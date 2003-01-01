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|Военный губернатор Самаркандской области - генерал и генштабист Сергей Гескет. Забытые солдаты империи-13
16:57 30.01.2020
ГЕСКЕТ Сергей Давыдович
Родился 18.06.1859. Из дворян Полтавской губ. Православный.
Окончил Санкт-Петербургскую 1-ю военную гимназию, Михайловское артиллерийское училище, Николаевскую Академию Генерального штаба по 1 разряду.
с 13.07.1876 - вступил в службу из воспитанников гимназии в юнкеры 2-го Константиновского военного училища.
с 28.08.1876 - переведен в юнкеры Михайловского артиллерийского училища.
с 14.05.1877 - унтер-офицер-юнкер.
с 8.08.1879 - выпущен из училища прапорщиком в Туркестанскую артиллерийскую бригаду.
с 17.08.79 - отправлен к месту службы
с 30.08.1879 - подпоручик
с 9.10.1879 - зачислен по волен начальства в 3-ю батарею
с 26.10.1879 - прибыл к Штабу бригады
с 1.11.1879 - прибыл в батарею.
с 20.12.1879 - поручик
с 29.09.1881 - по распоряжению Штаба ТуркВО командирован в Аму-Дарьинский отдел для исследования Усть-Урта.
с 9.05.1882 - вернулся из командировки и прикомандирован к 1 батарее бригады
с 3.08.1882 - 1-й Туркестанская артиллерийская бригада переименована в Туркестанскую артиллерийскую бригаду и ее 3 батарея - в 4-ю батарею.
с 11.01.1883 - по возвращении из отпуска откомандирован от 1-й батареи в 4-ю батарею.
с 27.01.1883 - переведен из 4 батареи в 7 батарею.
с 1.09.1883 - назначен учителем бригадной учебной команды.
с 20.08.1884 - командирован для держания экзамена в Академию Генштаба.
с 1.10.1884 - по выдержании экзамена зачислен в АГШ.
с 1.10.1885 - по невыдержании переводного экзамена отчислен от Академии.
с 19.10.1885 - прикомандирован к Санкт-Петербургской крепостной артиллерии для исполнения службы
с 20.08.1886 - вновь команирован для держания приемного экзамена в АГШ.
с 1.10.1886 - по сдаче экзамена повторно зачислен в АГШ.
с 19.11.1886 - штабс-капитан
с 10.04.1889 - за отличные успехи в науках произведен в капитана.
с 13.04.1889 - по окончании АГШ приказом Генштаба причислен к Генеральному Штабу и назначен на службу в Варшавский военный округ. При выпуске выдано 300 р. на первоначальное
обзаведение лошадью со всей принадлежностью.
с 13.05.1889 - прибыл к Штабу Варшавского ВО
с 26.11.1889 - Высочайшим приказом переведен в Генеральный Штаб с назначением старшим адъютантом штаба 1-й Донской казачьей дивизии.
с 16.01.1890 - не прибывая к штабу Донской дивизии из отпуска назначен старшим адъютантом штаба 15 армейского корпуса (прибыл 16.03).
с 27.10.1891 - приказом по Варшавскому ВО прикомандирован к Лейб-гв. Литовскому полку для командования ротой на 1 год (отправлен 1.11 и прибыл 3.11.).
с 8.11.1891 - 8.11.1892 - назначен команиром 8 роты Л.-гв. Литовского полка.
с 12.10.1892 - Высочайшим приказом назначен помощником старшего адъютанта Штаба Варшавского ВО. (отправлен и прибыл в Штаб ВО с 9.11)
с 23.10.1893 - назначен и.д. старшего адъютанта Штаба Варшавского ВО
с 28.03.1894 - Высочайшим приказом назначен помощником делопроизводителя старшего оклада Азаитской части Главного Штаба.
с 17.04.1894 - подполковник
с 7.06.1895 - врид делопроизвоителя Азиатской части Гл. Штаба.
с 17.05.1897 - Высочайшим приказом назначен состоять при Главном Штабе в числе положенных по штату Штаб-офицеров Генерального Штаба.
с 5.04.1898 - полковник в награду за отличия по службе
с 15.10.1898-6.01.1899 - врид делопроизводителя Азиатской части Главного Штаба.
с 30.05.-1.06.1902 - врид. зав. Азиатской частью Главного Штаба.
с 3.06.1902 Высочайшим приказом утвержден делопроизводителем Азиатской части Гл. Штаба.
с 1.05.1903 Высочайшим приказом назначен начальником отделения Главного Штаба.
с 5.05-17.09.1903 - прикомандирован на лагерный сбор к 82-му агестанскому пехотному Е.и.в. вел. кн. Николая Михайловича полку для команования батальоном.
с 17 по 27.09.1903 и 8.09-25.10.1904 - врид начальника Азаитского департамента Гл. Штаба.
с 14 марта 1905 Высочайшим приказом назначен Военным губернатором Самаркандской области с оставлением в Генштабе.
с 17.04.1905 - генерал-майор за отличия по службе с оставлением в ГШ
с 22.04.1905 - прибыл в Самарканд.
с 1.02.1906 - назначен почетным мировым суьей Самаркандского окружного суда на 3-летний срок с 14.05
27.03.1907 Высочайше повелено считать старшинство в чине генерал-майора с 2.04.1906
Подал прошение об отставке ввиду разстроенного здоровья 28.11.1907 /которое не было рассмотрено ввиду последовавшей вскоре смерти/
29.11.1907 проведено медицинское освидетельствование - "часто болел малярией, с 1898 стал замечать ненормальности в работе сердца, в последние 2 года
часто болел лихорадками. В 06.1907 при возвращении из отпуска в Ташкенте на приемем у генерал-губернатора наблюдался сердечный припадок с потерей сознания, после
которого здоровье стало быстро ухудшаться... начиная с молодого возраста часто злоупотреблял спиртными напитками. Пульс нитевидный, еле ощутимый... сильный упадок сил.. страдает расширением сердца с его ожирением, аневризмой аорты и застойной гиперемией печени. (и.д. Самаркандского областного врача - подпись неразб.)
В делах и походах не был.
Был в команировках:
14-28.06.1891 - в полевой поездке строевых офицеров 15-го армейского корпуса
20.07-2.08.1891 - в специальной кавалерийской поездке 13-й кав. дивизии
30.08-5.09.1891 - в крепостных маневрах в Новогеоргиевской крепости
8.04-28.05.1896 - с разрешения Военного министра командирован в г. Петровск для встречи Хивинского хана и сопрвождения его в Москву на коронацию.
5.05-7.08.1897 - с разрешениея Военного министра командирован в Хиву для вручения хану Высочайше пожалованных подарков.
с 4.07.1900 - командирован в Москву с Хивинским посольством на время его там пребывания.
21.08-9.09.1900 - участвовал в полевой поездке офицеров Генштаба в Петербургском ВО.
22.01-1.03.1905 - команирован в Ташкент.
Был в отпусках:
7.06.1882-1.01.1883 - в 4-месячном, просрочил по болезни 2 месяца и 23 дня /просрочка ввиду представленных медицинских
свиетельств признана уважительной/
17.11.1889-16.03.1890 - в 4-месячном
10.04-8.05.1891 - в 28-дневном
2-30.10.1891 - в 28-дневном
28.01-24.02.1892 - в 28-дневном
22.06-8.07.1892 - в 14-дневном
9.11.1892-12.01.1893 - в 2-месячном с содержанием /прибыл просрочив 3 дня, причина прострочки признана уважительной/
13-20.06.1893 - в 7-невном заграничном отпуске
7-23.02.1894 - в разрешенном 12-дневном с продлением
с 9.03.1895 - в 10-дневном
с 1.12.1895 - в 4-дневном.
с 4.09.1897 - в 28-дневном
с 10.03.1898 - в 28-дневном
с 25.08.1898 - в 2-месячном с сохранением содержания (возвратился 14 днями ранее)
с 16.03-16.05.1899 - в 2-месячном с сохранением содержания
с 3 по 16.04.1900 - в 14-невном за границу
с 1.06.1907 - в 2-месячном.
Награды:
орден Св. Владимира 4 ст. (6.12.1904)
орден Св. Анны 2 ст. (1.04.1901)
орден Св. Станислава 2 ст. (6.12.1895)
орден Св. Анны 3 ст. (31.03.1891)
орден Св. Станислава 3 ст. (15.05.1883)
орден Бухарской Золотой Звезды 2 ст. (5.10.1896)
орден Бухарской Золотой Звезды 1 ст. (16.07.1898)
орден Короны 2 ст. Королевства Сиам (20.02.1903)
серебряная медаль "В память царствования Императора Александра III" (23.03.1896)
серебряная медаль "В память коронования Их Имераторских Величеств" (21.06.1896)
темно-бронзовая меаль "За труды по 1-й Всероссийской переписи населения" (30.05.1897)
медаль Российского Общества Красного Креста, установленную В память Русско-Японской войны 1904-05 гг.
Благодарность Е.И.В (4.12.1894) - "за поднесенный экземпляр книги "Военные ействия в Царстве Польском в 1864 году".
Подарок по чину Высочайшим приказом (26.02.1904)
Автор книги:
Военные действия в Царстве Польском в 1863 году : Начало восстания (янв., февр. и первая половина марта) / Сост. С. Гескет; Под ред. ген.-лейт. Пузыревского. - Варшава : Артист. тип. С. Сикорского, 1894.
Судам и взысканиям не подвергался
Недвижимого имущества не имеет.
Жалованье - 5000 р. + 5000 р. столовых. Итого - 10.000 р. в год.
Женат первым браком. Жена - домашняя учительница девица Наталия Михайловна Кухнова, 11.11.1868 г.р., неизлечимо больна - полная глухота, совершенно оглохла 6 лет тому назад. В 1908 проживала в г. СПб. (ул. Офицерская, 37 кв. 1 на 01.1908), подала ходатайство об усиленной пенсии ей и детям в 3000 р. в год, что и было утверждено Высочайшим соизволением от 9.04.1908.
Дети: дочь Александра (11.09.1889), сын Борис (13.12.1890-1944) - воспитанник на казенный счет в кадетском корпусе Императора Александра 2-го в СПб. Жена и дети - православные.
Умер 2.12.1907 от тяжелой болезни в г. Самарканд (5.12.1907 тело направлено для погребения в СПб)
РГВИА
Фонд 400, Опись 17, Дело 16910 с. 39-45
Прим. Сын - Борис Сергеевич Гескет (1890-1944) полковник лейб-гвардии Измайловского полка, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени, в 1918-19 - в армии Деникина, с 1919 - в Югославии, с 1942 - командир 4 полка т.н. "Русского корпуса" - оберст Германской фашистской армии, погиб при бомбардировке
Подготовила
АНДРЕЕВА Валерия Витальевна, Москва