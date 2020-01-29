Узбекистан Мирзиеева. Холуи и холуйство, - Б.Мусаев

00:41 30.01.2020

Бахадыр Ф. Мусаев УЗБЕКИСТАН МИРЗИЕЕВА. Холуй схавает все и даже испражнения тех, кто равнее других, читай, мошенников и демагогов.



Уважаемая редакция, члены редколлегии сайта centrasia.ru

Спасибо вам., что воспроизвели заметку Бахтиера Ирмухамедова "А на фига узбекам парки?" (см AsiaTerra.info 28 01 2020)

Это дорогого стоит, хотя бы потому, что содержание ее вызывает адекватные, я бы сказал, поразительные отзывы, как вот эта

07:16 29.01.2020 Ник | 94.158.60.207 [x]



Злобная, на грани оскорбления, статья



Бальзамом на душу, такого рода публикации. Конечно, имею в виду не этот отзыв, а заметку Бахтиера Ирмухамедова. Она говорит, что не перевелись в Узбекистане нормальные живые люди, читай, не все ползают в испражнениях тех, ну, тех самых, "которые равнее других" и помимо этого, естественно , согласно своей психологии мошенников и демагогов, считают множество "других" быдлом, готовых схавать все, как вот, к примеру, и этот холуй, автор вышеприведенного отклика

Здесь, наверное, очень кстати было бы воспроизвести строку из "А на фига ....?"

" ...Мирзиеев не дорос до того, чтобы быть президентом. Сложившаяся скорбная ситуация с парками свидетельствует о том, что новоиспеченный вождь не понимает всей глубины своего нравственного, социально-культурного и экологического падения. Он не президент, а коммерсант. Ибо для коммерсантов все – товар, предмет купли-продажи и извлечения прибыли.

Наверное, в один из дней, почесавшись, он в оправдание своих злодеяний произнес: "А на фига узбекам парки?! Кто они такие, чтобы по паркам гулять? Это же отсталый, плебейский, тупоголовый народишка. Пусть эти чурки, прижав ягодицы друг к другу, сидят по домам или машут кетменями в полях!".

Не только представители других национальностей шовинистически и уничижительно относятся к узбекам, но, как ни странно, именно так – высокомерно и презрительно – думают и многие узбеки о своих соплеменниках, особенно те, кому удалось проползти во властные структуры или на верхние этажи в иных сферах, или безнаказанно обогатиться незаконными путями".

Круто сказано, но, главное, схвачено верно в смысле слов, зеркально отражающих социальную реальность, реальность, которая начиналась будто с благого дела, связанного со словами и делами во имя претворения в жизнь идеи- фикс "Узбекистан – государство с великим будущим".

Но по жизни, как мы видим, слова и дела, и наоборот, дела и слова, оказались обманом, ложью, если не напоминающими обыкновенными уловками банальных мошенников, то во всяком случае, явными признаками, указывающими на ....

...В одном случае, для того, чтобы утвердиться во власти и ради упоения этой властью творить "благое".., в другом – идти дальше по пути пресловутой демократии, ее расширения и углубления, либерализации, вывести общество на новый этап – этап национального прогресса и все для того, чтобы ...О чем я? Впрочем, по снайперски точно, в десятку попал Бахтиер Ирмухамедов, сказав "Он не президент, а коммерсант"

Получается, что первый был одержим властью, страстью к власти, намешанной на его социальной паранойе

О втором не стоит и говорить. Это и так очевидно. Иди и Гляди! Кругом все рубят капусту.И понятно, что не приходится говорить о какой- то честности, порядочности. Если надо, то должно врать, обманывать, чтобы преуспеть в жизни, выжить. Правда также и в том, что лжи стало не меньше и не менее лживыми являются, произносимые и сегодня т.н. государственными мужами слова о действительности, во имя чего де они, "слуги народа" трудятся

Разумеется, речь не том, что перед нами враг рода человеческого. Это не тот случай, когда человек творит зло и верит в то, что творит благое дело. Здесь перемешаны сложное и примитивное., но первое и второе заземлены на вещах низменных, где альфой и омегой всего и вся являются деньги. Последние служат тому, чтобы дальше и с большим размахом (масштабом) делать дела. Ведь это так просто, если посмотреть широко раскрытыми лазами, когда видишь, что по большому счету, называя вещи своими именами: перед нами действия , построенные на обмане.

Когда, например, я думаю обо всем этом, наблюдая, фиксируя, размышляя о том, как на протяжении почти 30 лет, "развивается" наше общество, происходит т.н. госстроительство, сводимое лишь к перестановке "кадров", в лучшем случае. аресту, следствию и т.п., а все, в конечном счете, остается как есть (без изменений), то в голову идут слова типа Афера, Блеф,, Демагогия, Вероломство, Измена, Истина и Ложь, Лицемерие, Подлость... а с ними и следующие их синонимы.

Мошенничество, Надувательство, Коварство, Неверность и Предательство, Правда, Лгун(ы), Двуличность, Фальшивость, Гнусность, Низость, Скотство.

Вместо P.S..

Однако, извините за многословие. А хотел всего лишь сказать моему соотечественнику: ну, не будь же таким простаком и не забывай известное изречение: Люби ближнего, но не давайся ему в обман!



Бахадыр Ф. Мусаев 29 01 2020 Ташкент Тузель-2