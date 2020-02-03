Гениальный казах Чокан Валиханов (1835-1865) предсказал падение Китая. По аналогии с Древним Римом, - Н.Нуртазина

01:38 05.02.2020

Гениальный казах Чокан Валиханов (1835-1865) предсказал падение Китая. По аналогии с Древним Римом.



Не обязательно ждать очередной юбилейной даты, чтобы вспоминать и чествовать великих предков, наших предшественников - ученых, поэтов или правителей. В 29 лет, совсем молодым ушел из жизни наш Чокан Валиханов, настоящее мусульманское имя которого по документам было Мухаммед-Ханафия. Только Божьим даром можно объяснить то, что он успел сделать за столь короткую жизнь. Ведь в его лице мир знает талантливого востоковеда, русского офицера, военного разведчика, по происхождению из сословия казахских султанов (чингизидов), оставившего богатое научное наследие. Молодого ориенталиста современники единодушно считали гением, наделенным недюжинным умом…



Если внимательно читать сочинения Чокана Валиханова, опубликованные в 5-ти томах "Собрания сочинений" (Алма-Ата, 1984-1985), то можно заметить, как в своих капитальных трудах, посвященных Кашгарии ("О состоянии Алтышаара или шести восточных городов китайской провинции Нан-Лу, или Малая Бухария" и др., 1858-59 гг.) автор иногда позволяет себе замечательные философские отступления, приводя глубокомысленные выводы и замечания, гениальные догадки о судьбах народов и государств вообще.



Для примера любопытно личное мнение Ч. Валиханова о Китае. Ученый, не понаслышке знавший эту страну (по сути открывший для современной науки Восточный Туркестан) делится со своими впечатлениями и раздумьями об этой стране-цивилизации. А суть его мнения заключается в том, что Чокан удивляется, как эта дряхлая "античная" цивилизация еще не пала - ведь она очень напоминает Древний Рим (в азиатском исполнении), по многим фундаментальным признакам. К такому выводу Ч.Ч. Валиханова привела не только его величайшая интуиция, но и вполне рациональное отношение, его блестящая эрудиция и логический ход мысли - на основе анализа, сопоставлений и обобщений в процессе изучения типов цивилизаций в глобальной истории.



Хотя все же оценка Ч. Валиханова больше похожа на духовное прозрение, наитие, как плод изощренной интуиции. То есть в этом Чокан похож на Шпенглера и Тойнби (хотя в остальном, в своем огромном научном наследии он оставался типичным востоковедом, лингвистом, географом, этнографом, в целом, скрупулезным специалистом).



Итак, гений Чокана увидел истинный образ Китая (как говорят, "за деревьями увидеть лес"), так что ориенталист поразился затянувшейся старости этого гниющего колосса на глиняных ногах, так сказать, внутренней "дряхлости" и несостоятельности главного азиатского "язычника", и, конечно, догадался о неизбежной закономерности падения Китая по аналогии с Римской империей (шире - греко-римской цивилизацией). Хотя только в ХХ веке великие умы исторической науки и философии начали писать о законе повторяемости, цикличности истории и исторических аналогиях.



Да, Рим казался древнему человечеству непобедимым и вечным, успешным и сильным. Многие слабые народы заискивали перед ним, позабыв гордость и достоинство….Но хваленый, надменный Рим в один момент рухнул. И мы знаем, что произошло это в результате комплекса внутренних и внешних факторов: вторжения варваров, но, самое главное, империя была изнутри подорвана этическим учением молодого христианства.



Если следовать логике Ч. Валиханова, то Китай объективно изнутри (и мирно) может быть побежденным исламом - как восточным "аналогом" христианского вероучения (принцип действия один: мировая этическая религия должна духовно превзойти разлагающееся и смердящее язычество). Хотя кто знает… Возможно, для третьего тысячелетия и именно для Китая фактором спасения и обновления может стать - что неудивительно для этого одаренного, гордого, жизнелюбивого восточного народа - собственное новое универсальное идеологическое и духовно-этическое учение, основанное на синтезе элементов конфуцианства, христианства, ислама и обязательно - плодов современной научной мысли. В любом случае все маловеры и атеисты должны будут, как обещал Иисус Христос, "посрамлены".



Великий Рим пал, но уверовавшая часть римлян, конечно, спаслась. Они стали христианами, позже влились в состав новых европейских народностей. В отношении Китая Чокан Валиханов тоже имел в виду падение не буквальное и абсолютное. В разные эпохи на политической карте мира могут появляться и исчезать государства, возникать или кануть в лету разные политонимы и этнонимы. При этом Милосердный Господь мира может давать добро на жизнь и дальнейшее существование этих народов или их уцелевшие части, т.е. жизнеспособных человеческих групп, в составе новых цивилизаций и государств, зачастую под новыми наименованиями…



P.S.



Великий казах, потомок Аблайхана (великого Абулмансура I) Чокан (Мухаммед-Ханафия) Валиханов совершил всемирно известный подвиг военного разведчика и ученого-востоковеда, решившись на рискованное "путешествие" в Кашгар под видом мусульманского купца Алимбая в 1858-59 гг. Он честно и на все сто процентов выполнил чрезвычайно секретное и особо важное поручение Российского монарха, собрав все разведданные о западных областях Китая, да еще и вывез оттуда много ценных рукописей. Но это опасная поездка обошлась ему дорого: именно там он подорвал свое здоровье, также не раз жизнь его висела на волоске (кашгарские беки могли в любой момент его обезглавить как русского шпиона и "фрэнга").



К сожаленью, российское самодержавие, выжав талантливого казаха как лимон, ничего ему взамен не дало. Кандидатуру Ч. Валиханова на должность "ага-султана" колониальные власти, как известно, специально не поддержали, опасаясь роста популярности умного казахского аристократа. Чокан также испытал глубокое разочарование в официальной России, когда увидел зверства генерала М.Черняева при взятии крепостей Средней Азии во время известного похода. Вместе с несколькими благородными русскими офицерами Ч. Валиханов покинул отряд Черняева в знак протеста против насилия среди мирных жителей. А позже русская власть в лице коммунистов (после 20-х гг. ХХ в) еще принялась фальсифицировать научную концепцию Ч. Валиханова, например, изобразив его противником всего мусульманского (хотя Чокан с юности был влюблен в арабский и фарси, любил декламировать средневековую арабскую поэзию).



Только русская гуманистическая интеллигенция, писатели и мыслители, истинные ценители науки, цвет российской востоковедной науки 19-ого века высоко оценили заслуги и труды молодого, безвременно ушедшего из жизни казахского исследователя. Великий писатель и философ Ф. Достоевский, совесть русского народа, будучи сослан в казахскую Степь (Сибирь, Семипалатинск), встретив там Чокана, сразу влюбился в этот живой искрящийся казахский бриллиант. Русский классик был до конца жизни благодарен судьбе и Богу за то, что в этом занесенном снегом далеком крае он нашел такого умнейшего собеседника, загадочно притягательного молодого мусульманина, которого писатель назвал самым близким человеком и братом.



Профессор Н. И Веселовский назвал Чокана (Мухаммеда-Ханафию) "блестящим метеором, промелькнувшим над нивой востоковедения", заметив, что "русские ориенталисты единогласно признали в лице его феноменальное явление". Такие оценки важны нам для критики бытующих порой до сегодняшнего дня расистских взглядов о якобы интеллектуальной неполноценности и "отсталости" казахов-кочевников. На самом деле все зависит от исторической судьбы, фортуны, социальных условий: при более благоприятных исторических обстоятельствах, свободном и демократическом развитии казахский народ давно должен был родить сотни чоканов и абаев, тысячи ауэзовых и сатпаевых или назарбаевых. Но история не пишется в сослагательном наклонении…



© Автор: Назира Нуртазина