Новым акимом Павлодарской области Казахстана стал выпускник МГУ Абылкаир Скаков

09:49 21.01.2020

Указом Президента РК К.Токаева - "Назначить Скакова Абылкаира Бактыбаевича акимом Павлодарской области",



Он сменил на этом посту Булата Бакауова, арестованного и находящегося под следствием.



Скаков Абылкаир Бактыбаевич родился 9 июля 1974 года в Павлодарской области.



В 1995 году он окончил Акмолинский финансово-экономический техникум (Финансист по налогам). В 2000 - Семипалатинский государственный университет им. Шакарима (Экономист и финансист). В 2004 году - Казахский институт правоведения и международных отношений (Бакалавр-юрист). В 2017 году завершил учебу в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова (степень Мастера делового администрирования "Master of Business administration").

Трудовой стаж:

- Специалист Отдела косвенных налогов Налоговой инспекции по Павлодарской области Министерства финансов Республики Казахстан, г. Павлодар (29.05.1995-11.01.1996);

- Налоговый инспектор Отдела косвенных налогов Налоговой инспекции по Павлодарской области Министерства финансов Республики Казахстан (12.01.1996-16.02.1997);

- Старший налоговый инспектор Отдела косвенных налогов Налогового комитета по Павлодарской области, г. Павлодар (17.02.1997-01.06.1998);

- Главный налоговый инспектор отдела налогового аудита крупных налогоплательщиков Налогового комитета по Павлодарской области (14.04.1999-30.03.2000);

- Главный специалист Отдела анализа и мониторинга крупных налогоплательщиков Налогового комитета по Павлодарской области, г. Павлодар (31.03.2000-17.07.2000);

- Начальник отдела по работе с незарегистрированными налогоплательщиками Налогового комитета по Павлодарской области (18.07.2000-09.11.2000);

- Начальник отдела анализа, прогнозирования и учета платежей Налогового комитета по Павлодарской области (10.11.2000-03.12.2001);

- Заместитель председателя Налогового комитета по г. Павлодар (03.12.2001-19.05.2005);

- Председатель Налогового комитета по Качирскому району Павлодарской области (19.05.2005-23.05.2006);

- Заместитель директора по экономике Департамента здравоохранения Павлодарской области (23.05.2006-18.07.2008);

- Начальник Налогового управления по городу Павлодар Налогового департамента по Павлодарской области (21.07.2008-26.10.2010);

- Начальник Налогового департамента по Костанайской области (27.10.2010-14.05.2012);

- Заместитель Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (14.05.2012-13.10.2014);

- Директор департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (13.10.2014-04.11.2014);

- Руководитель Департамента государственных доходов по городу Астана (11.2014-12.2016);

- Заместитель Министра обороны Республики Казахстан (01.12.2016-04.2019);

- Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (с 04.2019)