Узбекистан, где народ в нуле и нет государства, зато есть глубинная власть. Надолго ли она? - Б.Мусаев

00:14 03.02.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. Республика Узбекистан, где народ в нуле и нет государства, а имеет место глубинная власть. НАДОЛГО ЛИ ОНА?



Вот и что требовалось доказать: оказались правы большинство знатоков - завсегдатаев страниц Форума, которые отзываются обо мне, по меньшей мере, как слабоумном старике. И то, правда, если согласиться, что ни университет и в целом вся школа коммунистического воспитания до 1991 г , а затем и далее большевизм башисткого толка, не сумели закалить мои мозги до чугунного состояния. Ведь не могу взять в толк, что за постсоветская страна, где живу безвыездно с тех самых пор, как объявили мы свою независимость и приняли свою Конституцию (8 декабря 1992 г.), в которой прописали статьи, что гласят: "Государство выражает волю народа , служит его интересам ...", "Народ является единственным источником государственной власти" (см статья 2, статья 7. Конституция Республики Узбекистан. Т 2003, с. 4)



И сию минуту, перечитывая эти строки глав о государственном суверенитете и народовластии, не могу взять в толк, что же это за государство такое, где на протяжении всех минувших лет, как живут узбекистанцы в условиях независимости, попираются право и принципы свободы? Собственно, можно ли его (подобное государство) называть подлинным и быть убежденным, что оно надолго, если оно и близко не выполняет свои главные функции, не способно обеспечить нормальную жизнедеятельность обществу, ибо нет во всех его сферах признаков цивилизованного порядка.



Почему реально и фактически по жизни сложилась у нас здесь и сейчас (1991-2016) по сей день 2020 г. картина, где видно, что надличностная структура, именующая себя государством, не выполняет провозглашенных Основным Законом системных задач?



Ну, не объяснять же нашим (и моим) уважаемым и неуважаемым мной читателям, что узбекское(узбекистанское) государство, как оно предстает в своем нынешнем виде ( и показывает самое себе на протяжении периода новейшей социальной истории, как обосравшейся истории независимости) фактически, читай, и конкретно создано ворами для того, чтобы воровать. Сколько об этом написано... и уже негде ставить им пробы. Кто - то из моих соотечественников днями даже обронил вслух и публично фразу, что нынешний глава государства Узбекистан, не столько президент, а сколько коммерсант (см. об этом www. centrasia.ru 28.01 2020 Бахтиер Ирмухамедов. " А на фига узбекам парки?") Не напоминать же вновь старые и новые песни о том, как проявляла власть нетерпимость, как изгоняли из страны, сажали, пытали, убивали, попирали закон, бесстыдно лгали и лгут людям . Не говорить же опять о том, что ...... Правду, от которой , что вызывает аллергию и отвращение, настолько она , эта правда безобразна и надоела. Но молчать, когда с другой стороны, налицо обозначается смирение, свыкание с теми, "некоторыми равнее остальных", когда холуи и там и здесь , когда "наверху" зажиревшие холуи и "внизу" масса таких же холуев, только нищих, рабски бесправных.... А над всем стоит власть как голая сила и всесильная ложь ЧТО ЛИ Да здравствует независимость и "слуги народа", читай, и крысы всех весовых категорий "верхов" и "низов" - основ глубинной власти! И кричать: ура, господа - товарищи, соотечественники.



НО надолго ли такого вида власть, которую я называю глубинной по аналогии с понятием "глубинное государство". Кстати, в Сети можно прочитать, что названное понятие ввел в оборот в 2014 г году Майк Лофгрен, бывший помощник республиканского Конгресса США, как "гибридное слияние государственных чиновников и представителей верхнего уровня финансистов и промышленников, которые эффективно управляют США, не спрашивая об этом избирателей, нарушая суть политического процесса". Там же сообщается, между прочим, что [20]в 1956 г. в книге Властная элита, Чарльз Райт Миллс обозначил происхождение власти и ее развитие в Соединенных Штатах. Вывод Миллса таков, что к середине XX века власть в Америке оказалась сосредоточена в трех основных подразделениях: военно-промышленном комплексе, Уолл-стрите и Пентагоне. До президента Эйзенхауэра феномен "военно-промышленного комплекса" существовал и оказывал влияние на американскую внешнюю и внутреннюю политику. Логику существования этого феномена хорошо рассмотрел и проработал именно Чарльз Райт Миллс.



И еще.



В книге Сокрытие от государства, профессор Джейсон Ройс Линдси утверждает, что даже если отбросить теории заговоров, то термин "глубинное государство" - это полезный термин, который помогает понять ряд аспектов института национальной безопасности в развитых странах с акцентом на США. Линдси пишет, что глубинное государство черпает силу из национальной безопасности и разведки, превращаясь в царство, где секретность является источником власти.



Я не скажу за глубинное государство, однако, полагаю, что если говорить о нашем псевдогосударстве, то это понятие (термин) к нему не совсем применимо и тем не менее, дает толчок для размышлений о неких невидимых вещах, на которых, быть может, держится эта власть. Назовем ее, эту власть глубинной. На каком основании и почему?



Во - первых, государство, вернее, функции, выполняемые нашими т.н. "слугами народа", не может по определению являться государством в собственном смысле этого слова по известным ( и уже названным нами) причинам К тому же, по громогласному заявлению- признанию президента Ш. Мирзиеева, Узбекистан не располагает кадрами, способными выполнять функции управленцев ( вот так 30 лет существует в условиях независимости страна, а до сих пор, оказывается, не располагает кадрами), если, конечно, не считать за таковые кадры его самого (ШММ) и премьер -министра (А.А.) Короче, со слов же Ш. Мирзиеева, получается, что в Узбекистане нет элиты ни политической, ни хозяйственно-управленческой, а есть лишь заурядные, некомпетентные На мой взгляд, называя вещи своими именами, мы имеем кругом, чиновников -управленцев, точнее. вообразивших себя управленцами, а на деле являющихся слоем заурядных людей, не иначе как быдло, между тем, имеющих таланты, всеми правдами и неправдами обогащаться. Ведь и известная персона власти в бытность своего правления (1991-2016 гг.) срывался не раз на крик, обращаясь то в адрес хокимов, то в сторону работников ТСЧЖ, называя их ворами. С 2017 г узбекистанцы слышат то же самые слова Ш. Мирзиеева в его обращениях к судьям и прокурорам.



Все же, вернемся к предмету озаглавленного, .относительно которого скажу следующее.



В сегодняшнем Узбекистане имеет место не государство в собственном смысле этого слова, а власть, читай, представляющие ее люди, которые отнюдь не выполняют функции предназначенные им по Конституции, а занимаются тем, что используют данную им власть в своих интересах. Ну, а обслуживающие их политтехнологи внушают людям (вбивают им в мозги) с помощью политтехнологи по - узбекски , то, во что им должно верить и как предписано идеологией независимости



Вот, к примеру, читал днями необычную книгу в смысле инновационности.. Называется, Трагедия Страны Амира Темура (Тамерлана) Ташкент. 2019 Тираж 200 экз. Издательство ООО "Lesson press" Г.. Ташкент ул. Камолон, пр. Эркин, 13 Автор ее Баходир Саидов, выпускник химического ф-та МГУ, канд химических наук, в настоящее время соучредитель химической компании, производящей инновационные стабилизаторы для полимерных материалов. Труд сей он посвятил памяти своего отца академика Узбекистана Джурахона Саидова (1909 - 1999 гг. )



Необычность, скажем так, инновационность ее состоит в том, что он первый в Узбекистане свершает акцию - апологии, установившегося режима власти клептократии под ширмой постановки задач, связанных с процессами деколонизации Узбекистана. Пролистал я весь текст объемом в 274 страницы, разбитой на 7 глав, ,,среди коих более всего обратили мое внимание глава 3 (Парадигма Маркса. Партократия - Новый класс Эксплуататоров) и последний параграф заключительной главы (Минувшее и Будущее) Называется этот параграф ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ, заканчиваемый цитатой Ш. Мирзиева. О чем она? Я не собираюсь пересказывать содержание Впрочем, считаю, что было достаточно привести выборочно несколько ярких высказываний о партократии и о сути предстоящих задач по Деколонизации, стоящей де перед т.н. политическими деятелями Узбекистана по версии Б.Саидова чтобы попытаться и мне понять, что и кто стоит за этой книгой, какую идеологическую цель она преследует Перво - наперво же и для затравки отмечу, что содержание книги идет против правды современной новейшей социальной истории Узбекистана, диссонирует с действительностью, не имеет никакой связи с экономикой страны. и соответственно установившимся уровнем жизни узбекистанцев, как результирующей деятельности чиновников от власти. Больше скажу: за возвышенными словами (мыслями) Бахадира Саидова о прошлом страны, представляемой как трагедия, покоренной и закабаленной, выпячивается, истинная сторона того, что пытается он сказать, а именно, за правдой о прошлом страны , скрыть или оправдать все гнусности номенклатуры, когда речь идет о партократии национальной, их засилье и во власти сегодняшнего дня



Автор, по - видимому, считает, что ему, это удалось, благодаря утверждениям типа того, как:



во - первых, "некомпетентность на всех уровнях общественной жизни стала присущим атрибутом большевисткого правления"(см указ соч. Бахадира Саидов астр 165) );



во - вторых (из во первых), что "русско-коммунистические партократы, находившиеся на самых высоких ступенях иерархической лестницы в метрополии периодически вытаскивали номенклатурный мусор из подвала, перетряхивали его, заставляли протрезветь (хотя бы на время), двали инструкции как интерпретировать термин "колониальное иго" и направляли в республики Туркестана 9см. там же стр 166);



в третьих, "направленный в Узбекистан "ударной возгонкой" или "пасом в сторону" из метрополии имперско- спесивый партийно- номенклатурный мусор задавал тон на всех республиканских собраниях, прпагандируя решения пленумов и сьездов, принятых в метрополии" (см с 168)



Если же дальше, то больше "колумбусов" от Бахадира Саидова.



Вот наглядные образцы таковых открытий. Цитирую.



"Находясь под колониальным контролем метрополии, Узбекистан не имел возможности развивать собственную промышленность" (см. указ соч. стр 168).



"Вслед за рабочей силой после вторжения Германии на территорию советской России в 1941 году Внутренняя партия организовала эвакуацию русского населения из метрополии в Узбекистан. Численность эвакуированного населения превысила 3 млн чел. Это стало добавлением к огромной массе заселенных в царской период "халявно- мужицких орд" в рамках "демографического колониализма" (см стр 169)



Итак, сплошь на каждой странице текста подобные перлы возвышенных мыслей патриота, радетеля за судьбу страны Амира Темура ( заметим не потомков, а страны, читай, власти - прим Б.М.)



Особенно трогают до слез на грани откровений слова автора "Трагедии ..." о том, как вели себя партократы национальные, то бишь поневоле, оказавшиеся на вершине республиканского аппарата власти.



"Лидер Узбекистана, первый секретарь центрального комитета коммунистической партии республики( Внешняя партия) Ш. Рашидов (годы правления 1959- 1983) ежедневно совершал подвиг, находясь под колониальным контролем метрополии. В соседнем кабинете сидел русский чиновник (партийное кувшинное рыло), член Внутренней партии, второй секретарь...." (см стр 169)



И еще. Если дальше, то больше.... следуют страницы, где, в частности, обильное цитирование автором "Трагедии ...." строк из Воспоминаний академика .С.К. Зиядуллаева, бывшего председателя ГОСПЛАНА УЗССР, зам председателя Совета Министров Узбекской ССР. Ну, из тех самых бывших небожителей, входящих долгие годы в обойму номенклатуры союзного значения. Стоит же сегодня заглянуть в их воспоминания (мемуары),обнаруживается, что они в действительности, оказывается, (не может быть!) были настоящие герои, патриоты узбекского народа, правда, обнаруживается эти качества как настоящего человека, стоявших за правду не на жизнь , а насмерть, , но правда, задним числом Словом, согласно названному тексту Бахадира Саидова национальная чиновничья -партийная номенклатура, как поглядишь и подумаешь, сплошь была вся достойной славной истории великих деятелей типа Амира Темура



Однако уш о чем только не написал, автор "Трагедии..." Он коснулся различных видов преступлений колониальной системы, вплоть до демографического колониализма (насилия)



Читаю, читаю Бахадира Саидова в эти часы, зацепившегося , точнее, зациклившегося ь на предмете о колониализме, но сдается мне, хотя фабула есть, богатая историческая фактура, а сюжет сильно хромает, ибо в комментариях - версиях Б Саидова нет правды истории о природе власти в Узбекистане, о власти, которая фактически занимается присвоением, разграблением национальных ресурсов, ...



"Президент Узбекистана И. Каримов, - цитирует Бахадир Саидов, - в одном из своих выступлений после завоевания (объявления, а не завоевания - прим Б.М.) узбекским народом ( по определению, переставшим на сегодняшний день быть народом - прим Б.М.) независимости отметил:



Для нужд центра (т.е. метрополии - Б.С.) за последние 15 лет (то есть до 1991 г - Б.С.) т хлопка и золота было отправлено на сумму 35 миллиардов долларов" (см указ соч. с. 208)



Между тем, ни слова на 274 страницах не встретишь о погрязшей в коррупции и воровстве носителей власти в Узбекистане, хотя бы на примере семьи известной персоны власти, о финансовых "подвигах" одних лишь членов , т.н. "команды триумфаторов", к коим, разумеется, принадлежит и нынешний президент



Читаю страницу за страницей "Трагедию..." и вижу здесь также обойденные страницы истории Фарса страны, вернее, власти. Например, как же воспринимать слова Бахадира Саидова, его утверждение, что де одним из этапов начавшейся деколонизации страны, была ликвидация ненужных устаревших промышленных предприятий. По меньшей мере, лукавит автор, когда пишет на странице 269 настоящей книги



"Экономическая политика руководства Узбекистана в первые годы независимости была направлена на ликвидацию ненужных предприятий. Ненужная рабочая сила реэмигрировала на свою историческую родину - Россию". Тогда как, если говорить не часть правды, полуправду, а только правду, то должно не умалчивать, что пускали на ветер как пыль ..., разворовывали как в конце 80-х , например, немецкое оборудование на многих промышленных предприятиях АПО Папского района, технику ТАПОИЧА в начале 90 хх после объявления независимости Если огласить список таковых разграбленных промышленных предприятий (а по словам Бахадыра Саидова, именуется , "ликвидацией ненужных предприятий" Во как! - прим Б.М.).то, это займет далеко не одну страницу.



Почти 30 лет минуло как нет надзора и контроля со стороны метрополии, а воз и ныне там, если не съехал на обочину. Рубят и рубят капусту, не забывая обкладывать свои действа правильными словами о независимости, вдохновенными суждениями о якобы наблюдаемом росте из года в год национального самосознания и проявлениями патриотизма, чести, достоинстве мифического народа, который, между тем, не вчера превратился в массу (множество ) населяющих страну. людей . Разумеется, не они составляют глубинную сторону власти, а конкретные персоны, люди, представляющие параллельные официальной власти структуры, которые влияют на эту власть, поддерживают ее оттого что сами имеют свой интерес. Вот думаю, помимо прочего, что это за акция издание столь "зверски серьезной" книги, поднимающий целый пласт проблем сопряженных будто с решением задач начавшихся процессов деколонизации. "Процесс пошел" и не вчера он начался, почти столетие ., ...Индия, Арабский Восток, Африка, страны Латинской Америки .У нас же как эксплуатировали, так и не перестают .... По жизни продолжают эту эксплуатацию под ширмой всякого рода идеологем, слов, лозунгов, слоганов. Вот и сподвигнулся Бахадир Саидов на ноу -хау., не трудно догадаться, что он один из активных членов из параллельных структур власти, назовем ли его кланом (кланами), будь то они представляют знаковые фигуры (фамилии) в академическом мире ученой братии, или называющимися институтами государственности, фактически напоминающими всякого рода отряды, группы той машины власти, рулевым которой является человек, представляемый как президент страны.



По данному случаю мне в голову идет выражение оппозиционера Мухаммада Солиха, высказанное им в середине 90-х гг. в интервью "Литературной газете" о нравах, царящих во власти в Узбекистане: у них все держится на воровстве.



В моем понимании, если "опустить" смысл данной фразы на современный материально- культурный субстрат власти в Узбекистане, это есть, по сути, несколько переиначенный турецкий термин derin devlet из турецкого политического словаря, что, как известно, было растиражировано американскими медиа, в переводе на английский прозвучав как deep state, и уже оттуда разошелся в СЕТИ и СМИ. По-русски звучит, как "глубокое", или "глубинное государство". Да, кстати, российский политик Владислав Сурков, если не изменяет мне память, писал несколько лет назад (в 2017 -2018 гг) , что названный термин означает скрытую за внешними, выставленными напоказ демократическими институтами жесткую, абсолютно недемократическую сетевую организацию реальной власти силовых структур. Механизм, на практике действующий посредством насилия, подкупа и манипуляции и спрятанный глубоко под поверхностью гражданского общества, на словах (лицемерно или простодушно) манипуляцию, подкуп и насилие осуждающего.



Переиначенный в том смысле, что мы имеем дело не с "глубинным государством", а с явлением глубинной власти, власти, которую, на мой взгляд, поддерживают конкретные персоны конкретных кланов ( см об этом centrasia.ru 10 02.2003 Бахадыр Мусаев Несколько критических замечаний в связи с вопросом о кланах Узбекистана со кланах. Чтобы не быть голословным приведу одну цитату из названной статьи 17 летней давности. Она не короткая, но длиннота ее оправдана и к месту.



"В последнее время в Узбекистане имеют место проявления активизации кланов. Безусловно и ранее, уже в условиях независимости, здесь наблюдались попытки институционализировать кланы, встроить их интересы в процесс государственного строительства К слову, явления клановости и местничества начинают занимать устойчивые позиции в общественной жизни Узбекистана благодаря воспроизводству традиций и приобретению ими доминирующего положения в структуре социальных отношений. Например, клановость и составляет сущностное содержание природы и ресурс..... власти.

.........................

Современный клан в Узбекистане - это родовое корпоративное сообщество людей, объединенных номенклатурными, кровнородственными, земляческими и иными связями.



.... в основе клана стоит чиновник, который имеет власть, позволяющую ему распределять кадровые, природные и материально-финансовые ресурсы.



Соответственно, сама природа власти, наряду с номенклатурой, как первичным его элементом, неразрывно связано (повторим вновь) с кровнородственными, местническими отношениями.



По существу режим власти в Узбекистане представляет собой своеобразный симбиоз номенклатуры" с кланами.

В действительности, на поверхности, будто есть партии, неправительственные организации, которые не играют никакой роли, ибо нет никакого политического пространство. По жизни. собственно, эти кланы и являются одним из основных элементов, оснований так называемой глубинной власти



Задумайтесь соотечественники, господа - товарищи: кто и что стоит за

явлением глубинной власти? Чьи интересы выражает Бахадир Саидов, обыгрывая сюжет деколонизации, фабулой для которого служат многие события прошлого и новейшей социальной истории Узбекистана, правда о которой изрядно искажена автором "Трагедии. Страны Амира Темура (Тамерлана)" и более того, как очевидно из текста книги, это голая зряшная идеология, не имеющая ни малейшей связи с экономическими реалиями страны и жизни людей. Здесь нет ни единого слова о Свободе, хотя, несомненно, не хуже меня сам (Бахадир Саидов) осознает, что истинная Трагедия страны и ее людей состоит в том, что она остается по духу рабской, где не приходится говорить , что у нас здесь и сейчас (1991-2016) и по сей день актуален не столько сюжет на предмет о деколонизации, а повесткой дня на сегодня и завтра для всякого узбекистанца, будь он тюрок или славянского происхождения, остается Свобода от принуждения



И потом, если затрагивать разговор о деколонизации, это звучит в наших условиях жизни, установленных порядках паханата и адекватных им нравах, если не как элементарная демагогия, то по сути представляет из себя пустое слово, хотя служи т в качестве громоотвода, (отвлечения внимания) от реальных проблем реальной жизни. Книга "Трагедия Страны Амира Темура (Тамерлана)", на мой взгляд, представляет типичный образец спекулятивной идеологии, тем более, не имеющей никакого отношения к базису, читай, и к тому чем и на что живут люди, их чаяниям , мечтам и устремлениям.



. Ведь, мы уже это проходи и знаем, как на примере . государства советов, что государство это не озадачивалась защитой и соблюдением права, а Гулаг , по выражению современного российского писателя Виктора Ерофеева, засрал нравственность страны. Не так ли и у нас, это можно сказать, вспоминая Жаслык, Андижан 2005, ...



Поэтому, разве не естественно. задаться вопросом: надолго ли эта власть, которую было бы большой натяжкой называть государством в собственном смысле слова, если оно, повторю снова и снова, не выполняет свои главные функции? Чем это все может закончиться



Я скажу, нет, предположу: плохо кончится подобное положение дурной бесконечности правления безответственной глубинной власти, сподобившейся своими деяниями и словами......



Бахадыр Ф. Мусаев 02 02. 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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