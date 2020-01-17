Узбекистан Мирзиеева как финиш Узбекистана Каримова. Ч. 4, - Б.Мусаев

23:50 18.01.2020 Бахадыр Ф. Мусаев УЗБЕКИСТАН МИРЗИЕЕВА КАК ФИНИШ УЗБЕКИСТАНА КАРИМОВА. Заключительная 4-я часть



Когда в Поднебесной узнали, что красота – это красота, появилось и уродство. Когда узнали, что добро – это добро, появилось и зло"

Лао- цзы (р. 601 г до рождества Христова)



"Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла?"

Воланд в "Мастере и Маргарите" Михаила Булгакова.



"....Оттого ...все застыло и мумифицируется, что есть воинствующая нетерпимость тех, о которых говорится: "..некоторые более равны, чем остальные". Именно они и есть тормоз всему живому и нормальному, читай, тому, кто и что не вписывается в курс...., точнее, в картинки, образы о мире, сложившиеся в головах воинствующих "патриотов", читай, т.н. слуг народа, стоящих не на жизнь, а на смерть, готовых за ценой не постоять, чтобы все так и оставалось, как есть, когда они делают, что хотят, называя все это демократией, либерализацией, единством власти и народа и т.п."



Этими словами, по сути, обобщающими все сказанное мной, начиная с первой части " финиша Узбекистана Каримова" я подошел к главной цели выступления на предмет озаглавленного. Примечательно и невероятно, но факт, я еще не кончил, а, оказывается, уже они, ну те, которые из подворотни, почувствовали, ощутили, что...Нет, нет я вовсе не "про это" , просто речь о том, что на них "нечаянно" наступил я, как на "грязь", всей ступней..... Вот слышу, они пискнули, заверещали Собираются будто не толкнуть, а пихнуть меня, сопроводив вдогонку многоэтажным ...



07:10 18.01.2020 | 91.188.157.241

Явная старческая интеллектуальная деградация. Типа он говорит "По ночам темно, а днем - светло" или "Дождь идет из туч" - никто не возражает и он считает себя мудрецом. И когда ему говорят, что он высказывает всем известное, он не понимает суть претензий и обижается, ибо мнит себя изрекателем великих истин и первооткрывателем. Что поделаешь, конечно, старости свойственна нетерпимость к критике и возражениям.

Право (благо) не нужно мне отвлекаться, терять время, т.к. здесь же слышу им в ответ абсолютно иной направленности альтернативное суждение.



08:16 18.01.2020 тошматыч | 90.143.145.89 [x]

О, нарисовались все мирзиеевские лизуны и сосуны с утра до утра, без выходных и праздника, и раком, и на коленях, ползая и на спине, и на животе.... Жгиии Баходир акя по самые помидоры этих рабских рабов пока не позеленеют..

Однако пора "нарисовать" главные штрихи картины "финиша"

I

Чего только в этом мире и с нами не бывает. Взять, например, меня.



Я, Бахадыр Фахридинович (г.р. 1944), уроженец г Андижана, выпускник средней школы №2 г. Ферганы (1962), философского факультета МГУ (1968), стажер –исследователь Института конкретных социологических исследований АН СССР (1969-1972 гг.), аспирант Института философии АН СССР (1974-1977), доцент кафедры философии Ферганского политехнического института (1978-1985гг.), старший научный сотрудник Института философии и права АН УЗ ССР (1985- 1989 гг), социолог первой категории узбекского отделения ВЦИОМА.(1989г), директор хозрасчетного Центра "Социолог" при Ташкентском областном правлении (отделения) Союза научных и инженерных обществ СССР и Ташкентском обкоме КП УЗ (1989-1992 гг.), завотделом этносоциологи и замдиректор по науке Республиканского центра социологических исследований при Министерстве труда Республики Узбекистан (1992- 1993), ведущий сотрудник (далее главный специалист) Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан (08.11. 1993 – 26.02 1999гг.), главный специалист отдела методики и методологии "Ижтимоий фикр" НПО "Общественное мнение" (1999-2001).



Был женат, разведен. От брака имею взрослых детей (сына г.р. 1974 и дочь 1979 г.р.) и трех внуков (в возрасте 24, 14 и 6 лет) Мое "я" включает и маму, сестренку (ныне покойных)



Словом, я человек не с улицы и не пальцем дел......й, работавший там, откуда видится многое в социальных реалиях, действиях власти., обратная (истинная) сторона их дел и слов и осмысливается адекватнее, чем обывателю, равно и чиновнику. Помимо всего прочего, и потому видится многое объективно, осмысливается адекватно, так как на все это накладывается род занятий, профессия. Вот исходя с настоящего утверждения вкупе с опытом того, что прожил, прочувствовал и испытал на своей шкуре, имею сказать относительно нашей действительности в пространственно – временном и социальном смысле слова: она видится мне, выражаясь образно (метафорически), как метафорически), что она (действительность) в сумерках, если подразумевать под этим, материально- духовное состояние общества, особенно, учитывая угнетенный дух людей, не обремененных стремлением воли и мысли к свободе, ибо отсутствует, как мне представляется, реальные предпосылки для прорыва к лучшей жизни. Но это не вина людей (народа), а беда, что у руля власти такие руководители, которые ...



Не будет откровением развивать сюжет, отвечая на вопрос: Кто виноват? Все знают, где зарыта собака. Вопрос же из вопросов не риторических: Что делать?



Наша цель, ведь не в том, как зачастую шутят узбеки, что, если и умирать, так вдоволь наевшись плову. Не внове эта "мысль". Помнится, и в среде ученых еще в те времена не переводились остряки, говаривающие: С залпом "Авроры" взошло солнце свободы над Узбекистаном и отныне каждый наш труженик ест плов. .Шутки шутками, между тем, никто всерьез не задумывался, особенно, из тех начальников науки с поры Советов, как исправлять складывающееся положение в республике, когда здесь (уже к середине 80-х гг) появились очень большие и по - серьезному острые проблемы, связанные с ростом численности, скажем так, трудоизбыточного населения . Оно превысило в Узбекистане 1987 -1988 гг. отметку 1, 5 милл. чел., а ученые экономисты и заодно с ними Госплан республики , не утруждали себя тревожными мыслями, словом, не чесались. Но, старались вести себя как "патриоты", пеклись о национальном достоинстве, например, обвиняя в появлении проблем (бед) Москву и при этом не забывали совершенствовать методику расчетов занятости населения республики, согласно которым, оказывается, что при таковых усилиях делали вклад в экономическую науку, последовательно, наперекор реальным фактам, сокращая на бумаге численность безработных. Другие же, от которых многое зависело в организации ученых коллективов занимались не столько научной деятельностью, а успешно проводили линию партии, которая, по сути, сводилась к банальной пропагандистко – агитационной работе, читай, писать, играть (трубить) на все лады, как на карнаях и сурнаях, о достижениях развитого социализма. Словом, толкали науку, ее пустоцветы, засучив рукава., проявляя политическую зрелость (грамотность) , выражая словом и делом, единство партии и народа. (см об этом Бахадыр Мусаев "Правда – лекарство горькое или.еще раз о национальном достоинстве и узбекском дастархане" газ "Советская культура" 3 ноября 1988)



Ясно, что я тоже был у времени в плену. Показательна в этом отношении и моя история жизни, перипетии судьбы. После окончания университета, получив диплом преподавателя философии и обществоведения, требовалось быть членом партии, чтобы иметь право читать лекции по марксистко – ленинской философии.



Чего в жизни не бывает! Я внук (по материнской линии) богослова Зухридина Абдуллы, обучавшегося наукам в знаменитом Бухарском Мир –и Араб, и ставшего богословом, одним из самых просвещенных мусульман в Ферганской долине 20-х гг. ( вынужденного бежать за границу из Узбекистане в самом начале 30 – гг) Я его внук и стал в 1974 г членом КПСС.(исправно 17 лет платил партвзносы) Помню, поразила меня тогда статья Устава партии, где сделан акцент на том, что коммунист должен быть воинствующим атеистом, т.е. проявлять нетерпимость к ...... Поразила потому, что невольно оживлялись в памяти рассказы мамы о своем отце, который избежал ареста, своевременно покинув пределы страны, тем самым спас свою семью, прежде всего, 5 –х малолетних детей, ближайших родственников, ибо не состоялся арест и объявления его официально врагом народа. Чекисты ограничились тем, что сожгли вместе с домом деда его библиотеку, собранные им восточные рукописи



Далее по жизни не раз и не два пришлось мне сталкиваться с проявлениями не столько воинствующего атеизма, а сколько воинствующей нетерпимости власти по отношению к человеку, у которого замечалось нечто в поведении и поступках-, которые вызывали подозрение, что он не достаточно лоялен к власти, способен проявлять сомнения в ней, когда на первое место начинает ставить свою свободу, личную жизнь, пытается размышлять необычно, т.е. не по стандартным клише Будучи студентом и проживая во второй половине 60-х гг. в высотном здании МГУ на Ленинских горах (зона "В", 4 и 9 этаж) приходилось слышать, что вот якобы "выпал" ночью с такого то этажа нашей зоны студент – старшекурсник ... Как правило, это случалось со студентами философского или физико- математического факультета, проживавших в противоположном крыле здания. Так, вскоре, после известных событий в Чехословакии (1968) на нашем этаже "помогли" выпасть с окна моем знакомому студенту 5-го курса философского факультета Борису (Юрию?) Скопу. Активный он и серьезный был товарищ, многое часто и открыто обсуждал в холле этажа, был увлечен . Кантом и Гегелем , слушал классическую музыку. Плохо кончил человек и все потому, что иначе мыслил, был, судя по поступкам, нонконформистом.



Да, знаю, что все знают ныне все и все же не каждый может сказать о себе, что он воочию на себе – своей шкуре испытал это. Так случилось и со мной в моих отношениях с этой по своему гениальной системой власти, которая проявлялась в ее поразительной способности фильтровать людей, не пускать , не пущать, не позволять тем или иным ..Однажды случилось со мной то, что и должно было случиться. 5 января 1993 г., работая в Республиканском Центре социологических исследований при Министерстве труда РУзб в должности замдиректора по науке, я сподвигнулся взять интервью у Мухаммада Солиха, Председателя ДП "Эрк", который недавно до этого бросил свой мандат депутата нижней палаты парламента. С этого все и началось мое "падение", точнее, окончательное мое прозрение относительно лика нашей власти, которое стало пониматься мной с тех пор, как банального зла.



Итак, содержание интервью, касалось, сложившейся политической ситуации в Узбекистане, разумеется, с точки зрения (оценки) лидера оппозиции. Ровно через неделю (12 января 1993) оно было опубликовано в виде отдельного Приложения "Ежедневной гласности". А еще это интервью было включено в книгу "Путь ДП. "Эрк" ( другой вариант названия книги "Путь к свободе") и издана за рубежом. Реакция властей была незамедлительной. В начале марта 1993 я был вызван с работы для беседы в республиканское МВД. Здесь, оказывается, меня ожидал для начала допроса, не больше и не меньше, как полковник (не помню его фамилии), начальник следственного отдела Генеральной Прокуратуры Республики Узбекистан.



С того момента, как этот важный чин начал мурыжить меня, пытаясь обвинить то ли по 54-й статье , еще действовавшего УК СССР, согласно которому мне вменялась Измена, но того раздела, где говорится об участии в заговоре с целью захвата власти, то ли статьи 62-й ( организованная деятельность против власти, читай, государственного строя)



. И 10 дней подряд, день за днем, я приходил с утра на допросы, которые длились до позднего вечера. Менялись следователи, я переходил из одной комнаты в другую. ...Но не прошла в отношении меня "игра" власти, вернее, социальная паранойя осталась при них, в их головах , я был отпущен на все четыре стороны Правда, им (власть предержащим) удалась свершить подлость. Вернувшись на свою работу, обнаружил, что дверь моего кабинета в Центре опечатана, а отделе кадров меня ожидала весть с уведомлением, что якобы я уволен по собственному желанию (между тем, заявления такого я не писал ).



И это мое состояние, по сути, одного из первых в республике, уволенного с работы по политическим мотивам ( в сущности единственного обществоведа с такой историей) , продолжалось вплоть до сентября 1993 г. Удивительно (или возмутительно, не знаю, как сказать) все эти месяцы во дворе многоэтажки под моими окнами дежурила машина с людьми в штатском. Данный апофегей глупости закончился в один из сентябрьских дней, когда под дверью квартиры я обнаружил записку, в которой извещалось, что меня приглашают на застольную беседу по одному адресу . Там ожидала меня целая компания людей в штатском. Во главе богато накрытого дастархана за столом сидел полковник СНБ Бахадыр Ирисов (ныне покойный). Он был невозмутим, улыбался и шутил, не собираясь извиняться от лица власти (или соответствующих органов, представляющих ...) за произошедшую со мной историю. Слово за слово и сказано было, что, оказывается, чист я во всех смыслах, есть предложение "папы", который хотел бы, чтобы я работал непосредственно под его началом в его же аппарате Я был в шоке. Помолчал и после некоторой паузы, меня прорвало, буквально снесло крышу. За все перенесенное .. стал кричать, посылать матом ...Затем опомнившись, осознав, среди кого нахожусь, взял себя в руки и попросил вернуть мое прежнее место работы и должность Но последовал отказ и услышал слова, что поезд уехал, там другие люди ими назначены...



Так вынужден я был усмирить свои желания и покориться сложившимся обстоятельствам жизни, показать себя, будто человеком благоразумным и потом надо было жить дальше, зарабатывать на жизнь, благо, что дети к тому времени выросли и я вне брака



Вот так я оказался там ( 1993-1999 гг.), откуда виднее всего было, как насколько все безнадежно. Нет, я имею в виду не столько бедность, процесс люмпенизации масс в плане их уровня жизни, а люмпенизацию в головах, состоянии ментальности множества. Это с одной стороны. С другой, нетерпимости "верхов", не допустимости ни в чем и ни от ког в плане альтернативности взглядов, подходов к чему бы ни было, которые не вписываются в то, что и как они разумеют жизнь, порядки, обустройство жизни. Полагаю, не подходит для формата сайта был бы жанр философского очерка о диалектике всего сущего, в т.ч. природы общества, законов его развития и функционирования на основе закона единства и борьбы противоположности, рассматривая историю становления данного учения на примерах философов, ученых Древней Греции, Китая, Ирана. В этом и нет необходимости. Полагаю, что мои мимолетности .и то, что скажу ниже , достаточны, чтобы дать импульс читателям самим разобраться, что есть зло, почему оно есть?



Подчеркну вновь, сам я получил ощутимо сильный толчок в этих вопросах, не столько от теории, а от жизни, которая, как говорили сатирики Ильф и Петров, бъет ключом и все норовит по голове. В моей жизни, она, эта жизнь била меня



и в последующее двадцатилетие наступившего XXI в.. Кстати, о реалиях этих времен написано бесчисленное количество работ, в частности, и мной. Среди сотен статей, заметок, очерков под моим авторством и , опубликованных на страницах ряда сайтов, в т.ч. centrasia.ru , др. сайтов, включая оппозиции, называю на сей момент, то первое, что вспоминается, связанное с тем, что творит власть- быдло,, следующие вещи. Узбекская модель развития экономики или ускорение в никуда (2003г.). Книга "Узбекистан независимый: Реформы или Бунты?" (см centrasia.ru 19-23.01. 2004). Серия статей, объединенных под названием "Андижанские уроки" (2005). "Многие тебе лета, Нью –Тамерлан ( И.Каримов)" см. centrasia.ru сентябрь 2006, книга Андижанский Веер – Машина для Убийства" ( июль 2006 -2007 сайт- журнал "Оазис", "Я жил и умру мусульманином" (30 08 2016 ) "Фитрат – наше национальное духовное богатство " 2017. "Современный Узбекистан на обломках эпохи Каримова", .



Итак, если сказать все же в двух словах за Узбекистан Мирзиеева как финише Узбекистана Каримова, то следует лишь признать обобщающий вывод: ничем хорошим эта финишная прямая не кончится. Лично я вижу как нечто быдлообразное и безобразное зло вошло во вкус разбазаривания национальных ресурсов под фанфарные пошлости слов –фикций, слоганов, лозунгов о пресловутых процессах демократизации, либерализации, вступления страны на важный этап –этап национального прогресса.



Да уш прогресс Это элементарно, четко и наглядно, обозначается, когда десятки тысяч узбекистанцев с умилением и порою не без слез наблюдают в СЕТИ, как президент Мирзиеев в домашней обстановке готовит плов. Но никто из таковой массы, представляющие из себя обыкновенную толпу, не желает и знать Правды о стране. А правда, как всякая правда является чаще в нынешнем мире полном подлостей и низости, горькой, если не безобразной. Я бы попросту сказал, она отождествима с хроникой преступлений преступной государственности. Очевидно, что ведь, в конце концов, и множество прозреет, увидит оно тогда, что нет у этой профессионально непригодной власти и не было настоящей истинно национальной идеи, направленной на перестройку Родины. обустройства жизни так, чтобы это было во благо становления свободного человека и народа, восстановление его чести, достоинства, былого исторического величия, за которыми стоит дух великих гуманистов и мыслителей.



Думаю: прозреет ли!? И потом очевидно, что завтра всегда поздно.



.Все же должно жить нам дальше, жить и выживать. Чем и это не национальная идея, учитывая ....

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Бахадыр Ф. Мусаев 18 .01 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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