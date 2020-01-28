Новым главным СанВрачом Киргизии назначен Толо Исаков (вместо Чечейбаева)

13:27 29.01.2020

Распоряжением Премьер-министра КР М.Абылгазиева Эркин Чечейбаев освобожден от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения- главного государственного санитарного врача Кыргызской Республики. На это место назначен Т.Б.Исаков.

Новое место работы Э.Чечейбаева не озвучено.



ИСАКОВ Толо Байдалиевич

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[09.04.1959 - ..]

Родился в с. Бордо Кеминского района Чуйской области. Кыргыз.



В 1987 году окончил КГМИ по специальности " Санитарный врач", в 1998 году окончил КНУ по специальности "юрист".



Трудовую деятельность начал в 1978 году с должности оформителя в совхозе "Кызыл-Суу" Кеминского района.

В 1987-1998 годах был заведующим санитарным отделом, главным врачом Московской районной санэпидстанции.

С 1998 по 2006 года являлся главным врачом Чуйской областной санэпидстанции, в 2006-2007 годы - главный врач в Чуйском областном центре Госсанэпиднадзора.

? - 02.2012 - генеральный директор Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения КР.



С 3 февр. 2012 - директор Государственной инспекции по пищевой, ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики – главный государственный санитарный врач Кыргызской Республики.



С 29.01.2020 - зам. министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач КР.