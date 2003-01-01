Военный губернатор Самаркандской области - генерал и генштабист Сергей Гескет. Забытые солдаты империи-13

16:57 30.01.2020

ГЕСКЕТ Сергей Давыдович

Родился 18.06.1859. Из дворян Полтавской губ. Православный.



Окончил Санкт-Петербургскую 1-ю военную гимназию, Михайловское артиллерийское училище, Николаевскую Академию Генерального штаба по 1 разряду.



с 13.07.1876 - вступил в службу из воспитанников гимназии в юнкеры 2-го Константиновского военного училища.

с 28.08.1876 - переведен в юнкеры Михайловского артиллерийского училища.

с 14.05.1877 - унтер-офицер-юнкер.

с 8.08.1879 - выпущен из училища прапорщиком в Туркестанскую артиллерийскую бригаду.

с 17.08.79 - отправлен к месту службы

с 30.08.1879 - подпоручик

с 9.10.1879 - зачислен по волен начальства в 3-ю батарею

с 26.10.1879 - прибыл к Штабу бригады

с 1.11.1879 - прибыл в батарею.

с 20.12.1879 - поручик

с 29.09.1881 - по распоряжению Штаба ТуркВО командирован в Аму-Дарьинский отдел для исследования Усть-Урта.

с 9.05.1882 - вернулся из командировки и прикомандирован к 1 батарее бригады

с 3.08.1882 - 1-й Туркестанская артиллерийская бригада переименована в Туркестанскую артиллерийскую бригаду и ее 3 батарея - в 4-ю батарею.

с 11.01.1883 - по возвращении из отпуска откомандирован от 1-й батареи в 4-ю батарею.

с 27.01.1883 - переведен из 4 батареи в 7 батарею.

с 1.09.1883 - назначен учителем бригадной учебной команды.

с 20.08.1884 - командирован для держания экзамена в Академию Генштаба.

с 1.10.1884 - по выдержании экзамена зачислен в АГШ.

с 1.10.1885 - по невыдержании переводного экзамена отчислен от Академии.

с 19.10.1885 - прикомандирован к Санкт-Петербургской крепостной артиллерии для исполнения службы

с 20.08.1886 - вновь команирован для держания приемного экзамена в АГШ.

с 1.10.1886 - по сдаче экзамена повторно зачислен в АГШ.

с 19.11.1886 - штабс-капитан

с 10.04.1889 - за отличные успехи в науках произведен в капитана.

с 13.04.1889 - по окончании АГШ приказом Генштаба причислен к Генеральному Штабу и назначен на службу в Варшавский военный округ. При выпуске выдано 300 р. на первоначальное

обзаведение лошадью со всей принадлежностью.

с 13.05.1889 - прибыл к Штабу Варшавского ВО

с 26.11.1889 - Высочайшим приказом переведен в Генеральный Штаб с назначением старшим адъютантом штаба 1-й Донской казачьей дивизии.

с 16.01.1890 - не прибывая к штабу Донской дивизии из отпуска назначен старшим адъютантом штаба 15 армейского корпуса (прибыл 16.03).

с 27.10.1891 - приказом по Варшавскому ВО прикомандирован к Лейб-гв. Литовскому полку для командования ротой на 1 год (отправлен 1.11 и прибыл 3.11.).

с 8.11.1891 - 8.11.1892 - назначен команиром 8 роты Л.-гв. Литовского полка.

с 12.10.1892 - Высочайшим приказом назначен помощником старшего адъютанта Штаба Варшавского ВО. (отправлен и прибыл в Штаб ВО с 9.11)

с 23.10.1893 - назначен и.д. старшего адъютанта Штаба Варшавского ВО

с 28.03.1894 - Высочайшим приказом назначен помощником делопроизводителя старшего оклада Азаитской части Главного Штаба.

с 17.04.1894 - подполковник

с 7.06.1895 - врид делопроизвоителя Азиатской части Гл. Штаба.

с 17.05.1897 - Высочайшим приказом назначен состоять при Главном Штабе в числе положенных по штату Штаб-офицеров Генерального Штаба.

с 5.04.1898 - полковник в награду за отличия по службе

с 15.10.1898-6.01.1899 - врид делопроизводителя Азиатской части Главного Штаба.

с 30.05.-1.06.1902 - врид. зав. Азиатской частью Главного Штаба.

с 3.06.1902 Высочайшим приказом утвержден делопроизводителем Азиатской части Гл. Штаба.

с 1.05.1903 Высочайшим приказом назначен начальником отделения Главного Штаба.

с 5.05-17.09.1903 - прикомандирован на лагерный сбор к 82-му агестанскому пехотному Е.и.в. вел. кн. Николая Михайловича полку для команования батальоном.

с 17 по 27.09.1903 и 8.09-25.10.1904 - врид начальника Азаитского департамента Гл. Штаба.

с 14 марта 1905 Высочайшим приказом назначен Военным губернатором Самаркандской области с оставлением в Генштабе.

с 17.04.1905 - генерал-майор за отличия по службе с оставлением в ГШ

с 22.04.1905 - прибыл в Самарканд.

с 1.02.1906 - назначен почетным мировым суьей Самаркандского окружного суда на 3-летний срок с 14.05

27.03.1907 Высочайше повелено считать старшинство в чине генерал-майора с 2.04.1906

Подал прошение об отставке ввиду разстроенного здоровья 28.11.1907 /которое не было рассмотрено ввиду последовавшей вскоре смерти/

29.11.1907 проведено медицинское освидетельствование - "часто болел малярией, с 1898 стал замечать ненормальности в работе сердца, в последние 2 года

часто болел лихорадками. В 06.1907 при возвращении из отпуска в Ташкенте на приемем у генерал-губернатора наблюдался сердечный припадок с потерей сознания, после

которого здоровье стало быстро ухудшаться... начиная с молодого возраста часто злоупотреблял спиртными напитками. Пульс нитевидный, еле ощутимый... сильный упадок сил.. страдает расширением сердца с его ожирением, аневризмой аорты и застойной гиперемией печени. (и.д. Самаркандского областного врача - подпись неразб.)



В делах и походах не был.



Был в команировках:

14-28.06.1891 - в полевой поездке строевых офицеров 15-го армейского корпуса

20.07-2.08.1891 - в специальной кавалерийской поездке 13-й кав. дивизии

30.08-5.09.1891 - в крепостных маневрах в Новогеоргиевской крепости

8.04-28.05.1896 - с разрешения Военного министра командирован в г. Петровск для встречи Хивинского хана и сопрвождения его в Москву на коронацию.

5.05-7.08.1897 - с разрешениея Военного министра командирован в Хиву для вручения хану Высочайше пожалованных подарков.

с 4.07.1900 - командирован в Москву с Хивинским посольством на время его там пребывания.

21.08-9.09.1900 - участвовал в полевой поездке офицеров Генштаба в Петербургском ВО.

22.01-1.03.1905 - команирован в Ташкент.



Был в отпусках:

7.06.1882-1.01.1883 - в 4-месячном, просрочил по болезни 2 месяца и 23 дня /просрочка ввиду представленных медицинских

свиетельств признана уважительной/

17.11.1889-16.03.1890 - в 4-месячном

10.04-8.05.1891 - в 28-дневном

2-30.10.1891 - в 28-дневном

28.01-24.02.1892 - в 28-дневном

22.06-8.07.1892 - в 14-дневном

9.11.1892-12.01.1893 - в 2-месячном с содержанием /прибыл просрочив 3 дня, причина прострочки признана уважительной/

13-20.06.1893 - в 7-невном заграничном отпуске

7-23.02.1894 - в разрешенном 12-дневном с продлением

с 9.03.1895 - в 10-дневном

с 1.12.1895 - в 4-дневном.

с 4.09.1897 - в 28-дневном

с 10.03.1898 - в 28-дневном

с 25.08.1898 - в 2-месячном с сохранением содержания (возвратился 14 днями ранее)

с 16.03-16.05.1899 - в 2-месячном с сохранением содержания

с 3 по 16.04.1900 - в 14-невном за границу

с 1.06.1907 - в 2-месячном.



Награды:

орден Св. Владимира 4 ст. (6.12.1904)

орден Св. Анны 2 ст. (1.04.1901)

орден Св. Станислава 2 ст. (6.12.1895)

орден Св. Анны 3 ст. (31.03.1891)

орден Св. Станислава 3 ст. (15.05.1883)

орден Бухарской Золотой Звезды 2 ст. (5.10.1896)

орден Бухарской Золотой Звезды 1 ст. (16.07.1898)

орден Короны 2 ст. Королевства Сиам (20.02.1903)

серебряная медаль "В память царствования Императора Александра III" (23.03.1896)

серебряная медаль "В память коронования Их Имераторских Величеств" (21.06.1896)

темно-бронзовая меаль "За труды по 1-й Всероссийской переписи населения" (30.05.1897)

медаль Российского Общества Красного Креста, установленную В память Русско-Японской войны 1904-05 гг.

Благодарность Е.И.В (4.12.1894) - "за поднесенный экземпляр книги "Военные ействия в Царстве Польском в 1864 году".

Подарок по чину Высочайшим приказом (26.02.1904)



Автор книги:

Военные действия в Царстве Польском в 1863 году : Начало восстания (янв., февр. и первая половина марта) / Сост. С. Гескет; Под ред. ген.-лейт. Пузыревского. - Варшава : Артист. тип. С. Сикорского, 1894.



Судам и взысканиям не подвергался



Недвижимого имущества не имеет.



Жалованье - 5000 р. + 5000 р. столовых. Итого - 10.000 р. в год.



Женат первым браком. Жена - домашняя учительница девица Наталия Михайловна Кухнова, 11.11.1868 г.р., неизлечимо больна - полная глухота, совершенно оглохла 6 лет тому назад. В 1908 проживала в г. СПб. (ул. Офицерская, 37 кв. 1 на 01.1908), подала ходатайство об усиленной пенсии ей и детям в 3000 р. в год, что и было утверждено Высочайшим соизволением от 9.04.1908.

Дети: дочь Александра (11.09.1889), сын Борис (13.12.1890-1944) - воспитанник на казенный счет в кадетском корпусе Императора Александра 2-го в СПб. Жена и дети - православные.



Умер 2.12.1907 от тяжелой болезни в г. Самарканд (5.12.1907 тело направлено для погребения в СПб)



РГВИА

Фонд 400, Опись 17, Дело 16910 с. 39-45



Прим. Сын - Борис Сергеевич Гескет (1890-1944) полковник лейб-гвардии Измайловского полка, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени, в 1918-19 - в армии Деникина, с 1919 - в Югославии, с 1942 - командир 4 полка т.н. "Русского корпуса" - оберст Германской фашистской армии, погиб при бомбардировке



Подготовила

АНДРЕЕВА Валерия Витальевна, Москва