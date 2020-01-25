Шоу-биз и археология не работают. Как поднять уровень санитарной и общей культуры казахов? - Н.Даутбек-кызы

15:07 27.01.2020

Темы шоу-бизнеса или археологии важнее здоровья нации?

(как нам поднять уровень санитарной и общей культуры казахов?)



Нам надо учиться реализму и честности у Абая и его истинных учеников - казахской дореволюционной интеллигенции (партия "Алаш"), которые не стеснялись на страницах первых национальных газет и журналов в период 1913-1920 гг. печатать материалы о здоровье и гигиене, распространять в народе медицинские знания, критиковать вопиющие недостатки народа. На самом деле тема антисанитарии и бескультурья актуальна до сих пор. Дело в том, что за столетия колониальной жизни, войн, бедности, миграций, снижения общей культуры и основ мусульманской этики казахский народ когда-то резко снизил показатели санитарной культуры - как совокупности знаний и навыков в области гигиены, профилактики болезней. Также деформировалась ментальность, испортились нравы.



Нашим властям свойственно замалчивание или приукрашивание ситуации в вопросе здравоохранения, особенно сельской местности, ложный стыд и табу на обсуждение темы проституции и статистики об инфекциях, передаваемых половым путем. Не принято широко обсуждать и честно разбираться с ростом психических заболеваний и случаев суицида (тогда как страна до сих пор имеет по самоубийствам печальное первенство в регионе и даже мире).



Вместо этого в СМИ и социальных сетях все озабочены жизнью самодовольных артистов и шоу-бизнесом (или лучше: казахским "той-бизнесом"), никак не устают восторгаться певцом Димашем. Страна отчитывается о громких мероприятиях, о проекте "100 новых лицах", олимпийских чемпионах и пр. А нам бы элементарную санитарную культуру общества повысить, развивать массовый спорт и пропаганду ЗОЖ, остановить рост суицида, готовиться к возможной пандемии китайского коронавируса и других глобальных вызовов, чем из кожи вон лезть в области искусства или большого спорта, пытаясь "догнать и перегнать" развитые страны.



Также на страницах казахских СМИ все эти 30 лет главенствовала тема древних кочевников, Чингис-хана, Томирис и прочая мифология. Несомненно, историческое просвещение тоже нужно (хотя и без крена в сторону древности и археологии). Но разве можно пренебрегать пропагандой самых полезных и нужных знаний, особенно касающихся самого главного в жизни человека - его здоровья, безопасности и жизни?



Знала одного талантливого народного целителя, который в своей практике соединял традиционную и нетрадиционную медицину, имел много международных дипломов и сертификатов. Словом, интересный и талантливый человек, также горячий патриот страны. И помню, он обижался, что по телевидению всегда дан зеленый свет артистам и юмористам, тогда как почти нет популярных передач на тему медицины и целительства. В частности, он говорил: зачем глупая шоу-программа "Ән мен әнші" ("Песня и певец"), вместо нее можно было бы организовать в тысячу раз более полезную программу "Ем мен емші" ("Целитель и исцеление"). А ведь он прав…



В отличие от современной интеллигенции и чиновников РК алаш-ордынцы (казахские просветители нач. ХХ в.) были умны, чутки, совестливы и настроены весьма критически. Для них слова, речи и публикации были не просто ради красивого словца и "искусство ради искусства". Они выбрали слово и периодическую печать в качестве орудия оздоровления и возрождения народа. Возрождения нравственного, умственного, физического. Лидеры "Алаш" понимали: зачем и кому нужен тот же язык, литература или история, вся эта земля и государство, если завтра сам народ, люди вымрут или станут калеками и полоумными? Если будут рождаться все более и более слабые в плане психики и здоровья поколения? Вот почему в наследии "Алаш" мы найдем большой пласт статей и публикаций на тему профилактики инфекций, гигиенического обучения, трудового воспитания, культуры питания и др.



Каждый здравомыслящий и наблюдательный грамотный человек согласится с тем, что в нашем обществе сейчас весьма низкий уровень санитарно-гигиенических и медицинских знаний, страдает половое воспитание, низка культура поведения и речи, в том числе интернет-этикет.



В повседневной жизни приходится наблюдать весьма поверхностное отношение и равнодушие молодежи, в том числе студентов и учащихся, к вопросам профилактики заболеваний, соблюдения личной гигиены. В школах и вузах проводят слишком много культурно-массовых мероприятий т.н. "патриотического" направления. Но при глубоком понимании патриотизма санитарное просвещение - вещь, которая тоже служит благу страны, отражает заботу о себе и окружающих соотечественников.



Почему бы все эти шумные и показушные мероприятия и песнопения не заменить тихими, но полезными и эффективными беседами с молодежью на тему культуры, здоровья и гигиены? И не обязательно приглашать на них медработников, сами педагоги могли бы успешно вести такую воспитательную работу.



Например, в последнее время много писали о состоянии общественных и школьных туалетов. Это уже хорошо. Надо требовать от властей их оснащения, выделения из бюджета достаточных средств для поддержания надлежащей чистоты и исправности сантехники и пр. Однако многие при этом забыли, что есть не только права, но и обязанности для пользователей данных санузлов. И это такая деликатная проблема, когда у нас масса народа, школьники и даже студенты вузов (с сельской местности, пригородов) не обучены элементарным правилам гигиены и поведения в подобных местах. Поверьте, предоставь им хоть золотые унитазы, они могут и сломать, и загрязнить все это в одночасье. Откуда такое невежество и бескультурье? Почему системными мерами нельзя реально повысить уровень санитарной культуры народа?



Так и хочется спросить у таких молодых людей: зачем "патриотически" орать во всю глотку слоганы, типа "Димаш наш, наш, наш Димаш!!!", когда, извини, элементарно не умеешь пользоваться унитазом? А в кармане на всякий случай не носишь влажные салфетки, не соблюдаешь этикет кашля и чихания, можешь плюнуть в общественном месте, а еще и склонен к сквернословию? (у казахов-северян "отца твоего….", у казахов-южан - "мать твою….", что само по себе трагедия и настоящий национальный позор, моральное уродство).



Нужны ли нам такие "патриоты" и "димашисты"? Зачем нам помпезные юбилеи предков, когда в действительности патриотизм и любовь к Родине в духе Абая начинается с реформирования культуры речи (личной и коллективной) и культуры поведения, очищения от скверны лжи, сплетен, клеветы, агрессии? Ибо сам Абай, наш великий поэт и мыслитель, мечтал как раз о том, чтобы казахи не просто размножались как биологические особи, а стали бы благоразумным, культурным и воспитанным сообществом. Нашим чиновников тоже пора понять, что культура - это не только театры оперы и балета строить, снимать дорогостоящие фильмы, плодить и награждать армии артистов, а это, что более важно, в поте лица бороться с невежеством и безобразием в самой гуще народа…



Н. Даутбек-кызы