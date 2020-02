Умер 104 летний сын Могилевского крестьянина Изя Данилович (он же - "оскароносец" Кирк Дуглас)

19:22 06.02.2020 Кирк Дуглас (англ. Kirk Douglas - Керк Да́глас; настоящее имя И́сер (Иззи) Данило́вич, впоследствии Демский; 9 декабря 1916 , Амстердам[en], штат Нью-Йорк, США - 5 февраля 2020 , Беверли-Хиллз, Калифорния , США) - американский актер, звездный актер "золотой эры" Голливуда. Кроме того, писатель, филантроп и бывший посол доброй воли Госдепартамента США[6][7].

В отличие от не менее знаменитого сына, Майкла Дугласа, долгая и успешная карьера в кино Кирка была отмечена только почетным "Оскаром" в 1996 году. Обладатель премии "Золотой глобус" за роль Винсента Ван Гога в биографической ленте "Жажда жизни".



Как писатель, Дуглас написал десять романов и мемуаров. Занимает 17-ю строку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино[8].



Детство и юность[править

Кирк Дуглас родился под именем И́сер (И́зи) Данило́вич[a] в городе Амстердам[en] (штат Нью-Йорк) и был четвертым ребенком в еврейской семье[9]. Его родители Гершл Даниелович (1884-1954) и Брайна Даниелович (урожденная Санглель; 1884-1958)[10] происходили из города Чаусы Могилевской губернии[11][12]. Они эмигрировали в США в 1910 году через два года после женитьбы. Исер был единственным мальчиком, помимо него в семье росли шесть девочек. Родители впоследствии поменяли семейную фамилию и американизировали имена, став Хэрри и Бертой Демскими (Demsky)[13].



Дуглас в 1939 году.

Семья была бедной, мальчик подрабатывал, разнося газеты и еду. Как вспоминал Кирк, стать актером он мечтал еще со второго класса, устраивая представления дома[13][14].

Окончив школу, поступил в колледж St. Lawrence University. Успешно занимаясь борьбой, участвовал в профессиональных схватках. Чтобы заработать на обучение в театральном колледже, работал капельдинером, охранником на автостоянке и портье в гостинице[15]. По окончании колледжа в 1939 году отправился в Нью-Йорк и поступил в престижную Американскую Академию драматических искусств. Юноша не мог оплатить обучение, но произвел такое впечатление на педагогов при прослушивании, что ему выделили стипендию[16]. Подрабатывал официантом в небольшом кафе[17]. Как вспоминал актер, с именем Исер едва ли можно было рассчитывать на успешную карьеру. Руководитель студенческой труппы Карл Малден предложил сменить имя на Кирк Дуглас, и оно сразу понравилось[17]. В одной группе с ним училась Бетти Джоан Перски, впоследствии более известная как Лорен Бэколл, а также будущая супруга актера, Дайана Дилл. С Лорен они остались друзьями на всю жизнь. Именно Лорен помогла найти Кирку его первые роли[14][18].

С началом Второй мировой войны отправился на призывной пункт, но ему отказали из-за проблем со зрением. Тогда он приобрел учебник "Зрение без очков" и тщательно занимался по нему в течение месяца, после чего добился своего. Дугласа приняли на службу в одно из подразделений связи Тихоокеанского флота США, где он служил в 1941-1943 годах[14]. В ноябре 1943 года получил легкое ранение, во время пребывания в госпитале женился на Дайане Дилл. В 1944 году заболел дизентерией и был комиссован[19][b].

Начало карьеры[править | править код]

Вернувшись после армии в родной Нью-Йорк, активно занялся актерской карьерой. Играл в театральных постановках, был занят в радиопередачах, снимался в рекламе. В 1944 году добился некоторого успеха на местном уровне, заменив в постановке на Бродвее самого Ричарда Уидмарка[18]. В 1945 году в поисках новых возможностей переехал в Голливуд. Как раз в этот момент в стране началось преследование инакомыслящих, и выходцу из России с еврейскими корнями было непросто устроиться на работу в киноиндустрии[20]. В 1946 году Лорен Бэккол, которая уже успела к тому времени занять верхние позиции голливудской табели о рангах, порекомендовала своего старого знакомого продюсеру Хэлу Уоллису. Так состоялся дебют Дугласа на широком экране. В драме "Странная любовь Марты Айверс" Льюиса Майлстоуна он исполнил роль униженного мужа героини Барбары Стэнвик[14]. Уоллис был впечатлен первым опытом Дугласа и предложил ему семилетний контракт со студией, что в те времена было в порядке вещей и можно было расценить как успех начинающего актера. Однако Дуглас не захотел быть связанным рамками студийной системы и остался "свободным агентом"[13]. Дуглас сам заключил контракт с Warner Brothers на выгодных для себя условиях[21].

Следующие три года был занят только в ролях второго плана в картинах "Из прошлого" (1947) и "Письмо трем женам" (1949). C ленты "Я всегда одинок" (1948) началось его длительное экранное сотрудничество с Бертом Ланкастером. Впоследствии актеры, которые и в жизни поддерживали теплые дружеские отношения, снялись совместно еще в семи картинах. Следующим ключевым фильмом для актера должна была стать высокобюджетная лента "Великий грешник[en]", где партнерами Дугласа были Ава Гарднер и Грегори Пек. Однако фильм неожиданно провалился в прокате. "Выстрелила" более скромная лента, от которой Дуглас ничего особенного не ждал. "Чемпион" Стэнли Крамера стал неожиданным кассовым успехом, получил признание критики и принес актеру первую номинацию на "Оскар"[13]. Как вспоминал Кирк, после этой картины его начали узнавать на улице[13].

Успех[править | править код]



Кирк Дуглас и Лорен Бэккол в картине "Трубач"(1950)

С начала 1950-х Дуглас становится одним из ведущих актеров. В основном он специализируется на крутых парнях, героях вестернов, полицейских. Исполняет как положительные, так и отрицательные роли. В картине "Туз в рукаве" он исполнил сложную роль беспринципного журналиста[22]. В "Детективной истории" Уильяма Уайлера, Дуглас воплотил на экране образ продажного полицейского. "Злые и красивые" Винсента Минелли принесли Дугласу вторую номинацию на "Оскар". Этапной работой стала картина "Жажда жизни", в которой Дуглас, используя свое внешнее сходство, воплотил на экране образ Винсента Ван-Гога. Для большей достоверности актер брал уроки живописи[23].

В 1955 году Дуглас удивил своих коллег по цеху тем, что решил организовать собственную продюсерскую компанию, которую в честь своей матери назвал Bryna Productions[en]. Компания спродюсировала ряд картин, в которых сыграл Кирк: "Тропы славы", "Викинги". Картина "Тропы славы" стала одной из первых, где прозвучало имя начинающего режиссера Стэнли Кубрика. После этой картины они стали приятелями. В дальнейшем Bryna Productions участвовала в производстве одного из самых дорогостоящих проектов в истории американского кинематографа - "Спартак". Картину со схожим сюжетом собирались снимать в United Artists, однако Дуглас, выдержав конкуренцию, успешно передал данный проект компании Universal. Сложное производство картины заняло около 2 лет. Картина "Спартак" получила хорошие кассовые сборы, однако из-за высокого бюджета так и не вышла на показатели окупаемости. "Спартак" сыграл большую роль для киноиндустрии, так как его успех фактически означал конец черного списка Голливуда, в котором был и Далтон Трамбо, сценарист Спартака[14]. В дальнейшем Дуглас и Bryna Productions продолжили сотрудничество с Далтоном Трамбо, сняв по его сценарию "Одинокие отважны[en]". Свою заглавную роль ковбоя "Джека" Бернса в этом вестерне Дуглас называл любимой[13].

В 1962 году Дуглас приобрел права на постановку романа Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки". В 1963 году он осуществил постановку книги, адаптированной как пьеса на сцене Бродвея, где исполнил роль Макмерфи. Постановка получила разгромные рецензии театральной критики. С того же момента Кирк пытался заинтересовать экранизацией книги крупнейшие кинокомпании, но идея не привлекала интереса. В итоге права на экранизацию он передал сыну Майклу, который с успехом спродюсировал экранизацию романа в 1975 году[21].

С начала 1960-х Кирк стал постепенно менять свою специализацию. После некоторого перерыва в карьере в 1963 году на экраны вышел "Список Эдриана Мессенджера" Джона Хьюстона. В этой мистической криминальной драме совместно с Бертом Ланкастером Дугласу, сильно преобразившему внешность, пришлось сыграть сразу нескольких персонажей. К ведущим ролям Дуглас вернулся в "Герои Телемарка[en]" (1965), "Горит ли Париж?" (1966) и "Путь на Запад[en]" (1967). Все это были достаточно типичные для Дугласа роли. Однако настроение общества постепенно менялось, и образ героя войны, успешно обыгрываемый Дугласом в вестернах и военных драмах, уже не так интересовал публику[13].

Зрелые годы[править | править код]

Попытки искать новый подход начались в картине "Братство". Криминальная драма, которую некоторые специалисты впоследствии назвали предтечей "Крестного отца", провалилась в прокате. Картина Элии Казана "Сделка[en]" не нашла понимания у критики, так как актер явно не попал в роль, которая изначально была написана под Марлона Брандо, исполнителя совершенно иного плана. Дуглас сыграл в новом поколении вестернов в комедийном "Жил-был обманщик[en]" (1970) и психоделическом "Перестрелка[en]" (1971).

В 1973 году состоялся режиссерский дебют Дугласа в картине "Бездельник[en]", снятой по отдаленным мотивам "Острова сокровищ". Фильм, ориентированный на детскую аудиторию, получил из-за чрезмерной жестокости и двусмысленностей в диалогах недетский рейтинг PG и провалился в прокате[24]. Критики отнеслись более благосклонно ко второму режиссерскому опыту Дугласа - вестерну "Отряд"[en]. В нем он вернулся к проверенному временем образу жесткого, но справедливого американского маршала, преследующего банду[13].

С середины 1970-х актер начал пробовать себя в телевизионных постановках. Одной из них стала драма "Победа в Энтеббе[en]", в которой Дугласу снова довелось сыграть с Бертом Ланкастером. Картина была посвящена известному инциденту с освобождением заложников. Заметную роль он сыграл в австралийском "Мужчина с заснеженной реки[en]". За ведущую роль в телевизионной постановке NBC "Амос" Дуглас получил номинацию на Эмми.

В 1981 году Дуглас и Ланкастер попробовали себя в театральной постановке "Осень мальчиков", в которой сыграли постаревших Гекльберри Финна и Тома Сойера. Последним совместным фильмом для дуэта актеров стала комедия "Крутые ребята" (1986), пародирующая криминальные фильмы и подводящая итоги общего творчества. В начале 1990-х актер снялся в нескольких телевизионных постановках и документальных фильмах. Последней его крупной работой стала одна из главных ролей в комедии "Бриллианты"[en] (1999), после чего он снялся еще в нескольких картинах во второстепенных ролях[13].

Завершение карьеры[править | править код]



Кирк Дуглас с женой на встрече с президентом США Рональдом Рейганом, декабрь 1987 года

В 1996 году Кирк Дуглас перенес инсульт, от последствий которого не совсем оправился, и его речь стала сильно затруднена[13]. В течение сорока лет Дуглас был заядлым курильщиком, в своих воспоминаниях он писал, что выкуривал по две пачки сигарет в день[25]. После болезни актер уже не смог сниматься и посвятил себя семье, работе над книгами. В 1988 году он выпустил первую автобиографию "The Ragman’s Son" ("Сын старьевщика"). Затем Дуглас написал несколько беллетристических книг, получивших определенное признание литературных критиков: романы "Dance with the Devil" ("Танец с дьяволом", 1990), "The Secret" ("Секрет", 1992) и "Last Tango in Brooklyn" ("Последнее танго в Бруклине", 1994).

Вторая автобиографическая книга "Let’s Face It: 90 Years of Living, Loving, and Learning" рассказывает о своей жизни, трудном пути к актерской карьере, встречах со звездами Голливуда и антисемитизме в Америке, через который ему пришлось пройти.

27 февраля 2011 года 94-летний Дуглас принял участие в церемонии вручения премии "Оскар"[26].

Дуглас регулярно обновлял свой блог на Myspace[27]. В возрасте 94 лет он был признан самым пожилым блогером-знаменитостью в мире[28].

Активно участвовал в благотворительной деятельности и отдавал на это немалые средства. В день своего 99-летия Дуглас пожертвовал $15 млн на строительство в Лос-Анджелесе центра по уходу за страдающими болезнью Альцгеймера актерами и представителями голливудской киноиндустрии[29].

9 декабря 2016 года актер отпраздновал свой 100-летний юбилей. Дуглас сообщил, что за организацию торжества отвечал его сын Майкл с супругой Кэтрин Зетой-Джонс. На праздник были приглашены около 200 друзей и членов семьи, в том числе - режиссер Стивен Спилберг и продюсер Джеффри Катценберг[30].

5 февраля 2020 года Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет.

Личная жизнь[править | править код]

Семья[править | править код]



Дайана

Дилл

(1923-2015)



Кирк Дуглас

(1916-2020)



Энн

Байденс

(род. 1919)



Диандра

Люкер

(род. 1956)



Майкл

Дуглас

(род. 1944)



Кэтрин

Зета-Джонс

(род. 1969)



Джоэль

Дуглас[en]

(род. 1947)



Питер

Дуглас[en]

(род. 1955)



Эрик

Дуглас[en]

(1958-2004)



Кэмерон

Дуглас[en]

(род. 1978)



Дилан

Майкл

Дуглас

(род. 2000)



Кэрис

Зета-Дуглас

(род. 2003)



Благотворительность[править | править код]

Дуглас вместе с женой на протяжении всей его карьеры жертвовали деньги на различные благотворительные проекты и теперь планируют раздать большую часть своего состояния в 80 миллионов долларов[31]. Среди прежних бенефициаров - школа и колледж, в которых учился Кирк. В сентябре 2001 года при финансовой поддержке Дугласа его бывшая школа поставила мюзикл "Амстердамская оратория" Марии Риккио Брайс, лауреата школьной награды Драматического общества имени Кирка Дугласа 1968 года. В 2012 году он пожертвовал пять миллионов долларов Университету Сент-Лоренса, своей альма-матер. Колледж направил средства в стипендиальный фонд, основанный Дугласом в 1999 году[32].

Актер жертвовал деньги различным учебным заведениям, медицинским центрам и другим некоммерческим организациям в Южной Калифорнии. В том числе за его счет было отреставрировано более 400 обветшалых детских площадок Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса. Дугласы основали Центр для бездомных женщин имени Энн Дуглас при Лос-Анджелесской миссии, который помог сотням обездоленных женщин встать на ноги. В 2004 году они открыли в Калвер-Сити Театр Кирка Дугласа[33]. Они финансировали Детский центр Энн Дуглас в Синайском храме в округе Вествуд. В марте 2015 года Кирк с женой пожертвовали 2,3 миллиона долларов Детской больнице Лос-Анджелеса[34].

