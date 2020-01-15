Узбекистан Мирзиеева как финиш Узбекистана Каримова. Ч. 3, - Б.Мусаев

22:35 17.01.2020 Бахадыр Ф. Мусаев УЗБЕКИСТАН МИРЗИЕЕВА КАК ФИНИШ УЗБЕКИСТАНА КАРИМОВА. Часть 3-я.



Когда в Поднебесной узнали, что красота – это красота, появилось и уродство. Когда узнали, что добро – это добро, появилось и зло"

Лао- цзы (р. 601 г до рождества Христова)

"Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла?"

Воланд в "Мастере и Маргарите" Михаила Булгакова.



Прошлый разговор (см. centrasia.ru от 16.01 2020 "Узбекистан Мирзиеева как финиш ..."Ч.2). заканчивался словами: Мы вышли на финишную прямую ВСЕ НА ПРОДАЖУ!

Разумеется, будьте спокойны читатели, если иметь в виду, конечно, читателей из категории любопытствующих. Прежде чем продолжить, удовлетворю ваше нездоровое томление – ожидание. Я тоже интересовался, как меня воспринимает, будь он друг – читатель, или тот, кто поленился, сидя у своего компа, нажать кнопку (это гениальное изобретение XX века), чтобы не видеть и не слышать. Нет же, поленились и .. почитали, возмутились и послали меня дальше чем на три буквы

А более того, некоторые удосужились выступить на странице Форума сайта, чтобы просто и доходчиво, как кирпичом по голове, довести до моего сведения, что мои заметки представляют, в лучшем случае, проявления графомании, в худшем - обозначившиеся признаки старческого маразма, что я без царя в голове. В качестве примера приведу пару откликов – суждений в мой адрес. И это не числа самых агрессивных в смысле хамства.

21:04 16.01.2020 Kudrat | 109.252.43.89

Вот ничего нового , все одно плохо плохо плохо , нет Баходыр-Ока так нельзя это уже за гранью понимания.Вам что писать больше не о чем?

То что Вы в оппозиции это уже понятно .Или Вы за гонорар пишите?

Упомянутые Вами иммигранты оппозиционеры , те то понятно наработали там себе пенсии не хилые ( по меркам РУ) , поливая грязью режим а походя и страну с ее жителями , теперь попритихли и просятся домой , на побывку к корням припасть.Назад то вряд ли приедут -это же придется от пенсии " кровно заработанной" отказаться , лучше при деньгах на побывку с подарками , погулять посмотреть и назад.

А Вы то что Баходыр-Ока маху дали ? Тоже бы сейчас глядишь имели бы социальную пенсию тысячи две евро , и уже по другому воспринимали действительность окружающую , ну не так остро как сейчас во всяком случае.

Наверное эта мысль Вас тоже посещает , вот и зло берет , но увы поезд укатил.Зато Вы на родине проживаете в Тузеле , а они несчастные в собственных домах на берегу моря и грустят , грустят, грустят глядя в окно , вспоминая бескрайние джизакские степи салончака.



17:00 15.01.2020 | 91.188.155.102

08:54 15.01.2020 | 81.200.23.146 [x]

не нравится Мусаев - целуйте памятник Каримову- Исхаку, отдате свой участок земли или квартиру мэру города*********************************************************

Можно подумать, что от мусаевского нытья что-то изменится в лучшую сторону. Напротив, подобные "статьи" приводят к тому, что тема становится надоевшей и люди перестают думать над ней, начинают считать, что лучше смириться потому что ничего не изменишь. Вон, мол, сколько пишут, а толку нет. А это как раз и нужно хапающим дома, квартиры и землю.



Да уш ш каждый из Вас – анонимов , тявкающий из какой – то подворотни.. Молодес с!

Я тоже не остался в накладе. В самом деле, оказывается, я вас достаю, вас, которые, судя по вашей лексике и суждениям – клише, вполне довольны этой жизнью (и живете) по понятиям паханата. Аллах с вами! Так, что, пожалуйста, и далее любопытствуйте, куда я собрался, и о чем буду говорить, читайте, заготавливайте свои "кирпичи". Я же пойду, должно мне с этим "финишем" кончить. Как говорится,

х.. железо, пока горячо.

Теперь, возвращаясь к разговору на предмет озаглавленного, считаем нужным отметить, что сюда органично вписываются и вышеупомянутые выступления - отклики знатоков со страниц Форума сайта, о которых я выразился, как подобиях ударов по моей голове кирпичом. При чем тут "финиш Узбекистана ..." , какая связь между этим самым " финишем"и кирпичами ... ?

НО начнем сначала. Кстати, с "кирпичей" .... Примерно неделю назад встретил в Сети сообщение о том, что некая испанская частная фирма ведет переговоры в Узбекистане, чтобы приобрести в свою собственность Мавзолей Ишрат –Хона, который находится в юго-восточной части Самарканда и является памятником исламской архитектуры эпохи тимуридов, построенный на рубеже XIV XV вв. Возникает вопрос: как такое возможно?

Ведь трудно вообразить в самых смелых фантазиях, что предприниматели из Узбекистана вознамерились вести переговоры с властями Франции относительно продажи им, например, ДОМА ИНВАЛИДОВ или на худой конец, СОБОРА ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ с целью их использования как Супер шашлычной , но, разумеется, после соответствующей их переделки по своему вкусу

А между тем, у нас ныне в Узбекистане иностранные (испанские) предприниматели ведут серьезные переговоры насчет уникального памятника культуры ( вышеназванный Мавзолей XV в) и ... далее , чтобы "отреставрировать" под гостиницу для туристов

Впрочем, в нашей жизни и при нашей "открытости" страны, где происходит вступление в важный этап - этап национального прогресса, все возможно, если учитывать, что власти наши, что хотят, то и делают, для них нет ничего невозможного.

И потом, далеко не случайно, отнюдь не для красного словца, не стремления сказать покруче, я в концовке 2-й части "Узбекистан Мирзиеева..." акцентировал внимание на том обстоятельстве, что Мы вышли на финишную прямую. ВСЕ НА ПРОДАЖУ!"

Естественно, кому интересно, не исключая и любопытствующих от нечего делать, рекомендую прочитать, в частности, статью ташкентского журналиста Алексея Волосевича "КИРПИЧОМ ПО ТИМУРИДАМ. ЧТО ЖДЕТ ИШРАТХАНУ – САМЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ ПАМЯТНИК САМАРКАНДА (СМ ASIATERRA.INFO 15 08 2018).

ПРИВЕДУ НЕСКОЛЬКО, НА МОЙ ВЗГЛЯД, КЛЮЧЕВЫХ ФРАГМЕНТОВ НАЗВАННОЙ СТАТЬИ, КОТОРЫЕ В ИЗВЕСТНОМ СМЫСЛЕ ПРОЛИВАЮТ СВЕТ НА ВОПРОС О ТОМ, КТО ЕСТЬ КТО В УЗБЕКИСТАНЕ, НАЧИНАЯ СО ВРЕМЕНИ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ? ЧЕМ ОНИ, ВЛАСТЬ ПРЕДЕРЖАЩИЕ ЗАНИМАЛИСЬ ВЧЕРА И ЗАНИМАЮТСЯ СЕГОДНЯ НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ. УВЕРЕН, ИМЕЮЩИЙ ГЛАЗА УВИДИТ, ЧТО СЛЕДУЕТ УВИДЕТЬ И ПОДУМАТЬ

1."Кто и когда построил Ишратхану до сих пор остается предметом споров. С узбекского языка ее название переводится как "Дом радости, дом наслаждений, дом увеселений, место кутежа; публичный дом". По версии, высказанной в конце XIX века известным археологом Василием Вяткиным, и позже поддержанной такими учеными как Михаил Массон и Галина Пугаченкова, - это возведенная во второй половине XIV века усыпальница маленькой тимуридской принцессы Хавенд-Султан-бики, дочери тогдашнего правителя страны Абу Саида. Самаркандский историк архитектуры Пулат Захидов в 1970-е годы выдвинул другое предположение, тоже вполне обоснованное: здание - не мавзолей, а загородный дворец Тимура, построенный еще раньше – в 1397 году. Дискуссия между Пугаченковой и Захидовым длилась более четверти века, вплоть до смерти обоих ее участников в середине 2000-х; каждый из них так и остался при своем мнении."

2. "Мавлюда Юсупова, заведующая отделом архитектуры Института искусствознания Академии наук Узбекистана, международной академии архитектуры стран Востока, исследователь истории и теории архитектуры и проблем сохранения культурного наследия, в 1979-1986 годах работавшая архитектором-реставратором, в статье, написанной в 2012 году, поведала об истории реставрации памятника, в которой, по ее мнению, можно выделить три этапа: конец 1930-х-1970-е, 1978-1991-е, 1991-2012-е годы.

Единственный во всем регионе Узбекский научно-исследовательский проектный институт реставрации памятников архитектуры был закрыт. Как пишет Мавлюда Юсупова – за ненадобностью. После этого реставрация осуществлялась руками обычных строительных организаций и наемных рабочих, которых в Средней Азии называют мардикерами...

Ислам Каримов, занимавший президентский пост в Узбекистане на протяжении четверти века, в культурном плане человек недалекий, совершенно не понимал, что такое подлинность, аутентичность произведения искусства, и в чем ее ценность. Вследствие этого за долгий период его правления было испорчено множество исторических сооружений. ( к сведению. Дело в том, что их "восстанавливали" с обильным использованием бетона и других современных стройматериалов. Бывало и хуже – памятники старины попросту разбирали, а на их месте возводили совершенно новые здания, сохранявшие, однако то же название. В результате подобной "реставрации" из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО могут быть исключены Самарканд и Шахрисабз, а немало памятников оказались безвозвратно утрачены"

3. "В сентябре 2011 года, правительство Узбекистана специальным постановлением за подписью Шавката Мирзиеева, бывшего тогда премьер-министром, утвердило программу по исследованию, консервации, реставрации и целевому использованию объектов культурного наследия Самарканда до 2015 года. В ее рамках планировалось потратить около 6,14 миллиарда сумов (примерно $2,6 миллиона) на исследование и реставрацию 22 историко-культурных объектов. Больше всего средств направлялось на Ишратхану – 1,48 миллиарда сумов ($620 тысяч). Ответственность за своевременное и качественное выполнение программы была возложена на министра по делам культуры и спорта, хокимов Самаркандской области и города Самарканда, контроль за исполнением постановления - на заместителя премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова.

Однако то ли выделенных денег не хватило, то ли они ушли в какие-то другие места, но реставрационные работы, если она и велись, так и не были доведены до конца.

А недавно, примерно в конце 2017-го-начале 2018-го года, "восстановление" здания затеяли снова. При этом горе-реставраторы даже не дали себе труда подобрать кирпич того же цвета, не говоря уж об использовании квадратного, похожего на средневековый. И если ранее Ишратхана оставалась одним из немногих памятников, которые в Узбекистане еще не успели изуродовать, то ныне, как можно видеть на фотографиях, это упущение благополучно "исправляется".



Информация к сведению и размышлениям.

По данным доктора искусствоведения Мавлюды Юсуповой в Узбекистане на государственной охране состоят 2079 памятников архитектуры и 4308 археологических объектов (по состоянию на ноябрь 2017 года). Международное признание получили такие исторические города, как Хива, Бухара, Шахрисабз и Самарканд, включенные в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому за грамотной реставрацией и сохранением их средневекового зодчества, ставшего достоянием мировой общественности, помимо ЮНЕСКО, наблюдает также Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС, ICOMOS, International Council on Monuments and Sites).

Однако из-за крайне непрофессиональной реставрации последних лет из Списка объектов всемирного наследия могут быть исключены Самарканд и Шахрисабз. Последний в 2016 году был введен в "тревожный список" - Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Невежественная реставрация может привести к тому, что в "тревожном" списке ЮНЕСКО окажутся Бухара, Самарканд и Хива, где с целью развития туризма ведутся работы по реставрации и благоустройству.

Вместо P.S.

Полагаю, читатели наберутся терпения, чтобы в следующей части заметки, наконец, иметь возможность познакомится с версией автора относительно того, что, на его взгляд, представляет Узбекистан Мирзиеева как финиш Узбекистана Каримова, где до настоящего времени не фиксируются признаки, которые бы указывали на приближение точки бифуркации, когда появится надежда, что грядет существенное изменение хода событий. Собственно, это составит финальную и главную (резюмирующую) часть. разговора, из которой будет ясно: в чем же, как и почему эта власть (природа строя правления и людей , очутившихся у руля власти) проявляет себя однозначно как зло и зло нетерпимое, не допустимое с позиций диалектики развития мира, всего сущего. Потому нетерпимое и не допустимое, что в результате дел и действий таковой власти (и соответственно власть предержащих) нет в стране фактического прогресса, движения вперед, проявляемого в первую очередь по причине абсолютного отсутствия борьбы, состязательности... Оттого все застыло и мумифицируется, что есть воинствующая нетерпимость тех, о которых говорится: "..некоторые более равны, чем остальные". Именно они и есть тормоз всему живому и нормальному, читай, тому, кто и что не вписывается в курс...., точнее, в картинки, образы о мире, сложившиеся в головах воинствующих "патриотов", читай, т.н. слуг народа, стоящих не на жизнь, а на смерть, готовых за ценой не постоять, чтобы все так и оставалось, как есть, когда они делают , что хотят, называя все это демократией, либерализацией, единством власти и народа и т.п. ..



Окончание следует.

Бахадыр Ф. Мусаев 17 .01 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579289700

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