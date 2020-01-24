Россия дала рекорд на Чемпионате Европы по фигурному катанию - 10 медалей из 12-ти и все "золото"

22:10 25.01.2020

Феноменальной победой российской спортсменов закончился Чемпионат Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. Никогда в истории Чемпионатов старого света одна страна не брала сразу 10 медалей, из которых 4 (все что есть) - золотые! Такого успеха не добивались даже спортсмены СССР в свои лучшие 1970-80-ее годы.



Итого:



Единственной медалью, завоеванной не-россиянами - оказалось серебро французов-танцоров Пападакис-Сизерон, которые до этого 5 лет не проигрывали Чемпионат Европы.



Занявший третье место среди мужчин - грузин Морис Квителашвили, вообще-то москвич, россиянин, всю жизнь тренирующийся у российского тренера Этери Тутберидзе в спорт-школе "Самбо-70". Так что успех и доминирование российской школы фигурного катания в Европе, практически, тотально.



Что особо ярко подтвердили выступавшие последними девушки. Три юные грации из группу Э.Г.Тутберидзе просто выступили в своей особой категории - пока вся Европа телипает в две ноги тройной Аксель - прыгают четверные.

И возразить им нечем. Более-менее прилично (то есть без падений и "бабочек") из остальной Европы откатали только: эстонка Эма Киибус (воспитанница экс-советской фигуристки и тренера Анны Кондрашовой), несгибаемая "черная пантера" из Франции Мая Мейте и азербайджанка Катя Рябова (тренеры - А.Волков, Е.Плющенко).



Косторная - при одном падении на последнем прыжке - 240,8 баллов



Щербакова показала в "произвольной" - каскады 4+3 (лутц-тулуп) и 3+3, один четверной флип отдельно и с одного четверного лутца упала.

Результат - 237,9 баллов



Трусова - каскады 4+3 (тулуп-тулуп) и два 3+3. Упала с двух одиночных четверных.

Результат - 225,3 балла



Ближайшая "европейка" швейцарка Паганина отстала от россиянок на 30 баллов! (192)



Общий результат таков



Мужчины -



Дмитриев Алиев - 1 место

Артур Даниелян - 2 место



Парный разряд -



Александра Бойкова-Дмитрий Козловский - 1 место

Евгения Тарасова-Владимир Морозов - 2 место

Дарья Павлюченко-Денис Ходыкин - 3 место



Алена Косторная

Александра Трусова

Анна Щербакова



Спортивные танцы -



Виктория Синицина-Никита Кацалапов - 1 место

Александра Степанова-Иван Букин - 3 место



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Валерия Андреева