь, что не переводятся в любом обществе таковые персоны, которых не останавливает никакое табу, тянет их к изучению и освещению определенных "опасных" тем. Впрочем, у каждого человека своя история и я не собирался распространяться об этом.

Но заглянул я вчера на страницы Форума сайта centrasia.ru и, ознакомился с откликами на мою заметку "Узбекистан Мирзиееа как финиш..." друга - читателя и недруга, т.е. теми завсегдатаями Форума, знатоками, которые сами знают все из Сети, подумал: поделом мне, запамятовавшему, что масса и есть масса, читай, толпа, которая глупее, чем каждый человек в ней. А дальше решил. изменить прежнее намерение напрямую продолжить разговор на предмет озаглавленного, а несколько изменить сегодня его (разговора) русло, чтобы прежде чем поставить точку на рассуждениях о пресловутом финише сказать следующее.

Правы читатели, что в моих текстах нет ничего нового. В самом деле, я и не претендую на роль пионера - первооткрывателя каких - то истин относительно строя правления в Узбекистане, как здесь и сейчас (1991-2016), так и сегодня, если разуметь под "сегодня" минувшие три последних года (2016 -2019), которые, на мой взгляд, рельефнее обнажают истинную природу вещей, вернее сказать, природы установленных порядков за предшествующий период правления И. Каримова.

Это можно понять без аналитических разборок, без оглашения списка, участвующих в завершающемся марафоне длительностью в 30 лет . Я имею в виду именно то, что и имею в виду под словом "финиш"

Это вовсе не мое изобретение, открытие типа "колумбуса", если мое понимание и соответственно объяснение происходящего (наблюдаемых и фиксируемых событий во времени с момента провозглашения независимости) в Узбекистане сегодня, по сути, сводится к словам, которые говорят, что страна вышла на финишную прямую того пути, который начал "человек, определивший эпоху" (безусловно, что речь может идти об эпохе в масштабах местечкового значения - прим Б.М.) Это - первых. Во - вторых же, с моей точки зрения, президент Мирзиеев , как член т.н. "команды триумфаторов" (М.Захидов), сформированной известной персоной власти, так и остается в его тени, ибо он повторяет сюжетные ходы его внутренней политики.

И еще. Место президента Ш. Мирзиеева в новейшей социальной и политической истории Узбекистана определено тем, что он вывел государственную машину на финишную прямую. И на этой прямой, как видно невооруженным глазом, президент не сделал никаких существенных отклонений, придерживаясь курса, проложенным его предшественником. Ну, а чем все это закончится, так поживем и увидим. К сожалению, мой интеллектуальный багаж и жизненный опыт вкупе с моими наблюдениями человека, прожившего в Узбекистане безвыездно (за исключением одного года в Гамбурге, начиная от марта 2007 и до марта 2008 г) с конца 1977 г (после очной аспирантуры Института философии АН СССР (1974-1977гг.) до настоящих дней подсказывает: нет, нам не избежать больших проблем, сопряженных с тем обстоятельством, что правительство республики (включая и советский период) всегда избегало фактически решать острые социальные проблемы, возникшие и накапливающиеся с середины 80 -х гг., а на словах ....

Я думаю обо всем этом и так уж устроена моя голова, что в нее лезут всякие нехорошие мысли о том, что было в эпоху известной персоны власти, что происходит сейчас и почему - то вспоминаются слова Николая Бердяева

"..И нет спасения ни в том, что начало гнить, ни в том, довершило гниение".

А что делать? Это не ко мне вопрос, но если обратиться в Сети, то там можно прочитать что - то вроде "откровений" людей, попавших во всякие жизненные передряги, очутившихся по своему выбору далеко от Узбекистана и причину всех бед, обрушившихся на страну, усматривать в объявлении ею своей независимости

Как прокомментировать подобное ? Я бы подчеркнул: такие суждения не от инфантилизма сознания высказывающихся, а здесь нечто другое близкое к корысти, как, примеру, когда несколько ранее во времени, еще в конце правления И. Каримова, находились в Узбекистане "чудаки", которые открыто в Сети предъявляли публичные претензии (обвинения) в адрес оппозиции, что вот якобы они сбежали из страны и шикуют в Стамбулах и Амстердамах, читай, в Европах радуются жизни, а здесь в Узбекистане жить стало невмочь. Словом, речь о конкретно направленных обвинениях в адрес оппозиции, как якобы предателей узбекского народа, бросивших его на произвол судьбы.

И прошло некоторое время стихли таковые голоса, а их произносившие замолкли, но при этом, слышал я, устроили они свою жизнь, как и полагается каждому тому (свое), кто , выполнил свой "долг" перед ...и , в конечном счете, оказался в стане "людей в ошейниках" , т.е. раскрылся в качестве ...... ...

Иные, вообще своим поведением демонстрируют такое, что ни в какие ворота... Действительно, чем и как объяснить поведение , например, узника совести, сидевшего за распространение оппозиционной газеты "Эрк", не один год хлебавшего тюремную похлебку, а вышедши после вступления во власть Мирзиеева начинает славословить его как реформатора, гуманиста и т.п., попросту говоря выступать в Сети с неприкрытой лестью Не иначе как от желания получить какие - то блага от власти Впрочем, к чему многословие, когда многое и емко уже сказано в двух словах афоризма узбекского народа:

"К похлебке - фанфары" ("Сук ошга - сурнай")

К чему подвожу разговор? Да, все к тому же, что на самом деле созрела страна в том плане, что, между прочим, видно, как глянешь кругом, так увидишь воочию, что не только разруха в головах, а все и вся в нашей жизни находится за чертой абсурда, где зришь подлость, низость, ложь, насилие, оправдываемое большой и малой ложью, приправленное полуправдой. Ведь всем этим никого ныне не удивишь, все знают, что все покупается. Мы вышли на финишную прямую. ВСЕ НА ПРОДАЖУ!

Но конкретно об этом финише скажу и завершу разговор в следующий раз

Собственно, это будет речь о том, как ведет себя и должно вести власть в духе идеологии юртбашизма - каримизма . А именно, рассмотрим природу бюрократии государственной машины, помимо всего прочего, и как наследников номенклатуры, продолжателей дела ... , если рассматривать типичные стереотипы политического мышления власть предержащих, соответственно слова и дела , в частности, в отношении решения проблем связанных со свободой слова, инакомыслием, явлениям оппозиционности к власти и т.п., включая один показательный фрагмент (эпизод) из моей жизненной истории, связанной с моими отношениями с оппозицией и властью

Продолжение следует.

Бахадыр Ф. Мусаев 16 01 2020 Ташкент Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579174020
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