Герой штурма Ходжента, Семиреченский воинский начальник генерал Петр Фовицкий. Забытые солдаты Империи-14

00:54 01.02.2020

ФОВИЦКИЙ Петр Михайлович



Род. 8.06.1823 г. Из дворян Екатеринославской губ. Православный.

окончил курс гимназических наук.

с 15.02.1841 вступил в службу рядовым в 6-й? саперный батальон

с 19.03.1841 - юнкер

с 16.08.1843 - прапорщик с переводом в Бородинский Егерский Наследника Цесаревича полк (прибыл с 28.10)

с 28.04.1846 - переведен по воле начальства с 3 батальоном в Подольский пех. полк

с 13.08.1846 - 28.01.1848 - командирован в Образцовый пех. полк

с 28.08.1846 - подпоручик на вакансию

с 7.04.1848 - поручик на вакансию

с 27.08.1848 - адъютант начальника 14-й пехотной дивизии (утвержлен с 18.10)

с 1.12.1849 - и.д. старшего адъютанта Штаба 14-й пех. дивизии (утвержен с 17.03.50)

с 14.12.1852 - штабс-капитан в награду за отличную службу

с 26.11.1854 - капитан за отличие в делах против турок, англичан и французов

с 11.04.1856 приказом по 2 армии отчислен на 6 месячное испытание к новому чину во фронт и отправлен к своему полку (прибыл с 8.05)

с 14.05.1856 - начальник стрелковых роты Подольского полка

с 20.12.1856 - майор за отличия в делах против турок, англичан и французов (со старшинством с 27.08.55)

с 8.12.1860 - приказом по 5 армейскому корпусу утвержден начальником стрелковых рот полка

с 31.03.1861 - Высочайшим приказом назначен командиром Линейного №3 Туркестанского батальона (с 1.05 выключен из списков Подольского полка.

С 29.06.1861 - прибыл в 3-й ТЛБ

с 30.05.1864 - подполковник в награду за отличную службу

с 24.05.1866-21.06.1870 - и.д. коменданта Ходжента

с 14.06.1866 - полковник за отличия в делах против бухарцев (со старшинством с 3.05)

с 12.02.1874 - назначен в распоряжение командующего войсками ТуркВО

с 16.07.1874 - Высочайшим приказом утвержден в звании с зачислением по армейской пехоте

с 10.08.74 - исключен из списков батальона

с 12.09.1874 Высочайшим приказом назначен командиром 41-го Селенгинского пехотного полка

с 14.10.1874 - исключен из списков состоящих в распоряжении командующего ТуркВО и 27.10 отправлен к полку

с 3.12.1874 - прибыл и вступил в должность командира Селенгинского полка

С 2.05.1875 - уволен в отставку по прошению по домашним обстоятельствам с присвоением чина генерал-майора и полного высшего пенсиона

и правом ношения мундира

с 27.09.1877 - Высочайшим приказом возвращен на службу в чине полковника с назначением воинским начальником Форта Перовского и начальником местной

воинской команды и Перовского полугоспиталя. (прибыл и вступил с 14.11.77)

с 10.04.1879 приказано считать старшинство в чине полковника с 3.10.68

с 10.04.1880 - Высочайшим приказом назначен Семиреченским губернским воинским начальником (с 24.06 прибыл к новому месту службы)

с 26.09.1880 - Высочайшим приказом произведен в генерал-майора за отличия по службе

с 11.02.1881 Высочайшим приказом также назначен начальником Верненского военного госпиталя.



Был также

начальником Задарьинского округа (6.06.1870-1.01.1868 - так в тексте!)

начальником Ходжентского военного полугоспиталя (по 21.06.1870)



В делах:

В походе в Дунайские княжества (24.09.1848-13.07.1849). В военных действиях против венгерских мятежников в Трансильвании в отряде генерал-лейтенанта Моллера

(17.07-29.08.1849). В 1949-2.04.1850 - был на квартирах в Дунайских княжествах.

В 13.09-3.12.1854 - в составе войск Севастопольского гарнизона во время осады оного турками, англичанами, французами и сардинцами.

В ?-16.04.1855 - с штабом 14 пехотной дивизии на Бальбекской позиции.

Затем вновь в гарнизоне Севастополя на Ростиславском редуте. Участвовал в вылазке охотников Минского и Подольского полков 1 мая 1855.

В выбитии французов из ложементов перед 5 и 6 бастионами - 3 мая; при отражении вылазки неприятеля из ближайшей к редуту Шварца траншеи - 5 мая;

при отражении неприятельской партии перед редутом Шварца - 7 мая; при отбитии 12 тысяч неприятеля от траншей между 5 и 6 бастионами под начальством

генерала Хрулева - 10 мая 1855; при отражении неприятельской вылазки перед редутом Шварца - 31 мая; при усиленной кононаде неприятеля по всей оборонительной линии

- 5-6 июня; при отбитии штурма и усиленной бомбардировке Севастополя - 24-27 августа 1855; при переходе гарнизона на Северную сторону и с 13.12.55 - в составе

Главного резерва Крымской армии и в вдижении со штабом 14 пех. дивизии в Бессарабию (до 22.01.56).

В боях против бухарцев: при сосредоточении войск в укреплении Чиназ, переправе через Сырарью и расположении лагерем близ Чиназа (16-30.01.1866);

в движении к укреплению Джизак с 1-6.02.66; в перестрелках в лагере при Джизаке - 8.02, в усиленной фуражировке под личной командою - 9.02;

при отсутплении на Сырдарью с 11 по 14.02; в перестрелках и усиленных рекогносцировках к урочищу Мурза-Арабат под начальством г-м. Романовского - 5 апр. 1866;

при движении с отрядом Романовского к Ирджару - до 7 мая; в сражении при Ирджаре - 8 мая; при расположении отряа под Ирджаром и движении его

к Нау и Ходженту - до 14 мая; при рекогносцировке Ходжента - 19 мая; при осаде Ходжента - 20-24 мая и его штурме.



Всего в составе гарнизона Севастополя находился 13.09-3.12.1854 и 16.04-28.08.1855.



Орден Св. Станислава 1 ст. (15.05.1883)

Орден Св. Владимира 3 ст. (20.09.1879 - за отлично усердную и ревностную службу)

Орден Св. Анны 2 ст. с Императорской короной (3.08.1870 - за отлично усердную и ревностную службу)

Орден Св. Анны 2 ст. (4.11.1866 - за отлично усердную службу)

Орден Владимира 4 ст. с бантом (23.09.1863 - за выслугу беспорочно 25 лет в офицерских чинах)

Орден Св. Станислава 2 ст. с Императорской короной (9.06.1861 - за отлично усердную и ревностную службу)

Орден Св. Станислава 2 ст. (1.05.1858 - за отлично усердную и ревностную службу)

Орден Св. Анны 3 ст. (23.06.1848 - за отлично усердную службу)

серебряная медаль "За усмирение Венгрии и Трансильвании"

медаль "За защиту Севастополя"

бронзовая медаль "В память войны 18555-56".

Золотая сабля с надписью "За храбрость" (26.06.1867 - за отличие в делах против бухарцев при взятии Ходжента)

Высочайшее Именное Благоволение "за отлично усердную, ревностную службу и труды, понесенные в продолжение 2-летней походной жизни" (с предоставлением за полгода службы ко всем правам и преимуществам - 30.05.1850).



Жалованье в год - 1524 р. + столовых 1500 р + квартирных 857 р. + добавочных 1200 р. + добавочные за

нахождение в Севастополе - 285 р. 71 к. Всего - 5366 р. 71 к.



Имущества не имеет.



Под судом не был



В отпусках:

16-30.09.1851 - в 15-дневном

25.07-10.11.1873 - в 4-месячном

2.05.1875-27.09.1877 - в отставке



Умер 3 мая 1885 г. от чахотки, отпет в Туркестанском соборе 4-го и погребен на городском кладбище г. Верный.



Жена - девица Олимпия Ивановна, дочь коллежского ассесора Яблонского. Сыновья: Евгений (6.02.1861), Леонид (10.08.1862),

Виктор (4.11.1864), Александр - воспитанник Оренбургского юнкерского училища (21.05.1866), Лев - воспитанник Сибирского кадетского корпуса (13.09.1871),

дочери: Ольга (10.10.1858), Лидия (29.05.1868), Елена (3.04.1873).

Жена - лютеранка. Дети - православные.

Жена - осталась проживать в г. Верный. Исключен из службы умершим Высочайшим приказом от 2.06.1885.



Полный послужной список от 18.05.1885



РГВИА

400-12-15581 с. 4-12



Подготовила

АНДРЕЕВА Валерия Витальевна, Москва