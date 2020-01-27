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|КазАрмия. Региональное командование "Астана" возглавил полковник Мереке Кучекбаев
08:30 28.01.2020
Распоряжением Президента К.Токаева с 1 января 2020 года на должность командующего войсками Регионального командования "Астана". назначен 43-летний полковник Мереке Кучекбаев. Ранее он возглавлял штаб десантно-штурмовых войск, а также был командующим миротворческими силами ОДКБ.
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КУЧЕКБАЕВ Мереке Матимович
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[07.08.1976 - ..]
Родился 7 августа 1976 года в селе Лубенка Чингирлауского района Уральской области. Казах.
В 1997 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, в 2007 году – Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, в 2017 году закончил Военную академию Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Проходил службу на должностях командира танкового взвода, танковой роты, начальника штаба – заместителя командира танкового батальона, командира батальона. С февраля 2003 года командир войсковой части 43053. С марта 2005 года командир войсковой части 32039. С июня 2007 года начальник штаба - первый заместитель командира войсковой части 25744. С октября 2007 года командир войсковой части 10810. С января 2012 года командир войсковой части 25744. В ноябре 2013 года назначен заместителем командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальником управления боевой подготовки Управления командующего войсками регионального командования "Юг". В июне 2017 года назначен заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками (по боевой подготовке) – начальником управления боевой подготовки Управления командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК. В декабре 2017 - янв. 2020 - начальник штаба – первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК.
с 1 января 2020 года - командующий войсками Регионального командования "Астана".
полковник