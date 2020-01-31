Надо молиться за этноармию казахских врачей, полицейских и спасателей, - Н.Нуртазина

00:01 03.02.2020 Чем брюзжать и проклинать государство, надо молиться за этноармию казахских врачей, полицейских и спасателей



В настоящий момент в Казахстане ситуация такова, что на самые низкооплачиваемые, одновременно самые опасные профессии и тяжелый физический труд приходится самый высокий удельный вес граждан казахской национальности. То есть противоречивы плоды нашей "Независимости"… Если бы провели независимые социологические исследования, то данное видимое невооруженным глазом неравноправие можно было подтвердить красноречивыми цифрами. Да, возможно, около 2-3% казахского этноса ("европеизированные", еще в советский период русифицированные) купаются в деньгах и золоте, этого никто не отрицает. Но в общем и целом, именно казахи остаются в собственной стране социально наиболее уязвимой и имеющей низкие доходы этнической группой. То же можно сказать в отношении показателей здоровья, доступа к экологически чистым продуктам, питьевой воде, санаторно-курортному лечению, также к престижному образованию и т.д.



Конечно, в перспективе надо избавляться от такой негласной дискриминации коренного населения, выравнивать граждан по профессиональным предпочтениям, создавать нормальные условия для достойной интеграции казахской молодежи в бизнес. Недаром один харизматичный казах, в прошлом весьма успешный бизнесмен Ахметбек Нурсила в последние годы под лозунгом "Казахи тоже должны быть богатыми и успешными!" проводит очень полезные бизнес-тренинги на казахском языке и в хорошем смысле этого слова воспитывает народ.



Такие "каторжные", "собачьи" профессии, как учитель (педагог), врач, полицейский являются стопроцентно этнически окрашенными, "казахскими". Почему-то мы не видим хоть какого-то символического участия других этносов в тяжелейшей и ответственной работе медиков, педагогов (включая и преподавателей, обреченных на вечный стресс в вечно реформирующихся вузах), военнослужащих, рядовых бойцов, спасателей ЧС, пожарной службы и др. И всегда при различных чрезвычайных трагических происшествиях у нас гибнут молодые казахские мужчины. А хрупкие казахские женщины - врачи и медсестры, у которых и без того подорванное здоровье из-за вечно неустроенных в городе жилищно-бытовых условий и низкой зарплаты (когда им пожизненно приходилось экономить на еде), теперь еще обречены подставлять под удар глобальной пандемии свою грудь, свои молодые жизни.



Министр здравоохранения РК на днях сказал, что благодарен казахстанским врачам и медработникам, которые сейчас работают в чрезвычайно напряженном режиме и находятся в зоне повышенного риска. Но он сказал слишком мягко или недосказал. Можно было бы добавить, что армия медработников, за исключением, может быть, пары десятка высокооплачиваемых узких специалистов, типа кардиохирургов и нейрохирургов, представлена в РК именно "тысячу раз умиравшим и тысячу раз воскрешавшимся казахским народом" (образное выражение казахского советского поэта Ж. Молдагалиева), что у нашей медицины страдальческое "казахское лицо", а еще, что также принято замалчивать, сфера здравоохранения и образования представлена у нас на 90% женским персоналом. Учителя-мужчины нынче большая редкость. Даже в университетах произошла нездоровая феминизация, что контрастирует с западными университетами, не говоря о Турции, Японии и др. восточных стран.



У нас почти не бывает медбратов. Знала одну молодую женщину, которая много лет проработала медсестрой в Алматы в БСМП, отделении реанимации. И она в 40 лет была уже больная и истощенная, имела много хронических заболеваний, особенно опорно-двигательной системы. Девушка призналась, что все эти годы поднимала больных на медицинских носилках, выполняла тяжелые нагрузки, в итоге не смогла сама зачать и родить ребенка…



Почему в этих "горячих точках", на тяжелых и ответственных в плане национальной безопасности и здравоохранения участках жизнедеятельности нашего государства и общества мы почти не видим крепких русских (славянских) парней, чеченских и уйгурских джигитов? Им неповадно защищать страну, мирных жителей, женщин, детей, стариков? Также невозможно найти в Казахстане днем с огнем медсестру корейской, татарской, еврейской или немецкой национальности (хотя это внушительные наши диаспоры).



Зато "многонациональных" криков и проклятий в адрес полиции, акиматов, врачей, медсестер, санитарок и дворников мы слышим предостаточно. Не кажется ли это элементарной непорядочностью и даже хамством? Что, мол, мы, типа привилегированные "белые" господа, занятые своей успешной частной торговлей и озабоченные своим доходным бизнесом, будем сидеть в своих комфортабельных теплых офисах и домах и наблюдать, чтобы эти госслужащие "негры" и различные нищие работники, довольствующие грошами из госбюджета, "оралманы" всякие, как следует, во всем и всегда нас защищали (от террористов и педофилов до микробов и коронавируса), обслуживали "элиту" на должном уровне (так, как будто этому персоналу оплачивают труд как в Америке или Норвегии)! Да еще и обучали бы, и воспитывали бы наших детей согласно новейшей методике, и, конечно, тонны мусора и снега вовремя и начисто убирали подальше от "господских" автомобилей и респектабельных небоскребов!



Таким нашим согражданам (главным образом, неказахской национальности) надо бы сказать вот что: Если не нравится наша медицина и образование, полиция и службы ЧС и многое другое, Вам необходимо: 1) молча и навсегда уехать из этой отсталой страны, или же 2) засучив рукава самим включиться в эти сферы и виды трудовой деятельности, то есть показать на деле, каким должен быть образцовый учитель, знающий врач, воспитанный полицейский, чистоплотная и добросовестная санитарка… Если первое и второе невозможны, то надо 3) перестать брюзжать и начать просто уважать чужой адский труд, быть благодарным, довольствоваться тем, что сейчас имеем; молиться за этих Богом данных нам врачей и спасателей, понимать, помогать им (конечно, никто не говорит, что надо потворствовать коррупции или другим грубым нарушениям, если такие факты действительно доказаны).



"Поступай с людьми так, как хотелось бы, чтобы они поступали с тобой!", - эту заповедь мудрости № 1 повторяли все пророки, мудрецы и философы всех народов. И одна из модификаций этой мудрости состоит в том, чтобы "поставить и представить себя на месте другого человека" (которого критикуешь и обвиняешь). То есть в данном случае попытаться понять и почувствовать, как нелегко выполнять все эти опасные работы и трудовые повинности, чем реально данные работники рискуют. А ведь у них тоже семья, дети, старые родители, они тоже все хотят жить и не болеть, также нормально отдыхать и восстанавливаться!



Дружба народов должна проявляться не только в фестивалях и веселых песнопениях и пламенных речах с трибун Ассамблеи народа РК. Например, в случае обострения ситуации с коронавирусом Ассамблея народа Казахстана, ее этнокультурные центры, думается, должны инициировать какие-то важные акции, типа активизации волонтерства в своих рядах, народных дружин, прохождения срочной переподготовки для работы в качестве медбратов и санитаров и т.д. А успешные бизнесмены должны понять социальную ответственность бизнеса и в тяжелые моменты щедро заниматься благотворительностью.



Ясно, что указанное нами объективное неравноправие надо было давно искоренять самому государству (высшим чиновникам, министрам) эффективными системными мерами. Также отчасти все это является отголосками прежней колониальной политики, когда у массы казахов из-за многовековой их изоляции в отдаленных сельских районах на момент обретения политической независимости РК (1991) были весьма плохие стартовые позиции для бизнеса, учебы за границей или более успешного трудоустройства. Поэтому в сложившейся ситуации с "дискриминацией" казахов, конечно, нет прямой вины сегодняшних потомков переселенцев, мигрантов, депортированных этносов.



Сейчас нам как никогда необходимы гражданское согласие и единство, взаимопонимание, человечность, вера в Единого Бога всех народов - Аллаха, Господа миров. И на случаи ЧС, и в обычные будни. В целом, нет сомнения, что значительная часть горожан и неказахского населения страны справедливо оценивает роль государствообразующего этноса, относится с пониманием к нашей переходной реальности, не спешит все хаять, поливать грязью все государственное, что подсознательно ассоциируется у многих с казахами.



Мне рассказали один случай из повседневной жизни, когда в Алматы жильцы одного многоэтажного дома на окраине города, а это были в основном русские бабушки и женщины, полюбили своего дворника - скромную трудолюбивую казашку из аула. Увидев ее, они улыбались, благодарили за добросовестную работу и чистоту во дворах, а также всегда звали по очереди Катю (звали Куляш) на чашку чая, чтобы рабочая согрелась и подкрепилась в течение тяжелого рабочего дня. Русские пенсионерки жалели очень бедную, но честную казашку-дворника, даже помогали ей изредка материально…



Возможно, это очень скромный, маленький пример, и все же реальный, взятый из жизни факт, свидетельствующий о справедливости, конкретном проявлении имеющегося в обычаях и этикете всех народов духовного принципа - относиться ко всему по-божески и по-человечески. А именно эти вечные ценности лежат в основе настоящего межэтнического согласия.



А вот бессовестных крикунов, любящих сеять панику, распространять фейки, создавать настроения пессимизма, недоверия и абсолютного игнорирования наших госорганов, нашей полиции или служб здравоохранения (в их лице всей молодой казахстанской государственности) необходимо если надо строго наказать, поставить на место, также всемерно просвещать и стыдить их реальными фактами, объективной, а не фейковой информацией о нашей жизни.



Автор: Назира Нуртазина Источник - ЦентрАзия

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