Степной генерал-губернатор Евгений Шмит. Забытые солдаты Империи-12

12:52 26.01.2020

ШМИТ Евгений Оттович



Из дворян СПб. губ. Православный.



окончил 1-й Кадетский корпус и 2-е Константиновское военное училище



с 20.10.1863 - вступил в службу юнкером ВУ из кадет

с 27.12.1863 - портупей-юнкер

с 23.05.1864 - выпущен из училища подпоручиком и переименован в старшего корнета 12 Гусарского Ахтырского полка 12-й кав. дивизии

1.06.1864 приказом начальника Военно-учебных заведений за №124 наименован "отличнейшим".

с 19.06.1864 - поручик

с 18.01-17.05.1865 - и.д. адъютанта при Штабе 6-й кав. дивизии с несением фронтовой службы

с 11.03.1866 - штабс-ротмистр

с 3.08.1868 - 16.08.1870 - командирован в переменный состав Учебного кавалерийского эскадрона

с 14.05.1869 - ротмистр со старшинством с 1.03.69

с 10.07.1870 - майор за отличия

с 16.08.1870 - вовзратился в полк

с 23.08.1870 - 7.12.1874 - командующий 2 эскадрона (с 1.09 принял его и вступил на законном основании)

с 1.01.1873-1.01.1874 - пред. полкового суда

с 9-22.07.1874 и 7.08-19.11.1874 - врид командира 2 дивизиона

с 7.12.1874 - назначен командиром 2 дивизиона (утвержден с 30.12.74)

с 28.04-12.05.1875 - временный член временного военного суда в г. Умань.

с 11.06.1875-30.06.1875 - врид командира полка

с 26.10.1875-8.05.1876 - временный член Киевского военно-окружного суда

с 1.01.1877 - пред. полкового суда

с 16.10.1877 - подполковник

с 27.10.-5.12.1880 - вновь врид командира полка

с 30.03.1881 - полковник за отличия по службе

14.06-13.09.1881 и 28.02-13.03.1882 и 13.10.-10.11.1882 и 26.06-28.08.1883 - врид командира полка

с 2.03.1884 - утвержден помощником командира полка

с 31.10.1885-1.03.1886 - временный член Киевского военно-окружного суда

с 3.03.1886 - приказом по Киевскому ВО оставлен при штабе 12 кав. дивизии для исполнения службы

18.06-2.07.1886 - командирован в полк и далее в г. Каменец-Подольск для участия в полевой поездке офицеров.

с 7.07.1887 - приказом ком-го Киевского ВО прикомандирован к 11-й кав. дивизии для службы

с 1.08-2.11.1887 - временно командовал 33-м Изюмским Драгунским полком

с 7.11.1887 - обратно отчислен в свой полк

с 1.01.1888 - 29.10.1888 - пред. полкового суда /на 1 год/

с 14.10.1888 - временный член Киевского военно-окружного суда

с 22.11.1888 - назначен командиром 26 Бугского Драгунского полка

с 2.01.1889 отправлен к новому месту и с 4.01.1889 прибыл и вступил в командованием Бугским полком

с 26.01.1891 - по Высочайшему повелению командирован в СПб. для представления назначенному шефу полка Е.и.в. Эрц-герцогу

Австрийскому Францу-Фердинанду

с 21.05.1892 - генерал-майор за отличия по службе с назначением командиром Лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка

с 2.06.1892 - отправлен и с 15.06.1892 - прибыл и вступил в командование полком

с 26-30.06.1892 - врид начальника Царскосельского и Павловского гарнизонов

с 8-20.08.1892 и 20.03-4.05.1893 и 15-17.08.1893 и 9-25.09.1893 и 27.09-16.11.1893 и 17.04-25.05.1894 и 18.08-5.09.1897

врид командира 2 бригады 1-й Гвардейской кав. дивизии.

с 7.02.1898 - назначен командиром 1-й бригады 2-й Гвардейской кав. дивизии с зачислением по гвардейской кавалерии и в списки

Лейб-гвардии Кирасирского полка

с 24.02.1898 сдал Л-гв. Кирасирский полк

с 10.03.1898 - вступил в командование бригадой

с 13.-21.08.1898 и 10.09.-31.10.1898 и 25.02-1.03.1899 и 24.05-6.06.1899 и 25.09-3.10.1899 - временно командовал 2-й Гв. кав. дивизией

с 26.04.1900 - назначен командующим 12-й кавалерийской дивизией с оставлением по гв. кавалерии

с 22.05.1900 - генерал-лейтенант за отличия по службе и с утверждением в должности комдива

с 26.05.1900 - прибыл к новому месту службы

с 25-29.05.1901 и 7-20.07.1902 и 9-28.06.1903 и 4-12.01.1904 и 10-27.06.1904 - временно командовал 12 армейским корпусом.

с 12.01.1905 - 28.03.1906 - назначен командиром 12 Армейского корпуса

с 27.01.1905 - прибыл к новому месту службы

с 18.03.1906 - помощник командующего Войсками Киевского ВО (прибыл с 29.03)

с 6.12.1907 - генерал от кавалерии за отличия по службе

с 8.06.1908 - 1915 - Степной генерал-губернатор - командующий войсками Омского ВО - наказной атаман Сибирского КВ с зачислением по Сибирскому КВ

и с оставлением в гв. кавалерии. (с 10.08.1908 прибыл и вступил в должность)

с 3.03.1912 - зачислен в списки Лейб-Гвардии Сводного Казачьего полка.

+ начальник гарнизона г. Омска;

С 1915 - член Государственного совета.



Бриллиантовые знаки к ордену Св. Александра Невского (17.05.1914)

орден Св. Александра Невского с алмазами (6.12.1910)

орден Белого Орла (29.01.1906)

орден Св. Владимира 2 ст. (6.12.1903)

орден Св. Анны 1 ст. (6.12.1899)

орден Св. Станислава 1 ст. (6.12.1895)

орден Св. Владимира 3 ст. (1.04.1890)

орден Св. Владимира 4 ст. (15.05.1883)

орден Св. Анны 2 ст. (18/31.06.1880 - "за отлично усердную службу и труды в действующей армии")

ордин Св. Станислава 2 ст. с мечами (31.12.1877 - "за отличия против турок")

орден Св. Анны 3 ст. (14.04.1873)

Знак Отличия беспорочной службы за 40 лет на георгиевской ленте (22.08.1908)

серебряная медаль В память царствоания Императора Александра III (26.02.1896)

светло-бронзовая медаль В память 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812

светло0бронзовая медаль В память 300-летия правления Дома Романовых №44318 (1913)

Австрийский орден Железной Короны 2 класса (11.06.1891)

Китайский орден Двойного Дракона Звезды 2 класса 3 степени (17.06.1896)

Сербский орден Такова 1-й ст. (17.10.1896

Прусский орден с звездою Красного Орла 2 ст. (28.07.1897)

Командорский Крест ордена Почетного Легиона Франции (19.08.1897)

Румынский орден Короны 1 ст. (11.02.1899)

Высочайшее Благоволение за отличное выполнение возложенного особого поручения (12.07.1898)

Высочайшая Благодарность за особую энергию и распорядительность, проявленные в деле борьбы с чумной эпизоотией в Степном крае,

способствовавшая ее полному прекращению (30.12.1909)



женат вторым браком - девица Александра Михайловна - дочь полковника гвардии Мусмана. Дети от первого брака:

Георгий (9.11.1875), Мария (8.09.1885), фрейлина к Императрице с 25.03.1912 и от второго брака: Михаил (22.08.1887). Все - православные.



Имущества не имеет.



Ран нет.



В делах против Турции: 12.04.1877-23.06.1877 (в 12 армейском корпусе)

с 20.06.1877 - перешел с полком через границу у г. Фурмос и далее на Зимницу, 23.06 - перешел Дунай у Систова и в составе Рущукского отряда, с 25.06 - через реку Янтра на д. Батинцы в Летучем отряде генерал-лейтенанта Воронцова-Дашкова, 10.07 у с. Ветова с динамитной командой испортил железную дорогу, 11.07 - в деле у дер. Пизанцы, 14.07 - у д. Есаджери, 4.08 - у д. Бессарабово и участвовал в рекогносцировках и стычках у крепости Рущук в 08-10, в 11 - участвовал в сражении у с. Тросятнка и Мечки.

31.12.1877-19.01.1878 (в Восточном отряде).

26.04.1878-29.03.1879 - в оккупационным войсках в составе Северного отряда г-л Ванновского



жалованье - 2100 р. в год

столовых - 3095 р.

квартира натурой, при нем прислуге - 240 р. Итого - 5435 р.



Послужной список от 19.07.1913



Умер 11.10.1915



РГВИА

400-12-26333

с. 85-90



подготовила:

АНДРЕЕВА Валерия Витальевна, Москва