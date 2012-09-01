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Рахмон послал самых влиятельных генералов ТаджМВД-"южан" Шох Искандара и Навджувонова служить на север. Быть беде?
15:37 24.01.2020

ТаджСМИ передают, что указами Президента
Генерал-майор Искандарзода Мухаммадшах Амиршох, (он же - экс-полевой командир Таджикской оппозиции времен Гражданской войны - Шох Искандар), уволен с насиженного поста главы РОВД Исфара-1.

Его переместили на совершенно "убитую" позицию начальника РОВД вероятно самого бедного города-призрака Северного Таджикистана - Бустон (экс-урановый город Чкаловск). С чего ему кормиться в Бустоне - один Аллах ведает. Будет очень голодно и скучно.

На его место в Исфару назначен уволенный из замов МВД весьма авторитетный и заслуженный генерал Нурулло Орипов.

На север (в Согд) переброшен также начальником УВД другой колоритный персонаж - УВД Согдийской области возглавил бадахшанец-исмаилит генерал Абдулло Навджувонов.

Кудратулло Назарзода освобожден с должности главы Согдийского управления полиции и куда он делся пока не объявлено.

Перемещение "силовиков" южан на север, подальше от регионов своей этнической поддержки, лишнее свидетельство определенного "напряга" ситуации в стране

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ИСКАНДАРОВ (ИСКАНДАРЗОДА) Шох Амиршох
/ /
[30.10.1968 - ..]
Родился в совхозе "Туркменистан" Курган-Тюбинской обл.
Настоящее имя - Мухаммадшох Амиршоевич.

Окончил факультет мировой экономики Курган-Тюбинского коммерческого Университета.
В 2001 г. продолжал заочно учиться на юрфаке Таджикского Госуниверситета и в Академии ФПС РФ. Окончил их.

Полевой командир ОТО.
Находился в дружеских отношениях (по данным газеты "Вечерний Бишкек", 26 окт. 2001) с А.Ш.Масудом и Д.Намонгани.
Начальник штаба Каратегинской зоны ОТО.
В 1997 подчинился соглашению о национальном примирении.
В ноябре 1998 года возглавлял одну из групп моджахедов в военной операции правительства против банд Махмуда Худойбердиева в Согдийской области.
Назначен командиром Джиргатальского погранотряда (с 1997/99?).
В 1999 выступил посредником и способствовал освобождению взятого в плен киргизского генерала Шамкеева.
Своим отрядом контролирует госграницу в р-не Джиргатала (база в кишлаке Кичик-Карамык) - 2 комендатуры и 10 застав. В августе 2000 г. участвовал в боях против отрядов Мулло Абдулло, рвавшихся в Чон-Алайскую долину Киргизии.

зам. начальника штаба погранвойск РТ (?-2007);
С 2007 - в запасе, занимался бизнесом, владел сетью магазинов.

С 4 апр. 2011 - дек. 2013 - заместитель начальника УВД по Раштской группе районов.
С дек. 2013 - 3 дек. 2018 - начальник ОВД города Турсунзаде.

С 3 дек. 2018 - 24.01.2020 - начальник ОМВД Исфара-1 Согдийской области

с 24.01.2020 - начальник отдела внутренних дел гор. Бустон (бывший город Чкаловск).

Генерал-майор (09.2012)

Награжден орденами "Спитамен", "Шараф 1-ой степени" (09.2011).

Хобби - восточные единоборства, волейбол. Занимался таэквондо.
Женат. Четверо детей.
Брат - Нуриддин - проживает в Киргизии.

------------------

НАВДЖУВОНОВ Абдулло Шанбиевич
/ /
[10.07.1965 - ..]
таджик,

образование – высшее юридическое.

В органах внутренних дел с 24 июня 1991 года
В период службы работал в разных должностях, в том числе: заместитель начальника отдела УВД ГБАО, начальник ОВД, начальник УУР УВД ГБАО
?-12.2006 - начальник Управления Агентства по контролю за наркотиками по ГБАО.
С 12.2006 - начальник управления внутренних дел ГБАО

зам. министра внутренних дел

С 07.2014 - ? - начальник УМВД по ГБАО;
начальник Управления дознания МВД Республики Таджикистан.

зам. министра внутренних дел РТ (=2017=)

нач-к управления ВД Согдийской обл. ( с 24.01.2020)

генерал-майор (20.02.2013)

награды: орден "Спитамен" II степени, медалью "За безупречную службу".

Валерия Андреева

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Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579869420
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