Чистюля и веган Грета Тунберг должна обратить свой "священный" взор на Китай, – Н. Даутбек-кызы

16:58 25.01.2020

Чистюля и веган Грета Тунберг должна обратить свой "священный" взор на Китай. Ибо угрожающая миру эпидемия - тоже дело рук человеческих, ханьских. - Н. Даутбек-кызы



"Несомненно, именно благодаря влиянию

мусульманской религии казахам

присущ большой порядок в одежде и устройстве жилища,

чистота, упорядоченные семейные отношения

и более совершенные этические принципы"

(Фридрих Вильгельм Радлов.

"Из Сибири. Страницы дневника". 1893 г.).



Харизматичная эко-активистка Грета Тунберг действительно немного наивна и плохо информирована (если вспомнить, такое определение дал ей Президент РФ В. Путин). Иначе бы она поняла, что угрозы человечеству могут представлять и такие факторы, как пренебрежение в ряде стран элементарными санитарными нормами и "языческая" всеядность, неразборчивость в еде, влекущие за собой распространение опасных инфекционных заболеваний. Грете бы теперь направить свой благородный гнев на Китай и близких ей по цивилизации стран и их государств, которые всегда и особенно сейчас грозят всем нам повторением смертоносной пандемии типа средневековой "черной смерти".



Конечно, китайцы (ханьцы) - тоже люди. И мы желаем им блага. Также все мы знаем хрестоматийные факты о великих достижениях древней китайско-конфуцианской цивилизации, также мощи современной их экономики и технологиях. И все же при всем уважении к Конфуцию и Лао Цзы, стоило бы честно признать и обсуждать на всех уровнях то, что в культуре и традициях китайцев и близких им восточных азиатов нет элементарных пищевых ограничений; также изначально в их полуязыческих традициях не были разработаны и канонизированы нормы и требования в отношении телесной чистоты, санитарной гигиены. Исключением были, может быть, только их надменные императоры и вельможи, тайно пользовавшиеся медицинскими и другими знаниями даосов, всякими пилюлями и изощренными практиками для своего блага и здоровья, тогда как миллионы были за чертой бедности и вне круга морали и цивилизации.



В мире всегда были стойки отрицательные стереотипы о мусульманах и исламской религии (и данном типе культурной традиции), "исламской угрозе" и пр. Тогда как в сознании западного человека и русских людей Китай, Япония, Индия всегда имеют весьма привлекательный имидж, порождая даже любовь и восторг, почитание и подражание, ибо ассоциируются с такими вещами, как технологический прорыв или древняя мудрость, красивые чайные церемонии, восточные единоборства и пр.



Но европейцы и русские в скором времени узнают, кто более потенциально опасен для благополучия мира и будущего человечества и какие этнокультурные сообщества должны на самом деле считаться ими более отталкивающими по своей сути (а не по обманчивой форме). Вместо того, чтобы увидеть в мусульманах духовных братьев, наследников общей авраамитской религиозно-культурной традиции (монотеистической, этической), многие легкомысленные люди в западном мире пренебрежительно и предубежденно относятся ко всему мусульманскому, зато идеализируют противоречивые и зыбкие традиции восточно- и южноазиатских стран, восхваляют до небес йогу, цигун, китайскую и японскую кухню, культуру и обычаи тайцев и пр.



Что уж скрывать, казахи как наиболее русифицированная и европеизированная часть мусульманского сообщества Центральной Азии, т.е. оказавшиеся типичными "манкуртами" (образ человека или этноса, лишенного памяти), еще не поняв собственную традицию, не разобравшись как следует в образе жизни и духовном наследии своих ближайших предков, зачастую тоже спешат с восторженными выводами о восточных немусульманских цивилизациях, безразборчиво льнут ко всему китайскому, индийскому, южно-корейскому, также монгольскому.



Им однажды как рабам-манкуртам внушили, что ислам - это примитивная религия со скучной догматикой и авторитаризмом, что она якобы несовместима с кочевничеством (что является полным абсурдом). Как неблагодарные твари такие манкурты (часть нынешних казахов) не помнят и не хотят знать, какое благо принес им ислам и Коран, когда предки прозябали в темноте без спасительного света (нур) из Космоса.



Объективный сравнительно-сопоставительный анализ классических цивилизаций Востока показывает, что именно мусульманская цивилизация является наиболее передовой и самой жизнеспособной (в прямом и переносном смысле этого слова) ввиду своей крепкой веры в Создателя, простоты вероучения (а все гениальное, как известно, просто), воспитания в человеке благородства, честности, культа чистоты (моральной и физической), мудрости, рациональности и соизмеримости (гармонии). Все остальное - тлен и прах; все эти мудреные учения, словесная мишура, а также технологии, пирамиды, компасы и пр.



Священный Коран и Сунна нашего Пророка (мир ему и благословение Аллаха) привнесли в жизнь каждого мусульманизированного общества, в том числе средневекового казахского социума, порядок, дисциплину, понятие ритуальной чистоты, границ дозволенного и запретного (халал и харам).



Вспомним, откуда и почему вспыхнула в мире грозная пандемия чумы "черная смерть" середины 14-ого века. Она пришла на Запад и мусульманские земли из Китая и Монголии - через товары и людей, перемещавшихся по караванным дорогам Великого Шелкового пути. А что спровоцировало вспышку инфекции и привело к глобальной катастрофе? Монголы как язычники едят мясо сурков, оно даже считается у них деликатесом (у казахов-мусульман, например, запрещено). Через этих инфицированных грызунов заболели люди и, как говорится, пошло-поехало. А если бы тогда монголы все были мусульманами (а не только западные, в Золотой Орде), такой беды, конечно, не произошло бы....



Поедание потенциально опасных для здоровья человека млекопитающих, рептилий, морских гадов, грызунов, насекомых, жуков и пр., также неуемное свиноедство (чем еще славится Китай) - все это и является благодатной почвой для распространения различных инфекций и опасных вирусов. Спрашивается: как можно жить в XXI веке, понимать суть науки, медицины и гигиены, быть солидной страной и наследником древней цивилизации и мудрецов Востока, и при этом в плане пищевой культуры и кухонных привычек стоять на уровне древних дикарей и каннибалов? Неужели на государственном уровне нельзя ввести определенные разумные ограничения и начать просвещать народ?



Вместо того, чтобы создавать "лагеря для политического перевоспитания" для мусульман - уйгуров и казахов, Китай лучше бы открывал массовые курсы по обучению элементарным нормам по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия своих граждан. Может быть, пришло время поучиться у своих же мусульман опыту употребления халяльной пищи в соответствии с ниспосланным Богом запретами и предписаниями, чем, наоборот, их поучать, постоянно досаждать и пытаться перекодировать?!



Н. Даутбек-кызы