Управление наукой. Кому это нужно? - С.Джалилов

22:39 03.02.2020

Управление наукой



Управление фундаментальной наукой нонсенс, точно так же, как и наукометрия, которая используется для выяснения конкурентоспособности тех или иных фундаментальных исследований и исследователей.



"Фундаментальные научные исследования" - экспериментальные или теоретические работы по получению новых, основополагающих знаний об окружающем мире. Занятие фундаментальной наукой - это высшая ступень творческой деятельности, конечный результат которой никогда неизвестен. А цели управления - получение желательного результата. Исторический опыт показал безуспешность попыток управлять развитием и других видов творческой деятельности. Фундаментальная наука либо спонсируется со стороны государства, либо, в крайнем случае, на частные пожертвования, либо она прекращает свое существование, что не может допустить нормальное сообщество (государство). Единственное что может спонсор - это регулировать объем выделяемых средств на те, или иные направления научного поиска. Появление разного рода статистических выборок не может быть основанием для выбора управленческих решений - это означает переход к бюрократическим методам управления. Это в полной мере относится к оценкам фундаментального научного поиска на основе разных методов определения индексов цитирования. Индексы цитирования высвечивают основную, на данный момент, управленческую парадигму понимания той или иной проблемы, что совершенно не означает движения в направлении искомой истины. В этом случае если научная разработка не попадает в мейнстрим сегодняшнего дня, она не будет цитироваться из бюрократических соображений. Истинный исследователь обязательно откликнется на такую работу ее критическим разбором, а попавший в капкан бюрократического статистического подхода к оценке научного вклада, не откликнется на такую разработку. Бюрократический подход к "управлению" наукой выхолащивает сам процесс творчества, отменяя его и переводя на уровень "подай, принеси", а творческий подход исследователя заменяет тривиальным исполнительством, что само по себе неплохо, но только не в этом случае. Абсолютно неприемлем подход, оперирующий понятием "эффективность использования средств (капиталовложений) в фундаментальные научные исследования". Да, это область гигантского риска, с точек зрения бюрократического и бизнес подхода, но он абсолютно оправдан и направлен на будущее развитие сообщества. В этом и заключается смысл сохранения государства, как необходимой организационной структуры для поддержки подобных "не бизнес" проектов, а так же поддержки структур подготовки кадров для них.



Совершенно другой подход к управлению прикладными видами творческой деятельности, в том числе использующих результаты фундаментальных научных исследований для достижения конкретных целей и решения практических задач. Но и здесь необходимо четко определиться с областями (направлениями) применения количественной оценки эффективности результатов проводимых исследований. Не все определяется возвратом капиталовложений и прибылью, с такой парадигмой управления и прикладная наука работать не может. С другой стороны, если развитие общества направлено только на увеличение потребления (капиталистический способ производства) и использование достижений творческой научной мысли в этом направлении, то, в конечном итоге, мы получаем тупиковый маршрут развития, ведущий к исчерпанию ресурсов как материальных, так и интеллектуальных, созданию элитных потребительских групп. Понятно, что, удовлетворив, определяемый объективными обстоятельствами, уровень потребления, способ производства с необходимостью должен измениться и быть направлен на возрастание социальных и интеллектуальных возможностей сообщества, а не на простое (тривиальное) проедание ресурсов. И в этом случае так же видится решающая роль государства как организационной структуры.



Джалилов Садритдин Таджитдинович

К. ф-м. н., доцент.