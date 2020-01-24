 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 25.01.2020
20:38  Туркмения (с помощью Турции) будет строить транс-афганскую ЛЭП в Пакистан. Проект "TAPP-500"
18:35  В прошлом году почти 45 тыс. таджикистанцев получили рос-гражданство
17:48  Главарь правящей КазПартии "Нур-Отан" Байбек, - Мы напишем отдельную программу партии для каждого района! Пошла писать губерния...
17:05  Опубликовано фото нового коронавируса - 5 ножек, 7 ручек, 2 рта, ужас...
16:58  Чистюля и веган Грета Тунберг должна обратить свой "священный" взор на Китай, – Н. Даутбек-кызы
16:56  В Ташкенте построят башни-близнецы в 50 этажей. На крыше одной будет вращаться шняга в виде луны, на второй - солнце
16:55  "Куратором" СНГ в администрации Путина стал Козак. Засланный

16:50  Тайные активы сестры нового рос-премьера Мишустина тянут на 1 лярд рублей. Кто ж ей дал..?
11:53  Мирзиеев объявил 2020-й "Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики"
11:05  Вмешательство в дела других стран становится официальной политикой США, - В.Малышев
11:02  КазПрез Токаев объяснил, почему в Казахстане дорогое строительство - смета виновата
10:37  Не порви сахасрару. Суркова выгнали из Кремль-советников за провал "украинской стратегии". Ушел в медитацию
10:25  Священные рубежи: что заставляет Турцию бороться за "Голубую родину" , - Т.Ахметов
10:22  Союзное государство России-Белоруссии разбилось о быт, - С.Гамова
09:53  Гран-при рос-кино-премии "Золотой орел" получил к/ф, в котором героиня Асмус делает минет. Куда дальше?
08:36  Валюты отправляют в виртуальный мир. Центробанки заинтересовались выпуском цифровых денег
07:45  Восток Турции сильно землетряхнуло. Елбасы выразил соболезнования
00:28  ОДКБ укрепляет коллективные силы. Согласован "совместный план боевой подготовки"
Пятница, 24.01.2020
22:34  УкрАрмия возобновила обстрел Донецка из тяжелой артиллерии. Пока Путин хлобучит фуражки арабам..
22:25  В Москве бесследно исчез сын тадж-оппозиционера М.Одинаева
19:41  Ливия и окрестности: от конкуренции к войне, - С.Кожемякин
19:39  Гости и хозяева грузинской политики, - А.Арешев
19:29  Переселение уйгуров в Казахстан в XVIII-XIX вв. (история), - Аян Аден
17:56  Смертоносный коронавирус может быть предвестником заката Компартии Китая
17:53  Америка тоскует по временам и ценностям Белых людей, - Кейси Чок
17:31  Центральную Азию трясет: как подготовиться к сильному землетрясению
17:28  В Узбекистане создан "Фонд поддержки и развития национальных масс-медиа"
17:23  В Алматы продается легендарный "Дом кинематографистов"
15:37  Рахмон послал самых влиятельных генералов ТаджМВД-"южан" Шох Искандара и Навджувонова служить на север. Быть беде?
14:12  Токаев анонсировал "модернизацию" пенсионной системы Казахстана
13:46  Население Земли устало от капитализма, - Павел Волков
13:41  Россия ведет Первую смысловую войну, - Геворг Мирзаян
12:37  Газ заглянул в колодец. Цены на сырье идут к историческим минимумам
12:36  Новым министром образования Таджикистана назначен академик-филолог М.С.Имомзода
12:21  В Тадже новые: министр экономики (Завкизода) и культуры (Давлатзода)
11:11  Таджикские оппозиционеры скрываются в России, - "Yeni Akit"
10:57  АфганПрез Гани, похоже, в конец разругался с главой АфПравительства Абдуллой
10:49  Мирзиеев поручил до 1 апреля "подготовить предложения по изменению существующей системы прописки". Хоть поржем
10:38  "Выговоры - неэффективны"... КазПрез-2 Токаев отложил на весну расправу с нерадивыми чиновниками
10:36  Обращение кампании "Покажите их живыми!" к президенту Туркменистана
10:02  Новый министр культурки РФ Оля не-Бузова оказалась матершинницей-инстаграмщицей
09:57  Укрепление прозападных националистических сил в Казахстане идет рука об руку с дерусификацией, - А.Курманов
09:47  У хунвэйбинов Каз-елбасариума (Жас Отана) новый мини-кормчий - Бейсенбаев
09:43  Маммин миа... В Казахстане от премьер-министра хоть что-то зависит? - Д.Ашимбаев
09:34  ЦРУ слило в общий доступ архив зверств фашистского прихвостня Бандеры
09:29  Аркадаг выгнал из Секретарей Совбеза и разжаловал на 2 звания генерала Бердыева
09:15  В Туркмении понижен из министров в заместитети главный по энергетике - Мурад Артыков
08:41  Путин и холокост. РосПреза знойно заботит судьба мирового еврейства (репортаж из Израиля)
08:37  В Ташкенте откроют филиал еще одного рос-вуза - РГПУ имени Герцена
08:04  Мигранты-нарушители угрожают бюжету России, - Е.Трифонова
07:06  Нью-Йорк помог саудовцам увидеть в Асаде брата. Эр-Рияд и Дамаск перезагружают дипломатические контакты, - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Чистюля и веган Грета Тунберг должна обратить свой "священный" взор на Китай, – Н. Даутбек-кызы
16:58 25.01.2020

Чистюля и веган Грета Тунберг должна обратить свой "священный" взор на Китай. Ибо угрожающая миру эпидемия - тоже дело рук человеческих, ханьских. - Н. Даутбек-кызы

"Несомненно, именно благодаря влиянию
мусульманской религии казахам
присущ большой порядок в одежде и устройстве жилища,
чистота, упорядоченные семейные отношения
и более совершенные этические принципы"
(Фридрих Вильгельм Радлов.
"Из Сибири. Страницы дневника". 1893 г.).

Харизматичная эко-активистка Грета Тунберг действительно немного наивна и плохо информирована (если вспомнить, такое определение дал ей Президент РФ В. Путин). Иначе бы она поняла, что угрозы человечеству могут представлять и такие факторы, как пренебрежение в ряде стран элементарными санитарными нормами и "языческая" всеядность, неразборчивость в еде, влекущие за собой распространение опасных инфекционных заболеваний. Грете бы теперь направить свой благородный гнев на Китай и близких ей по цивилизации стран и их государств, которые всегда и особенно сейчас грозят всем нам повторением смертоносной пандемии типа средневековой "черной смерти".

Конечно, китайцы (ханьцы) - тоже люди. И мы желаем им блага. Также все мы знаем хрестоматийные факты о великих достижениях древней китайско-конфуцианской цивилизации, также мощи современной их экономики и технологиях. И все же при всем уважении к Конфуцию и Лао Цзы, стоило бы честно признать и обсуждать на всех уровнях то, что в культуре и традициях китайцев и близких им восточных азиатов нет элементарных пищевых ограничений; также изначально в их полуязыческих традициях не были разработаны и канонизированы нормы и требования в отношении телесной чистоты, санитарной гигиены. Исключением были, может быть, только их надменные императоры и вельможи, тайно пользовавшиеся медицинскими и другими знаниями даосов, всякими пилюлями и изощренными практиками для своего блага и здоровья, тогда как миллионы были за чертой бедности и вне круга морали и цивилизации.

В мире всегда были стойки отрицательные стереотипы о мусульманах и исламской религии (и данном типе культурной традиции), "исламской угрозе" и пр. Тогда как в сознании западного человека и русских людей Китай, Япония, Индия всегда имеют весьма привлекательный имидж, порождая даже любовь и восторг, почитание и подражание, ибо ассоциируются с такими вещами, как технологический прорыв или древняя мудрость, красивые чайные церемонии, восточные единоборства и пр.

Но европейцы и русские в скором времени узнают, кто более потенциально опасен для благополучия мира и будущего человечества и какие этнокультурные сообщества должны на самом деле считаться ими более отталкивающими по своей сути (а не по обманчивой форме). Вместо того, чтобы увидеть в мусульманах духовных братьев, наследников общей авраамитской религиозно-культурной традиции (монотеистической, этической), многие легкомысленные люди в западном мире пренебрежительно и предубежденно относятся ко всему мусульманскому, зато идеализируют противоречивые и зыбкие традиции восточно- и южноазиатских стран, восхваляют до небес йогу, цигун, китайскую и японскую кухню, культуру и обычаи тайцев и пр.

Что уж скрывать, казахи как наиболее русифицированная и европеизированная часть мусульманского сообщества Центральной Азии, т.е. оказавшиеся типичными "манкуртами" (образ человека или этноса, лишенного памяти), еще не поняв собственную традицию, не разобравшись как следует в образе жизни и духовном наследии своих ближайших предков, зачастую тоже спешат с восторженными выводами о восточных немусульманских цивилизациях, безразборчиво льнут ко всему китайскому, индийскому, южно-корейскому, также монгольскому.

Им однажды как рабам-манкуртам внушили, что ислам - это примитивная религия со скучной догматикой и авторитаризмом, что она якобы несовместима с кочевничеством (что является полным абсурдом). Как неблагодарные твари такие манкурты (часть нынешних казахов) не помнят и не хотят знать, какое благо принес им ислам и Коран, когда предки прозябали в темноте без спасительного света (нур) из Космоса.

Объективный сравнительно-сопоставительный анализ классических цивилизаций Востока показывает, что именно мусульманская цивилизация является наиболее передовой и самой жизнеспособной (в прямом и переносном смысле этого слова) ввиду своей крепкой веры в Создателя, простоты вероучения (а все гениальное, как известно, просто), воспитания в человеке благородства, честности, культа чистоты (моральной и физической), мудрости, рациональности и соизмеримости (гармонии). Все остальное - тлен и прах; все эти мудреные учения, словесная мишура, а также технологии, пирамиды, компасы и пр.

Священный Коран и Сунна нашего Пророка (мир ему и благословение Аллаха) привнесли в жизнь каждого мусульманизированного общества, в том числе средневекового казахского социума, порядок, дисциплину, понятие ритуальной чистоты, границ дозволенного и запретного (халал и харам).

Вспомним, откуда и почему вспыхнула в мире грозная пандемия чумы "черная смерть" середины 14-ого века. Она пришла на Запад и мусульманские земли из Китая и Монголии - через товары и людей, перемещавшихся по караванным дорогам Великого Шелкового пути. А что спровоцировало вспышку инфекции и привело к глобальной катастрофе? Монголы как язычники едят мясо сурков, оно даже считается у них деликатесом (у казахов-мусульман, например, запрещено). Через этих инфицированных грызунов заболели люди и, как говорится, пошло-поехало. А если бы тогда монголы все были мусульманами (а не только западные, в Золотой Орде), такой беды, конечно, не произошло бы....

Поедание потенциально опасных для здоровья человека млекопитающих, рептилий, морских гадов, грызунов, насекомых, жуков и пр., также неуемное свиноедство (чем еще славится Китай) - все это и является благодатной почвой для распространения различных инфекций и опасных вирусов. Спрашивается: как можно жить в XXI веке, понимать суть науки, медицины и гигиены, быть солидной страной и наследником древней цивилизации и мудрецов Востока, и при этом в плане пищевой культуры и кухонных привычек стоять на уровне древних дикарей и каннибалов? Неужели на государственном уровне нельзя ввести определенные разумные ограничения и начать просвещать народ?

Вместо того, чтобы создавать "лагеря для политического перевоспитания" для мусульман - уйгуров и казахов, Китай лучше бы открывал массовые курсы по обучению элементарным нормам по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия своих граждан. Может быть, пришло время поучиться у своих же мусульман опыту употребления халяльной пищи в соответствии с ниспосланным Богом запретами и предписаниями, чем, наоборот, их поучать, постоянно досаждать и пытаться перекодировать?!

Н. Даутбек-кызы

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579960680
Новости Казахстана
- Д.Назарбаева: Сенаторы будут работать над законами по повышению гарантий защиты прав граждан
- Нурсултан Назарбаев принял помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Асета Исекешева
- В Казахстане от премьер-министра хоть что-то зависит?
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам улучшения бизнес-климата
- Почему Казахстан дрейфует в сторону России?
- Министерство энергетики презентовало Мажилису поправки по вопросам использования атомной энергии
- Кадровые перестановки
- Казахский нефтепровод и "Дружбу" вывели из строя одним приемом
- Лукашенко заявил, что Россия не пустила в Белоруссию нефть из Казахстана
- "Рост в рамках старой модели уже невозможен" - Хазин о пессимизме на рынках
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  