ГлавКазПолицаем в Мангистаускую область поедет среднежузовец генерал Бактыбаев. Давить адайских сепаров

11:55 31.01.2020

Пресс-служба МВД Казахстана сообщает, что "по согласованию с Администрацией Президента РК и акимом Мангистауской области на должность начальника Департамента полиции Мангистауской области назначен генерал-майор Бактыбаев Жанарбек Телюбекович".



Его предшественник полковник полиции Таймерденов Канат Даниярович накануне был назначен начальником Департамента полиции Алматы.



Нового начальника Департамента полиции в самом взрывоопасном регионе страны - очаге сепаратизма воинственного племени Адай Младшего жуза Казахов личному составу представил заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров.



Бактыбаев Жанарбек Тюлебекович родился 6 июня 1963 года в ВКО.

В 1988 году окончил - Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР; в 1993 году - Академию Министерства внутренних дел Российской федерации (1993)

Трудовой стаж:

· Милиционер отдельного батальона патрульно-постовой службы управления внутренних дел Семипалатинского областного исполнительного комитета (1983-1984);

· Должности среднего и старшего начальствующего состава подразделений уголовного розыска управления внутренних дел Семипалатинской области (1988-1993);

· Заместитель начальника, начальник Урджарского районного отдела внутренних дел управления внутренних дел Семипалатинской области (1993-1997);

· Заместитель начальника управления внутренних дел Семипалатинской (Восточно-Казахстанской) области (1997-2007);

· Заместитель председателя комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2007-2008);

· Первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области (2008-2011);

· Заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2011-09.2012);

· Начальник Департамента внутренних дел Кызылординской области (09.2012-10.2014);

· Начальник Департамента внутренних дел ВКО (с 10.2014)



Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Полковник полиции

· Генерал-майор полиции (с 05.05.2015)