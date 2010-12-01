 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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СовБез Казахстана возглавил скользкий как обмылок младшежузовец племени "тама" Асет Исекешев
20:50 16.01.2020

Асет Исекешев назначен помощником Президента – секретарем Совета Безопасности Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Асета Исекешева помощником Президента – секретарем Совета Безопасности РК, передает пресс-служба Акорды.

ИСЕКЕШЕВ Асет Орентаевич
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[17.08.1971 - ..]
Родился в Карагандинской области.

Окончил юридический факультет Казахского Государственного университета имени Аль Фараби (1994г.), Школу Государственного Управления при Президенте РК (ныне Академия Государственного управления при Президенте РК). Также окончил ряд специальных программ по экономике и финансам в Южной Кореи, Англии, Германии.

Работал в Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК, в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

С 2002 по 2003гг. - Советник Министра экономики и бюджетного планирования РК.

С 2003 по март 2006 - вице-министр индустрии и торговли РК.
+ c марта 2004 - член Совета директоров АО "Банк Развития Казахстана"
С марта 2006 по июль 2007 - заместитель Педседателя правления АО "ФУР "Казына".
С августа 2007 по 14 февраля 2008 - директор по финансовым инструментам Представительства швейцарского банка Credite Suisse.
С 14 февр. 2008 - 21 мая 2009 - помощник Президента Республики Казахстан.
+ c 10.2008 - член совета директоров АО "Фонд национального благосостояния (ФНБ) "Самрук - Казына"
С 21 мая 2009 - 12 марта 2010 - министр индустрии и торговли Республики Казахстан.
С 12 марта 2010 - министр индустрии и новых технологий - вице-премьер-министр РК.
С 21 янв. - 25 сент. 2012 - министр индустрии и новых технологий РК.

С 25 сент. 2012 - Заместитель Премьер-Министра – Министр индустрии и новых технологий.

С 6 авг. 2014 - 2016 - министр по инвестициям и развитию РК.

С 1.01.2016 - инвестиционный омбудсмен Казахстана (назначен 26.12.2015)

С 21 июня 2016 - 10 сент. 2018 - аким гор. Астана

С 10 сент. 2018 - 25 марта 2019 - руководитель Администрации Президента РК

С 25 марта 2019 - Исполнительный директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы

Участвовал в разработке и реализации многих государственных программ, стратегий, концепций. В частности, в разработке Стратегии индустриально-инновационного развития РК 2003-2015 гг., Национальной инновационной системы и ее отдельных пилотных проектов (Парк информационных технологий, региональные технопарки, венчурные фонды), создания и деятельности государственных институтов развития, проекта Кластерной инициативы, развития малого и среднего бизнеса, инвестиционной и промышленной политики. Был Председателем совета директоров АО "Банк развития Казахстана", АО "Национальный инновационный фонд" и др.

Награжден орденом "Курмет" (12.2010)

"Его отличают активная позиция и креативный подход. Сейчас нам нужен именно такой человек", - Елбасы Н.Назарбаев, 11.09.2018

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579197000
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