Коронавирус добрался до России - двое больны, оба - приезжие китайцы

16:00 31.01.2020

Зампред правительства России, курирующая медицину Татьяна Голикова сообщила, что в России обнаружены и изолированы в стационары двое больных коронавирусом.

Оба - мужчины, граждане Китае, прибыли в Россию 26 и 28 января. Один госпитализирован в Тюмени, второй - в Чите, состояние - стабильное, не тяжелое.



Также Т.Голикова сообщила, что Росправительство все-таки приняло решение в принудительном порядке эвакуировать своих туристов с китайского курорта Хайнань - более 2,5 тысяч человек и вывезти студентом из очага поражения - города Ухань. Там находится порядка 300 граждан РФ.