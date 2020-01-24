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"Куратором" СНГ в администрации Путина стал Козак. Засланный
16:55 25.01.2020

"Умер Аким – да и хрен с ним!" Почему ушел Сурков

Ольга Болдырева
https://nsn.fm/

Российские политологи объяснили в эфире НСН решение помощника президента РФ Владислава Суркова уйти в отставку.

Владислав Сурков, который являлся помощником российского президента, решил уйти с госслужбы. Об этом сообщил политолог Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.

Политолог считает, что свое решение Сурков принял в связи "со сменой курса на украинском направлении".

Напомним, Сурков работал помощником главы государства с 2013 года. В его ведении были вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, также он занимался урегулированием конфликта на юго-востоке Украины.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире НСН назвал отставку помощника президента РФ Владислава Суркова логичным шагом и объяснил ее личным решением политика.

"Никаких тектонических сдвигов во власти нет. Это личное решение, Владислав Юрьевич давно к нему шел. То, что в ближайшее время он будет отдыхать перед объяснением, почему он ушел в отставку, думаю, весьма симптоматично. Ситуация на подведомственном ему направлении зашла в тупик. То перераспределение обязанностей, которое произошло в администрации президента, тоже очень характерно. Не все тонкости этого перехода стоит объяснять публично. Считаю, что Владислав Юрьевич принял правильное решение", - отметил собеседник НСН.

"Техника спасения на краю". Павловский рассказал Суркову, что такое путинизм

Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев в интервью НСН отметил предсказуемость решения Владислава Суркова уйти с госслужбы.

"Предсказуемое решение – особенно после того, как в администрацию президента перешел Дмитрий Козак, после того, как Козаку поручили решение вопросов на постсоветском пространстве – не только проблемы интеграции, но и проблемы конфликтов существующих. Было ясно – чтобы у Козака были развязаны руки, для того, чтобы в целом анонсировать изменение курса России в отношении Украины, чтобы попытаться осуществить какую-то перезагрузку, Суркову надо уйти. Тем более, что для нынешнего политического руководства он фигура аллергенная, поскольку содействовал появлению ЛНР и ДНР. И, если мы хотим изменить отношения с Украиной в лучшую сторону, лучше Козака для этого фигуры нет. Можно вспомнить его участие в урегулировании приднестровского конфликта, решение проблемы с Молдовой.

Да, кто-то скажет про Суркова – ушла эпоха. Но я совершенно не сожалею: умер Аким – да и хрен с ним. Сурков выполнил свою функцию. Он создал новую точку входа для отношений с Украиной. Может теперь совершенно спокойно левитировать, переводить китайские философские трактаты, писать о глубинном государстве. Хотя, возможно, он еще понадобится", - считает Калачев.

А вот Алексей Мухин рассказал НСН о возможных планах Суркова.

"Судя по его последним произведениям, в политике он разочаровался. Если проанализировать ту публицистику, которую он предлагал публике, думаю, Владислав Юрьевич, скорее всего, уйдет в сферу медиа", - заявил политолог.

Ранее НСН написала, что британская газета The Guardian включила Владислава Суркова в топ-10 мировых политиков. По мнению издания, он может оказать самое большое влияние на формирование повестки 2020 года.

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Роскошная жизнь сыновей вице-премьера Козака
https://zen.yandex.ru/narodob

Дети российских политиков регулярно всплывают в средствах массовой информации. Как правило, это связано с получением очередной громкой должности, растратой очередного миллиарда государственных денег или вскрытием нового дома на Рублевке или в Италии. Один из самых "таинственных" случаев (о которых мало что известно достоверно) является пример вице-премьера Дмитрия Козака и его сыновей - Алексея и Александра. Подробнее в нашей статье.

Дмитрий Николаевич Козак.

Сам Дмитрий Николаевич начал свою карьеру еще в советское время в прокуратуре Ленинграда. Ну а после классика: работа с Анатолием Собчаком и резкий взлет в 2000-х гг., после перехода Владимира Путина на должность премьер-министра, Дмитрий Козак сначала получил должность министра регионального развития, а после и вице-премьера. В силу этого его дети также не могли остаться в стороне от роскошной жизни российского чиновника. Парадокс в том, что его два сына - это две противоположности.

Алексей Дмитриевич Козак.

Старший сын - Алексей Дмитриевич Козак, 35 лет от роду, давно пошел зарабатывать деньги. Еще в 2009 году (в возрасте 25 лет) он получил высокий пост в "ВТБ-Капитал" (когда папа только-только пост министра занял), где занимался инвестициями государственного банка в недвижимость (только представьте какими суммами он распоряжался). Получив опыт, он возглавил российское отделение крупной швейцарской компании, скупающей недвижимость по всей Европе. Совсем другое дело его младший брат.

Александр Дмитриевич Козак.

31-летний Александр Дмитриевич Козак совсем противоположность - яркий представитель "золотой молодежи", который в последнюю очередь думает о работе. Александр ведет жизнь типичного кутилы. Закончив Вышку, он на "карманные расходы" открыл несколько ресторанов, после чего отправился путешествовать по миру. Показательным служит тот факт, что Козак-младший еще и звезда скандального Интернет-шоу о роскошной жизни ("Дневник хача"). Как относится к таким чиновникам и их отпрыскам?

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579960500
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