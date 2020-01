Брюссель против Нюрнберга и свинарники Польши, - Р.Устраханов

16:23 28.01.2020 Начнем с нескольких цифр из Еврейской электронной энциклопедии. Итак, В Речи Посполитой в 1648 году проживало 300 тысяч евреев. В переписи 2011 года число указавших в качестве единственной национальности "еврей" составило около 2 тысяч человек (eleven.co.il). От трехсот тысяч в середине семнадцатого века -- до двух тысяч в веке двадцать первом!



А сейчас перейдем к резолюции Европарламента "О важности европейской памяти для будущего Европы" от 19-го сентября 2019 года. "Вторая мировая война, -- читаем мы в тексте резолюции, -- стала непосредственным следствием печально известного нацистско-советского Договора о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова -- Риббентропа, и его секретных протоколов".



В изложенном выше -- "зерно" документа. Оказывается причина Второй мировой войны заключается в подписании советско-германского договора в августе 1939 года. А до 1939-го Западная Европа представляла собой островок мира. Поэтому резолюция Европарламента -- событие уникальное. Резолюция не просто переписывает историю. Она снимает ответственность с нацисткой Германии за международные преступления до августа 1939-го года. Резолюция узаконивает Мюнхенское соглашение 1938 года, чем легализует оккупацию Гитлером Австрии и Чехословакии.



В "унисон" резолюции словесной блевотиной разразился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Наша страна, -- заявляет польский политик, -- первой испытала вооруженную агрессию нацистской Германии и Советской России. Польша стала первой страной, вставшей на защиту свободной Европы". То есть Моравецкий, как и Европарламент, захват гитлеровцами Австрии и Чехословакии до 1939 года вооруженной агрессией не признает. А оккупацию Польшей части Чехословакии в 1938-м польский премьер тоже рассматривает актом "защиты свободной Европы".



Коль вспомнили Мюнхенское соглашение. Только Советский Союз осудил гитлеровскую агрессию в отношении Австрии и предстоящий захват Чехословакии. В марте 1938-го советское правительство обратилось к странам Западной Европы и США с предложением "участвовать в коллективных действиях, которые были бы решены совместно с ним и которые имели бы целью приостановить дальнейшее развитие агрессии и устранение усилившейся опасности новой мировой бойни". Но Запад предложение СССР цинично игнорировал.



Тогда же, 1938-м, Советский Союз выразил готовность оказать Чехословакии военную помощь. Но Чехословакию возглавлял подонок Эмиль Гаха. Он поддался давлению Чемберлена с Даладье, тем самым отдав страну в лапы гитлеровцев. История не терпит сослагательного наклонения. Тем не менее, прими Гаха предложение СССР, Второй мировой войны удалось бы избежать. Германия, до захвата Чехословакии, была слишком слаба, чтобы противостоять союзу Чехословакии и СССР. Правда, традиционно подло повела себя Польша, отказавшаяся предоставить коридор Красной Армии для защиты Чехословакии.



Желание лидеров стран Запада направить агрессию Гитлера на Советский Союз было столь велико, что с такими "пустяками", как независимость Чехословакии и Австрии, они не считались. Столкнуть Гитлера со Сталиным -- такую задачу ставили политики Франции, Великобритании и США. Но в ней присутствовал стратегический просчет. Третий Рейх в 1939-м напасть на СССР объективно не мог -- недостаточность ресурсов. Восполнить их Гитлер собирался подчинением ведущих государств Западной Европы, что шло в противоречие интересам Великобритании и Франции.



Здесь мы соприкасаемся с советско-германским договором 1939 года. Тема эта особая, написано по ней предостаточно. Выделим некоторые плюсы договора для Советского Союза. Прежде всего, он устранил угрозу вторжения на советский Дальний Восток миллионной японской армии.



При оценке договора следует исходить из понимания руководством СССР неизбежности германского нашествия. Все его пункты надо рассматривать сквозь призму отражения предстоящей агрессии, а не как вечный мир с Германией. Исходить исключительно из данного обстоятельства и по вопросу территорий. Их нужно оценивать как рубежи обороны от предстоящего наступления вермахта. Вспомним Брестскую крепость, ставшую костью в горле германских войск в 1941-м. Кроме того, в 1939-м части Красной Армии вошли только на земли, какие Польша "прихватила" у молодой Советской республики по условиям Рижского договора 1921-го года (как и Румыния -- Бессарабию в 1918-м).



А что сама Польша в 1939-м? Польская власть, при явном желании, пойти на военный союз с Германией не могла. Польская Республика, по Версальскому договору 1919 года, входила в зону британо-французских интересов. А те добро на союз с Германией не давали по своим причинам. Уже к 1939-му году британские верхи владели информацией о планах Гитлера на оккупацию европейских государств и "нейтрализацию" самой Великобритании. О британской агентурной насыщенности в Германии свидетельствует в своих мемуарах шеф политической разведки рейха Вальтер Шелленберг. ("Hitlers letzter Geheimdienstchef: Erinnerungen"). Кроме прочего, союзу Польши с Германией препятствовала позиция Гитлера -- принципиального противника существования Польши как государства.



От несостоявшегося "политического секса" между Польшей и Германией обратимся к "свинье антисемитской" Юзефу Липскому. Оный тип занимал должность посла в Германии с 1934 по 1939 года. В беседе с Гитлером Липский обещал поставить тому "великолепный памятник" за депортацию евреев из Европы в Африку. В Польше разобиделись на оценку Президентом России их ублюдка-дипломата. От лица правительства в защиту "свиньи антисемитской" выступил историк, профессор Краковского Педагогического Университета Мариуш Волос.



В интервью "Польскому агентству печати" Волос заявил: "В богатом наследии Юзефа Липского нет каких-либо следов антисемитизма. Он часто сотрудничал с дипломатами из поляков еврейского происхождения. Польская дипломатия в Германии, под его руководством, предпринимала усилия, направленные на защиту жизни польских евреев в Рейхе (Lipski niebył antysemitą, i to nie tylko w rozumieniu ówczesnym, lecz i dzisiejszym"-- wpolityce.pl)".



Предложение Липского Гитлеру о депортации евреев из Европы Волос связывает с беседой, какая состоялась у польского посла с рейхсканцлером 20 сентября 1938 года. "Следует также добавить, что разговор был сосредоточен, прежде всего, на чехословацком кризисе. Вопрос еврейской эмиграции был третичным. Это предположение соответствовало ожиданиям сионистов, которые хотели максимально усилить еврейскую общину в Палестине", -- говорит Волос.



Интервью Волоса -- тот случай, когда лучше молчать, чем говорить. Волос предстает в нем той же антисемитской свиньей, как и Юзеф Липский. Вдумайтесь, что несет так называемый "профессор". Оказывается Липский даже не чуждался общением с евреями! А депортация с Европы на африканский континент "соответствовала ожиданиям сионистов, которые хотели максимально усилить еврейскую общину в Палестине".



Все просто и оригинально! Евреи живут веками в Западной Европе. В Польше поселились с конца 11-го века. В один день их хотят лишить всего и насильственно переселить в Африку, мотивируя "ожиданиями палестинских сионистов". Такое мы слышим не от Гитлера, не от свиньи Липского, а от специалиста по истории дипломатии Мариуша Волоса в 21-м веке!



Как видим, "антисемитские свиньи" в Польше не перевелись, что подтверждает "свинья" пан Волос. Впрочем, свиней с расистским рылом в Польше предостаточно. Они образуют там настоящий антисемитский свинарник. Опросы Евросоюза, проведенные в конце 1990-х гг., свидетельствовали, что уровень антисемитизма в Польше -- самый высокий в Европе. В отчете Европейской комиссии за 2000 год сказано, что антисемитизм "остается проблемой польского общества". В социалистической Польше проявления антисемитизма пресекались жестко. Его реанимация связана с приходом к власти "Солидарности" с Лехом Валенсой в 1990 году. Тогда же "The New York Times" опубликовала статью "Польский антисемитизм остается опасностью" профессора права Гарвардской школы права Алана Дершовица.



"Мои недавние визиты в Польшу, -- писал Дершовиц, -- почти не оставляют сомнений в том, что антисемитизм в Польше растет и что силы Валенсы потворствуют его глубоким корням в польском обществе". Вспышку антисемитизма Дершовиц связывал с пещерным антисемитизмом польской католической церкви. Дершовиц называет примаса Йозефа Глемпа -- патологического антисемита. Все польские примасы (включая Кароля Юзефа Войтылу), указывает Дершовиц, были антисемитами. Те, кто знают Польшу, понимают огромное влияние на общество польской католической церкви.



Отсюда закономерны данные, опубликованные в прошлом году в докладе "Антидиффамационной лиги"(Anti-Defamation League) -- американской еврейской неправительственной организацией. В нем Польша названа самым антисемитским государством в Европе. "Почти половина поляков можно считать антисемитами -- констатируют авторы доклада. До 48 процентов опрошенных поляков демонстрируют предубеждение против евреев. Ниже в отчете Лиги занимает в этом рейтинге Украина -- 46 процентов. ("Żydzi ogłosili wynik nowego raportu: Polska najbardziejantysemickim krajem świata", dorzeczy.pl)".



Половина поляков, открыто выражающих неприязнь к лицам еврейской национальности -- это расизм образца ЮАР второй половины 20-го века. Отсюда логичность цифр -- триста тысяч евреев в Речи Посполитой в 17-м веке и две тысячи в веке 21-м. Хотя даже в конце 1945-го, после войны, их численность составляла 200 тысяч человек, а на 1 сентября 1939-го -- 3,3 миллиона! При этом в Германии сегодня проживает более ста тысяч лиц еврейской национальности. То есть на немецкой земле политике антисемитизма положен конец, в отличие от Польши, где он процветает.



Польский антисемитизм -- часть государственной политики. Сошлемся вновь на Еврейскую электронную энциклопедию: "Большую роль в антисемитской пропаганде играет католическая церковь Польши. Католическое "Радио Марии" и тесно связанная с ним ежедневная газета "Наш дзенник" ведут активную антисемитскую пропаганду. Создатель "Радио Марии" ксендз Т. Рыдзык объявил о расширении сферы деятельности, его планы были одобрены Государственным советом радио и телевещания". Подчеркнем -- деятельность католического антисемитского "Радио Марии" одобрена Государственным советом радио и телевещания. Одобрена!



Тадеуш Рыдзык -- основатель антироссийской и антисемитской медиа империи. В нее, кроме газеты "Nasz Dziennik", входят колледж журналистики в Торуни и телевизионная станция "Trwam". Журналист ВВС Адам Истон посвятил статью Рыдзыку, назвав последнего Йозефом Геббельсом в ошейнике за публичные антисемитские человеконенавистнические проповеди. ("Stir over priest"s "anti-Semiticremarks", BBC News).



Разумеется, писать образы поляков из одной краски антисемитизма неверно. Были мужественные люди, кто рискуя жизнью спасал евреев от нацистских концлагерей и смерти. "Праведниками народов мира" в Израиле признаны многие сотни поляков. Но и здесь есть свои мутные истории. Речь о "Бернской группе" -- сотрудниках польского посольства в Швейцарии во время Второй мировой войны. Они занимались спасением евреев в Польше выдачей фальшивых паспортов Парагвая.



Всего выдали около четырех тысяч паспортов, чтобы обладатели паспортов смогли уехать из оккупированной гитлеровцами Польши. Деньги на покупку бланков паспортов предоставляли еврейские организации. Смогли воспользоваться паспортами около четырехсот человек.



Четыреста спасенных жизней! Казалось, уж кто заслужил стать Праведником народов мира, так это Александр Жадог -- глава польской дипмиссии в Швейцарии. Именно он занимался организацией закупок бланков фальшивых паспортов, отправкой их в Польшу. Однако в списках Праведников народов мира на сайте Международного института по изучению истории Холокоста "Яд Вашем" польский посол не значится. Более того, до 2019-го года никого из сотрудников польской дипмиссии в Берне почетного звания не удостоили. Только в апреле прошлого года его присвоили сотруднику швейцарской дипмиссии Константину Рокицкому после публикаций и обращений польских журналистов.



По этому поводу группа выживших евреев обратилась в "Яд Вашем" с требованием разъяснения позиции института по факту отказа Александру Жадогу в почетном звании ("Grupa Ocalałych pisze do Yad Vashem. Chodzi o polskich dyplomatów" -- opinie.wp.pl). В "Яд Вашем" мотивировали отказ "тщательным рассмотрением документации". Полагаем, что "тщательное рассмотрение документации" означало наличие отнюдь не бескорыстных мотивов спасения евреев членами "Бернской группы".



Запоздалое, под давлением польских СМИ, признание Праведником народов мира даже не посла, а второстепенного клерка, имеет свою мотивацию. Она -- на поверхности. Во всех ссылках о "Бернской группе" делается акцент на передаче фальшивых паспортов финансово состоятельным лицам еврейской национальности (богатые торговцы, раввины и та далее). Это отвечает на вопрос -- почему в Польше к "Бернской группе" спасителей обратились спустя более семидесяти лет по окончанию войны. Вероятно ждали, когда уйдет из жизни последний, кто знал разницу между переданной суммой парагвайским дипломатам за бланки паспортов и полученной от еврейских организаций для их закупки. А разница, полагаем, была и значительная.



Тот же Константин Рокицки, объявленный Праведником народов мира. Сразу, после удачной операции с покупкой паспортов в 1945-м, с дипломатической службы он ушел. Поселился в Люцерне -- в ста километрах от Берна, на берегу красивейшего Фирвальдштетского озера. Купил сверхдорогой домик с террасой и крыжовником, где встретил безбедную старость. Безусловно, сохраненные человеческие жизни стоят любых денег. И не важно, пошла ли их часть в карманы "спасителей". Но отличие подвига и торговой сделки, даже позитивно мотивированной, все же существует.



Повторимся: отнюдь не на всех в Польше следует вешать ярлык антисемитизма. Однако факт остается фактом -- почти половина поляков сегодня открыто генерируют антисемитизм. Справедлив вопрос: а сколько было антисемитов в Польше в предвоенные и послевоенные годы? Полагаем, более чем нынешних 48 процентов. Это определяло закон перехода преступного количества в преступное "качество".



Преступное "качество" антисемитизма довоенной и послевоенной Польши -- многочисленные еврейские погромы с убийством женщин, детей, стариков. Самый крупный -- в Кракове в августе 1945-го. Погромы пресекались частями Войска Польского и Красной Армией. Погромы организовывались членами Армии Крайовой и представителями эмигрантского Польского правительства Томаша Арцишевского. Поэтому выставлять жертвам "коммунистического режима Польши" боевиков Армии Крайовой -- игнорировать факты, свидетельствующие об обратном. В связи с чем герою фильма "Пианист" Владиславу Шпильману повезло. Выйдя из укрытия, где он прятался от немцев, Шпильман встретил советских солдат, а не боевиков-антисемитов Армии Краевой. Иначе вряд ли дожил бы до 88 лет и стал героем ленты, получившей "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.



B завершение статьи вернемся к резолюции Европарламента. Она содержит в себе не только идеологическую, но и материальную составляющую. Резолюция -- важнейший финансовый документ. Один из ее пунктов предусматривает выделение странами ЕС "адекватных финансовых ресурсов в рамках программы "Европа для граждан" для поддержки мероприятий по памяти жертв тоталитаризма, как изложено в позиции парламентов по Программе прав и ценностей 2021-2027 гг".



В переводе на нормальный язык -- речь о финансировании антироссийской деятельности как вне, так и внутри России. То есть гранты потекут рекой иностранным агентам -- установленным и скрытым, ими будут "закачиваться" оппозиционные СМИ. Все -- под вывеской "важности европейской памяти для будущего Европы".



И несколько слов о польской истерике с требованием трактовать историю Второй мировой войны по-польски или по резолюции Европарламента (для справедливости: более шестидесяти человек проголосовало против нее). А что если посмотреть на Вторую мировую с позиции непосредственного виновника событий гитлеровского гросс-адмирала Эриха Редера?



У Редера свой аргументированный взгляд профессионала об ответственных за развязывание войны. Взгляд, расширяющий список виновных за кровопролитие 1939-1945 годов. "Было бы совершенно невозможно вести войну, если бы военно-морской флот не смог обеспечить поставки железной руды из Швеции", -- пишет в своих воспоминаниях бывший Главком ВМФ Третьего рейха (Großadmiral ErichRaeder. "Mein Leben" -- zeitreisen-verlag.de). Готовы ли двадцать представителей Швеции в Европарламенте признать свою страну виновной в преступном пособничестве нацисткой Германии? Вопрос не праздный.



Дичайшую резолюцию Сейма Республики Польши о равной ответственности СССР и нацистской Германии обсуждать бессмысленно. И польскую резолюцию, и резолюцию Европарламента следует считать актами отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. Отсюда их моральная и юридическая ничтожность с момента опубликования с ничтожностью тех, кто за них проголосовал.



Устраханов Руслан

Мурманск Источник - ЦентрАзия

