Ташкентский уездный начальник и городской голова Алексей Тверитинов. Забытые солдаты Империи-11

00:32 23.01.2020

ТВЕРИТИНОВ Алексей Павлович



Род. 14 марта 1846 г. Сын священника Тобольской губ. Православный.

Воспитывался в Тобольской Духовной семинарии

с 17.11.1858 вступил в службу унтер-офицером в 1-й Западно-Сибирский линейный батальон, Тобольск.

с 2.03.1862 - переведен в Алтайский горнозаводский батальон (прибыл с 7.08.1862).

[с 6.08.1865 - переведен в 8-й Сибирский линейный батальон] - нет в послужном списке, но есть в Справке Главного Штаба за 20.02.1898

с 4.10.1865 - прапорщик (за отличия против кокандцев

с 7.06.-4.12.1866 - батальонный аудитор

с 13.09.1866 - 16.02.1867 - зав. оружием батальона

с 28.02.1867 - 16.12.1869 - батальонный казначей

с 7.01.1868 - подпоручик в награду за отличия при взятии Джизака

с 16.12.1869 - 9.06.1870 - и.д. адьютанта батальона (утвержден с 26.12)

с 9.06.1870 - 21.07.1871 - и.д. квартирмейстера батальона

с 11.08.1870 - поручик за отличия по службе

с 7.06.1871 - 8.06.1872 - член от войск в приемной комиссии при Ташкентском интендантском складе с откомандированием

от батальона

с 8.06.1872 - вернулся в батальон

с 4.06.1872 - 27.11.1875 - и.д. батальонного адъютанта (утвержден 31.07)

с 17.02.1873 - штабс-капитан

с 1.03.1876 - прикомандирован к 9 ТЛБ для заведывания его хозчастью

с 10.10.1877 - откомандирован от 9 ТЛБ и назначен в распоряжение Туркестанского ген.-губернатора для назначения на службу по военно-народному управлению.

с 22.10.1877 - 1.01.1887 - допущен к исправлению должности старшего помощника начальника Самаркандского отдела.

с 14.12.1877 - переведен в распоряжение Туркестанского генерал-губернатора с переводом по арм. пехоте.

с 10.01.1878 - исключен из списков батальона

с 30.01.1878 - утвержден в должности пом. начальника Самаркандского отдела (приказом генерал-губернатора)

с 17.04.1879 - капитан за отличия по службе

с 30.05.1879 - допущен к должности и.д. директора Самаркандского окружного попечительского комитета о тюрьмах (приказом по

Зеравшанскому округу). /утвержден в этой должности 27.06.79/

с 15.01.1880 - 10.09.1880 - приказом начальника Зеравшанского округа состоял старшим помощником - и.д. начальника Самаркандского отдела.

с 30.08.1882 - майор за отличия по службе

с 15.07.1883 - 18.11.1883 - приказом по военно-народному управлению Зеравшанского округа поручена должность врид начальника Самаркандского отдела

с 6.05.1884 - подполковник за отличия по службе

с 1.01.1887 - приказом по Самаркандской области назначен помощником Самаркандского уездного начальника.

с 7.03.1887 - перемещен на должность помощника Ходжентского уездного начальника.

с 19.05.1890 - начальник Ташкентского уезда (приказом генерал-губернатора).

с 14.07.1890 - Высочайшим приказом утвержден начальником Ташкентского уезда с оставлением по армейской пехоте.

с 30.08.1891 - полковник за отличия по службе

с 25.07.1892 - назначен врид. начальника гор. Ташкент (с оставлением Ташкентским уездным начальником) /после холерных беспорядков/.

с 13.08.1892 - утвержден в должности начальника г. Ташкент.

с 1.09.1892 - назначен врид Ташкентского городского головы.

с 6.11.1892 - Высочайшим приказом утвержден начальником гор. Ташкент с оставлением по армейской пехоте.

30.12.1897 подал прошение на Высочайшее имя об отставке ввиду "разстроенных домашних обстоятельств"

с 24.03.1898 Высочайшим приказом уволен от службы с производством в чин генерал-майора

и назначением пенсий: повышенной из казны в размере 1500 р. в год и из эмиритуры в размере 1129 р.

орден Св. Владимира 3 ст. (14.05.1896)

орден Св. Владимира 4 ст. (30.08.1888)

орден Св. Анны 2 ст. (30.08.1885)

орден Св. Станислава 2 ст. с мечами (15.12.1871 - за отличие при взятии Китаба)

орден Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (28.02.1867 - за отличие при взятии Ура-Тюбе)

орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (12.06.1866 - за отличие при взятии Ташкента)

орден Св. Анны 4 ст. с надписью "за храбрость" (8.06.1866 - за отличия в делах 1 мая 1865 при взятии крепости Ниязбек)

темно-бронзовая медаль "За труды по 1-й Всеобщей переписи населения" (18.03.1897)

серебряная медаль "В память коронования их Императосрких величеств" (1897)

медаль "В память походов в Среднюю Азию" (1897)

Монаршее Благоволение "за отлично усердную службу" (30.08.1894)

Высочайшая благодарность "за труды по всеобщей переписи населения, в качества председателя Ташкентской городской переписной комиссии" (1.08.1897)



имущества не имеет



ран нет



в отпусках не был



взысканиям по службе не подвергался



жалованье: 1500 р. + 1500 р. столовых + 500 р. разъездных + 500 р. квартирных. Итого - 4000 р. в год.



"Вступив в управление городом при самых неблагоприятных условиях полковник Тверитинов вполне оправдал доверие начальства: твердо поставил дело управления

городом как в полицейско-административном, так и хозяйственном отношении на надлежащую высоту. По проекту полковника Тверитинова было организовано

по новым штатам полицейское управление туземной части г. Ташкента, упразднена должность старшего аксакала, а вместо нее чреждена полицейская стража

из пеших и конных городовых; вместе с тем подверглись значительным изменениям и штаты полиции в русской частя города. В хозяйственном отношении

под управлением полковника Тверитинова как начальника города и городского головы осуществились, между прочим, следующие мероприятия: открыта в туземном городе,

по его ходатайству, почтово-телеграфная станция, устроены три городские скотобойни, увеличившие городской доход на 24 тыс. рублей ежегодно и оказавшие влияние

на улучшение санитарной части города; замощены и прошоссированы до 25 верст городских улиц, устроены по всему городу тротуары, увеличено городское освещение,

устроено 6 амбулаторных врачебных пунктов, учреждены 2 должности городских врачей, начата постройка городской больницы и выработан для нее штат и положение;

издано вновь несколько обязательных дл жителей города постановлений, клонящихся к упорядочению города в санитарном и полицейском отношениях.

Приняты меры к увелечению городских доходов, для чего выработан проект введения нового налога на воду, как двигательную силу и налого больничного.

Приняв должность городского головы при не вполне удовлетворительном составе городской думы и управы полковник Тверитинов сумел заставить работать

членов городского управления и достиг возможного при самоуправлении порядка - несостовлявшиеся до того времени сметы и отчеты начали с 1893 года

составляться своеврменно и городское счетоводство было упорядоченено. В звании председателя поеземельно-податной комиссии Ташкентского уезда и

председателя городской переписной комиссии полковник Тверитинов, с присущим ему усердием и знанием дела, довел оба поручения до успешного окончания.

Организационные работы в Ташкентском уезде были закончены в 1891 году, а перепись населения г. Ташкента, несмотря на новизну и сложность этого дела,

окончена в назначенный срок, за что полковник Тверитинов удостоен Высочайшей Благодарности...

/подпись - военный губернатор Сырдарьинской области г-л. Корольков/



В походах и делах против неприятеля:

В 1864 году с 12 по 22 сентября и с 27 сентября по 7 октября: в движении под начальством генерал-майора Черняева к Чимкенту из Туркестана с 12 по 16 сентября, в аванпостном деле под стенами

крепости 18 сентября, при осаде оной с 19 по 21 и на штурме 22 числа. В том же году в движении отряда г-м Черняева к Ташкенту с 27 сентября

по 1 декабря на усиленной рекогносцировке этой крепости 2 октября, при расположение в лагерь под Ташкентом 3 и 4 и в обратном движении к Чимкенту

с 4 по 7 октября.

В 1865 году с 24 по 28 апреля и с 1 мая по 17 июня: В движении отряда г.-м. Черняева от Чимкента к Ташкенту и Ниязбеку с 24 по 28 апреля, при осаде и взятии крепости Ниязбек 28-29 апреля,

в деле под Ниязбеком 28 апреля. В том же году в движении к Ташкенту - 1 мая на рекогносцировке этой крепости, 8-9 мая - в деле под Ташкентом,

при расположении под Ташкентом с 9 по 17 мая; в движении к Чиназу при занятии его - 17-18 мая; при штурме и взятии Ташкента 15-17 июня.

В 1866 году с 20 сентября по 18 октября: С 20 сентбря в движении отряда под начальством ген. Романовского к Ура-Тюбе и Джизаку; на рекогносцировке крепости Ура-Тюбе под начальством

полковника графа Воронцова-Дашкова; при осаде крепости Ура-Тюбе - с 24 сентября по 2 октября; при занятии крепости Заамин 6 октября; при осаде крепости Джизак

с 12 по 18 октября и при штурме и взятии Джизака 18 октября.

В 1870 году с 7 по 26 августа: 7-8 августа в движении отряда под начальством г-м. Абрамова от г. Самарканд к Джаму; с 9 по 10 - по Джамскому ущелью до селения Макрид; 11-го - к Урус-кишлаку с перестрелкой в рекогносцировке гор. Шахрисябза, в постройке батарей; 13-го - при осаде города; 14-го - при штурме наружной стены Шахрисябза и гор. Китаба; с 22 по 26 в обратном движении к Самарканду.



холост



Полный послужной список от 21.01.1898



РГВИА

400-17-10921 с. 43-59



подготовила

Валерия АНДРЕЕВА