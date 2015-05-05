ГлавКазПолицаем в Мангистаускую область поедет среднежузовец генерал Бактыбаев. Давить адайских сепаров

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11:55 31.01.2020
Пресс-служба МВД Казахстана сообщает, что "по согласованию с Администрацией Президента РК и акимом Мангистауской области на должность начальника Департамента полиции Мангистауской области назначен генерал-майор Бактыбаев Жанарбек Телюбекович".
Его предшественник полковник полиции Таймерденов Канат Даниярович накануне был назначен начальником Департамента полиции Алматы.
Нового начальника Департамента полиции в самом взрывоопасном регионе страны - очаге сепаратизма воинственного племени Адай Младшего жуза Казахов личному составу представил заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров.
Бактыбаев Жанарбек Тюлебекович родился 6 июня 1963 года в ВКО.
В 1988 году окончил - Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР; в 1993 году - Академию Министерства внутренних дел Российской федерации (1993)
Трудовой стаж:
· Милиционер отдельного батальона патрульно-постовой службы управления внутренних дел Семипалатинского областного исполнительного комитета (1983-1984);
· Должности среднего и старшего начальствующего состава подразделений уголовного розыска управления внутренних дел Семипалатинской области (1988-1993);
· Заместитель начальника, начальник Урджарского районного отдела внутренних дел управления внутренних дел Семипалатинской области (1993-1997);
· Заместитель начальника управления внутренних дел Семипалатинской (Восточно-Казахстанской) области (1997-2007);
· Заместитель председателя комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2007-2008);
· Первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области (2008-2011);
· Заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2011-09.2012);
· Начальник Департамента внутренних дел Кызылординской области (09.2012-10.2014);
· Начальник Департамента внутренних дел ВКО (с 10.2014)
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:
· Полковник полиции
· Генерал-майор полиции (с 05.05.2015)