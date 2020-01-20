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|КазТехас (Шымкент) возглавил еще 13 лет назад бывший "заведующим крестьянским двором" М.Айтенов
11:36 21.01.2020
Назначить Айтенова Мурата Дуйсенбековича акимом города Шымкента", - указ Президента РК. Ранее занимавший пост акима Шымкента Ерлан Айтаханов освобожден от должности.
Мурат Айтенов родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской), в селе Жетысай. В 2004 году окончил Краснодарский военный институт имени генерала армии Штеменко по специальности "организация и технология защиты информации". Работал старшим инженером, начальником дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны Республики Казахстан с 2004 по 2006 годы. Был заведующим крестьянским двором АО "Астана-Өнім" УДП Республики Казахстан с 2006 по 2008 годы. Эксперт сектора координации производственной деятельности в отделе по управлению подведомственными организациями Управления делами Президента РК с 2008 по 2010 годы. Был заместителем заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента Республики Казахстан с 2010 года по 2012 год. Работал заведующим отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента Республики Казахстан с 2012 по 2013 годы. В 2013 году стал руководителем аппарата Управления делами Президента Республики Казахстан. Через четыре года перешел на должность заместителя управляющего делами Президента Республики Казахстан. А в декабре 2019 года стал первым заместителем акима Шымкента.